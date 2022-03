Kaunis ja hyvinlaulava Päivi Paunu on jo niin usean vuoden ajan ollut esillä viihdemaailmassa, ettei tytön luulisi enää mistään hermostuvan.

Mutta keskiviikkona hän lähtee Kim Floorin kanssa Eurovision laulukilpaan Edinburghiin ja tunnustaa suoraan, että kovasti jännittää.

Päivi on itse suorittanut Teatterikoulun tutkinnon ja Kim seuraa pian perässä. Näyttelijän työhön perehtyneinä he sanovat pientä jännittämistä kuitenkin ihan luonnolliseksi. ”Hermostuminen on ikuinen ilmiö”, sanoo Kim.

”Onneksi en joutunut yksin kilpailuun”, Päivi sanoi. ”Suomen esityksessä huomasin, että Kim oli myös vähän hermostunut. Jos me siellä Edinburghissa pelätään, niin se on kyllä kauhean näköistä. Liikumme lavalla paljon ja yhdessä vaiheessa mennään ristiin. Siinähän voi vaikka kompastua…”

Suomen edustuskappaletta ”Muistathan?” on sanottu siksi ja täksi, mutta esiintyjät ainakin ovat parhaasta päästä. Esiintymisasuina on kummallakin valkoiset nahkajakut, Päivillä ruskea samettihame ja Kimillä samanväriset housut.

”Luulisin, että sijoitumme jonnekin keskivaiheille. Emme me ainakaan jumboiksi jää”, sanoi Päivi Yleisradion Kesäkadulla järjestämissä onnenpotkujaisissa maanantaina.

Kevät tulee, pohjoisen satamat kiinni

Merenkulkuhallitus teki maanantaina päätöksen, jonka mukaan Kemin, Oulun ja Raahen satamiin ei enää avusteta uusia aluksia.

Tähän saakka on laivojen avustamisesta päätetty tapaus kerrallaan.

Perämerellä puhaltava länsituuli on sulkenut laivaväylät. Jäänsärkijä Avun saama konevika oli pääasiallinen syy päätöksen tekemiseen. – –

Perämeren satamat ovat arvion mukaan suljettuina kaksi-kolme viikkoa. Rautatiekuljetukset lisääntyvät useilla tuhansilla tonneilla, samoin yhtiöiden kustannukset.

Suomen ulkopolitiikka tosiaan puolueetonta

Wien (Erkki Pennanen)

Suomen puolueettomuus, jota ei edes puolueettomassa Itävallassa oteta läheskään aina aivan täydestä, saa huomattavaa ymmärtämystä Wienin johtavassa lehdessä Die Pressessä.

Lehden Helsingissä vierailleeseen päätoimittajaan presidentti Kekkosen tapaaminen näyttää tehneen suuren vaikutuksen.

Viikon vaihteen numerossa julkaisemassaan suuressa artikkelissa aikaisemmin varsin epäilevästi Suomen puolueettomuuteen suhtautunut Die Pressen päätoimittaja Otto Schulmeister osoittaa suurta ymmärtämystä puolueettomuuttamme kohtaan ja myöntää monen asian näyttävän toiselta Helsingistä katsoen kuin Wienistä tai Zürichistä käsin.

Pöllön poikasella kiire maailmaan

Lehtopöllö syntyi maailmaan Helsingissä jo maaliskuun alussa, parisen kuukautta normaalia aikaisemmin. Kevätretkelle lähtenyt pöllönuorukainen uupui kesken matkan ja toimitettiin Eläinmuseoon. Sieltä retkeilijä palautettiin oman emon hoiviin odottelemaan siipien kasvamista.

Kesken kevätretken uupunut lehtopöllön poikanen kokeilee siipiensä kantavuutta Ilkka Stenin kädessä.

Kaivopuistosta löydetyn lehtopöllön emo on ilmeisesti lämpimän talven innoittamana muninut munansa jo tammi-helmikuun vaihteessa ja hautonut sitä kuukausien ajan.

Emo ja pöllönuorukainen saivat nimiinsä Suomen ennätyksen, sillä näin varhain keväällä ei lehtopöllön poikasia ole aikaisemmin löydetty.

Vappusiman hintaa korotetaan

Hunaja-siman hinta kallistuu. Vappujuoman hintaa korotetaan keskimäärin 9 penniä pullolta.

Hintaneuvoston hintajaosto päätti korotuksesta maanantaina. Siman hinnankorotus tulee voimaan sosiaali- ja terveysministeriön vahvistettua päätöksen.

Mustille oma radioyhtiö Yhdysvalloissa

New York (New York Times)

Ensimmäinen mustien omistama, toimittama ja ohjelmistonsa mustia varten suunnittelema kansallinen radioasema aloittaa toimintansa kolmen kuukauden kuluessa Yhdysvalloissa. Tähän tarvittava pääoma on äskettäin saatu kootuksi.

Aseman nimenä on Kansallinen mustien radioasema NBN ja sen ohjelmapalveluun sisältyy ajanvietettä, ajankohtaislähetyksiä, urheilu-uutisia ja selostuksia ensisijaisesti mustille tärkeistä tapahtumista.

Joka tunti lähetetään lisäksi viiden minuutin mittaiset uutiset, jotka on valittu ”mustien näkökulmasta katsottuina”.

