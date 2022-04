Suomi on kaventanut 3-2:een! Lauri Mononen (kesk.) on tehnyt tutut ympyränsä maalin takana ja tuikannut kiekon pienestä raosta verkkoon. Muut pelaajat vasemmalta Seppo Repo, maalivahti Jiri Holecek, Frantisek Pospisil, Jaroslav Holik ja Juha Rantasila.

Praha (HS)

Suomen jääkiekkomaajoukkueen valmentaja Seppo Liitsola oli Tshekkoslovakian ja Suomen välisen ottelun (5–3) jälkeen tyytyväinen kaikkeen muuhun paitsi lopputulokseen ja tuomareihin.

Tshekkijoukkueen valmentaja Jaroslav Pitner oli tyytymätön vain tuomarityöskentelyyn.

Molemmat väittivät tuomarien (Haley, Kanada ja Ehrensberger, Sveitsi) sortaneen suojattejaan. Pitnerin mielestä tshekit jopa kärsivät vihellyksistä enemmän kuin suomalaiset.

Liitsola ei halunnut syyttää tuomareita. Sanoipahan vain: ”Haley on pikkupoika näihin hommiin. Hän teki pohjanoteerauksensa. Ihmettelen myös miksi juuri Ehrensberger jatkuvasti tuomitsee Tshekkoslovakian ottelut”. – –

Punasulkakypäräinen Jorma Valtonen venyi hienoihin pelastuksiin tuon tuostakin. Tshekkoslovakialaiset rummuttivat vaikeita laukauksia jatkuvasti kohti Valtosen maalia, mutta naamiomies piti pelin tasaisena loppuun asti.

Maalivahti Jorma Valtonen kiristeli tshekkoslovakialaisten hermoja runsaat kaksi tuntia jääkiekkoilun maailmanmestaruuskilpailujen ottelussa.

Tshekkihyökkääjät pudistelivat päitään pitkään Valtosen hämmästyttäville torjunnoille ennenkuin he saivat varmistettua 5–3-voittonsa.

Suomen kenttäpelaajat pohjustivat jäähyillään hyvin Tshekkoslovakian voittoa. Ottelun viimeiset kuusi minuuttia Suomi joutui pelaamaan vajaalla joukkueella.

Jorma Valtonen ilman naamiota.

Salakuuntelu kodissa kiellettäväksi lailla

Salakuuntelu ja katselu ehdotetaan kriminalisoitavaksi, rangaistavaksi. Hallitus antoi asiaa koskevan lakiesityksen eduskunnalle perjantaina.

Teknisin laittein tapahtuva yksityiselämän tarkkailu, esimerkiksi äänen tallentaminen ja valokuvaus, määritellään rikokseksi vain jos se tapahtuu kotona.

Yksityiselämän suojan tehostamiseksi on kuitenkin aloitettu valmistelutyö, joten laajempi esitys on luvassa lähiaikoina.

Hallitus pitää mikrofonien, radiolähettimien, nauhurien, kiikarien ja valokuvauslaitteiden muodostavan väärin käytettyinä niin suuren vaaran ihmisen yksityiselämälle, että annettu lakiesitys valmistettiin kiireesti eikä jääty odottamaan kokonaisuudistusta.

Eduskunta poisti kuolemanrangaistuksen

Kuolemanrangaistus poistetaan Suomen rangaistusjärjestelmästä kokonaan. Eduskunta hyväksyi perjantaina sisällön tätä merkitsevälle lakiesitykselle äänin 140–29.

Kuolemanrangaistuksen säilyttämisen puolesta äänesti osa kokoomuksen, Smp:n ja kristillisen liiton eduskuntaryhmää.

Ratkaisemaa äänestystä edelsi kiivas keskustelu. Sen aikana muisteltiin ”Stalinin terroria”, vedottiin aborttilakiin ja pohdittiin ”karkaavatko sotilaat ellei heitä voi ampua myös omasta takaa”.

Lain puolustajat vetosivat mm. siihen, että kuolemanrangaistuksessa sattunutta erehdystä ei voi korjata jälkikäteen.

Uusi pistevero ja rakennusvero pakollisten talletusten seurana

Valtiovarainministeri Mauno Koivisto esitteli eduskuntaryhmien johtajille perjantaina hallituksen suunnittelemia aseita suhdannevaihtelujen haittojen torjuntaan.

