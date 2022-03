Iitti (Toivo Kokko)

Iitin Urajärven kalat kokivat sunnuntaina jotain uutta.

Äänen, joka syntyi kun lähes viisituhatta kairaa alkoi tasan kello yhdeksän porautua jäähän. Narina levisi yli laajan järven selän ja asteittain hiljeni sitä mukaa, kun reikiä syntyi.

Hyvin kaira puri jäätä. Parhaat saivat reiän yli puolen metrin vahvuiseen jäähän parissa kymmenessä sekunnissa.

Ahven oli arvotavaraa, sillä se oli ainoa kala, mikä hyväksyttiin pilkkionginnan SM-kilpailuissa. 450—500 kiloa ahvenia nousi järvestä päivän aikana.

Jo seitsemän aikaan aamulla oli maalipaikalla markkinatunnelma.

Parasta mahdollista syöttiä Urajärven ahvenille kaupattiin helppoheikkityyliin, musiikki soi, hernerokka, keskikalja, makkarat ja muut virvokkeet menivät kaupaksi.

Salaperäisen näköisiä ryhmiä kokoontui sinne tänne, reppua kaivettiin ja pohdittiin minkälainen pilkki parhaiten kelpaisi.

Onkijat levittäytyvät Urajärven jäälle. Nyt kilpailijat saivat lähteä etsimään paikkaansa puolta tuntia ennen lähtölaukausta. Reiän teon sai alkaa vasta kun valopistoolin laukaus antoi siihen merkin.

Käyttökelpoista romua tonneittain maastossa

Pori (HS)

Noin 150 000 tonnia käyttökelpoista romua makaa pelloilla ja metsissä, koska kenenkään ei kannata sitä kerätä.

Metallilakko laski rautaromun hintaa, joka muutenkin on kymmenisen vuotta pysynyt samana.

Suomen Romukauppiaitten liiton kokouksessa Porissa puhuttiin kansantaloudellisesta tappiosta.

Suomen Romukauppiaitten Liiton 170 jäsentä keräsivät rautaromua viime vuonna markkinoille vajaat 199 000 tonnia, ulkomailta tuotiin 105 000 tonnia.

Tuontiromun hinta rahti-, purkaus- ja käsittelykustannuksineen on tällä hetkellä noin kaksinkertainen suomalaiseen verrattuna.

Romukauppiaitten liiton kokouksessa todettiin alhaisesta hinnasta johtuvan keräilyverkon harvuuden jättävän paljon käyttökuntoista romua pelloille ja metsiin.

Läheskään kaikki käyttökelpoinen romu ei päädy romukauppiaiden varastoihin. Arvion mukaan noin 150 000 tonnia romua makaa metsissä ja pelloilla siksi, ettei kenenkään kannata noutaa sitä.

Vammala äänestettiin Sastamalaa paremmaksi

Vammala (HS)

Vammala on parempi kuin Sastamala tulevan suurkunnan nimeksi.

Näin päätti Tyrvään kunnanvaltuusto lauantaina äänestyksen jälkeen.

Äänet jakautuivat 12—9 Vammala-nimen hyväksi. Yksi valtuutetuista äänesti tyhjää.

Asia tuli valtuuston käsiteltäväksi 28 kuntalaisen tehtyä kirjallisen esityksen. Kuntalaiset ehdottivat, että ensi vuoden alusta laajenevan Vammalan kaupungin nimeksi hyväksyttäisiin Sastamala.

Ei pärjätty viisuissa

Eiköhän jo vähitellen aleta uskoa, ettei meidän alaamme ole ainakaan valita iskelmää Euroviisuihin kansanäänillä.

Vaikka tänä vuonna lähetimme kovasti koreat ja fiksut esiintyjät, jäimme silti Euroviisuissa peränpitäjien joukkoon.

Voittajaksi tuli Luxemburgin Vicky Leandrosin esittämä ”Après toi”, Kun olet mennyt. Toiseksi tuli sitten Englanti ja kolmanneksi Saksa.

Päivi Paunu ja Kim Floor saivat tavanomaiset pisteet ja tulivat kahdenneksitoista kaikkiaan kahdeksastatoista kilpailijasta.

Englannin euroviisulle jo hopealevyn myyntiluvut

Englannin euroviisu ”Beg, steal or borrow” säilytti kolmannen tilansa Englannin listalla.

New Seekers -yhtye sai kappaleesta torstaina hopealevyn, koska levyä oli myyty Englannissa 250 000 kappaletta.

Sunnuntain kilvassahan laulu tuli toiseksi.

Yhtye on saanut myös kultalevyn edellisestä levystään ”I’d like to teach the World to sing”, joka meillä on kuultu television virvoitusjuomamainoksessa. Levy on ensimmäinen kolmeen vuoteen, jota on myyty Englannissa miljoona kappaletta.

Gilbert O’Sullivanin ”Alone again” nousi kahdeksannelta tilalta neljänneksi, ja pohjoisenglantilainen Lindisfarne-yhtye kiipesi edellisen viikon yhdeksänneltä sijalta seitsemänneksi.

Listan kärkipaikkaa pitää yhä hallussaan John Lennonin suuriin suosikkeihin kuuluva Harry Nilsson kappaleellaan ”Without you”.

Suomalaisen muovikoneen ensilento onnistui

Ensimmäinen kotimainen lujitemuovikone PIK-19 ”Muhinu” teki onnistuneen ensilentonsa sunnuntaina Helsingissä.

