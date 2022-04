Helsingin ravintoloissa tavallista vilkkaampaa

Alle neljän kympin ei enää pimeä pullo irtoa.

Neljään kymppiin hinta nousi heti lakon alkaessa, lauantai-iltana.

Maanantaina vallitsi mustassa pörssissä epätavallinen hiljaisuus, myyjiä ei näkynyt ei kuulunut.

Hiljaisuuden syytä saattoi vain arvailla: joko lakko yllätti mustatkin markkinat tai pulloja säilytetään vapuksi, jolloin viina on hinnoissaan.

Varsinkin maaseudulla odotetaan lähiaikoina äkillistä viinakauppamurtoepidemiaa.

Vanhempi konstaapeli Mikko Penttinen ja nuorempi konstaapeli Jukka Saarikoski kiertelivät maanantai-iltana kaikki tutut kulmat.

Turhaan, myyjät pysyivät poissa.

Katajanokalta sentään löytyi vanha tuttu, pysäytettiin auto ja vaihdettiin kuulumisia.

Klenkka oli vähän maistissa. Popilta oli kuulemma saanut ja oli nyt Jussia – huoltopoliisia – paossa.

”Paljollako myyt Vinetto-pullon?”

”Kaks kymppiä.”

”Ei kai nyt sentään niin halvalla irtoa?”

”No eihän sitä poliisilta kehtaa enempää pyytää.”

– –

Viinaa riittää, vaikka kulutus on nousussa, todettiin Helsingin ravintoloista maanantaina.

Alkon myymälähenkilökunnan lakon vuoksi ravintolat täyttyivät tavallista aiemmin ja kanta-asiakkaiden joukossa istui runsaasti ”kantaporukan” ulkopuolisia.

Hovimestarien lähes yksimielinen mielipide oli, että vapuksi on pian mahdotonta saada pöytää varatuksi.

”Lappu on luukulla”, todettiin monessa paikassa.

Kaikki tutut viinanmyyntipaikat kierreltiin maanantai-iltana, myyjät vain pysyttelivät näkymättömissä. Mustan pörssin hiljaisuutta ihmeteltiin; liekö lakko yllättänyt kauppiaatkin vai pidetäänkö varastoja piilossa vappuun asti hinnannousun odotuksessa.

Alkon myyjät etsivät lisätukea lakolleen

Alkon lakkolaiset uhkaavat tyrehdyttää myös myynnin ravintoloille, elleivät neuvottelut ala sujua.

Alkon liikeväen puheenjohtaja Teuvo Saarijärven mukaan aiotaan toimihenkilöiden kanssa neuvotella puuttumisesta ravintolamyyntiin.

Alkon myymälöiden esimiehet ja apulaisesimiehet eivät ole lakossa, mutta eivät myöskään myy viinaksia yksityisille.

Myyntiä ravintoloihin he jatkavat oman ilmoituksensa mukaan vain samassa määrin kuin aikaisemminkin.

– –

Kaikki Alkon myymälät olivat maanantaina kiinni koko maassa.

Saarijärvi arveli saattavan viedä parikin viikkoa, ennen kuin neuvotteluihin osapuolten välillä päästään.

Lakossa on nyt 480 TVK:laiseen Liikeväen liittoon kuuluvaa vakinaista myyjää, noin 900 tilapäismyyjää ja 160 siivoojaa.

Poliisi löysi runsaasti huonoja autoja

Yhdeksästä autosta poistettiin rekisterikilvet ja yhdeksälletoista autoilijalle annettiin rangaistusvaatimus maanantaina kehätiellä lähellä Helsinkiä.

Poliisin tarkastamista 203 ajoneuvosta sai lisäksi yhdeksän korjausmääräyksen ja 75 huomautuksen.

Kehätiellä autoja tarkastivat poliisin moottoriajoneuvojen tarkastuskurssilaiset, joita koulutetaan Espoon Otaniemessä toteamaan autojen teknillistä kuntoa.

Meneillään oleva kurssi on järjestyksessä kuudes.

”Pyrimme antamaan poliiseille näillä moottoriajoneuvojen tarkastuskursseilla teknillistä koulutusta niin paljon, että he pystyvät tarkastamaan ajoneuvojen kuntoa mopoista rekka-autoihin”, sanoo kurssin johtaja Viljo Räikkönen.

Kurssilaisten tarkoilta silmiltä eivät välty mitkään viat eivätkä lain vastaisuudet. Teknisen koulutuksen lisäksi saavat poliisioppilaat opastusta monissa lisämääräyksissä, kuten ylikuormituksessa ja -painossa.

Vankilan sellistä matkailuvaltti

Hämeenlinna (HS)

Vankilaselli on Hämeenlinnan matkailun alkavan kesän todennäköinen vetonaula.

Matkailulautakunta kaavailee retkeilymajakseen kohdakkoin tyhjentyvän naisvankilan päiväselliosastoa.

Viisikerroksisessa tiilitalossa vanhan linnan vieressä on 65 yhden hengen selliä.

Matkailumiehet uskovat vankilamajoituksen historiallisessa pihapiirissä olevan erikoislaatuinen elämys retkeilijöille.

Sellit on ajateltu nimittää linnan historian tunnettujen naisvankien mukaan.

”Meillä on valmiina patjoja ja huopia, sellien käyttöönotto voi tapahtua hyvin vaivattomasti”, lupaa matkailuasiamies Taito Kakko.

