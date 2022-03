Siitä vaan helikopterin ohjaksiin, kunhan asianmukainen lentolupa on ensin saatu. Ehdollisen lähtöluvan antaa kansanedustaja Sami Suomiselle toimitusjohtaja Uolevi Öster.

Tamperelainen kansanedustaja Sami Suominen saattaa jo ensi syksynä saapua ”kuin salama kirkkaalta taivaalta” miltei keskelle eduskunnan täysistuntoa. Edellytyksenä kuitenkin on, että Suominen saa helikopterilentäjän lupakirjan. Toimitusjohtaja Suominen osti runsas viikko sitten helikopterin.

Kaupparekisteriin on myös jätetty Samair ky:n perustamista koskevat paperit. Helikopteri ei ole tarkoitettu vain toimitusjohtajan kansan- ja muihin edustuslentoihin.

Helikopteri on ostettu Ruotsista, mutta sen alkuperäinen kotimaa on USA. Kolmipaikkaisen koneen tyyppimerkki on Enstrom F 28 A ja ostohinta noin 250 000 markkaa.

Suominen määrittelee helikopterin oston lähinnä uhkayritykseksi. Hän arvelee kuitenkin, että Tampereen seudulla tarvitaan vuokrattavan helikopterin palveluksia monilla aloilla. Eräitä näistä on pelastuspalvelu ja sairaankuljetus. – –

Omista oppilaan kokemuksistaan helikopterin ohjaimissa Suominen sanoi, että hän oli hiessä päästä kantapäähän. Hänen opettajanaan toimiva lentoperämies Juhani Loikala — yksi niistä harvoista, joilla on oikeus toimia lennonopettajina helikoptereissa — lohdutteli kuitenkin, että luontainen lentokyky vaatisi höyhenpeitteen.

WSOY:n kiista jatkuu

WSOY:n hallintoneuvosto ei hyväksynyt yhtiön osakkaiksi professori Yrjö Blomstedtia eikä kauppaneuvos Severi Saarista.

Perjantaina koolla ollut hallintoneuvosto käytti lunastusoikeuttaan ja esti osakekaupat. Professori Blomstedt olisi ostanut osakkeet pääjohtaja Hannu Tarmiolta ja kauppaneuvos Saarinen omansa lehti-ilmoituksen perusteella.

Molempia oli aiottu ehdottaa ensi perjantaina kokoontuvassa yhtiökokouksessa yhtiön hallintoneuvoston uusiksi jäseniksi Jäntin–Tarmion-linjan edustajina.

Taistelu kustannusyhtiön sisällä jatkuu kiivaana. Yhtiön luovien osastojen johdossa toimivat hallituksen jäsenet ja osastopäälliköt ovat vedonneet osakkaisiin omalla kirjeellään. He asettuvat kannattamaan Hannu Tarmiota ja korostavat tämän ansioita yhtiön pääjohtajana. Kirjeessä toivotaan myös osakasryhmien välisten kiistojen loppumista.

Kirjeen lisäksi osakkaille on lähetetty WSOY:n kirjantekijäin julkilausuma. Sen allekirjoittajina on 163 kirjailijaa, kääntäjää, taiteilijaa ja kulttuurielämän nimeä.

Kehitysvammaisille päivähoitoa Keravalla

Kalle A. Kuittinen

Keravan kaupunki aloitti kehitysvammaisten päivähoidon. Entinen Tuusulan pappila on saanut seiniin kirkkaat värit ja ikkunoihin iloiset verhot. Kaupunki ja seurakunta ovat kunnostaneet tämän osittain kaksikerroksisen puutalon päiväkodiksi kehitysvammaisille. –

Rovaniemeltä Kolpenen keskuslaitoksesta Keravan päiväkodin johtajaksi muuttanut Markku Haarahiltunen kertoi, että päivähoitoon voidaan ottaa Keravalla 20 kehitysvammaista. Hoitoon pääsevät sellaiset, jotka ovat jääneet kehityksessä alle apukouluasteen. – –

Kodin avajaispuheissa todettiin, että Kerava on suhtautunut varsin esimerkillisesti kehitysvammaisten vaikeuksiin. 50-luvulla avattu apukoulu oli maamme kauppaloiden ensimmäisiä alallaan.

Kekkosen vanha auto söi 40 Itr

Valtion autoista on tilintarkastajilla paljon huomauttamista. Vanhoja autoja on esimerkiksi korjattu sellaisiin hintoihin, että paljon halvemmalla olisi voitu hankkia uusi auto.

