M.A. Nummisella on parin viikon ajan uusrahvaanomaiset iltamat Adlonissa. Herkulliset iltamat.

Mauri Antero ja säestäjänsä Jani Uhleniuksen yhtye muodostavat rautaisen kokoonpanon, yhteisymmärrys on saumatonta. ”Ei tarvitse harjoitella, kun Jani säestää, menen vain ja laulan”, totesi M.A.

Nummisen huumoria voi kutsua omalaatuiseksi, mutta kuitenkin se tavoittaa lähes kaikenlaiset ihmiset. Adlonin show on ilman muuta voitto M.A.:lle, sen osoitti ensi-iltayleisö vaatimalla ylimääräisen laulun.

Iltamat kestää puoli tuntia. Show sisältää kaksi ”instrumentaalisesti soitettua jatsikappaletta”, toinen niistä ruotsiksi lyhyen ruotsinkielisen osan aikana.

Ruotsinkielinen tuokio kestää kolmen kappaleen ajan, instrumentaalikappaleen lisäksi laulut ”Katten också” (Kissa vieköön) sekä hidas evergreen ”Se du stjärnan i det blå”.

Numminen itse sanoo nauttivansa suunnattomasti ruotsiksi esiintymisestä, koska hän ei kuulemma osaa ruotsia. – –

Paras laulu oli kuitenkin iltamien lopussa. Saksalaista neekerijatsimusiikkia edusti ”Olen nähnyt Helga-neidin kylvyssä – ihanaa”, joka on vanha saksalainen iskelmä ja jonka sanat M.A. itse on kääntänyt.

Yya-sopimus takaa turvallisuutta

Yya-sopimus takaa Suomen turvallisuuden ja Neuvostoliiton luoteisrajan turvallisuuden.

Tämän pääsihteeri Leonid Brezhnevin toteamuksen toistivat sekä maatalousministeri Leo Happonen että Neuvostoliiton metsäteollisuusministeri V.V. Timofejev Helsingissä yya-sopimuksen vuosijuhlassa perjantaina.

Timofejev sanoi, että ”sopimus, joka on luonteeltaan puolustussopimus, ei ole suunnattu mitään toista kansaa tai valtiota vastaan.”

”Mutta vuoden 1948 sopimuksen olemassa olon tosiasiaa eivät voi olla ottamatta huomioon ne Naton piirit, jotka jatkavat aseistuksen lisäämistä, tehostavat Naton toimintaa Euroopassa, mm. välittömästi Neuvostoliiton ja Suomen rajojen läheisyydessä”.

Pommitustauko riippuu Hanoista

Washington (Reuter)

Yhdysvallat jatkaa Pohjois-Vietnamin pommittamista, kunnes Hanoi ilmoittaa olevansa valmis neuvottelemaan Pariisissa ja vetämään etelään tunkeutuneet joukkonsa takaisin demilitarisoidun vyöhykkeen yli, ilmoitti Yhdysvaltain puolustusministeri Melvin Laird perjantaina.

Laird ilmoitti Yhdysvaltain aikovan käyttää tarvittavaa voimaa vetäytyvien joukkojensa suojelemiseksi, kunnes Hanoi täyttää nämä ehdot.

Laird ilmoitti myös, että neljä viidesosaa pohjoisvietnamilaisten joukkojen nykyisessä hyökkäyksessä käyttämistä aseista on Neuvostoliiton toimittamia.

Suomalainen käytti alkoholiin 412 markkaa

Suomalaiset sammuttivat janoaan viime vuonna alkoholipitoisin nestein yhteensä 412 markan edestä asukasta kohti. Vähittäismyynti- ja anniskeluhintojen mukaan kulutusta oli kaikkiaan 1 942 miljoonan markan verran.

Alkoholijuomien kulutus kasvoi viime vuonna voimakkaasti. Mallasjuomien kulutus nousi vähiten eli vajaat 4 prosenttia. Viinojen kulutus kasvoi 13 prosenttia ja muiden väkevien juomien lähes 27 ja viinien 7 prosenttia.

