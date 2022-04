Liimalastissa ollut säiliöauto kaatui ja murskasi alleen neljä henkilöautoa autolautta Finlandialla maanantaiaamuna. Kaatuneesta säiliöstä valui autokannelle liimaa noin kaksi tonnia.

Onnettomuudessa ei loukkaantunut kukaan.

Tapahtumahetkellä Finlandia oli matkalla Kööpenhaminasta Helsinkiin. Onnettomuus sattui kello 8.15 maanantaiaamuna 45 kilometriä Hiidenmaan länsikärjestä.

Kahdeksan boforin nopeudella puhaltanut sivutuuli keinutti voimakkaasti alusta, jolloin säiliöauton peräosan kiinnitysketjut katkesivat ja säiliö kaatui viereisten henkilöautojen päälle.

Säiliön alle jäi kaksi suomalaista, yksi ruotsalainen ja tanskalainen henkilöauto.

Ruotsalainen ja toinen suomalaisista autoista murskaantuivat täysin.

Kaksi muuta autoa kärsi pienempiä vahinkoja.

Kaksi henkilöautoa murskaantui täysin kemikalilastissa olleen säiliöauton kaatuessa niiden päälle autolautta Finlandialla. Tapahtumahetkellä ei autoissa ollut matkustajia.

Isorokkojahti Länsi-Saksassa

Bonn (Veikko I. Pajunen)

Länsi-Saksan huolestuneiden viranomaisten yli koko maan levittämään verkkoon joutui maanantaina suuren ihmisjoukon keskeltä jälleen yksi henkilö, jonka epäillään saaneen isorokkotartunnan.

– –

Hänet toimitettiin heti Hannoveriin, missä on jo ennestään eristettyinä 670 henkilöä kaupungissa viikko sitten todetun isorokkotapauksen johdosta.

Yli 65 000 kaupunkilaista on vapaaehtoisesti hakeutunut rokotukseen.

– –

Toinen jugoslavialainen siirtotyöläinen, Binak Dreshaj, 22, lisäsi viime lauantain vastaisena yönä hälyä, kun hän karkasi vartioimattomasta ikkunasta kapuamalla hannoverilaiselta eristysasemalta.

– –

Poliisi sanoi, että kaikki karkulaisen kanssa tekemisissä olleet henkilöt rokotetaan sitä mukaa, kun heidät tavoitetaan.

Varsinaisiin eristystoimiin ei ainakaan toistaiseksi ryhdytty Osnabrückissa.

Tietokone pian joka kotiin

Tietokone tai ainakin siihen kytketty pääte jököttää vielä tällä vuosikymmenellä lähes joka kodin nurkassa. On pieni ja sievä ja mahtuu liikemiehen salkkuun.

Näin ennustetaan käyvän ensin Yhdysvalloissa ja sitten Euroopassa.

Tietokone alkaakin olla konemaailman yleismies Jantunen.

Se ohjaa laivaa, tehdasta, laskee palkkoja ja bussiaikatauluja, ahertaa monen konttoristin edestä. Eikä koneen taidot lopu tähän: se pelaa myös uhkapeliä, säveltää, runoilee, laatii kakkureseptejä, valitsee naimapareja.

Ei ihme, että tällainen monitoimihirviö on saanut myös vastustajia.

Yhdysvalloissa on perustettu Tietokoneentuhoojat ry. Toiminta keskittyy tietokoneiden kiusaamiseen: soitellaan keskustietokoneille ja jätetään linja auki, etteivät todelliset asiakkaat pääse sisään.

Bangladesh-ryhmä palasi ”parhaasta sairaalasta”

Joukko ruskeita ihmisiä astui maanantaina iltapäivällä Helsingin lentoasemalle.

He, yksi lääkäri ja kuusi sairaanhoitajaa, kuuluivat Suomen Punaisen ristin Bangladeshiin lähettämään kirurgiseen lääkintäryhmään, jonka työ maailman nuorimmassa valtiossa on nyt päättynyt.

Tämä SPR:n lääkintäryhmä ylläpiti kirurgista sairaalaa Chuadangan kaupungissa maan länsiosassa lähellä Intian rajaa.

