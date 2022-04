Kilpasoutajat ovat päässeet harjoittelemaan avoveteen Helsingin Soutustadionilla yli kaksi viikkoa normaalia aikaisemmin.

Ylioppilassoutajien ja Soutumiesten jäsenistä koottu perämiehetön nelonen kävi kastautumassa ja harjoittelemassa tiistaina jäänsekaisessa vedessä.

Urpo Laakson, Hannu Näkin, Kalervo Rekolan ja Jorma Eiskosen tähtäimessä on Suomen mestaruus ja matka Münchenin olympialaisiin ensi syksynä.

Pintaveden lämpötila on nolla astetta ja soutajilla on päällään kolme vaatekertaa. Vaikka ensimmäiset yksiköt kävivät avovedessä jo viikonvaihteessa, ei kukaan ole ennättänyt kierähtää hyiseen ja melko saastaiseen veteen.

Soutajien ensimmäinen kilpailu on viimeisenä helluntaipäivänä Solvallassa. Tavallista pitempi avovesikausi ei silti anna aihetta odottaa kovin hyviä tuloksia.

Ympärivuotisiin avovesiharjoituksiin päästään vasta vuonna 1974, jolloin Loviisan ensimmäinen atomivoimalaitos valmistuu. Sen jätevedet pitävät silloin Loviisan rannikon jäättömänä läpi talven.

Eduskunta hyväksyi vuosiloman pidennyksen

Neljän viikon kesälomaa merkitsevä työntekijäin vuosilomalain muutos hyväksyttiin tiistaina eduskunnan kolmannessa käsittelyssä yksimielisesti.

Saatteekseen laki sai kokoomuksen ponsilauseen ja tunnin kestäneen keskustelun antamat eväät. Ponsi tähtäsi siihen, että lomakauttakin ehkä tulisi myöhemmin pidentää.

Keskustapuolueen puhujat vaativat myös maatalouden yrittäjille vastaavia vuosilomaetuja ja syyttivät hallitusta yksipuolisuudesta.

Kokoomus ja kommunistit väittelivät siitä ovatko sosiaaliset uudistukset työnantajien hyväntahtoisuutta vai työväenliikkeen työn tulosta.

Helsingin uudessa puhelinluettelossa n. 100 000 muutosta

Helsingin uusi puhelinluettelo tulee keskiviikkona jakeluun. Sen paino on tänä vuonna 3,5 kiloa. Väriltään ensimmäinen osa on sammaleenvihreä ja toinen osa tiilenpunainen.

Kaksiosaisen luettelon painos on 375 000. Edelliseen luetteloon verrattuna on noin 100 000 numeroa tai tekstitietoa muuttunut.

Uusi luettelo tulee voimaan huhtikuun 26. päivänä. Luettelon sidontaa ja liimausta on vahvistettu viime vuodesta. Vähittäismyyntihinta kirjakaupoissa on 40,50 markkaa.

Uutta luettelossa on myös se, että ensimmäisen osan alkulehdet, mm. kartat, on painettu liitupaperille. Vuoden 1972 puhelinluettelossa on kaikkiaan noin 20 000 uuden tilaajan numerot. Virtasia on jälleen eniten – kaikkiaan 1 227. Lahtiset ovat kakkosina 486 nimellä.

HPY:n mainos HS 12.4.1972

Tuhannet koululaiset kärsivät erityisopetuksen puutteesta

Kallea uhkaa luokalle jäänti kansakoulun kolmannella luokalla. Lukeminen ei suju, kirjoittaminen on hidasta ja kömpelöä. Opettaja koulussa tuskastuu Kallen hitauteen, vanhemmat häpeilevät ”meidän laiskaa poikaa”. Kalle pelkää kouluun menoa, on tunneilla hermostunut ja kastelee kotona yöllä.

