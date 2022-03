”Vesistöystävällisellä” kitaralla säestää ”Lippo” Koivujuuri yhteislaulua helsinkiläisessä Richard's Pubissa.

Ensimmäinen kokeilu osoitti, että ”elämä on tylsää jos ei juhli näin, kukas aina jaksaa olla selvin päin”.

”Lippo” kierteli täydessä pubissa laulaen serenadeja naisille ja kuunteli ilmeenkään värähtämättä lisäksi paikallisten herrasmiesten kuiskauksia toivelauluista.

Laulattaja kertoi, että hänen pääammattinsa on syöminen, mutta että hän pari vuotta on kierrellyt laulattamassa kaljanjuojia siinä sivussa.

Lauluiltapäivästä aiotaan pubissa tehdä traditio.

Yhteiskuntaoppia vai uskonkappaleita?

Oppi- ja ammattikoululaisjärjestöt eivät juuri kuulleet opettajien ääntä pannessaan alulle yhteiskuntaopin uudistamista vaativan kampanjan.

Silti opettajakuntakin hyväksyy monet sen tavoitteista.

Mutta johonkin on vedettävä raja, sanoo yliopettaja Matti J. Castrén, Historian, yhteiskuntaopin ja taloustieteen opettajat ry:n puheenjohtaja.

Yhteiskuntaopin opetuksesta ei saa tulla poliittisten uskonkappaleiden pakkosyöttöä.

– –

”Koska mietinnön laatijat (vaikka tuskin aivan kaikki allekirjoittajat) ovat marksilaisen maailmankatsomuksen kannattajia, heidän työnsä on sen kanssa johdonmukainen.”

– –

Asiantuntijatoimikunnan mietinnöstä huokuu uustestamentillisesti: ”Joka ei ole meidän puolellamme, hän on meitä vastaan.”

Vaikka opettajat yhtyvät, kuten sanottu, useisiin mietinnön käsityksiin, he moniarvoisuus- ja tasapuolisuuskäsityksissään ovat eri linjoilla ja joutuvat siis olemaan mietintöä vastaan.

”Keskikoulun ja lukion oppiennätysten sangen pääpiirteinen sisältöluettelo on tarjonnut tilaisuuden hakea niistä sisältöanalyyttisesti sellaisia sanoja, joita niissä ei ole, ja tulkita esiintyvät melko väljät ilmaisut mahdollisimman kielteisesti.”

Izvestija kiitti Suomen suhteita

Moskova (STT)

Neuvostoliiton hallituksen äänenkannattaja Izvestija antoi torstaina hyvin myönteisen kuvan Suomen ja Neuvostoliiton suhteista.

Lehti käsittelee ennen muuta maiden välisiä taloudellisia siteitä ja korostaa, että ne kehittyvät tällä hetkellä kumpaakin osapuolta hyödyttävällä tavalla. Kirjoituksen otsikkona on '”Hyvien naapureiden politiikka”.

Izvestijan Helsingin-kirjeenvaihtaja Marat Zubko kuvaa Neuvostoliiton ja Suomen ”hyvinä ystävävaltioina, jotka elävät hyvinä naapureina ja joiden suhteille on tunnusomaista keskinäinen apu, keskinäinen hyöty ja keskinäinen luottamus”.

Fluoratun maidon valmistus alkaa

Meijerien keskusosuusliike Valio on saanut luvat valmistaa fluorattua maitoa, kertoi lääkintöhallituksen ylilääkäri Mauno Ruokola.

Valion maito-osaston johtajan Erkki Aholan mukaan fluorattua maitoa tulee myyntiin helsinkiläisiin liikkeisiin muutaman viikon kuluttua.

Ahola ei vielä torstaina ollut saanut tietoa luvan myöntämisestä. Asiaa on kuitenkin valmisteltu viime keväästä.

Hänen mukaansa fluoratun maidon valmistaminen ei niinkään ole tuotekehittelyä kuin hampaiden hoitamista.

Leinonen tutustui suomalaislentäjien Draken-koulutukseen

Tukholma (Kari Kallio)

Ruotsissa virallisella vierailulla oleva puolustusvoimien komentaja kenraali Kaarlo Leinonen tutustui torstaina Tullingessa Tukholman lähistöllä suomalaislentäjien Draken-koulutukseen.

Kenraali Leinonen sanoi olevansa erittäin tyytyväinen näkemäänsä ja kuulemaansa Tullingessa.

Samoin koko Ruotsin-vierailu on sujunut Leinosen mielestä erinomaisesti.

”Naapurimaiden Suomen ja Ruotsin puolustusvoimilla on paljon yhteistä. On ollut mielenkiintoista todeta, että myös eroja on olemassa. Täkäläisen materiaalin paljous ja monipuolisuus on näistä selvin”, sanoi kenraali Leinonen.

Puolustusvoimain komentaja K. O. Leinonen istuutui Drakenin ohjaamoon Tullingessa.