Tasavallan presidentin 8 hengen kova bensiininsyöjäautokin, jolla jo oli ajettu 122 000 km, annettiin rajavartiolaitokselle, jolle se huonosti sopi.

Rajavartiosto ajeli Kekkosen vanhalla autolla vuosina 1969—71 noin 61 090 km. Auto soi bensiiniä huonoissa olosuhteissa jopa 40 litraa kilometrillä.

Toinen esimerkki liittyy posti- ja lennätinlaitoksen pakettiautoon, jonka hankintahinta v. 1961 oli 6 640 mk. Vuoden 1970 loppuun mennessä sitä oli korjattu 25 500 markalla. Tällaisen uuden auton hinta oli viime vuonna 9 000 mk.

Bensiinin hinta laskee hieman

Bensiinin ja dieselöljyn hinnat laskevat huhtikuun alkupuolella. Vähittäishintojen laskoa pidetään todennäköisenä, koska hinnoittelun perustana olevat kansainväliset rahdit ovat laskeneet.

Hinnanalennus jää kuitenkin varsin pieneksi, sillä sen arvioidaan olevan ainoastaan muutama pennin kymmenysosa litralta eli penni tai pari kymmeneltä bensiinilitralta.

Näiden polttoaineiden vähittäishinnat tarkistetaan neljännesvuosittain.

Opetuspakettia viedään Suomesta

Kansa- ja peruskouluihin sekä oppikoulun ala-asteelle tarkoitettu suomalainen opetuspaketti Say it in English julkaistaan useissa maissa.

Työryhmän Tuula Lintonen, Liisa Oksanen, Raimo Olkkonen, Lasse Pylkki, Rauno Piirtola ja Paavo Pääkkönen suunnittelemasta englannin kielen oppimismateriaalista ovat tällä hetkellä valmiina ruotsalainen, saksalainen ja hollantilainen versio.

Kahden viimeksi mainitun osalta myös painaminen on tapahtunut Suomessa. Norjassa on jo päätetty ottaa materiaali ja neuvottelut Tanskan, Ranskan ja Espanjan kanssa ovat käynnissä.

Liikennenäyttely avattiin Helsingissä

Diplomi-insinööri Antti Koivu sanoo, että liikennesuunnittelunäyttelystä voi löytää mm. tilastoja siitä, miten liikennevalojen tulo katukuvaan on vaikuttanut onnettomuustilastoihin.

Helsingin liikennesuunnittelunäyttely avattiin perjantaina metrotalossa Helsingissä. Näyttelyn järjestäjänä on Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosasto.

Näyttely pyrkii antamaan liikennekysymyksistä käytäviin keskusteluihin taustatiedoiksi yleistietoa Helsingin liikenteestä, sanoo diplomi-insinööri Antti Koivu.

Näyttely antaa tietoa Helsingin liikenteen kehityksestä ja kasvusta, liikenteen synnystä ja olemuksesta, liikenneasiain käsittelystä ja päätöksenteosta sekä liikennesuunnittelusta.

Vuoden lehtikuva

Länsi-Saksan liittokansleri Willy Brandt (oik.) otti torstaina Bonnissa vastaan vuoden lehtikuvaksi valitun "Kaksi kalliota". Kuvan luovuttivat sen ottaja, valokuvaaja Erkki Laitila (kesk.) ja Helsingin Sanomain päätoimittaja Keijo Kylävaara.

Avioerot toimeen ilman syyttäjiä

Eduskunta passitti yleisen syyttäjän ulos avioero-oikeudenkäynneistä. Tätä merkitsevä lakiesityksen sisältö sinetöitiin perjantaina toisessa käsittelyssä. Nykyisen lain mukaan syyttäjät valvovat alioikeudessa julkista etua avioliiton purkamista koskevassa asiassa.

Lain muutosesityksen perusteluissa todetaan, että syyttäjän läsnäolo oikeudenkäynnissä leimaa avioliiton purkamisen eräänlaiseksi seuraamukseksi sosiaalisesta rikkomuksesta. Perustelujen mukaan tämä asenne ei ole puolustettavissa enempää yhteiskunnan kuin asianosaisenkaan kannalta.

Samalla perustelussa viitataan, että salavuoteus, sukupuoliyhteys naimattomien henkilöiden kesken poistettiin rangaistavien tekojen listalta jo 1926 ja huoruuden rangaistavuus kumottiin v. 1948.

