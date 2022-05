Varustelultaan omakotiin yltävä uiva asunto valmistuu jokiproomuun helsinkiläiselle eristäjä Sauli Heiskaselle Pyhtäällä.

Oman hinaajan vetämänä voi ”Saulin arkki” pian seurata omistajaansa lähimmän pikityömaan rantaan Saimaalle saakka.

Rakentamista eivät sido jääluokkamääräykset eivätkä muutkaan pykälät, mutta pikimiehen omat vaatimukset ovat kovat.

Ruostumattomasta teräksestä valmistetun saunanuunin kiukaalla posahtelevat ensilöylyt näinä päivinä.

Toimettomana Kymijoessa makaavan hiekkaproomun löytyminen antoi Heiskaselle tuuman rakentamiseen.

Pasilan asunnon purkutuomio ratkaisi viime kädessä rakentamisen.

– –

Heiskanen näkee proomuasunnossaan monia hyviä puolia.

”Ei ole lumen luontia eikä nurmikon leikkaamista. Kun asunto voi seurata mukana, eivät työmatkatkaan pääse venymään liian pitkiksi.”

Tyylikkäästi paneloitu sauna ruostumattomine kiukaineen ja vesisäiliöineen on pian valmis. Seinäpaneelit Heiskanen on itse höylännyt vajaakantti-laudasta.

Hallitus tyrmäsi valtion bordellit

Valtion bordelleja ei Suomeen tule.

Hallitus pitää valistustyötä valvottuja bordelleja parempana vaihtoehtona.

Bordelleihin liittyvän kirjallisen kysymyksen teki hallitukselle kansanedustaja Aili Laitinen (lib). Siihen vastasi sosiaali- ja terveysministeri Osmo Kaipainen.

Laitinen on huolestunut ammattimaisen prostituution leviämisestä.

Kaipainen vastasi, että valtion bordellijärjestelmä olisi huono ratkaisu: ne toisivat enemmän ongelmia kuin ratkaisisivat niitä.

Kaipainen viittasi vastauksessaan myös vähemmistöryhmien ongelmiin; henkilöihin, joiden on mahdotonta kilpailla tavanomaisilla seksuaalisilla vaihtomarkkinoilla ja vaati heidän pulmiensa ratkaisemiseksi toimia.

”On pohdittava, mitä yhteiskunnallisia uudistuksia voitaisiin toteuttaa yksinäisyydessä elävien ihmisten seksuaaliongelmien ratkaisemiseksi”, Kaipainen sanoi.

Aili Laitinen antoi tuoreeltaan Kaipaiselle vastauksen keskiviikkona: Laitinen syytti vasemmistoa tekopyhyydestä ja sanoi, ettei hän kysymystä tehdessään halunnut bordelleja, vaan prostituutiota ylläpitävien syiden selvittämistä. Laitinen sanoi Kaipaisen suhtautuvan asiaan ”ylimielisen ivallisesti”.

Mäntyrannan tapaus kuvastaa urheilun vaikeaa murrosta

Professori Kalevi Heinilä arvostelee Suomen olympiakomitean toimia Eero Mäntyrannan huumejutun yhteydessä.

Heinilä ihmettelee olympiakomitean julkilausumaa, jossa vakuutetaan OK:n antamien tietojen totuudenmukaisuus.

Heinilän mielestä tapaus kuvastaa ensi sijassa edustusurheilun vaikeaa murrosta.

OK:n otteet peilaavat pikemminkin näennäismoraalia kuin todella määrätietoista ja vilpitöntä pyrkimystä sairaan huippu-urheilun tervehdyttämiseksi.

Eero Mäntyranta on tällä hetkellä Portugalissa katsomassa Juha Väätäistä. Hiihtoliitto käsittelee huumeasiaa ensi viikolla.

Mäntyranta on lupautunut keskustelemaan kotiin palattuaan saman pöydän ääressä olympiakomitean puheenjohtaja Jukka Uunilan ja hiihtojohdon kanssa.

