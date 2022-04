Kahden ensimmäisen osalta olivat sekä lämminveristen että suomenhevosten ryhmäajot Käpylässä harvinaisen tasaväkiset. Artaban ja Nimble eivät saaneet 2 000 metrin matkalla eroa toisiinsa edes sekunnin kymmenystä.

Maalikameraa tarvittiin myös kylmäveristen matkan ryhmäajon voittajan toteamiseen, sillä lähdön voittanut Sävel ja toiseksi sijoittunut Vonkaus saivat tismalleen saman loppuajan.

Solzhenitsyn luopui toivosta saada nobelia

Tukholma (UPI)

Kirjailija Aleksandr Solzhenitsyn sanoi lauantaina luopuvansa toivosta saada Nobel-palkinto Neuvostoliitossa ja testamenttasi sen pikkupojalleen.

Hän nimitti loukkaavaksi ja epärealistiseksi Ruotsin hallituksen ilmaisemaa halukkuutta Nobel-diplomin ja mitalin luovuttamisesta Ruotsin Moskovan-suurlähetystössä.

Solzhenitsyn sanoi lausunnossaan, joka saapui Tukholmaan lauantaina, että Neuvostoliiton viranomaisten päätös estää palkinnon luovuttaminen eräässä moskovalaisessa huoneistossa on peruuttamaton ja lopullinen kielto palkinnon luovuttamiselle maan alueella.

Suomessa sittenkin hyvin

Isoveli hyvässä ja pahassakin on Ruotsi ollut meille viime vuosikymmeninä.

— Me emme ikäänkuin luota aikaansaannoksiimme ennen kuin ne on ’testattu’ Ruotsissa, sanoo J. O. Mallander, suomalainen kulttuuripersoona ja tällä hetkellä Dagens Nyheterin, suuren tukholmalaisen lehden, kriitikko.

– Sanon, että on aivan turhaa pitää yllä tuota luuloa; Suomessa on moni asia paremmin. Ja varsinkin taiteiden alalla Suomessa on paremmat kehitysmahdollisuudet.

Muotivirtaukset tulevat Ruotsiin, ne omaksutaan nopeasti ja sitten on taas uuden vuoro.

– Suomessa asiat hautuvat paremmin. Uskon tällä hetkellä suomalaiseen kulttuuriin.

Muualla kielletyt nestekaasulaitteet kelpaavat Suomessa

Polttolaatikossa tutkitaan pintakerrosten palonlevittämisominaisuuksia ja savunmuodostusominaisuuksia. Insinööri Riitta Könönen tarkkailee runsaasti savua muodostavan muovin koepolttoa.

Tekstiilien, nestekaasulaitteiden ja öljykaminoiden paloturvallisuusmääräykset ovat vasta tulossa.

Tällä hetkellä markkinoilla on hetkessä ilmiliekkeihin syttyviä ja tiukasti ihoon kiinni palavia aamutakkeja ja muita vaatteita sekä mattoja, jotka leimahtavat tuleen tupakan natsasta.

Nestekaasulaitteiden rakenteesta ei myöskään ole vielä määräyksiä. Suomeen tuodaan ulkomaisia laitteita, joita ei voida muualle viedä, koska laitteet eivät täytä muitten maitten jo antamia määräyksiä.

Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen paloteknillinen laboratorio tietää monet tekstiilit ja laitteet vaarallisiksi. Niiden myyntiin ei kuitenkaan voi vielä vaikuttaa, koska tulossa olevat määräykset ovat vasta sisäasiainministeriön vahvistettavina.

Vain yksi palotekniikan laboratorion osasto toimii kunnollisissa tiloissa Otaniemessä.Siellä on 7 600 kuutiometrin koepolttohallissa kaksi suurta uunia polttokokeita varten.

Isaksson ylitti 551 senttiä

Ruotsin Kjell Isaksson hyppäsi Austinissa USA:ssa seiväshypyssä uuden ulkoratojen Euroopan- ja maailmanennätyksen 551.

Isaksson on ensimmäinen, joka rikkoi maagisena pidetyn 550 rajan. Entiset ennätykset 549 olivat kreikkalaisen Christos Papanicolaoun tekemiä kaksi vuotta sitten.

Suomen ennätys on Altti Alarodun 531.

Isakssonin hallussa ovat nyt kaikki mahdolliset ennätykset. Sisäratojen Euroopan- ja maailmanennätykset 545 ruotsalainen hyppäsi New Yorkissa helmikuun lopussa.

Wetzellin mustien minuuttien seuraus

Praha (HS)

Stig Wetzell, 26, seisoi lauantai-iltana Suomen maalin suulla neljä minuuttia ja neljä sekuntia. Ne olivat hänen elämänsä ensimmäiset peliminuutit MM-kisoissa.

Niiden hetkien aikana Länsi-Saksa laukoi kiekon neljästi hänen ohitseen verkkoon.

