Helsingin Normaalilyseossa aloitti 68 abiturienttia valkolakin tavoittelun loppusuoran eli ylioppilaskirjoitukset keskiviikkona. Kirjoittajista oli pitkän latinan lukijoita 18, saksan lukijoita 19 ja pitkää englantia on lukenut 31 abiturienttia. Norssin äidinkielen kokeessa suosituin aihe oli "Teollistuminen yhteiskuntamme muuttajana". Suosittujen listalle pääsivät myös lehtori Pirkko Hukkisen mukaan "Unohtumaton lukuelämys" ja "Miehitetyt kuulennot". Oppilaat vaikuttivat Hukkisen mukaan tyytyväisiltä aiheisiin. Häntä itseään ihmetyttivät aiheet "Sapporo" ja "Suomen vanhat linnat".

Yli 22 000 abiturienttia kirjoitti keskiviikkona äidinkielen ensimmäisen kokeen ylioppilaskirjoitusten alkaessa. Kokelaat kirjoittivat seuraavista aiheista:

1. Kristillinen sanoma tuomiosta ja armosta

2. Kirjailijan asema nyky-yhteiskunnassa

3. Unohtumaton lukuelämys

4. Kansanmusiikkimme uusi nousu

5. Suomen vanhat linnat

6. Moskova 1812 ja Leningrad 1942 sodan jaloissa

7. Ennakkoluulojen vaikutus ihmissuhteisiin

8. Australian eläinmaailma

9. Suomen kevään varhaiskasvisto

10. Miehitetyt kuulennot

11. Teollistuminen yhteiskuntamme muuttajana

12. Äänestäminen, oikeus ja velvollisuus

13. Sapporo talviurheilun pääkatselmus 1972

14. Alennusmyyntien vetovoima.

Kekkonen Ruotsiin lohenpyyntiin

Karlshamn (TT)

Presidentti Urho Kekkonen matkustaa viikon vaihteessa lohenkalastukseen Mörrumin joelle Ruotsiin, ilmoitettiin Karlshamnissa keskiviikkona. Kalastusseurueeseen kuuluvat lisäksi prinssi Bertil ja maaherra Ragnar Lassinantti.

Kyseessä on jo kolmas kerta, kun presidentti Kekkonen matkustaa Blekingeen kokeilemaan kalaonneaan. Prinssi Bertilin kohdalla kerta on toinen.

Carole King sai kolme Grammy-pokaalia

Carole King sai kolme pokaalia, kun Yhdysvaltain levyteollisuuden yhdistys jakoi vuosittaiset kaupalliset Grammy-palkinnot New Yorkissa.

King sai palkinnot parhaasta sävellyksestä (You've Got a Friend), parhaasta LP-levystä (Tapestry) ja parhaasta singlestä (It's Too Late). Viime vuonna Carole King pääsi mm. samalla viikolla Yhdysvaltojen single- ja LP-levyjen myyntitilastojen kärkeen.

Erikoinen muistogrammy annettiin Louis Armstrongille ja gospel-laulaja Mahalia Jacksonille, jotka molemmat kuolivat viime vuonna.

Toisen erikoispalkinnon sai hajaantunut Beatles -yhtye. Televisioidun palkintojenjaon isäntä Andy Williams perusteli erikoispalkintoa sillä, ettei heidän jälkeensä musiikkilavoilla mikään ole ollut entisellään.

Aretha Franklin sai parhaan naislaulajan grammyn rhythm and blues -tyylin tulkinnasta laulusta Bridge over Troubled Water. Parhaaksi miehiseksi rhythm and blues -laulajaksi katsottiin Lou Rawls ja hänen levynsä A Natural Man.

Pika-avioero ruotsalaisille lapsettomille

Ruotsissa on suunnitteilla laki, joka tekisi mahdolliseksi ottaa avioeron heti, jos kumpikin aviopuoliso on etukäteen päässyt sopimukseen erosta.

Näin voisivat menetellä vain lapsettomat parit. Muussa tapauksessa eron saisi vasta määrätyn harkinta-ajan jälkeen.

Samalla on tarkoitus luopua toistaiseksi voimassa olevasta pakollisesta sovittelusta. (TT)

Piispan hiihto

Piispa John Vikströmiltä jäi hiihtäminen väliin.

Oravaisista Vaasaan piti Porvoon piispan John Vikströmin hiihtää äskettäin, kertoo Kaleva-lehti.

