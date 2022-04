Aku Ankan tekijät jäivät Disneyn nimen varjoon

Jukka Rislakki ja Markku Kivekäs

Viime viikolla ilmestyi 800. suomalainen Aku Ankka -lehti.

Tästä meillä valtavan suositusta lehdestä vallitsee monia harhakäsityksiä. Luullaan, että Walt Disney olisi itse joskus piirtänyt lehden sarjakuvia; uskotaan, että lehden kaikki materiaali tulee Yhdysvalloista.

Carl Barks on kummallinen mies. Hän on vuosisatamme menestyneimpiä ja suosituimpia piirrostaiteilijoita, mutta toisaalta häntä tuntee tuskin kukaan. Barks on yksi mies Disneyn nimimerkin takana, hänen kirjoittamanaan ja piirtämänään Aku Ankka ylti maailmanmaineeseen.

Disney itse ei ollut ensisijaisesti piirtäjä. Hän kiinnitti päähuomionsa elokuviin, sarjakuvat syntyivät vasta hänen animaatioelokuviensa menestyksen jälkeen.

Disney piti ohjat käsissään ja osallistui mm. kaikkien elokuviensa suunnitteluun, mutta elokuvien ja sarjakuvien piirtämiseen hän otti osaa vain aivan alussa.

Mikki Hiiri (Mickey Mouse), joka syntyi paljon ennen Aku Ankkaa, oli Disneyn työryhmän läpilyöntieläin.

Juonikirjoittaja Barks aloitti piirtäjän uransa 1942, kun hän piirsi 64-sivuisen värillisen (Suomessa julkaisemattoman) lehden ”Aku Ankka löytää merirosvokultaa”. Tarinasta oli aiottu tehdä elokuva, mutta suunnitelma muuttui, kun Disneyn filmikapasiteetti siirtyi sotapropagandan käyttöön.

Vuokrien korotus avuksi asuntopulaan

Vuokrien korotusta niin, että ne tulisivat sijoittajille kannattavaksi sekä asumistukijärjestelmän laajentamista ehdottaa Helsingin yliopiston kansantaloustieteen professori Lauri O. af Heurlin lääkkeeksi vuokra-asuntojen pulaan.

Tarpeeksi korkeat vuokrat houkuttelisivat markkinoille vuokranantajia.

Kun samalla lisättäisiin yhteiskunnan rahoittamaa vuokra-asuntotuotantoa, olisi vuokra-asuntoja aina riittävästi tarjolla, eikä kohtuuttomia vuokria esiintyisi.

Joka päivä myydään vuokra-asuntoja omistusasunnoiksi. Maassa on vuokra-asunnoista huutava puute, mutta omistusasunnoista ei ole puutetta. Syynä tähän on vuokranantajalta pelko siitä, että inflaation jatkuessa he saavat yhä pienemmän reaalivuokran vuokralle antamastaan asunnosta, eivätkä saa enää tuottoa sille reaaliomaisuudelle, jonka aikoinaan ovat asuntoon sijoittaneet.

Siitäkin, saavatko he edes lämmitys- ja muitten käyttökustannusten nousun korvatuksi, käydään kovaa poliittista taistelua. Samalla pienikin vuokrankorotuspyrkimys kustannusten nousun korvaamiseksi aiheuttaa valtavan vastuksen.

Suomalainen sähköauto on pitkälle suunniteltu

Suomalainen teollisuus ponnistelee kaikessa hiljaisuudessa sähköauton kimpussa. Asiantuntijoiden arvelujen mukaan kotimainen sähköauto olisi erittäin kilpailukykyinen nykyaikaisen tekniikkansa ansiosta.

Airamin kehittämältä sinkki-ilma-akulta odotetaan paljon. Se saattaa ratkaista kaikkialla vaikeaksi osoittautuneen voimanlähdeongelman.

Sähköauton säätöjärjestelmäksi valittaneen ns. tyristorisäätö, joka on tähänastisia järjestelmiä tuntuvasti käyttökelpoisempi.

Teknillisessä korkeakoulussa on suomalaisen sähköauton mahdollisuuksia tutkittu tarkasti. Työ on ollut tuloksekasta: auton ulko- ja sisätilojen suunnittelu on hahmoteltu melko tarkasti, samoin kuin auton tekniset pääpiirteet.

Yksi ratkaisevista tekijöistä on kevyt, pieni ja tehokas sähkömoottori. Valmetin suunnittelema ns. Unipolar-moottori täyttää todennäköisesti kaikki vaatimukset. Se voitaisiin asentaa sähköauton pyöriin, sillä se on kokonaisuutena vain tavallisen levyjarrun kokoinen.

Sähköauton tulevaisuus on kiinni kansallisesta ja kansainvälisestä yhteistyöstä. Pohjoismaat eivät tähän mennessä ole onnistuneet yhdistämään pyrkimyksiään, jotka yhteensovellettuina olisivat huomattava edistysaskel.

Poliisi ei saa kylvää pelkoa sanoo Turun poliisimestari

Helge Kukkamäki ja virkapuku; normaalisti mies viihtyy työhuoneessaan siviilivetimissä.

Leena Saarinen

Sattuman oikusta tuli Helge Kukkamäestä poliisi ja aikanaan Turun poliisimestari. Tämän sattuman seurausta on tavallaan myös Turun poliisin nuorisotyö.