Vastuu potilaista sairaalassa, joka tunnettiin ”Bangladeshin parhaana sairaalana”, siirtyi suomalaisryhmän lähdettyä paikallisille viranomaisille.

Sairaala siirtyi kokonaan uuteen rakennukseen ja viranomaisille luovutettiin kaikki ryhmän käytössä olleet sairaalavälineet.

”Bangladeshin parhaan sairaalan” henkilökunta on palannut kotiin. Vasemmalla sairaanhoitajat Maija Virolainen, Maija-Liisa Saine, lääket. lis. Antero Lounasvaara, Marketta Rahikainen, Leena Kainulainen ja Kirsti Leppiniemi. Kirsti Turtiainen ehti jo loukata jalkansa paluumatkalla Ceylonissa ja hänelle tarjottiin rullatuolikyyti lentokentällä (takana).

Suihkekausi tekee tuloaan

Suihkeiden määrä on kymmenkertaistunut Euroopassa 1970-luvulla.

Suihkeet ovat rönsyilleet uusille aloille: Hiuslakkojen, deodoranttien ja puhdistusaineiden lisäksi suihkitaan hyönteisiä, lääkkeitä, uuneja, tahroja, ikkunoita, salaattikastikkeita. Ja mitä mielikuvituksellisimpia sovellutuksia keksitään päivittäin.

Näin kirjoittaa sveitsiläinen talouslehti Vision.

Vuonna 1970 Euroopan suihkeiden tuotanto oli 1,4 miljardia pulloa ja purnukkaa.

Alan teollisuus harppoo eteenpäin 20 prosentin kasvuvauhtia.

Autoposti Iisalmessa

Kuopio (HS)

Maamme ensimmäinen autopostipalvelu on aloittanut toimintansa kokeiluluontoisena Iisalmessa Haukijoen piirissä.

Entisellä täydennetyllä postinjakelulinjalla hoidetaan nykyisin henkilöautosta postilähetysten vastaanottaminen ja jakelu, postimerkkien myyminen sekä vero- ja leimamerkkien tilaukset, eläkkeiden ja lapsilisien maksaminen. Palvelu on lähes saman laajuinen kuin kiinteissäkin postitoimipaikoissa.

Eroa jo ennestään toimiviin autopostitoimistoihin, joita Suomessa on viisi, on että palvelu tapahtuu henkilöautosta ja auton mukana on postin jakaja eikä postivirkamies.

Pohjalainen pääsiäistuli palaa bingon kunniaksi

Oulu (HS)

Kun noidat ja pahat henget eivät enää ahdista pohjalaista kristikansaa, se sytyttää perinteiset pääsiäisvalkeansa bingon jumalattaren kunniaksi.

Pääsiäisaamun auringon tanssissa ei enää haluta nähdä hyvän vuodentulon ennettä vaan pelionnen ennus.

Ylivieskan uimahallisäätiön pääsiäisbingossa oli palkintoina mm. ravihevonen varusteineen, kesämökki tontteineen ja henkilöauto.

Voittaja otti tälläkin kertaa auton. Vain kerran 20:stä suurbingosta on voittaja pitänyt hevosta autoa arvokkaampana ja taluttanut sen voittonaan kotiin.

Bingossa pelasi arviolta 3 000 keskipohjalaista.

”Pilvilinna” San Remoon

Kerran taas on suomalainen kokoillan elokuvakin saanut kutsun elokuvajuhlille: Sakari Rimmisen ohjaama ”Pilvilinna” on kutsuttu osallistumaan San Remon 16. kansainvälisten elokuvafestivaalien kilpailuihin.

Italialaisen kylpyläkaupungin filmijuhlien arvostus on viime vuosina jatkuvasti kohonnut, sillä juhlien päällikkö Nino Zuccelli on varsin harkitusti valikoinut juhlilla esitettävät 20 elokuvaa.

Meiltä oli ehdolla tiettävästi 3 elokuvaa, joista ”Pilvilinna” kelpuutettiin ja juhliin kutsuttiin myös ohjaaja.