”'Ne olivat jääkiekkourani kamalimmat hetket”, Wetzell muistelee.

Länsi-Saksa pääsi noiden toisen erän ensimmäisten minuuttien aikana kaventamaan Suomen 5–0 johdon maalin eroksi. Suomi voitti lopuksi 8–5.

Maalissa epäonnisesti käväisseen Stig Wetzellin tunteet arvaa, vaikka täysosumat eivät suoranaisesti maalivahdista johtuneetkaan.

”Täytyy myöntää, että itseluottamus siinä kolhiutui. Täytyy yrittää päästä vain tästä tunteesta.”

Stig Wetzellin ensiesiintyminen MM-jäällä veti miehen mietteliääksi.

Tuusulan sorasota jatkuu

Tuusula (Kalle A. Kuittinen)

Tuusulan soravarojen käyttösuunnitelma on nostanut sorakauppiaat takajaloilleen: ”Suunnitelma on rikollista puuttumista yksityisomistukseen.”

Suunnittelun tavoitteena oli ihmisten parempi viihtyvyys. Virkamiehet toteavatkin tyynesti: kysymys on siitä, katsotaanko yleinen etu suuremmaksi kuin yksityinen.

Sorasuunnitelma pyritään saamaan ohjeelliseksi kunnan yleiskaavaan. Ehdotuksen mukaan soran käyttö olisi tietyillä alueilla kiellettävä kokonaan. Toisilla alueilla soranotto olisi mahdollista tietyin rajoituksin erillisten suunnitelmien mukaan.

Suunnitelman tärkein tavoite oli ihmisten mahdollisimman korkoa viihtyvyystaso. – –

Suunnitelmasta on jätetty kaksitoista kirjallista muistutusta. Suurin osa tyytymättömistä on sorakauppiaita ja maanomistajia.

Tuusulan suurin soraliikkeen harjoittaja, kauppaneuvos Tauno Valo arvelee, etteivät monet ole edes tienneet suunnitelman nähtävillä olosta.

Valo väittää, että ne kymmenet tuhannet markat, jotka soravarojen käyttösuunnitelmaan on pantu, menivät ”metsään”.

Pudasjärven ufo-saalis julkistettiin

Oulu (HS)

Pohjois-Suomen ufo-tutkimusseura on julkaissut ensimmäisen kerran yhtenäisen kokoelman Pudasjärven Syötteen seuduilla otettuja kuvia valoilmiöistä.

Maailman suurimmaksi luonnehdittu vaatimattomin keinoin toteutettu yritys ufojen selvittämiseksi on ollut käynnissä parin vuoden ajan. – –

Ufo-tutkijat julistivat jokin aika sitten tutkimustensa tulokset salaisiksi välttääkseen turhaa kohua asian ympärillä. Sunnuntaina tutkimusseura selvitteli kuitenkin julkisesti saavutuksiaan Oulussa.

Näyttelykuvissa esiintyy eri muotoisia ja kokoisia valoilmiöitä sekä tutkijoiden plasmaattisiksi kaasupurkauksiksi nimeämiä ilmiöitä. Eräissä kuvissa on myös aineellisilta vaikuttavia ilmiöitä.

Nimiarkisto suosittaa Sastamalaa syntyvän Suur-Vammalan nimeksi

Vammala (HS)

Sastamala sopii Suomen nimiarkiston mielestä parhaiten ensi vuoden alussa syntyvän Suur-Vammalan nimeksi.

Sisäasiainministeriön pyytämässä lausunnossa nimiarkisto pitää suurkunnan nimikysymyksen ratkaisua poikkeuksellisen helppona.

Lausunnon mukaan mikään yhdistyvien kuntien nykyisistä nimistä ei väkivaltaa tekemättä sovellu uuden suurkunnan nimeksi, kaikkein vähiten nuori ja keinotekoinen Vammala.

Karkku puolestaan ei ole milloinkaan kuulunut Tyrvääseen eikä Tyrvää Karkku-nimiseen pitäjään tai seurakuntaan. – –

Yhdistyvistä kunnista vain Tyrvää on virallisesti käsitellyt nimikysymystä kuntalaisten tekemän aloitteen perusteella. Tyrvään kunnanvaltuusto päätyi äänestyksen jälkeen Vammala-nimen kannalle.

Chaplinia juhlittiin New Yorkissa

Chaplinin paluu USA:han 20 vuoden poissaolon jälkeen on muodostunut todelliseksi riemusaatoksi.

New Yorkissa häntä jo juhlittiin kuninkaallisesti erikoispalkinnoin ja monenlaisin kunnianosoituksin sekä ylistävin juhlapuhein.

Ja tänään maanantaina hän osallistuu – ainakin niin on luvassa – Hollywoodin suuriin Oscar-juhliin ja vastaanottaa hänelle erityisesti järjestetyn kunnia-Oscarin.