Armeijan näkkileipää hävitetään tonneittain riisihärön vuoksi

Kotka (HS)

Riisihäröä, noin millin pituista kovakuoriaista, pidetään tämän hetken pahimpana viljatuotteiden varastotuholaisena.

Kaakkois-Suomen sotilasläänissä on riisihärön vuoksi jouduttu vuoden aikana hävittämään noin 10 000 kiloa näkkileipää.

Maatalouden tutkimuskeskuksen tuhoeläintutkimuslaitoksen mukaan riisihärön viimeaikaiseen voimakkaaseen leviämiseen on vaikuttanut kloorattujen hiilivetyjen (DDT) kieltäminen myrkytysaineena.

Asiantuntijat sanovat riisihärön olevan varsin yleinen jokaisessa taloudessa.

Peruskouluun siirrytään koko maassa 1972–77

Valtioneuvosto on lopullisesti vahvistanut peruskoulun toimeenpanosuunnitelmat ja kiristänyt aikataulun niin kireäksi kuin se on mahdollista.

Peruskouluun siirrytään vuosina 1972–77 eikä 1972–78, kuten vielä takavuosina kaavailtiin.

Vuosi 1974 tulee olemaan taloudellisesti raskain.

Opetusministeri Ulf Sundqvist sanoo, että nyt on saatu päätökseen erittäin suuritöinen ja monivaiheinen tehtävä.

Opetusministeri Ulf Sundqvist esitteli kiristettyä peruskoulun toimeenpanosuunnitelmaa valtioneuvoston juhlahuoneistossa.

Miljoonan puhelimen raja rikki kesällä

Miljoonan puhelimen raja ylitetään Posti- ja lennätinhallituksen ennusteen mukaan kesäkuussa.

Vuoden vaihteessa oli Suomessa puhelinliittymiä 947 699 ja näillä liittymillä 1 289 592 puhelinkonetta.

Liittymien määrä lisääntyi viime vuonna noin 10 prosentilla eli noin 86 000 liittymällä.

Lisää avohoitoa – jarru sairaaloille

Terveyspalvelujen eroja maan eri osien välillä ja eri väestöryhmiin kuuluvien kesken tulee tasoittaa.

Etusija on annettava ehkäisevän terveydenhoidon ja avosairaanhoidon kehittämiselle.

Nämä ovat pääperiaatteita valtakunnallisessa kansanterveystyön viisivuotissuunnitelmassa.

Avosairaanhoidon kehittäminen merkitsee sairaalamenojen kasvun jarruttamista.

Suunnitelman esittelyssä huomautettiin, että lääkintöhallituksella on hyvät mahdollisuudet ohjata varoja mieleiselleen taholle, avohoitoon ja maan syrjäseuduille.

Lääkärien palkkakysymystä piti ministeri Osmo Kaipainen tämän hetken vaikeimpana ongelmana kansanterveyslakia toteutettaessa.

Julkkistalkoot

”Täällä on ollut valtavan hauskaa, tällaista pitää saada enemmän”, sanoi tv-kuuluttaja Tuula Rosenqvist.

Hän oli yksi niistä parista kymmenestä innokkaasta vapaaehtoisesta, jotka torstaina ompelivat, nikkaroivat ja maalasivat SOS-Lapsikylän ”julkkistalkoissa”.

Tuula Rosenqvist ja hänen kollegansa Lila Pitkänen päällystivät tyynyjä, Marita Nordberg ompeli verhoja ja Maippi Heljo lakanoita.

Ahkerina olivat myös Naapurilähiön Harriet Rinne ja laulajatyttö Ragni Malmsten.

Miehet kokosivat sänkyjä, maalasivat huonekaluja, polkuautoja ja muita leikkitavaroita.

Näissä hommissa näyttivät esimerkillistä taitoa Niilo Tarvajärvi, Timo T. A. Mikkonen ja Teuvo Suojärvi.

Lapsikylän isännät loistivat tyytyväisyyttä ja tarjosivat talkoolaisille hernekeittoa ja pannukakkua torstain merkeissä.

Nuorten ihailijoiden ympäröimänä maalasi Timo T. A. Mikkonen leikkiautoa SOS-Lapsikylää varten.

Lentävät kermakakut

Lukeutumatta tosikkoihin, uskovaisiin tms. ryhmään ehdotan, että televisio lopettaisi esittämästä sen kaltaista ”huumoria”, jota nähtiin 20.3. Peppi Pitkätossu -ohjelmassa.

Siinähän taas kerran heiteltiin kermakakkuja ja muutenkin leikiteltiin ruualla. Toisaalta tiedetään, että lapsia kuolee nälkään pallollamme jatkuvasti.

Ketä naurattaa mikäkin. Minua ei ainakaan naurattanut.

V a k a v a k s i v e t i

Koonnut Kari Lankinen