Oy Alko Ab:n kokonaismyynnin arvo liikevaihtoveroineen oli viime vuonna 1 323 miljoonaa markkaa eli 16,6 prosenttia suurempi kuin edellisenä vuotena. Voittoa Alko sai myynnistään 276 miljoonaa markkaa.

Vuonna 1971 oli alkoholijuomien kulutus 100-prosenttisena alkoholina 4,7 litraa asukasta kohden. Edellisenä vuotena määrä oli 4,3 litraa.

Vertailtaessa alkoholijuomien kulutusta Suomessa ja muissa Euroopan maissa voidaan todeta, että kokonaiskulutus Suomessa on edelleen pienehkö. – –

Väkevien juomien kulutuksen määrän perusteella Suomi sijoittuu keskivaiheille Euroopan maiden joukossa.

Mallasjuomien kulutus on vähän ja viinien paljon keskimääräistä alempi.

Bordellikysely rikkoi vaaliliiton

Savonlinna (HS)

Ns. bordellikysely hajoitti liberaalien ja kristillisen liiton vaaliliiton Säämingissä. Kristillinen liitto selittää tämän syyksi sille, että se irtoaa vaaliyhteistyöstä.

Säämingissä oli jo muotoutumassa kunnallisvaaleja varten vaaliliitto, jossa olisivat olleet liberaalit, kristillinen liitto, kokoomus ja maaseudun puolue.

Kristillisten irtautumisesta kertoi kansanedustaja Olavi Ronkainen. Hän selitti, ettei liitto ole vakuuttunut siitä, etteikö kysymyksessä olisi ”aviolain halveksiminen ja uuden saastevyöryn liikkeelle päästäminen.”

Myrkyttäjät tutkittavina

Oulu (HS)

Vesakkomyrkkyjen maahantuojia voidaan lääkintöhallituksen asettamaan ”myrkkyryhmään” kuuluvan dipl. ins. Heikki Lopin mukaan syyttää varsin suurista laiminlyönneistä, koska ne ovat ilmoittaneet myrkkyjen olevan vaarattomia ihmisille.

Työterveyslaitos on saanut kyselyynsä 40–50 vastausta myrkytystehtävissä olleilta henkilöiltä. Kaikki vastanneet tuntevat potevansa joitakin vaivoja. Kaikkiaan työterveyslaitos lähetti runsaat sata kyselylomaketta.

Toimikunta arvioi vesakonmyrkytystöissä olleiden henkilöiden määrän kohoavan Suomessakin tuhansiin.

VR on pieni käyttäjä verrattuna metsänhoidon sekä maanteiden ja voimajohtojen kunnossapidon alalla toimiviin laitoksiin.

Panssariajoneuvoja puolustusvoimille

Hämeenlinna (HS)

Neuvostoliitosta on toimitettu Suomen puolustusvoimille raskaita panssarivaunuja ja jalkaväen kuljetusvaunuja.

Uutuudet herättivät huomiota taistelunäytöksessä perjantaina Parolannummella, jossa Etelä-Suomen sotilasläänin johtoporras tutustui niihin.

Jo muutamissa ohimarsseissa nähty raskas T-55 taistelupanssarivaunu on varustettu mm. pimeässä toimimista varten infrapunalaittein ja sen 100 mm:n kanuuna on vakautettu: tähtäys säilyy vaunun liikkumisesta huolimatta.

Panssarivaunu pystyy toimimaan myös radioaktiivisilla saastealueilla ja se voi ylittää kapeahkoja vesistöjä.

Vastikään Neuvostoliitosta ostettu panssarivaunu sai hämeenlinnalaiset jääkärit kannelleen harjoituksissa Parolannummella.

Mamy Blue -pojat Suomessa

Mamy Blue -kappaleella tunnetuksi tullut Espanjalainen popyhtye Pop Tops saapuu Suomeen. Yhtye esiintyy lauantaina Tampereella ja Helsingissä sunnuntaina.

Yhtye on pop-yhtyeeksi melko pitkäikäinen. Se perustettiin jo vuonna 1967. Samana vuonna poptopsit osoittivat kykynsä Leonessa järjestetyissä pop-yhtyeiden kansallisissa kilpailuissa. Pop Tops voitti kirkkaasti koko kisat.