Seurakuntalaiset olivat kuitenkin sitä mieltä, että mikä sopii papille, ei sovi piispalle, joten hiihto jäi.

Piispa Vikström tunnetaan rauhan miehenä, joka ei yhdestä hiihtoretkestä paljon perusta.

Osoittaa asiaan puuttuminen vain yhtä ja toista yhä elävästä ahdasmielisyydestä.

Ettei vain piispan olisi käynyt samoin kuin edeltäjänsä Henrikin Köyliön järven jäällä.

Joka viides ottolapsi sai kodin ulkomailta

Ottolapsiksi sijoitetaan vuosittain hieman alle 600 suomalaista lasta. Näistä esimerkiksi vuonna 1969 peräti 111 sai kodin ulkomailta.

Useimmiten ottolapsen uusi perhe Kuitenkin asuu joko Uudellamaalla, Tammermaalla tai Etelä-Pohjanmaalla.

Tutkimuksesta, joka tehtiin sosiaalilautakuntien ja Pelastakaa Lapset -liiton toimeksiannosta, ilmenee, että sijoitustoiminta on asukaslukuun nähden vilkkainta Uudenmaan, Lapin sekä Pohjois-Pohjanmaan talousalueilla. – –

Ulkomaille Pelastakaa Lapset -järjestö sijoitti 23 lasta ja sosiaalilautakunnat 83 lasta.

Korttelien mestarit

Kolmas maali Karakalliolle. Maalintekijänä Kari Lajunen. Kontulan maalivahti Hannu Nyqvist on kahmaissut tyhjää. Karakallio voitti ottelun 4–3 ja vei pronssimitalit.

Herttoniemen jääkiekkonappuloita onnisti Korttelikiekkofinaalissa toisella yrittämällä paremmin kuin ensimmäisellä.

Herttoniemi teki loppuottelussa Tapiolaa vastaan pelin ainoan maalin ja voitti mestaruuden. Ensimmäisellä kerralla Herttoniemi jäi finaalissa hopealle.

Tapiolan joukkue ei saanut samanlaista sähinää päälle kuin viimevuotisessa huipputason finaalissa Puotilaa vastaan. Mestaruusmitalit vaihtuivat hopeisiksi.

Voittomaalin tekijä oli tietysti finaalin onnellisin ja onnitelluin pelaaja. Tyrmäysiskun tuntua oli tuossa täysosumassa. Maalintekijän nimi on kaikille nyrkkeilykehästä tuttu: Olli Mäki.

Ottelu pronssista oli finaalia värikkäämpi ja jännitykseltäänkin vähintään sen veroinen. Karakallion nappulat pitivät Kontulan aisoissa (4–3) ja ottivat pronssia.

Possunpyöryköitä ja hapanimeläkastiketta

Lauantaina saadaan pieni aavistus kiinalaisesta, vuosituhantiset perinteet omaavasta keittotaidosta, kun valmistamme kiinalaisia lihapuilla eli sianlihapyöryköitä hapanimeläkastikkeessa. – –

Kirjallisuudesta päätellen kiinalainen ruoka on taloudellista, terveellistä ja herkullista. Se täyttää siis kaikki hyvälle ravinnolle asetetut vaatimukset.

Meillä ei idän tapaan kokkaaminen tule luonnollisestikaan yhtä huokeaksi. Maksaahan meillä soija, Kiinassa melkein suolan korvaava perusmauste, paljon.

Soijapullo on muuten kyllä paikallaan keittiössä, sillä maustetta voi käyttää paljon muuhunkin kuin itämaiseen ruokaan. Se on mm. mitä parhain sianlihan mauste. Sillä voi myös parannella kastikkeiden ja marinadien väriä sekä makua.

Kiinalaiseen keittiöön liittyvät mielikuvat värittyvät vahvasti riisistä, pääskysenpesistä ja mädistä munista. Tosiasiassa oudot lisäaineet ovat melko harvinaisia, vaikkakin niitä saa meilläkin herkkuihin erikoistuneista myymälöistä.

Tyypillisimpiä lienevät bambunvesat, vesikastanjat ja hillottu inkivääri.

Toivottavasti kaikki eksotiikka ei sentään häviä, kun kerrotaan, että Kiinassakin syödään lihapullia.

Tämä muunnelma on kuitenkin tyypillisesti kiinalainen, sillä se sisältää sianlihaa, sikäläistä suurta herkkua.

Kastike on maultaan idälle ominaisesti hapanimelä.

Koonnut Pasi Oikarinen