Kallen kouluvaikeudet voitaisiin korjata erityisopetuksella ja samalla todennäköisesti korjautuisi osa ongelmista kotona. Mutta Kalle on yksi niistä monista onnettomista oppilaista, joiden koulussa ei vielä tunneta erityisopetusta. Kalle kärsii kouluvaikeuksistaan vielä aikuisiässään. – –

Erityisopetuksen toteuttaminen on alkuvaiheessa suurissa kaupungeissa ja niiden lähiseudulla on jo erityisopettajia, mutta maaseudun kouluissa ongelmavyyhtiä on tuskin on edes tiedostettu.

Koulutettuja erityisopettajia on vain kourallinen tarpeeseen verrattuna. – –

Oppikoululaisten kohdalla tutkimukset erityisopetuksen tarpeesta ovat vasta alussa. Kuitenkin Vantaan kauppalassa Myyrmäen Yhteiskoulussa ja Espoossa Tapiolan Yhteiskoulussa on jo nyt ensimmäisenä Suomessa aloitettu erityisopetus.

Kolme raamattujen salakuljettajaa kiinni tullissa

Kuorma-autokyydin takaisin Suomeen saivat kolme tamperelaista naista, jotka yrittivät salakuljettaa raamattuja Neuvostoliittoon.

Vaalimaalla paljastunut uskonnollisen kirjallisuuden salakuljetusyritys on ensimmäinen tänä vuonna ilmi tullut.

Kolme 25–30 -vuotiasta tamperelaista naista oli matkustamassa Neuvostoliittoon viime torstaina. Neuvostoliiton tulli takavarikoi heiltä venäjänkielisiä Raamattuja ja palautti pitemmittä muodollisuuksitta naiset Suomen puolelle.

Heidät kuljetettiin neuvostoliittolaisella kuorma-autolla, joka oli tulossa hakemaan lastia Suomesta. – –

Varsinkin ensikertalaiset palautetaan heti Suomeen kuulustelematta heitä. Suurissa tapauksissa tehtäisiin tutkimuksia ja ehkä julistettaisiin salakuljettajat ei toivotuiksi henkilöiksi. Salakuljetetut Raamatut on painettu Suomessa.

"Meret voidaan vielä pelastaa”

Itämeri voidaan vielä pelastaa saastumiselta, sanoo yhdysvaltalainen professori Roger Charlier. Edellytyksenä on Charlierin mielestä, että Itämeren ympärillä olevat maat sopivat jätteiden puhdistamisesta ja eräiden teollisuusjätteiden mereen laskemisen kieltämisestä.

Charlierin mielestä ainoa keino merten pelastamiseksi on kansainvälinen yhteistyö. – –

YK:n suunnitelmia merien käyttämisestä vastustavat erityisesti suuryhtiöt. Ne haluavat päästä mahdollisimman pian itse käyttämään hyväkseen meren antimia.

Meri saattaa tarjota Ihmiskunnalle siunauksia, joista ei ole tähän asti uneksittukaan. Esimerkiksi merivettä on alettu viime aikoina käyttää sairauksia parantavana lääkkeenä.

Charlier on geologi ja merentutkija Northeastern Illinois State Collegesta ja on tänä vuonna vieraileva luennoija Bordeaux’n yliopistossa. Hän on toinen tärkeä luennoija Helsingissä alkaneessa "Meren käytöt” -kokouksessa, jonka Merentutkimuslaitos on järjestänyt yhdessä USA:n suurlähetystön kanssa.

"Meri tarjoaa meille paljon muutakin kuin kalaa. Vesi on nopeasti tulossa tärkeimmäksi luonnonvaraksemme, ja merestä otetaan pian kasteluvesi, juomavesi ja ehkä myös teollisuuden käyttämä vesi.”

Elektroniikka nosti Nokian liikevaihtoa

Huonontuneet markkinat ja metallin lakko eivät merkittävästi heikentäneet Nokia Oy:n tulosta viime vuonna. Myynti kasvoi kuitenkin puolta hitaammin kuin edellisenä vuotena ja varsinkin vienti kehittyi hitaasti.