Tähän pysyvään suhdannetasausjärjestelmään kuuluisivat tiettävästi hallituksen kaavailujen mukaan:

– Pakollinen suhdannetalletus, joka koskisi kaikkia liiketoimintaa harjoittavia. Talletus olisi korkeintaan 20 penniä veroäyriltä ja se maksettaisiin takaisin viimeistään kolmen vuoden kuluttua.

– Rakennusvero, jolla rajoitettaisiin ei-toivottua rakentamista. Vero olisi 25-40 prosenttia rakennuskustannuksista ja rahat menisivät valtion suhdannerahastoon.

– Uusi pistevero (korkeintaan 20 prosenttia), jolla pantaisiin mm. autojen, jääkaappien, radioiden ja muiden kestokulutustavaroiden kysyntä kuriin ja rahat valtion suhdannerahastoon.

– Vientitalletuslaki, jonka mukaan tulli kantaisi erikseen määrättävää vientitalletusta, joka maksettaisiin takaisin kolmen vuoden kuluessa.

Viisaiden ja kauniiden peli

Harriet Finne on yksi shakin uusista nuorista ystävistä. Pelaaminen on sitä paitsi hyvä eri sukupolvien yhdistäjä. Ei ole näet aina varmaa, että nuorempi voittaa.

Kauniita naisihmisiä ei enää välttämättä tarvitse etsiä hevosten tai nopeiden autojen seasta.

Heitä näkee entistä enemmän shakkilaudan äärellä hiljaa mietiskellen sievä otsa jos mahdollista parilla pikku rypyllä.

Harriet Finne Naapurilähiön tyttö on löytänyt shakin isänsä kanssa. Äskettäin tuli jo tuloksia koululaisten shakkikilpailussa.

– Harriet innostuu nopeasti johonkin, harrastaa sitä sitten aikansa ja unohtaa, kertoi Harrietin äiti. Hänellä on hyvä ystävä Merja Pesola, joka on yhtä innokkaasti mukana kaikessa.

– Harriet on yhteisnormaalilyseon kahdeksannella luokalla ja kirjoittaa jos hyvin käy ensi vuonna ylioppilaaksi.

– Ehkä tytöt liittyvät oikein virallisesti shakkikerhoonkin. Siitä on ainakin ollut puhetta Helsingin parhaimpiin kuuluva naispelaaja Marjatta Palasto, josta tälläkin palstalla on ollut tarina, ei myöskään kuulu tusinanaamoihin.

Myös rumemmalla kasvorustingilla voi kyllä yrittää shakkia. On muistettava ettei naamasta monta velliä keitetä. Tuskin yhtäkään.

Heikin silmät

Jollei Heikki Kahila ole ollut aivan yhtä hurmaava kuvaruudussa kuin yleensä voi siitä syyttää silmiä.

– Kirkkaat valot eivät tosiaan tee hyvää silmien tulehdukselle, sanoo Heikki.

Työn sankari se joka kuitenkin jää töihin.

Heikki Kahila jaksaa tehdä töitä kipeistä silmistä huolimatta. – Onneksi hymyileminen ei uutisten luvussa ole suositeltavaa. Nyt en oikein jaksaisi tehdä sitä.

Puhelinta on osattava käyttää

Pirkko Kolbe

Puhelin ei ole enää mikään uusi keksintö. Sen kanssa joutuu suurin piirtein jokainen tekemisiin.

Mutta on omituista, että puhelinkulttuuri on vieläkin melkein olematonta. Siitä huolimatta, että asiasta on saarnattu saarnaamasta päästyä.

On kummallista, miten monet ihmiset saavat eräänlainen henkisen kouristuksen tarttuessaan puhelimen torveen. Siinä unohtuvat alkeellisimmatkin käyttäytymissäännöt.

Ensimmäinen asia, joka soittajan tulisi tehdä, on esitellä itsensä. Suomalainen kuitenkin on ilmeisesti niin vaatimaton luonteeltaan, että nimi ei heltiä useinkaan edes kirveellä.

Puhelinyhdistyksen uusissa malleissa on osakkeenostajan valittavana neljä väriä: viininpunainen, vihreä, harmaa ja luunvalkoinen. Suosituin tällä hetkellä on harmaa.

– –

Kiukuttavia ovat vikasoittajat, jotka ryhtyvät sättimään viatonta puhelimeen vastaajaa. ”Mitä, kuinka te vastaatte, vaikka minä soitin ihan muualle” tai ”Mitä, koska numero on vaihtunut, vastahan se kuukausi sitten oli toisella ihmisellä”.

