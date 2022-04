Jotkut ovat jo luulleet, että kaunis Kirsti Wallasvaara Tampereelta olisi tulossa Helsinkiin.

”Se on pelkkää huhua”, sanoo Kirsti, hymyilee nätisti ja napsauttaa suunsa lukkoon.

Tampereen Työväen Teatterissa riittää töitä pitkäksi aikaa. ”Poltettu oranssi” jatkaa vielä ensi syksynäkin ja Kirsti sen mukana.

”Tulossa on ehkä elokuva, jossa minulla on osa.”

Viimeksi nähtiin Kirstiä Jörn Donnerin ”Hellyydessä”, jolle osaava Kirstikään juuri ei voinut mitään.

Aviomies Pentti Kotkaniemi ohjaa syksystä alkaen Helsingissä Ahaa-teatterissa ja sai äskettäin myös apurahan Ruotsin suomalaisia kuvaavan ”Liukuhihnaballadin” filmatisointiin yhdessä parin muun henkilön kanssa.

TT:n kuuluisan yhteishengen myöntää Kirsti todeksi.

”Vertailemaan en pysty, kun minulla ei ole kokemusta muualta.”

”Mutta sen ainakin tiedän, että Raju veri on hirveän hyvä näytelmä ja Mikko Majanlahti valtavan hyvä ohjaaja.”

”Hallitus kaadettava”

Liberaalinen kansanpuolue ryhtyy kaatamaan sos. dem. hallitusta.

Näin päätti Lkp:n puoluehallitus keskiviikkona ja käski 7-jäsenisen eduskuntaryhmän ryhtyä toimiin.

Samalla Lkp:n hallitus tyrmäsi ajatukset presidentin valitsemisesta poikkeuslailla ja vaati normaalien presidentinvaalien järjestämistä.

Päivää aikaisemmin oli tasavallan presidentti Urho Kekkonen ilmoittanut olevansa käytettävissä, jos kansan enemmistö katsoo sen parhaaksi, mutta kieltäytynyt vaaliehdokkuudesta.

Puolueiden piirissä on esitetty toisaalta Kekkosen toimikauden jatkamista poikkeuslailla tai ”sammutettujen lyhtyjen vaalia” Kekkosen valitsemiseksi.

Puoluejohtajien neuvottelut jatkuvat.

Älkää odottako liikaa Münchenistä

Ennakkopaine ja epärealistiset odotukset ovat pahasta urheilijoiden kunnolle, olympiakomitean valmennuspäällikkö Kalevi Tuominen sanoi.

Hän syytti urheilujohtajia ja lehdistöä taipumuksesta etukäteen isotella suomalaisten menestystä.

Münchenin kesäolympialaisista on turha toivoa järisyttävän hyviä tuloksia, ennustaa Kalevi Tuominen.

”Lähdemme siitä, että on parempi kokea positiivisia yllätyksiä kuin negatiivisia pettymyksiä.”

”Lehdistön ja urheilujohtajien pitäisi pysyä nahoissaan ja olla lupaamatta liikoja”, jatkoi Tuominen.

Tampereen aasit Ruotsiin

Tampere (HS)

Tampereen eläintarhan asukkaita uhkaa leivän loppuminen.

Ratkaisumalli on valmiina: Ruotsiin. Tämänhetkisten näkymien mukaan sinne matkaavat ainakin aasit.

Tampereen eläintarha perustettiin vuonna 1964.

Nyt on maatalousministeriö karheana. Ministeriön takana on uusi eläinsuojelulaki. Tarha on suljettava ensi syksynä Tampere-päivän jälkeen.

Eläintarhan asukkaita on kaupattu eri puolille Eurooppaa. Kiinnostunein on ollut Ruotsi, joka aasien lisäksi on valmis ostamaan muitakin eläimiä karhuista ja ilveksistä aavikkokettuihin ja puumiin.

Helsingin Korkeasaari on tiettävästi kiinnostunut vain ahmoista.

Eläintarhan kanta-asukkaisiin kuuluvat leijonat, jotka aikanaan saatiin lahjoituksena Puolasta, ovat tulevaa kotia vailla.

Suomen eläintarhojen erääksi arvokkaimmaksi asukiksi määritelty simpanssi on myös syksyllä koditon.

Ilveksistä sitä vastoin on kysyntää muuallakin kuin jääkiekkokaukaloissa.

Tampereen eläintarha perustettiin aikanaan kaupungin teurastamon tiloihin. Kaukaisten edeltäjien kohtalo uhkaa nyt niitä asukkaita, joita ei saada myydyksi tai lahjoitetuiksi ennen ensi syksyä.

Tampereen eläintarhan pääeläinhoitaja Leo Weckman ei ole valmis luopumaan edes aaseistaan.

