Bo Thörnblom vei Päijänteen ympäriajon voiton Pauli Ovaskaisen nenän edestä. Vielä ennen viimeistä sadan kilometrin etappia olivat järjestäjät valmiina kaivertamaan suomalaisnimen voittokilpeen.

Mutta Thörnblom intoutui ajamaan Lahdesta lumipyryn läpi Helsinkiin sellaista vauhtia, että Ovaskainen saattoi vain ihastellen todeta maalissa: ”Tuo mies on kuski”.

Taistelu pusersi ruotsalaisvoittajasta kaikki mehut: ”En koskaan ole ajanut näin rankkaa kilpailua. Reitti oli aivan liian pitkä”.

Suomalaisajajien mielestä tämänvuotinen 840 kilometrin lenkki ei ollut sen kummempi kuin aikaisempina vuosina. Vaikein väli oli Helsingin ja Lahden metsäosuus.

Kylmää viimaa ja lumisadetta kommentoitiin sensijaan kirouksin. Veri ei enää kunnolla kiertänyt moottoripyöräilijöiden sinertävissä kourissa.

Kepu kieltäisi yritysten tulon Suur-Helsinkiin

Lappeenranta (Seppo Kievari)

Uusien yritysten rakentaminen pääkaupunkiseudulle olisi estettävä lainsäädäntötoimin vaatii keskustapuolue.

Pääkaupunkiseudun ruuhkautumisen estämiseksi puolue suosittelee vero- ja luottopoliittisia toimia.

”Kansamme elinvoima alkaa nopeasti vähentyä ellei tehokkaisiin toimiin ryhdytä”, todetaan keskustapuolueen puoluevaltuuskunnan sunnuntaina Lappeenrannassa antamassa julkilausumassa.

Puolueen puheenjohtaja Johannes Virolainen täsmensi asiaa: ”Lapsien lukumäärää on lisättävä.”

Lisäksi puolue vaatii julkilausumassaan mm. naisille valmennusta maanpuolustustehtäviin sekä kirkon ja valtion suhteiden säilyttämistä ennallaan.

Helsinkiläiset metroajelulle kesäkuun alussa

Täysimittainen metrojuna koeradalla. Juna luovutetaan metrotoimistolle toukokuun alussa ja kuukautta myöhemmin pääsevät helsinkiläiset ajelulle.

Metron koejuna luovutetaan Helsingin metrotoimistolle toukokuun ensimmäisellä viikolla. Parhaillaan ovat luovutusta edeltävät koeajot käynnissä.

Helsinki-päivänä 12. kesäkuuta pääsevät helsinkiläiset metroajelun makuun. Junaan astutaan Siilitien laiturilta ja palataan samaan paikkaan.

Lumi peitti piilolinssit

Jalkapalloilijat suorittivat sunnuntaina viimeisiä kenraaliharjoituksiaan ensi viikon vaihteessa alkavia sarjaotteluja silmälläpitäen.

Useat mestaruussarjalaiset antoivat kuitenkin pelaajilleen viimeisen vapaan viikonvaihteen pitkiin aikoihin.

Helsingissä suoritettiin piirin sarjan loppuottelu. Siinä Helsingin IFK osoitti kerrassaan murskaavaa ylivoimaa. Pallo upposi II divisioonan ja kovasti vahvistuneen Kiffenin verkkoon peräti 10 kertaa. Oma maali jäi koskemattomaksi.

Kiffenin maalivahti Hannu Pulkkanen menetti yhteentörmäyksessä HIFK:n Timo Rahjan kanssa piilolinssinsä, jota tässä yhteistuumin haetaan. Linssiä ei mudan keskeltä kuitenkaan löytynyt ja niin Kiffen joutui vaihtamaan maalivahtia Helsingin piirinsarjan loppuottelussa Töölön Pallokentän nurmella.

Ruisrockia epäillään huumeiden levittäjäksi

Suomen raittiusjärjestöjen liiton luottamushenkilöt vastustavat Turun Ruisrockin kaltaisten suurten kaupallisten tilaisuuksien järjestämistä.

Tyrvännössä pidetyillä neuvottelupäivillä antamassaan julkilausumassa luottamushenkilöt katsovat, että tilaisuuksiin saapuu kulttuurin varjolla kansainvälisen huumausainekaupan asiamiehiä levittämään huumausaineita.

”Tällaisten tilaisuuksien on todettu luovan huumausaineiden myyntiverkostoa maan eri puolille”, sanotaan julkilausumassa.

Röpörieska pitää tiellä

Reippaiden, kauniita ajatuksia ajattelevien ja hyviä naisellisia töitä tekevien akkaihmisten seura kalevalaiset naiset kokoontuu yhä Kestikartanossa, silloin kun ollaan Helsingissä.

Ruokien merkeissä vietettiin lauantai-iltaa hämyisässä ravitsemusliikkeessä, joka paikanvaihdoksesta huolimatta on alkanut jälleen kukoistaa.

