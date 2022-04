Maajoukkueen ja Turun Palloseuran kärkipelaaja [Heikki Suhonen] oli jalkapalloilun mestaruussarjan vähämaalisen avauskierroksen miellyttävä yllätys. Hän teki kauden ensimmäisen todellisen hat-trickin, hattutempun, eli kolme maalia peräkkäin mestaruutta puolustavan TPS:n voittaessa sarjaan nousseen Kuopion Pallotoverit 3–1.

Myös Helsingin IFK, viime vuotinen kakkonen, menestyi odotuksien mukaisesti. Valkeakosken Haka joutui lähtemään olympiastadionilta, jonne ei ollut saapunut kuin 3 488 maksanutta katselijaa, pisteittä maalein 2–0.

Ottelut saatiin suorittaa myöhäisestä keväästä huolimatta melko hyvissä olosuhteissa, Helsingissä jopa miltei täysin kesäistä kenttää vastaavalla pelialueella.

Lätsä-Pekka otti kaiken

Naantali (HS)

Kaarinan Urheilijain Pekka Päivärinta voitti molemmat miesten mestaruudet SVUL:n Varsinais-Suomen piirin maastojuoksukisoissa Naantalissa.

Paimion Raimo Karsikas keskittyi lyhyemmälle matkalle, mutta Lätsä-Pekka ehti tälläkin matkalla ensimmäisenä loppusuoralle ja vei voiton 2 sekunnin erolla.

Ensimmäisenä ohjelmassa olleen 11,5 kilometrin matkan Päivärinta voitti miten tahtoi.

Laitilan Sinikka Tyynelä oli päivän ylivoimaisin voittaja jättäen A-tyttöjen 4 kilometrillä toisia lähes 3 minuuttia.

Kultaista ruusua kärkkyy 30 maata

Montreux (Eeva Järvenpää)

Alkukesän hiljaiseloa poteva Montreux on saanut näkyvimmäksi piirteekseen vuosittaisen Kultaisen ruusun festivaalin, jolla 12. kerran valitaan 30 maan televisio-ohjelmien parhaimmisto.

Lähes 700-päinen lehtimiesjoukko ja televisioväki on vallannut Geneve-järven rannalla olevan suuren turistikeskuksen, jossa kirsikkapuut ovat juuri puhjenneet kukkaan. – –

Suomen edustusohjelman Ällitällin ei tarvitse hävetä Montreuxissa, kun se osallistuu kansainvälisesti ehkä arvostetuimpaan televisio-ohjelmien katselmukseen. Vaikka mukana ovat suurimmat televisioyhtiöt eri puolilta maailmaa, ei ohjelmien taso juuri päätä huimaa. – –

Suomi joutuu tuleen tiistaina, jolloin Ällitälli saa Montreuxin ensi-iltansa. Parivaljakko Lastumäki–Kinnunen saanee tuomaristoa kiinnostumaan ainakin sen verran, että Suomen television edustajilla on ollut varaa povata sille jopa hopearuusua.

Euroviisuvoittaja nousi levylistalle

Vanha geeliläinen virsi ”Amazing Grace” piti viime viikolla pintansa pop-listan kärjessä Englannissa.

New Yorkissa oli Roberta Flackin “First Time Ever I See Your Face” yhä myydyin single-levy.

Ringo Starrin levy "Back off Buffalo", joka Englannissa nousi neljänneltä sijalta kolmanneksi, on myös Yhdysvalloissa päässyt kymmenen myydyimmän joukkoon. – –

Syntyjään korfulaisen Vicky Leandrosin Eurovisio-kilvan voittanut laulu nousi viikossa Englannin listalla 22. sijalta yhdeksänneksi.

Vicky Leandrosin tulkitsema Eurovision laulukilvan voittanut laulelma nousi viikossa Englannin listan kymmenen myyntikappaleen joukkoon.

Neil Young oli viime viikolla Englannissa kahdella listalla: hänen singlensä ”Heart of Gold” nousi kahdeksanneksi ja ”Harvest”-albumi johtaa yhä LP-listaa.

Anteeksipyyntö Ingrid Bergmanille

Yhdysvaltain senaatti on pyörtänyt pyhät sanansa ja pyytänyt näyttelijä Ingrid Bergmanilta anteeksi 22 vuotta sitten antamaansa tuomiota.

Bergmanin romanssi ohjaaja Roberto Rosselinin kanssa, kun hän vielä oli naimisissa toisen miehen kanssa, nostatti paheksunnan myrskyn Yhdysvalloissa ja sen senaatissa parisenkymmentä vuotta sitten.

New York Times -lehden mukaan senaatti on lähettänyt viralliset valittelunsa näyttelijättärelle. Senaatin päiväkirjoihin merkityssä lausunnossa senaattori Charles C. Percy kertoo senaattoreiden haluavan antaa Bergmanille pitkään viivästyneen kiitoksen.

”Ingrid Bergman on eräs ihastuttavimmista ja lahjakkaimmista tämän hetken tähdistä”, Percy sanoi. Hän uskoi miljoonien amerikkalaisten yhtyvän senaatin anteeksipyyntöön.