Vuoden tv-kömmähdys

Jukka Kajava

Tällä hetkellä moni katsoja allekirjoittaa epäilijöiden ennustukset: televisiosarjasta Veijareita ja pyhimyksiä tosiaankin tuli viime vuoden suurin kansainvälinen tuotantokömmähdys.

Eivät riittäneet kuulut tähtinäyttelijät tekemään sarjasta menestystä. Ei auttanut sekään, että kuvauspaikat valittiin milloin kansainvälisestä Englannista, milloin aurinkoiselta Ranskan Rivieralta. Tulos on keskitasoista ja joskus sitä heikompaakin tusinatyötä, kerta kerralta latteampaa.

Lauantain Oma koti kullan kallis-jaksoon mahtui väärennettyjä seteleitä, yksi kaivoon paiskattu ruumis, nyrkkitappelua, kirveenheilutusta ja ammuskelua.

Tätä kaikkea olemme nähneet niin monasti ja aina yhtä samanlaisina versioina, etteivät pulskistuen ikääntyneet ja näyttelijänmaineensa lähinnä nyrkkiä heilutellen keränneet Roger Moore ja Tony Curtis tuoneet juttuun muunlaisia kuin korkeintaan surkuhupaisia lisäkkeitä. – –

Heikki Kinnunen on vaarassa rutinoitua Ällitällin juontajana.

Pannukakkutunnelma ei ole kaukana kotimaisen Ällitällinkään nykytasosta Viimevuotisissa alkuvaiheissaan ohjelma — tietystä privaatin vitsin heitostaan huolimatta – usein pinkaisi kiperien ja arvioivien viihdeohjelmien harvalukuiseen joukkoon.

Nyttemmin Ällitälli on latistunut. Potilaan hautaamista kannattaisi harkita ennen kuin katsoja kyllästyy pitkäksi venyneeseen kuolinkamppailuun.

En tunne Ällitällin tuotanto-olosuhteita mutta hälyttävästi ohjelman pääesiintyjien, Leo Lastumäen ja varsinkin Heikki Kinnusen energia ja aika kuluvat ohjelmassa siihen, että he lukevat repliikkejään lunttilapuista.

Skolimowskin lähtö

Jerzy Skolimowski ja Roman Polanski ovat puolalaisen elokuvan huomattavia hahmoja, jotka nykyään tekevät filmejään lännessä.

Skolimowskia kiitettiin aikoinaan Muurinsa ansiosta, mutta hyväksyviä mainintoja hän on saanut myös Hyväilysi kosketuksesta, joka parhaillaan pyörii elokuvateattereissa ja Lähdöstä, jolle Berliinissä muutama vuosi sitten luovutettiin elokuvajuhlien pääpalkinto.

Lähtö ei ole ihan helppo kuva, se antaa arvailulle ja omille johtopäätöksille tilaa.

Brysselissä viitisen vuotta sitten valmistunut Lähtö kertoo nuoresta, autourheiluun ihastuneesta miehestä, joka keinolla millä hyvänsä aikoo osallistua kilpailuihin.

Autot kangastelevat pojan mielessä niin että vasta eräs rikas rouva saa pojan pään pyörälle vastakkaisen sukupuolen suhteen. Marcus huomaa yhtäkkiä että maailmassa on muutakin kuin autot.

Jean-Pierre Leaud on nykyään suosittu näyttelijä. Hän esittää pääosaa Jerzy Skolimowskin filmissä Lähtö.

Oppilaat päättävät liikuntaohjelmasta

Kaikkien koululaisten ei tarvitse enää voimistelutunnilla heittää puolivolttia, kun tekisi mieli pelata koripalloa. Lauttasaaren yhteiskoulussa toteutetaan uudentyyppistä liikunnan opetusta, jossa oppilaillakin on sanansijaa.

Koulun lukiolaiset saavat itse päättää, mitä he tekevät liikuntatunneilla. Halukkaat voivat pelata vaikkapa koripalloa tai uida kaikilla tunneilla.

Kaikkien ei tarvitse olla mukana kilpailuhenkisissä ryhmissä.

Uudentyyppisestä opetuksesta Lauttasaaren yhteiskoulussa saavat nauttia vain lukiolaiset. Tilat ja opettajat eivät riitä, jos järjestelmä ulotettaisiin kaikille luokille.

Puistotontista suunnitellaan urheiluhallin paikoitusaluetta

Turku (HS)

Puustoltaan ja kasvistoltaan arvokas entinen puutarhakoulun tontti aiotaan raivata paikoitusalueeksi Kupittaan puiston reunalla Turussa.

Hätähuudon hehtaarin suuruisen tontin puolesta ovat nostaneet kaupunginosan asukkaat, joita huolestuttaa lasten leikkitilojen puute.

Myös puistoa päivittäin käyttävä Turun yliopistollisen keskussairaalan lasten psykiatrinen osasto on jättänyt suunnitelmaa paheksuvan julkilausumansa Turun kaupungin hallitukselle.

Suunnitelma puutarhakoulun tontin muuttamisesta Kupittaan urheiluhallin pysäköintialueeksi on saanut turkulaiset tiukkaan vastarintaan.

Koonnut Pasi Oikarinen

Lue lisää: hs.fi/aikakone