Sillä kun poliisi tulee pyytämään vapautusta muista tehtävistä keskustellakseen kadulla seisovien nuorten kanssa, on poliisimestarin päässä pyörittävä ennakkoluulottomia ajatuksia, ennen kuin lupa tippuu.

Kun Helge Kukkamäki vietti lapsuuttaan Eduskuntatalon kallioiden jengeissä Helsingissä, hän jo ihaili tutuksi tulleen passipoliisin univormua.

”Olisi mukava homma kävellä ympäri virkapuku päällä", ajatteli poika.

Ja niin kävi, että lakitieteen ylioppilaasta tuli poliisi.

Kun Helge Kukkamäki oli nuori, oltiin suojeluskunnassa ja partiossa. Liikuttiin jengeissäkin ”ja kai siinä tehtiin jotain kolttosiakin”.

Silloin ajat olivat erilaiset. Nyt asunnot ovat pienet ja kodit hajallaan: nuoret maleksivat kaduilla.

”Kai siinä aina jotain kahinaakin sitten syntyy”, toteaa Kukkamäki levollisesti.

Kansalaiset valittavat, että poliisin pitäisi tehdä kadunkulmissa oleskeleville nuorille jotain.

Siitä se alkoi.

Ensin yksi Kukkamäen alaisista, sitten muut. He menivät juttelemaan nuorten kanssa ja totesivat pian, että jotain voitaisiin tehdä, kun vain olisi tiloja.

Kukkamäki ajoi läpi luvan vapauttaa tarvittavat miehet muusta poliisin työstä. He hankkivat tiloja yhdessä seurakunnan ja kaupungin kanssa ja menivät nuorten kokoontumisiin mukaan.

Luostarinmäen klubissa käy noin 700 nuorta.

”Olemme havainneet parhaaksi, että kerhossa on pieni, muodollinen jäsenmaksu ja klubikortti. Se ei tietenkään estä tuomasta vieraita, mutta antaa nuorille sen tunteen, että paikka on oma.”

– –

Poliisinuraa aloittelevaa Helgeä ihmeteltiin sukulaisia ja tuttavia myöten; ylioppilaastako poliisi? Tästäkin ovat ajat muuttuneet.

Ylioppilas poliisiopistossa ei enää ole maan ihme.

Poliisi hylkäsi ryöväribingon

Helsingissä ei päästykään pelaamaan pääsiäisbingoa lauantai-iltana. Uudenmaan läänin poliisitarkastaja eväsi Helsingin invalidiyhdistyksen jättämän anomuksen.

”Jättiryöväribingoa” oli tarkoitus pelata Urheilutalossa. Bingo-ilta olisi ollut Helsingin ainoa.

Invalidiyhdistys sai järjestää bingoiltansa viime vuonna. Tänä vuonna järjestäjät olivat niin varmoja luvan saannista, että ilmoittivat bingoillasta viidessä pääkaupungin ja Uudenmaan lehdessä. Kielto yllätti järjestäjät torstaina, eikä ilmoituksia ehditty enää peruuttaa.

Pääsiäisbingon käytännön järjestelyt olisivat hoitaneet urheiluseurat HTP—V ja Tempo. Tulot sen sijaan olisivat menneet invalidiyhdistykselle. Viime vuonna rahaa kertyi 2 000 markkaa.

Taksirenki 34 tuntia samaa soittoa ratin takana

Pelimannin "mustasta kirjasta" reväisty lehti kertoo tavallista hiljaisemman kuukauden kymmenen päivän työvuorot ja tulot. Kolme vuorokautta on ajettu sekä aamu- että iltavuorot. Tältä ajalta isäntä hankki, kun kulut oli vähennetty, 895,25 markkaa ja Pelimanni 548 markkaa.

Mauno Saari

Pelimanni on 45-vuotias helsinkiläinen taksirenki, joka rikkoo työaikalakia ja pimittää tulojaan.

Lain mukaan kuskin pitäisi vaihtua 12 tunnin jälkeen. Pelimanni tekee näin: ”Aamupäivän ajan ilman lakkia. Illalla pistän lakin päähän. Eivät pääse niin hyvin seuraamaan. On niin kuin mies olis vaihtunut.”

Pitkän perjantain iltana, kun takana oli 34 tuntia yhtämittaista ajoa, Pelimanni kaivoi taskustaan kaksi aspiriinia ja huuhtoi ne alas pilsnerillä. Sen jälkeen luomet valahtivat silmämunien päälle ja Pelimanni nukkui.

Lain mukaan taksikuskin työaika on kolmessa viikossa 120 tuntia. Sen lisäksi saa ylityötä teettää kuljettajan suostumuksella 36 tuntia samassa ajassa. Korkein sallittu tuntimäärä kolmessa viikossa on siis 156 tuntia.

Pelimannilla on kotonaan pieni tummakantinen vihko. Tämän ”mustan kirjan” mukaan hän ajaa kolmessa viikossa keskimäärin 250 tuntia. Sen lisäksi hän vielä pesee ja huoltaa auton.

Kympin huuli

Kun Anssi Kukkonen menee kylään Pasi Rutasen luokse, viettävät herrat iltaa pelaten pasianssia.

PII

Koonnut Jarkko Rahkonen