– Uusiakin asiakkaita on tullut ja ulkomaalaiset ovat taas löytäneet tiensä tänne, kertoi emäntä Kirsti Korhonen. Tällä kertaa esittelemme kansallisten ruokien kilpailumme tuloksia.

Kunhan kansallisten ruokien reseptikilpailu saadaan päätökseen, on kaikilla halukkailla mahdollisuus saada ohjeita Kestikartanosta tai Kalevalaisten Naisten Liitosta. Kartanon emäntä Kirsti Korhonen ihailee rouva Laura Tynkkysen röpörieskaa.

Ja eikö rouva Laura Tynkkynen Lappeenrannasta alkanutkin kertoa röpörieskasta ja lanttupiirakasta aivan mainioita juttuja!

Kalevalaisten naisten liiton puheenjohtaja Kiira Partanen katseli tyytyväisenä liittokokoukseen eri puolilta maata saapunutta joukkoaan eikä siitä eripuraisuudesta, josta liiton yhteydessä puhutaan, ollut jälkeäkään.

Ehkä syynä olivat vieraaksi kutsutut Suomessa asuvat eestiläiset. He ovat kerta kaikkiaan sydämellistä joukkoa ”vaikka 30 vuotta Suomessa tekeekin hitaaksi, ei suju laulukaan entiseen tahtiin.”

Tänään tästä: Huck Finn

Synkeistä aatoksista, syvimmästäkin kuilusta, nostaa Huckleberry Finn ihmisen.

Jarkko Laineen uusi suomennos on kirjan ystäville odotettu tapahtuma.

– Huck on kai ensimmäinen antisankari, johon olen törmännyt, sanoo Laine. Hän on yhteiskunnan vähäväkisiä ja hänen on vaikea ymmärtää miksi "kirjanoppineet" ystävät pitävät romanttisena vapautena hänen irtolaisuuttaan, joka hänelle itselleen on langennut isänperintönä. Tällä hetkellä Huck voisi puhutella useampia kuin ennen.

Laineen mielestä sitä ei voi luokitella vain lasten tai nuortenkirjaksi.

Nykykirjailija Jarkko Laine on kääntänyt Huckleberry Finnin uudestaan. – Kirja on massaviihteen katveessa varttuneelle kiihdyttävä elämys.

Herttoniemen ammattikoulu maksaa 22 miljoonaa

Herttoniemeen rakennettavan ammattikoulun kustannukset ovat 22 miljoonaa markkaa. Yleisten töiden lautakunta ei hyväksynyt luonnospiirustuksia, vaan määräsi kolmihenkisen jaoston hankkimaan asiasta lisäselvityksiä.

Herttoniemen ammattikoulu aiotaan rakentaa Itäväylän tuntumaan Prinsessantien ja Roihuvuorentien varteen.

Karamzinin maja tuhottu taas

Espoon Träskändan luonnonsuojelualueelle aiotaan palkata puistovahti. Vartiointi on tarpeen, koska erittäin arvokasta aluetta ja siinä olevaa Aurora Karamzinin huvimajaa turmellaan jatkuvasti.

Useita kertoja kunnostettu ja restauroitu, mahdollisesti Engelin piirtämä maja, on jälleen tuhottu perusteellisesti.

Träskändan kartanon ja luonnonpuiston käyttösuunnitelmaa laativan toimikunnan puheenjohtaja, Espoon sosiaalijohtaja Viljo Kasanen sanoi, että huvimajan valaiseminen ei pelastanut sitä tihutöiltä.

Lamput on ammuttu rikki pienoiskivääreillä, majan katon maalaukset on kivitetty rikki, pylväitä kaiverrettu ja istuimet rikottu.

Painetykki ja tärinäkone testaavat väestönsuojia jyrinälaboratoriossa

Tärähdyskone alkaa jyristä ja paineilmatykki paukkua Otaniemessä ensi kesänä.

Valtion Teknillisen Tutkimuskeskuksen lämpötekniikan laboratorio saa silloin käyttöönsä uuden jyrinälaboratorion Otaniemen keskusväestönsuojan 20-metristen kallioiden alla.

Laboratorio on tarkoitettu etupäässä erilaisten väestönsuojeluun liittyvien laitteiden kokeiluun.

Parhaillaan asennettavana oleva ja lämpötekniikan laboratoriossa kehitetty tärinäkone saa aikaan atomipommin maaperässä aiheuttamaa tärinää ja suurella paineilmatykillä voidaan synnyttää lähellä räjähtävän atomipommin aiheuttamia ilmanpaineaaltoja.

Otaniemen lämpötekniseen laboratorioon on asennettu paineilmatykki, jolla voidaan ampua samanlaisia paineaaltoja, mitä atomipommi aiheuttaa. Tykillä testataan väestönsuojelulaitteita.