Nixon pyrkii jäädyttämään kiistellyt koulukuljetukset

Washington (Reuter)

Presidentti Richard Nixon pyrkii jäädyttämään lain avulla mustien ja valkoisten koululaisten kuljetukset, joiden tarkoituksena on saada aikaan rotujen tasapaino valtion kouluihin.

Kongressi tuntuu olevan valmis hyväksymään tällaisen ratkaisun maan kuumimpaan sisäpoliittiseen kiistakysymykseen.

Presidentti Nixon antoi panoksensa tunteita ja ristiriitoja nostaneeseen keskusteluun torstai-iltana. Hän ilmoitti televisiopuheessa esittävänsä kongressille lakia, joka estää liittovaltion tuomioistuimia määräämästä uusia koululaiskuljetuksia. – –

Nixon esitti koululaiskuljetusten jäädyttämiseen tähtäävän lakiesityksensä rinnalle toista, jossa paikallisia kouluviranomaisia vaaditaan takaamaan kaikille lapsille yhdenvertaiset opiskelumahdollisuudet rotuun, väriin tai syntyperään katsomatta.

Venähdykset katsotaan työturmiksi

Työliikkeen yhteydessä tapahtuneet venähdykset katsotaan huhtikuun alusta lukien työtapaturmiksi ja korvataan sen mukaisesti. Tätä merkitsevä muutos sisältyy tasavallan presidentin antamaan asetukseen eräistä tapaturmina korvattavista vammoista.

Muutoksen mukaan työliikkeen yhteydessä tapahtunut lihaksen tai jänteen kipeytyminen korvataan työtapaturmana. Pääryhmän näistä tapauksista muodostavat venähdykset, jotka tähän asti on käytännön mukaan voitu korvata vain, jos vamma on johtunut tapaturmasta. Normaalin työliikkeen yhteydessä sattunutta venähdystä ei siten ole katsottu työtapaturmaksi.

Katsastus kadulla loppunee Porissa

Katsastustoiminta kadulla loppunee Porissa.

Ammattientarkastaja kiinnittää huomiota soratiellä tapahtuvan katsastuksen vaarallisuuteen, likaisuuteen ja kosteuteen. Hän pitää katsastustoimintaa koko maassa esimerkkinä valtionjohtoisten töiden heikosta työturvallisuudesta.

Väinö Leskisen ruumiinsiunaus

Sosiaalijohtaja Väinö Leskinen siunattiin perjantaina Helsingissä.

Siunauksen toimitti kirkkoherra Erkki Arhinmäki. Tasavallan presidentin seppeleen Leskisen arkulle laski ensimmäinen adjutantti kenraalimajuri Urpo Levo.

Kukkastervehdyksensä jättivät lisäksi mm. entiset ministeritoverit, Suomen, Ruotsin ja Länsi-Saksan sosiaalidemokraattiset puolueet, eri liikelaitokset sekä Leskisen ystävät.

Taiwan saa ensimmäiset yleisvaalinsa

Taipei (AP)

Taiwanin kansalliskokous onnistui perjantaina murtamaan kolmipäiväisen umpikujan ja hyväksymään lain, jonka nojalla järjestetään ensimmäiset yleiset vaalit valtion historiassa.

Vaalien katsotaan joka tapauksessa päättyvän hallitsevan Kuomintang-puolueen voittoon, mutta samalla ne luovat aikaisempaa laajemman poliittisen perustan hallitukselle, sillä syntyperäisillä taiwanilaisilla on nyt mahdollisuus tulla valituksi korkeisiin virkoihin.

Pravda varoitti seurauksista

Moskova (Reuter)

Pravda varoitti perjantaina, että jos Neuvostoliiton ja Länsi-Saksan välinen hyökkäämättömyyssopimus jää ratifioimatta, se vahingoittaa kaikkia Euroopan maita – ennen kaikkea kuitenkin Länsi-Saksaa.

Lausunto sisältyi pitkään artikkeliin, jossa hyökättiin Brandtin kristillisdemokraattista oppositiota vastaan siitä syystä, että se vastustaa Willy Brandtin elokuussa 1970 allekirjoittamaa idänsopimusta.

Artikkeliin sisältyi hyvin vähän uutta, mutta se heijastelee Neuvostoliiton jatkuvaa huolestumista siitä, että sopimuksia ei ratifioitaisikaan liittopäivillä.