Kone on tarkoitettu purjelentokoneiden hinaukseen ja ohjaajien koulutukseen. Sarjavalmistuksesta ei vielä ole tietoa.

Täysmuovisia lentokoneita on maailmassa hyvin harvoja tyyppejä.

Pienissä sarjoissa valmistettuna lujitemuovi tulee metallirakennetta halvemmaksi ja tarjoaa merkittäviä aerodynaamisia etuja.

Suomalainen söi 6 litraa jäätelöä

Jäätelön kulutus nousi viime vuonna 6,3 litraan ihmistä kohti.

Lisäys edellisvuoteen on 13,4 prosenttia, kerrotaan Maatalouden tutkimuslaitoksesta.

Suosituin jäätelölaji oli vaniljajäätelö, jota syötiin eniten kotipakkauksina. Vaniljajäätelön osuus koko myynnistä on 60 prosenttia. Seuraavana järjestyksessä on mansikkajäätelö, 10 prosenttia kokonaismyynnistä.

Kotipakkausten osuus oli lähes puolet koko kulutuksesta. Seuraavaksi eniten syötiin jäätelöä puikkoina, tuutteina ja tötteröinä, joiden osuus oli 42,1 prosenttia myynnistä.

Kymmenen viime vuoden aikana jäätelön kulutus on lähes kolminkertaistunut.

Nuhajuomaan inkivääriä

Nimet inkivääri, passion, avokado, kaki, guava, mango, papaia ja ananas tuovat mieleen eksotiikan ja vieraat maat.

Lilja Nyström myy edellä mainittuja harvinaisia ja kalliita herkkuhedelmiä pienessä helsinkiläisessä korttelikaupassa, jonka asiakaskunta ulottuu ympäri Suomen.

Vain harvalla on mahdollisuus lähteä näiltä kylmiltä leveysasteilta etelän lämpöön, mutta korviketta kaukokaipuulle löytää keväisestä Helsingistäkin.

– –

”Asiakkaat ovat hyviä asiantuntijoita. Heiltä minä saan parhaat vihjeet hedelmien käyttämiseksi.”

”Nuhanenille olen kuitenkin neuvonut tehokkaimman tuntemani lääkkeen, jonka maustamiseen käytetään tuoretta inkiväärin juurta”, Lilja-rouva tunnustaa.

Nuhajuoman valmistaminen ei ole mikään salaisuus – ei ainakaan enää: Väkevän teen joukkoon raastetaan hitunen kuorittua tuoretta inkivääriä. Juoma makeutetaan hunajalla tai sokerilla.

Täyskymppi Mäntyrannalle

Rovaniemi (Erkki Paananen)

Täyskymppi Eero Mäntyrannalle.

Hän hymyilee jälleen kuin parhaina päivinään.

Mäntyranta heräsi Ounasvaaran hiihdossa 50 kilometrin kilpailussa hiihtämään niinä hetkinä, kun kilpailua johtanut Manne Liimatainen hyppäsi ladulta.

'”Kolmen kympin jälkeen alkoi meno maistua ja loppu oli kuin silloin ennen.”

Mäntyranta otti kymmenennen voittonsa Ounasvaaralla.

Itse asiassa hän oli keskittynyt nujertamaan kotimaiset suuruudet pikamatkalla, mutta kävi niin kuin kävi.

Ylitse muiden: Ylianttila

Rovaniemi (HS)

Ounasvaaran oma kasvatti, 18-vuotias koulupoika Kari Ylianttila otti kaiken mitä sai Ounasvaaran mäestä.

Sunnuntaiaamuna hän voitti nuorten mäenlaskun, iltapäivällä hän uusi temppunsa miesten kirjoissa.

Miesten sarjassa voitto oli Ylianttilalle ensimmäinen tämän tason kilpailuissa. Erikoismäen kärki oli kuin Ounasvaaran Hiihtoseuran jäsentenvälisistä kilpailuista.

Tässä viedään kaksoisvoittajaa Kari Ylianttilaa. Tanssittajana seuratoveri Tauno Käyhkö, joka kaatui ensimmäisen pitkän hyppynsä ja siirtyi katsomon puolelle.

Kun maailma muuttui

Maija Hollmen-Bärlund

”Tämä viikko muutti maailman”, sanoi presidentti Richard Nixon Kiinan vierailustaan.

Tavattoman ketterästi muutos tapahtui, mutta amerikkalaisethan ovat tunnetusti nopeita.

Amerikkalaisesta kirjankustannuksestakin meillä on paljon opittavaa. Siellä tulee ajankohtainen pamfletti myös ajallaan eli silloin kun tapahtuma vielä kiinnostaa ja jatkuu.

Presidentin matka Kiinaan on jo ilmestynyt englantia puhuvalle maailmalle upein värikuvin varustettuna pokkarina eli taskukirjana.

Kirjassa kerrotaan presidenttiparin ohjelma melko tarkkaan rouva Nixonin ostoksia myöten: valkoinen silkkipyjama, tusina kahvikuppeja sinisin riisikuvioin ja kultabrokadikangas Tricialle.

Paljonkaan ei puututa niihin keskusteluihin, joita käytiin tai siihen, mitä nähtiin maasta.

Joka tapauksessa kirjaa on mukava selailla. Se tuo mieleen ajatuksen myös meidän iki-ihanan presidenttimme matkoista.

Hän tuo aina uusia hattuja ja kalaa tai muuta nakerreltavaa mukanaan.

Niistä on sitten muillekin jakaa.

Presidentti Nixon Kiinan muurilla.

Koonnut Kari Lankinen