No, rehellisyyden nimessä on sanottava, että positiivisia ovat ihmiset, jotka edes vaivautuvat puhumaan valittuaan väärän numeron. Tavallisempaa on se, että puhelin paiskataan mitään puhumatta ällistyneen vastaajan korvaan.

”Äly tuhoaa maailmaa”

Nykyään äly työskentelee ihmiskuntaa vastaan ja tuhoaa maailman tulevaisuutta sanoi huippuälykkäiden yhdistyksen Mensan kansainvälinen puheenjohtaja englantilainen Victor Serebriakoff.

Hänen mielestään teknokraattien olisi tajuttava vastuunsa ja yhdistettävä voimansa älykkäinä ihmisinä esimerkiksi luonnonsuojelun puolesta sen sijaan että auttavat kaiken elollisen tuhoamisessa.

Mensa yhdistys perustettiin Englannissa runsaat kaksikymmentäviisi vuotta sitten. Serebriakoff on alusta pitäen ollut mukana luomassa sitä. Nyt hän on Suomessa parinpäivän liikematkalla.

Hän totesi ettei mensalaisuus ole mikään kovin vakava asia. Mensalaiset kokoontuvat yhteen keskustelemaan, jos keskustelu on hyvä asia niin Mensakin on.

Mäyräneito seikkaili kaupungissa

Viehättävän mäyräneitosen seikkailut Hämeenlinnan kaupungissa päättyivät perjantaina onnellisesti. Vieras saateltiin kohteliaasti takaisin luonnonsuojelualueen hiekkanummelle.

Mäyrä säikäytti aamuvarhain Saaristenkadulla Velj. Helanderin putkiliikkeen varastomiehiä. Se istua kökötti muovirännikasan päällä. Pimeässä sen tunnistaminen ei ollut helppoa.

Otus livahti kiireesti varastotavaroiden alle ja vasta eläinten valvoja Kalle Lukka onnistui houkuttelemaan sen päivänvaloon.

Eläinten valvoja Kalle Lukka onnistui saamaan mäyrän kiinni, pisti sille kaulapannan ja talutti sen jossakin Aulangolla sijaitsevaan pesään.

Kalle pani mäyräneidille kaulapannan ja saatteli sen jonnekin Aulangolle. Tarkkaa paikkaa ei kerrota, etteivät uteliaat lähtisi kaivelemaan mäyrän pesää.

”Kevätaurinko ja sulava vesi ovat jo herätelleet mäyrät harjujen pesäkoloista ja ne ovat lähteneet vilkkaasti liikkeelle”, kertoo Lukka.

”Eräs hieman degeneroitunut mäyrä teki talveksi pesän naapurin huvilan alle. Mäyriä näkyy muuten aina silloin talloin katukuvassa, mutta ihmiset luulevat mitä raitaisiksi koiriksi – mäyrien onneksi.”

Pikku-Lillan poistuu historiaan

Lilla Teaternin Kasarmikadun näyttämö, josta viime vuosina on käytetty lempinimeä Pikku-Lillan, poistuu kuvasta 31. toukokuuta, jolloin Lilla Teaternin vuokrasopimus Handelsgilletin kanssa päättyy.

Pikkuteatterin kunniakasta historiaa muistellaan toukokuussa näytännöissä, joiden numerot ovat peräisin ”vanhan Lillanin” toiminnan eri vaiheilta.

Onko Kenia yhden juoksijan maa

Nairobi , Kenia (Stanley Meisler)

Onko Kenian yleisurheilu voimissaan vai oliko Mexicon olympialaisten loistava menestys poikkeuksellisten olosuhteiden ansiota?

Se testataan ensi syksynä Münchenissä.

Kipchoge Keino aikoo menestyä Münchenissä.

Monet pitävät Keniaa yhden todellisen tähtijuoksijan, Kipchoge Keinon maana. Vuoristoissa vaeltavien vuohipaimenten valtakuntana, jonka menestys neljä vuotta sitten perustui pahimpien vastustajien sortumiseen vuoristo-olosuhteissa.

Kenialaiset voittivat kolme kultaa, neljä hopeaa ja kaksi pronssia. Vain yleisurheilun mahtavin, USA, pystyi parempaan.

Koonnut Pasi Oikarinen

Lue lisää: hs.fi/aikakone