Baumgartnerin talon, Itäinen Puistotie 8 C, osti Englannin lähetystö lisätiloikseen. Taloon siirretään muutaman vuoden kuluttua lähetystön tilat Uudenmaankadulta. Talo sijaitsee Englannin lähettilään asunnon vieressä.

Englannin Suomen lähetystö keskittää tilansa Helsingin Kaivopuistoon. Lähetystö on ostanut Baumgartnerin talon, joka sijaitsee Englannin suurlähettilään asunnon vieressä.

Baumgartnerin talon osoite on Itäinen Puistotie 8 C. Kauppa tehtiin helmikuussa. Ostohinta on toistaiseksi salainen.

Englannin nykyinen lähetystö on Uudenmaankadulla. Nämä tilat on tarkoitus siirtää työnteon helpottamiseksi suurlähettilään asunnon viereen.

Toistaiseksi lähetystö kuitenkin toimii Uudenmaankadulla. Talon kunnostaminen ja muuton järjestäminen saattaa kestää viisikin vuotta, kerrotaan lähetystöstä.

Baumgartnerit möivät talon, koska sille ei enää löytynyt käyttöä, konsuli Lennart Baumgartner sanoo. ”Meillä ei myöskään ollut vaikeuksia löytää sille ostajaa.”

Talon viimeinen varsinainen asukas oli vuorineuvoksetar Hjördis Baumgartner. Hän kuoli runsas vuosi sitten.

Baumgartnerin talo on rakennettu vuonna 1913. Sen on piirtänyt arkkitehti Lars Sonck. Talo luetaan historiallisesti Helsingin arvokkaimpiin.

Pylväiden koristama talo tuli vuorineuvos Leonard Baumgartnerin omistukseen 1930-luvun puolivälissä.

Nobel-viejän viisumianomus hylättiin

Tukholma (Reuter)

Neuvostoliiton Tukholman lähetystö ilmoitti tiistaina hylänneensä Ruotsin akatemian sihteerin viisumianomuksen. Akatemian edustajan piti luovuttaa kirjallisuuden Nobel-palkinto kirjailija Aleksandr Solzhenitsynille Moskovassa.

Lähetystölähteet vihjaisivat, että ”viisumikysymyksestä voitaisiin keskustella myöhemmin”.

Akatemian sihteerin tohtori Karl Ragnar Gierowin oli määrä luovuttaa Nobelin kultamitali ja diplomi Solzhenitsynille ensi sunnuntaina Moskovassa yksityisessä tilaisuudessa.

Neuvostoliiton ulkoministeriön viranomaiset kieltäytyivät kertomasta, miksi viisumia ei myönnetty.

The Times arvioi Suomen EEC-asemaa

Tämä vuosi on vaikea ja samalla hyvin tärkeä Suomelle samoin kuin kaikille muillekin Pohjoismaille.

Suomen ulkopolitiikkaa on neljännesvuosisadan hallinnut Neuvostoliiton vakuuttelu, että Suomea pitäisi kohdella ystävällisenä ja luotettavana naapurimaana sen laajentaessa suhteitaan muihin maihin.

Näin arvioidaan Suomen EEC-neuvottelujen pohjaa englantilaisessa The Times -lehdessä.

Kirjoittajan Geoffrey Smithin käsityksen mukaan ulkopolitiikka hallitsee näkymättömillä langoillaan Suomen neuvotteluja Euroopan talousyhteisön kanssa.

Näiden neuvotteluiden tulos on erittäin tärkeä Suomelle, sillä Smithin mukaan toisesta maailmansodasta lähtien suomalaisilla on ollut painajaisenaan joutuminen eristyksiin pohjoiseen, erilleen läntisistä naapureista ja entistä suojelevampaan asemaan itäisen jättinaapurin syleilyyn.

Sorsa paheksui NL-vastaisuutta

Hallituksen piirissä on kiinnitetty vakavaa huomiota neuvostovastaiseen kirjoitteluun, sanoi ulkoministeri Kalevi Sorsa tiistaina Helsingissä. Sorsa johtaa Moskovassa yya-sopimuksen vuosipäivän viettoon osallistuvaa valtuuskuntaa.

Sorsalta kysyttiin lentoasemalla mielipidettä neuvostovastaisten ilmiöitten laajuudesta ja merkityksestä viitaten samalla Neuvostoliiton kommunistisen puolueen pää-äänenkannattajan Pravdan tiistaiseen kirjoitukseen.

”Siitä merkityksestä ensinnä. Yksi asia on täysin selvä, ainakaan Suomen etuja sen kaltainen toiminta ei palvele ja tästä syystä hallituksen piirissä on kiinnitetty vakavaa huomiota ilmiöihin, jotka viime aikoina ovat näyttäneet jopa tihentyvän.

Ja on selvää, että mikäli ne ylittävät lailliset puitteet, niin viranomaisten taholta tulee niihin puuttua.”