”Liian moni ihminen” kadonnut Susikkaassa

Tammela (Jyrki Maunula)

Tammelan Susikkaan kylän pirteissä ja peräkamareissa mielialat ovat nykyään perin kiihtyneitä: kylässä ja sen lähituntumassa on viime vuosina ”vähän liian moni ihminen” kadonnut merkillisellä tavalla tai kuollut oudoiksi uskotuissa olosuhteissa.

Viime lauantaina metsästä tavattu, kettujen kaivama ihmispää on repäissyt auki kaikki vanhat kaunat ja pannut huhumyllyt pyörimään vinhasti. Kesämökkitonttia etsineen löytö on keskusrikospoliisin tutkittavana.

Vielä ei sen identifiointia ole saatu valmiiksi.

'”Kysymyksessä on varmasti rikos, eikä sen selviäminen aikanaan tuo kunniaa kylälle”, on vanhaisäntä Vilho Ahon varma mielipide, jota hän väittää koko kyläkunnankin kannaksi.

”Moottoripyörä oli työnnetty tänne tiheään kuusikkoon kymmenen metrin päähän metsätiestä, selvästi piiloon”, sanoo vanha isäntä Vilho Aho.

Viime kesänä heinäkuun 9. päivänä katosi naapurista sekatyömies. Hänen moottoripyöränsä tavattiin myöhemmin metsään työnnettynä, mutta miehestä ei jälkeäkään.

Samoihin aikoihin hävisi samoilla seuduilla nähty mielisairaalasta karannut hoidokki kuin tuhka tuuleen.

Naapurikylässä muistellaan tapahtuneen selvittämättömän miehen kuolemaan johtaneen yliajon.

Hirttäytymisiä ja hukuttautumisia on ollut niitäkin ”liian paljon”.

Huhtamon pirtissä pohditaan kylän selvittämättömiä salaisuuksia joukolla. ”Rikos siinä on”, on emäntien mielipide.

Ruotsi kielsi meillä myytävän myrkyn

Ruotsin myrkkylautakunta päätti tiistaina kieltää kokonaan amitrol-nimisen myrkyn käytön, koska aine saattaa aiheuttaa syöpää.

Suomessa amitrolia käytetään runsaasti mm. maataloudessa juolavehnän sekä rautateillä pengerkasvillisuuden hävittämiseen.

Maisteri Risto Lallukka Maatalouden tutkimuskeskuksesta kertoi, että amitrol on tutkimuksissa havaittu vain vähän myrkylliseksi.

Suomessa aine on yleisesti myynnissä, ja sitä on saatavana 0,5—50 kilon erissä.

Ruotsissa annettu kielto johtuu siitä, että kahden miehen epäillään kuolleen keuhkosyöpään amitrolin vuoksi.

He kuolivat sen jälkeen, kun olivat Ruotsin rautatielaitoksen palveluksessa olleet tekemisissä aineen kanssa.

Armeija ei syypää verisunnuntaihin

Lontoo (Erkki Arni)

Armeija ei ollut syypää Londonderryn surullisen kuuluisaan verisunnuntaihin, vaikka sen toiminta ei ollutkaan täysin moitteetonta, todetaan verilöylystä tehdyssä tutkimuksessa.

Ulsterin kansalaisoikeusjärjestön vastalausemarssi ja mielenosoitus tammikuun 30. päivänä johtivat yhteenottoon mielenosoittajien ja armeijan välillä.

Kiivaassa ammunnassa sai kolmetoista henkilöä surmansa.

Puheenjohtajan nuija katosi Kauniaisissa

Kauniaisten kaupunginvaltuuston puheenjohtajan hopeinen nuija on kadonnut.

Puheenjohtaja joutui valtuuston viime kokouksessa lyömään asiat lukkoon piipullaan.

Nuijaa on säilytetty kirjaston kerhohuoneen lukitsemattomassa kaapissa. Valtuuston lisäksi huoneessa kokoontuu pari lautakuntaa. Siellä pidetään myös taidenäyttelyjä.

Kauppaneuvos Wilhelm Bensow lahjoitti nuijan, kun Kauniaisista tuli kauppala vuonna 1920.

Hopeinen nuija on noin 20 sentin mittainen.

Marionin iso

Jostain syystä nousi Marion Rung tänä keväänä äkisti puhutuksi henkilöksi.

Paitsi että hän on ehtinyt esittää hyvän ravintolaviihteen, erota ja saada suosiota televisiossa, hän on myös tehnyt ison kiekon, LP-levyn.

Hepreankielisiä lauluja sisältävä levy on hyvää työtä läpi linjan. Tuttuja on mukana.

”Shalom” eli ”Hei” on Marionin uusimman levyn nimi.

Marion puoltaa paikkaansa useimpien muiden hepreankielisiä lauluja esittävien rinnalla.

Koonnut Kari Lankinen