Festivaali kestää viikon, huhtikuun 7. päivästä 14. päivään. Parhaalle elokuvalle annetaan juhlilla 500.000 liiraa eli noin 3 500 mk.

”Pilvilinna” on sekä ohjaajan että kuvaajan, Pirjo Honkasalon esikoistyö ja sai valmistuessaan viime vuonna huomattavasti myös kotimaista tunnustusta.

Meri Oravisto ”Pilvilinnan” pääosassa.

Åke Lindmanille osa Lewisin uudessa filmissä

Näyttelijä-ohjaaja Åke Lindman matkustanee huhtikuun puolessa välin Tukholmaan filmaamaan Jerry Lewisin elokuvassa ”The Day the Clown Cried”.

”Ensimmäinen tiedustelu mahdollisesta roolistani tuli joulun alla. Viime tiistaina minua pyydettiin saapumaan Tukholmaan tapaamaan Jerry Lewistä. Sain sopimuspaperit mukaani allekirjoitettavaksi”, sanoo Åke Lindman.

Lindmanin rooli keskitysleirivankina miellyttää häntä. ”En ole mikään komediatyyppi. Dramaattisissa osissa tunnen olevani paremmin oma itseni.”

Lopullisen käsikirjoituksen Åke Lindman saa tällä viikolla.

Mikkola ei sortunut Safari-taikaan

Dar-es-Salaam, Tansania (HS)

”Tuntuu helpolta nyt, kun olemme sen tehneet”, huokaisi Hannu Mikkola murrettuaan 19 vuotta kestäneen afrikkalaisen taian Itä-Afrikan Safarirallissa.

Mikkola kakkosohjaajanaan ruotsalainen Gunnar Palm on ensimmäinen ei-afrikkalainen voittaja tässä maailman vaikeimpana pidetyssä rallissa.

Voitonmaljoja kallistellessaan Mikkola vielä hoki: ”En voi uskoa, että olen voittanut kaikkien näiden yritysten vuosien jälkeen.”

Kenialaisen pikkukylän asukkaat ovat saapuneet rallireitin varrelle seuraamaan Safarirallin voittajaparin, Hannu Mikkolan ja Gunnar Palmin vauhdikasta menoa.

Liisa Liukkonen oli ylivoimainen

Kristianstad (TT)

Liisa Liukkonen voitti naisten sarjan Kristianstadin kansainvälisissä suunnistuskilpailuissa.

Hän oli yli 2 minuuttia nopeampi Ruotsin Gunnel Månssonia.

Miesten A-sarjan voitti Ruotsin Bertil Johansson. Suomen Tuomo Peltola sijoittui neljänneksi.

Liisa Liukkonen juoksi tukka hulmuten ykköseksi Kristianstadin ympäristön keväisissä metsissä.

Peli meni pilalle

Riitta-Eliisa Laine

Marmorikuularintamalta kuuluu kova taistelun jyske.

Tämä huomattava uutinen sai alkunsa siitä, kun naiset pääsivät mukaan marmorikuulanheittäjien MM-kisoihin.

Mestaruuden voittanut joukkue Toucanin Kauheat on kiukkupäissään unohtanut englantilaisten herrasmiesten periaatteet ja uhkaa järjestää ensi vuonna omat mestaruuskilpailunsa, jos naisten vielä silloinkin sallitaan osallistua marmorikuulanheittäjien MM-kisoihin.

Naiset osallistuivat pääsiäispyhien aikana ensimmäisen kerran miesten ennen hallitsemaan marmorikuulakilpaan Sussexissa, mutta masentavalla menestyksellä.

”Tämä on suuri häpeä”, sanoi MM-joukkueen, Toucanin Kauheiden kapteeni Len Smith, 54.

”Sen ainoa tulos on pelin tason alentuminen. 16 vuoden ajan olemme yrittäneet kehittää marmorikuulapeliä ja nyt naisten mukaantulo on paiskannut meidät taas takaisin alkuun.”

Noin sitä saavat naiset näpeilleen, kun ilkeävätkin tunkea miesten maailman ikiomiin lokeroihin.

Koonnut Kari Lankinen