Alkon lakko uhkaa vapuksi

Alkon vähittäismyymälöitä uhkaa lakko 24. huhtikuuta klo 9 eli vappua edeltävällä viikolla. Lakkovaroitus annetaan tänään – kieltolain päättymisen ja Alkon perustamisen 40-vuotisjuhlapäivänä.

Lakon uhan takana ovat myyjät, ja myymälän esimiehet seuraavat lähiaikoina samaan rintamaan.

Kiistana on se, että myyjät sanovat palkkojensa jääneen yleisestä ansiotasosta jälkeen lähes 15 prosenttia sitten vuoden 1964.

Myyjät, jotka kuuluvat tvk:laiseen Liikeväen liittoon, olivat lyhyen ajan lakossa myös viime vuonna.

SN-seura arvosteli koulujen oppikirjoja

Suomi-Neuvostoliitto -seuran työryhmä sanoo havainneensa suomenkielisissä historian ja maantiedon oppikirjoissa virheellisiä ja vanhentuneita tietoja Neuvostoliitosta ja Venäjän historiasta sekä yksipuolisuutta ja kielteisyyttä maamme suurvaltanaapuria kohtaan.

Seuran puheenjohtaja prof. Göran von Bonsdorff vakuuttaa, että seuran tarkoituksena ei ole hetkellinen sensaation aikaansaaminen, vaan pyrkimys sellaiseen jatkuvaan toimintaan, joka mahdollistaa oikeiden ja tuoreiden tietojen saamisen Suomessa käytettäviin oppikirjoihin.

Creutz rakastaa Ramonaa

"Vielä ei sukkula syrjään jouda", todistaa laulutrio Mummelin Piri Salo, Meri Kari ja Heli Rautalappi, sekä ennen kaikkea koko kansan radiokreivi Carl-Erik Creutz tänään radiossa.

Kun kuulee esimerkiksi radiokreivi Carl-Erik Creutzin äänen puhelimessa, tulee omituinen epätodellisuuden tuntu. Hänhän kuuluu radioon ja vain sinne. On luonnotonta, että hän puhuu muuallakin.

”Voi voi, minä olen joskus tehnyt paljon ohjelmia radioon varsinaisten kuulutusten ulkopuolella. Tämänpäiväinen ’Vielä ei sukkula syrjään jouda’ on ensimmäinen pitkästä aikaa”, kertoo kreivi.

Kuorolaulanta on ollut koko elämän ajan sydäntä lähellä ja yhä jatkuu tuo harrastus MM-kuorossa ja muutamissa muissa.

”Lempilauluni Ramona tulee myös tämänpäiväisessä ohjelmassa itseni laulamana. Kun Outi Nyytäjä kuuli minun laulavan Vesivehmaan jenkan, halusi hän myös sen.”

Se, että Creutz ei enää tee useinkaan muita ohjelmia, johtuu nykyisestä pääkuuluttajan virasta.

”Paperia joutuu nykyään täyttämään paljon enemmän kuin aikaisemmin. Pääkuuluttaja joutuu pitämään huolta myös siitä, että työehtosopimusta noudatetaan.”

”Keväällä on lomien kanssa puuhaa. Itse saan nyt kesäkuun ja olen siitä kovin tyytyväinen.”

SAS aloittaa lentovuorot Itä-Berliiniin

Bonn (Veikko I. Pajunen)

Ensimmäisinä läntisinä lentoyhtiöinä käynnistivät Norjan, Ruotsin ja Tanskan yhteinen SAS sekä Itävallan AUA huhtikuun alusta säännöllisen vuoroliikenteen Itä-Berliiniin.

Saksan demokraattisen tasavallan DDR:n lentoyhtiö Interflug teki vastavuoroisesti tiistaina avauslennon Kööpenhaminaan, jonne se tulee liikennöimään kolmesti viikossa.

SAS:n avauslento on vuorossa keskiviikkona. – –

Aiemmin ovat läntisten lentoyhtiöiden koneet vain poikkeustapauksissa laskeutuneet Itä-Berliinissä Schönefeldin lentokentälle.

Sen sijaan monet läntiset yhtiöt ovat avanneet tai avaamassa myyntitoimistojaan Itä-Berliiniin.

Finnairilla on siellä juuri toimintansa aloittanut toimisto raatihuoneen viereisessä uudessa ostoskeskuksessa.

Vesibussi Eteläsataman ja Santahaminan välille

Helsinki aikoo aloittaa kokeilumielessä vesibussiliikenteen Eteläsataman ja Santahaminan välillä toukokuusta lukien.

Toistaiseksi liikennöitäisiin yksi edestakainen vuoro sekä aamu- että iltapäiväruuhkan aikana. Liikennelaitoksen lautakunta teki tiistaina kokeilusta esityksen kaupunginhallitukselle.

Eteläsatamassa ei vesibussin laituripaikka ole vielä täysin selvillä, mutta se tullee sijoitettavaksi hotelli Palacen edustalle. Santahaminassa vesibussi ankkuroi Teerisaaren eteläpuolella sijaitsevaan laituriin.