Ainoastaan elektroniikkateollisuus pystyi nostamaan liikevaihtonsa runsaasti yli puolella ja vientiäkin yli kolmanneksella.

Nokian liikevaihto oli viime vuonna 772 milj. markkaa ja voitto lähes 16 milj. markkaa. Voitto kasvoi lähes puolella.

Karannut härkä antoi vauhtia

Imatra (HS)

Karannut härkä vauhditti Pekka Vasalan ja Rauno Mattilan elämänsä juoksuun koko talven kestäneen harjoitusmatkan viimeisenä juoksupäivänä ennen kotiutumista Espanjassa Los Pacosissa.

”Isokokoinen härkä ilmestyi meidän harjoituspolullemme ja syöksyi hurjana kohti. Pekka tokaisi: ’Nyt juostaan.’ Alkumatkalla härkä hieman tavoitti, mutta kilometrin peräkkäin juoksun jälkeen härkä jäi”, tuumaili yli kolme kuukautta kestäneeltä harjoittelumatkalta palannut Rauno Mattila.

Mattilan Iisaksi kotiutuivat myös maileri Pekka Vasala sekä estemies Tapio Kantanen ja maratoonari Pentti Rummakko. Kaikki kolme osallistuvat sunnuntaina Palma-viestiin.

Ugandasta lähtee veren haju

Ugandassa tapahtui suurta huomiota herättänyt vallankaappaus runsas vuosi sitten. Verrattain tuntematon kenraali Idi Amin syöksi vallasta maan pitkäaikaisen kokeneen johtajan Milton Oboten. Vaikka maan myöhemmästä kehityksestä tiedetäänkin sangen vähän, näyttää siltä, että Uganda on ajautunut heimoristiriitojen veriseen aikakauteen.

– –

Amin torjui väitteet, että hän kuluttaisi suuria summia armeijansa kohentamiseen. Hän ilmoitti luokittelevansa sellaiset asiat kuin helikopterit ja lentokentät kehitysmenoihin eikä sotilasmenoihin.

Armeijassa tappavat muiden heimojen jäsenet edelleen acholi- ja lango-heimoihin kuuluvia sotilaita. Tällaisia tietoja on tullut jo kauan ja tulee jatkuvasti yhtä runsaasti kuin aikaisemminkin.

Oikeastaan ulkopuolisella on varsin vähän tietoa siitä, mitä armeijassa on tapahtunut sen jälkeen kun kenraali Amin suisti vallasta presidentti Milton Oboten tammikuussa 1971. Mutta se vähä, mikä tiedetään, on karmeaa kuultavaa.

Kuopio suosittaa tupakoinnin välttämistä

Kuopio (HS)

Tupakoinnin kieltämistä johtokuntien ja lautakuntien kokouksissa esitetään Kuopiossa. Asiasta oli tehty valtuustoaloite.

Kaupunginhallitus yhtyy aloitteentekijöihin ja päätti suositella johtokunnille ja lautakunnille tupakoinnista luopumista.

Valtuustossa sosiaalidemokraattisen ryhmän aloite alkoholinkäytön luopumisesta kaupungin tilaisuuksissa ei saanut sen sijaan kaupunginhallituksen tukea.

Vääriä punasulkia leviää ympäri maata

Punainen sulka -keräyksen väärennökset leviävät ympäri maata. Pikkupojat ovat värjänneet kanan höyheniä ja muita sulkia punaiseksi, ja myyvät näitä syöpäinvalidien nimissä. Tapauksia on paljastunut mm. Jyväskylässä, Riihimäellä, Kouvolassa ja Turussa.

Ensimmäiset väärennökset tavattiin Turussa jo ennen varsinaisen kampanjan alkamista, ja toiminta leviää jatkuvasti, koska sitä on erittäin vaikea valvoa.

Koonnut Jarkko Rahkonen