”Olemme varmoja, että huumorintajuiset retkeilijät hyväksyvät vankilasellin yöpymispaikakseen ja pitävät sitä kertomisen arvoisena elämyksenä.”

Taas yksi Ruoholahden puutaloista maan tasalle

Ruoholahden puutaloidylli Helsingissä häviää vähitellen: ”sadan markan villat” ja muut vanhat rakennukset puretaan niiden huonokuntoisuuden ja tulevien liikennejärjestelyjen vuoksi.

Tuorein purku on kohdannut Ruoholahdenkatu 5:ssä olevia rakennuksia. Puolitoista kuukautta kestäneen purkamisen tuloksena ovat talot pian maan tasalla.

Alueella on vielä muutamia villoja jäljellä. Osastosihteeri Veijo Makkonen kiinteistöviraston talo-osastolta sanoo, ettei niitä pureta ennen kuin ne on lunastettu kokonaan.

”Ruoholahdenkatu 5 ei kuulu villoihin. Tämän vanhan taloyhtiön osakekanta siirtyi vähitellen kaupungille. Puurakennus oli vanha ja ränsistynyt, siksi se purettiin – ohessa meni kivitalokin”.

Ruoholahdenkatu viitosta purkavat miehet arvelevat puutalon väistyvän tunnelin tai tien alta. Virallinen syy purkuun on kuitenkin talon huonokuntoisuus.

Monet suomalaiset hengittävät päivittäin rikkiä, pölyjä ja häkää

Selluloosatehtaan ympärillä haisee raha.

Koko paikkakunnan leimaava lemu pystyttäisiin poistamaan. Teollisuuden tekemien laskelmien mukaan toimenpide merkitsisi yhden prosentin korotusta tuotteiden hintoihin.

Tähän Suomella ei kuitenkaan tehtailijoiden mukaan ole varaa.

Teollisuus on haluton tutkimaan mitä aineita ja kuinka paljon savupiipuista ympäristöön leviää. Jos tutkimuksia on, tuloksia käsitellään kuin liikesalaisuuksia.

Puhdistuksesta tehtaalle aiheutuvat kustannukset arvioidaan tavallisesti reilusti yläkanttiin.

Suomi on lähes ainoa Euroopan maa, jolla ei ole ulkoilman puhtautta suojelevaa lainsäädäntöä. Niinpä yksikään saastuttavaan teollisuuteen luettava tehdas ei täällä puhdista riittävästi ilmaan päästämiään aineita.

Hämmästyttävän moni teollisuuslaitos sanoo, ettei piipusta tupruavan savun koostumuksesta ole tietoa.

Työtapaturmia sattuu miehille 10 kertaa useammin kuin naisille

Sosiaali- ja terveysministeriön sosiaalipoliittisen tutkimusosaston keräämien tietojen mukaan miehille sattuu valtion töissä työtapaturmia yli kymmenen kertaa useammin kuin naisille.

Useimmiten vahingoittuminen tapahtuu, kun työaikaa on kulunut yli 6,9 tuntia.

Vuoden 1968 tilastot osoittavat, että myös työkokemuksella on osuutensa tapaturmien syntyyn. Alle puolen vuoden työssäolon aikana vahinkoja tapahtuu selvästi useammin kuin tämän jälkeen.

Virsi nousi pop-kärkeen

Vanha skotlantilainen virsi ”Amazing Grace” nousi Englannin single-levyjen myyntitilaston kärkeen.

The Royal Scots Dragoon Guards -yhtyeen esitys kohosi edellisellä viikolla 19. tilalta toiseksi ja tällä viikolla listan ykköseksi.

“Amazing Grace” on mukana Ip-levyllä “Farewell to the greys”.

Kolme viikkoa sitten eräs englantilainen disc-jockey soitti ”Amazing Grace” -kappaleen ohjelmassaan. Kuulijat innostuivat levystä ja vaativat sitä soitettavaksi jatkuvasti uudelleen.

Levy-yhtiö teki kappaleesta nopeasti single-levyn, joka nyt johtaa Englannin myyntitilastoa.

Levy ilmestyi Englannissa kolme viikkoa sitten. Tässä ajassa levyä on myyty jo 400 000 kappaletta.

Kaksi vuotta sitten samainen ”Amazing Grace” komeili myyntitilastoissa Judy Collinsin esityksenä.

Kansanedustaja käveli ennätykseen

Lontoo (Erkki Arni)

Englantilainen kansanedustaja Richard Crawshaw on marssinut nimiinsä kestävyyskävelyn maailmanennätyksen: 407,6 kilometriä keskeytyksittä (määrättyjä pikku taukoja lukuunottamatta).

Aika oli 76 tuntia 15 minuuttia, joka vastasi 154 kierrosta Aintreen moottoripyöräradan ympäri Liverpoolin lähellä.

Perille tultuaan länkisäärinen, mutta tukeva Crawshaw, 54, ilmoitti, että nyt väsyttää, mutta lääkäreiden mukaan hän olikin ylittänyt inhimillisen kestokyvyn rajan noin kahdeksalla kilometrillä.

Ei varsinainen ihme, että jalat siinä vaiheessa muistuttivat lähinnä fileitä.

Yrityksen tarkoitus: todistaa että parlamentaarikot pystyvät muuhunkin kuin suunsoittoon, sekä rahankeruu hyväntekeväisyyteen.

Koonnut Kari Lankinen

Lue lisää: hs.fi/aikakone