Tasaantunut Pauli Nevala heittää pitkälle tai ei mitään

Teuva (HS)

Miltei päivälleen tasan vuosi on kulunut Pariisin kevätpäivästä ja Norsunluurannikon helteestä, päivistä, jotka ainakin toistaiseksi ovat keskeyttäneet teuvalaisen keihäsmiehen Pauli Nevalan urheilu-uran.

Onnettoman viime kesän ja syksyisen leikkauksen jälkeen löytyy tuskin montaakaan optimistia, jotka uskoisivat vielä Paulin paluuseen. – –

Viime syksynä Pauli Nevalan maailma näytti synkältä kuin tikit olkapäässä. Nyt tilanne näyttää taas paremmalta.

Paulin kokema leikkaus jälkihoitoineen on selvitetty moneenkin kertaan. Kiinnostavampaa tässä vaiheessa lienee vastaus kysymykseen: vieläkö todella uskot paluuseesi?

”Kyllä täs’ vaihees täytyy uskoa. On oikeastaan kaksi mahdollisuutta – joko heitot sujuvat täysin tai sitten ei tule mitään. Joka tapauksessa täytyy kiiruhtaa hiljalleen, kokeilla pikkuhiljaa, josko käsi kestää.”

Italialaiset peruivat hyljesafarinsa

Oulu (HS)

Italialainen turistimetsästäjäseurue, jonka piti aloittaa Kalajoen hyljesafarit ensi viikonvaihteessa, on peruuttanut tulonsa. Syynä on valtava häly, mikä Italian julkisessa sanassa nousi ”hylkeiden joukkomurhan” vuoksi.

Panorama-niminen lehti sai tietoonsa safarille aikoneiden viiden henkilön nimet ja julkaisi ne. Lukuisat muut lehdet seurasivat esimerkkiä.

Retkikunnan johtaja ja muut jäsenet saivat tämän johdosta valtavan nimettömien kirjeiden ja puhelinsoittojen ryöpyn.

Seurue sai Finnairin Milanossa olevan aluepäällikkö Leevi Lätin mukaan ”raa’an murhakoplan” maineen. Retkikunnan johtaja on nostanut Panoramaa vastaan kunnianloukkaussyytteen ja juttu on menossa oikeuteen.

Milanolaisten teollisuusmiesten seurue kuuluu safareita järjestävän matkatoimistoagentti Rimoldin kanta-asiakkaisiin ja on erittäin kokenutta metsästäjäjoukkoa.

Kaksi seurueeseen kuuluvista olisi tullut vaimoineen.

Chaplinin paluuta juhlitaan USA:ssa

Charles Chaplin, mykän elokuvan mestari, on palannut 20 vuoden jälkeen Yhdysvaltoihin osallistuakseen hänen kunniakseen järjestettävään tilaisuuteen New Yorkissa ja ottaakseen vastaan ylimääräisen Oscar-patsaan Hollywoodissa.

Koomikko, joka lähestyy 83 ikävuottaan, lensi New Yorkiin Bermudasta.

Suuren näyttelijän paluu oli hyvinkin mykkien filmien veroinen tapaus. Hän saapui käyttäen tunnettuja menetelmiään: liikkeitä, eleitä ja katseita.

Chaplin hymyili ja lähetteli lentosuukkoja lähes 300 katselijalle, jotka olivat saapuneet seuraamaan hänen tuloaan Kennedyn kansainväliselle lentokentälle. – –

Chaplinin käsipuolessa oli hänen 46-vuotias vaimonsa Oona O’Neill Chaplin, joka lempeästi ohjasi miestään lentokoneen varjossa odottaneeseen autoon.

”Olen hyvin onnellinen ollessani taas New Yorkissa ja voidessani osoittaa kunnioitusta Lincoln Centerin elokuvaseuran huomattavalle työlle”, sanoi Chaplin seuran julkaisemassa lausunnossa.

Nenä valkoisena

Uutta valoa Albert Einsteinin persoonaan luo piakkoin julkaistava kokoomateos suuren tiedemiehen elämästä lapsuudesta alkaen.

Einsteinhan ei suostunut puhumaan ennen kolmatta ikävuottaan. Tämän katsotaan olleen yhtenä tekijänä mestarin myöhemmän avaruuden ja abstraktin tajuun.

Kirjassa sisar Maja kertoo myös veljensä kiihkeästä temperamentista. Albert tuli suuttuessaan kasvoiltaan keltaiseksi ja nenänpää muuttui valkoiseksi. Jo viiden vanhana hän suuttui viulunsoitto-opettajaan niin, että heitti häntä tuolilla.

Sisar kertoo myös opettajan kommentista Albertin käydessä koulua Münchenissä. ”Mitään hyvää ei tuosta pojasta tule.”

Suhteellisuusteorian keksijä Albert Einstein ei vielä kolmeen ikävuoteen mennessä ollut puhunut, mutta osoitti sen sijaan valtaisaa temperamenttia pienestä pitäen.

Koonnut Pasi Oikarinen