Ingrid Bergman

Väyrysestä puoluejohtaja

Keskustapuolueen opiskelijajärjestö vaati liittokokouksessaan kansanedustaja Paavo Väyrysen valitsemista keskustapuolueen puheenjohtajaksi.

Häntä tarvittaisiin puoluekuvan kirkastamiseksi ja puolueen uudistamiseksi.

Kirkkonummi suojaa virkistysalueet maaseutukaavalla

Kirkkonummella tehdään maan ensimmäistä maaseutukaavaa. Kaavassa aiotaan määrätä luonnonsuojelulliset alueet, tuotannolliset alueet, virkistysalueet ja asutus.

Määräyksistä aiotaan myös pitää kiinni: maatalouden tai metsätalouden kannalta tuottoisille alueille ei päästetä asutusta tai teollisuutta.

Kunnanarkkitehti Leif Sundström toteaa, että ns. maaseutukaavan laatiminen on tarpeellista, koska Kirkkonummelle on painetta kaikilla alueilla. Kuntaan on tulossa teollisuutta pelloille, asukkaita metsiin, vesisuksilla hiihtäjiä lintusaarille ja lentokenttä erämaahan. – –

Sen sijaan asutus halutaan rajata tarkasti. Monen aluerakentajan suunnitelmat on jo tyrmätty.

Maaseutukaavassa on varattu tilaa jättiläisgolfkenttää varten: kunnassa tiedetään, että golfkenttää puuhataan, jotta sen varjolla saataisiin asuntorakennusoikeutta.

Kirkkonummen yleiskaava hyväksyttiin valtuustossa 1970. Maaseutukaava on yleiskaavatyön jatkoa.

NL:n kaupat itsepalveluun

Moskova (Financial Times)

Puolet neuvostoliittolaisista kaupoista aiotaan muuttaa itsepalvelumyymälöiksi vuoteen 1975 mennessä.

Kuluttajille tarjotaan yhä enemmän tuotteita. Niiden laatuvaatimukset ovat nousseet ja niitä parannetaan entisestään.

Kuluttajaystävällinen viisivuotissuunnitelma edistyy hyvää vauhtia. Samalla neuvostoliittolainen on muuttunut kriittisemmäksi kuin ennen. Kauppiaat saavat usein ottaa vastaan ’heränneen’ kuluttajan tulikivenkatkuiset moiteryöppeet.

Neuvostoliittolainen tietää yhä tarkemmin mitä hän haluaa ostaa. Vanhanaikaiset mallit jäävät kauppiaan hyllyille, hänellä on aikaa odottaa uudempien tuloa.

Ennätyspommituksia Etelä-Vietnamissa

Saigon (Reuter)

Suuret amerikkalaiset B-52 pommikoneet tekivät sunnuntaina pommituslentoja Etelä-Vietnamin alueella, ilmoitti Yhdysvaltain sodanjohto Saigonissa.

Taistelut jatkuivat sunnuntaina kolmella rintamalla Etelä-Vietnamin alueella Quang Trin ja Huen lähellä maan pohjoisosassa, Kontumin tienoilla keskiylängöllä sekä Tay Ninhin ja An Locin kaupunkien ympärillä Saigonin pohjoispuolella. – –

Pohjois-Vietnamin rauhanneuvotteluvaltuuskunnan neuvonantaja Le Duc Tho saapui sunnuntaina Pariisiin ja vaati heti Yhdysvaltoja lopettamaan Pohjois-Vietnamin pommitukset ja asettamaan määräajan kaikkien joukkojensa poistamiselle pikimmiten Etelä-Vietnamista.

Imatran Impi paljastettiin

Imatran kaupunki on saanut ensimmäisen kokonaan kaupungin varoilla rahoitetun julkisen taideteoksen. Kuvanveistäjä Taisto Martiskaisen veistos "Imatran Impi" paljastettiin vapunaattona Koskipuistossa vanhan koskenuoman läheisyydessä.

Aikanaan suurta kohua herättäneen veistoksen paljastustilaisuutta oli seuraamassa useita satoja imatralaisia. – –

Veistos Imatran Impi syntyi neljä vuotta sitten järjestetyn kutsukilpailun tuloksena. Kilpailun voitti kuvanveistäjä Taisto Martiskainen työllään ”Tarujen impi Karjalan kukka”.

Kun kilpailun tulos julkistettiin, virisi Imatralla laaja ja värikäs keskustelu. Martiskaisen työtä pidettiin sopimattomana ja sitä arvosteltiin ankarasti. Arvostelun vuoksi hanke hautautui pariksi vuodeksi.

Veistoksen taustana on Eino Leinon tunnettu runo ”Imatran tarina”. Se kertoo Imatran immen ja Ontrein rakkaustarinan, joka päättyy Imatran immen koskeenheittäytymiseen.

Kuvanveistäjä Taisto Martiskaisen veistämä Imatran Impi ja arkkitehti Kari Pärssisen suunnittelema suihkuallas muodostavat ehjän Koskipuiston yleisilmettä täydentävän kokonaisuuden.

Koonnut Pasi Oikarinen

Lue lisää: hs.fi/aikakone