Kunnian ja maineen lisäksi he saivat myös levytyssopimuksen. Levyjä julkaistiinkin muutamia, ilman sen suurempaa menestystä. Vasta viime vuonna syntyi Mamy Blue, josta tuli jättiläismenestys.

Kappale on ollut yli kymmenen maan levytilastojen kärjessä. Suomessa Pop Topsien oma versio on kestänyt hyvin kilpailun, vaikka Mamy Bluesta on useita versioita myynnissä.

Suomeksi kappaleen ovat levyttäneet mm. Kirka ja Fredi.

Kuka piru?

“Kuka on Harry Kellerman?” (Who is Harry Kellerman and why is he saying those terrible things about me?) Ohjaus Ulu Grosbard, käsikirj. Harb Gardner, kuvaus Victor J. Kemper, pääosissa Dustin Hoffman, Barbara Harris, Jack Warden, Foxin ohjelmistoa. (Aula).

Dustin Hoffman esittää suureen kuuluisuuteen ja varallisuuteen noussutta amerikkalaista Georgie’a, popmuusikkoa, jonka yksityiselämä on mahdollisimman hajalla ja joka jo vuosikausia on joutunut turvautumaan psykiatriin.

Heti alkajaisiksi prologissa annetaan sangen selvittävä näyte päähenkilön, Georgien mielentilasta ja pulmista: hän istuu pilvenpiirtäjän (General Motors?) kattotasanteella, kirjoittaa jäähyväiskirjettä ja suunnittelee kuolon hyppyä. – –

Grosbardin ohjaama Kellerman esitettiin viime syksynä Venetsian filmijuhlilla. Sieltä tulleissa sähkeissä luin siitä lähinnä hyvin hämmentyneitä kommentteja.

Dustin Hoffmanin näyttelijätyötä kyllä kiitettiin kovasti, mutta elokuva sinänsä näytti jääneen enimmältään arvoitukseksi.

Dustin Hoffman jälleen suuressa osassa ja hyvin uudenlaisena: hän on suosittu säveltäjä-sanoittaja Georgie Ulu Grosbardin elokuvassa ”Kuka on Harry Kellerman?”

Liikenteen tulevaisuus

Jospa matkustaisimme yhdessä ja nauttisimme siitä, sanotaan optimistisesti Horisontissa, jossa pohditaan liikenteen tulevaisuutta.

Suomessa ainakin pääkaupunkilaiset tietävät jo varsin hyvin, miten tuskallista jalankulkijan on kaupungilla kävellä. Autot täyttävät keskustan pahaan ruuhkaantumiseen asti ja useimmiten suojatien ylittäminen tuntuu suorastaan uhkarohkealta teolta. – –

Ohjelman asiantuntijoina ovat psykologi Kari Eklund ja liikennesuunnittelija Seppo Sanaksenaho. Mukana ovat myös Elina Salo ja Asko Sarkola.

Horisontin tuottavat Hille Muuraiskangas ja Ossi Hiisiö.

Nummelinin ratkaisu kypsyy: Tämä kausi vielä palloilua

Praha (HS)

Vuosia sitten varttui Turussa lahjakas palloilija, joka piti kovasti sekä jääkiekkoilusta että jalkapalloilusta.

Poika pelasi aikanaan nuorten kiekkomaajoukkueessa ja sai valmentaja Rauli Virtasen huokaamaan: ”Minkä kiekkoilijan maailma onkaan menettämässä jalkapalloilulle.”

Viikon kuluttua Prahan MM-kisojen päättymisestä Timo Nummelin, 23, sitoo nappulakengät luistinten paikalle ja aloittaa jalkapalloilun mestaruussarjan.

”Tämän kauden pelaan ainakin vielä jalkapalloilua”, murtaa kahden herran suoratukkainen palvelija turkua.

Nykyisenä ostosaikana tyyppi on harvinaisuus: hän on niin turkulainen kuin ihminen vain voi ja niin tepsiläinen kuin turkulainen vain voi.

Timo Nummelinin seura on aina ollut TPS. Siellä hän on kahdesti voittanut miesten jalkapallomestaruuden ja sieltä hänet on poimittu sekä jalkapallo- että jääkiekkomaajoukkueeseen.