Professori Kalevi Heinilä, yksi Suomen urheiluelämän arvostettuja tukijoita ja asiantuntijoita, ei hyväksy OK:n tapaa käsitellä Mäntyrannan huumetapausta.

Emmy Archielle

Jukka Kajava

Aika mainio uutinen tuli muutama viikko sitten Yhdysvalloista.

Elokuvan Oscareihin verrattavat television Emmy-palkinnot vyöryivät meilläkin esitettävän Perhe on pahin -sarjanäytelmän niskaan.

Mainio tämä uutinen on sikäli, että yllättävän pitkälle John Richin ohjaama satiiri kritisoi nimenomaan amerikkalaista systeemiä ja sen jäseniä.

Juuri niitä henkilöitä, jotka kieli pitkällä ihastelevat Emmy-palkintojen ja muun ajanvieterihkaman tahtia.

Moni tabu nauretaan ohjelmassa kuoliaaksi.

Suomalainen katsoja ihmetteleekin esimerkiksi rotusyrjintää koskevia vitsejä kuunnellessaan, nauraako amerikkalainen yleisö — ohjelma on listojen kärjessä — sydämellisesti Archien ihmisoikeuksien vastaiselle konservatiivisuudelle.

Mikäli nauraa, on ehkä käynyt niin, ettei malkaa ole nähty omassa silmässä.

Peyton Place jatkuu edelleen

Peyton Placesta on ryhdytty tekemään uusia osia Yhdysvalloissa, vaikka toisin vannottiin, ja sarjan jatko ilmestyy amerikkalaisiin kuvaruutuihin ensi syksynä.

Mainos-Televisiosta sen sijaan vakuutettiin, ettei Peyton Placen jatko-osia osteta meille, vaan siirrytään uusiin sarjoihin.

Toistaiseksi ei ole tietoa siitä, ovatko Peyton Placen valmistajat saaneet jatkoon mukaan lainkaan tähän saakka nähtyjä näyttelijöitä tai kuinka monta osaa valmistetaan.

Peyton Placea on meillä esitetty kolmisen sataa jaksoa ja samaan tahtiin niitä riittää kevääseen 1974.

Mainos-Televisio on tällä hetkellä kallistumassa englantilaisen Coronation Street -sarjan ostamiseen. Sitä on kotimaassaan esitetty jo vuodesta 1960 ja juuri nyt se on pyörähtänyt esiin myös Ruotsin ja Tanskan televisioissa.

Meillä odotetaan ensiksi naapurimaitten reaktioita ja sitten aloitetaan jos aloitetaan.

Tarkoitus on tutustuttaa katsojat Coronation Streetiin eli lähinnä meidän Naapurilähiötämme vastaaviin henkilöihin ja tapahtumiin osasta 923 lähtien kuten Ruotsissa ja Tanskassakin.

Coronation Streetiä on tehty jo 1200 osaa.

Metsässä on jo korvasieniä

”Sieni on metsän kevätlahja”, kertoo metsähallituksen korvasientä esittävä juliste. Se kehottaa poimimaan sienet myytäviksi ja jalostettaviksi.

Toinen sienitaulu julistaa: ”Metsäsienet markoiksi taitosienikursseilla! Sieni on metsän syyslahja.”

Suositeltavia kauppasieniä on kolmekymmentäneljä. Listan aloittaa keväinen korvasieni, joka on tuoreena myrkyllinen.

– –

Ei ole liian aikaista puhua sienistä, sillä korvasienien paras keruuaika jatkuu toukokuun puolestavälistä kuukauden eteenpäin.

Korvasienet tuskin jäävät maatumaan metsiimme. Sienien poimuiset lakit katoavat ammattimaisten poimijoiden ja herkkusuiden koreihin mäntykankailta ja hakkuumailta.

Syksyn sienisadosta sen sijaan saadaan vain murto-osa talteen.

– –

Sieniruoka ei ole pula-ajan ravintoa.

Esimerkiksi herkkutatti, joka kantaa kuninkaallista nimeä Karl Johan, vastaa ravintoarvoltaan maitoa. Rasvaa on vähemmän kuin maidossa.

Sienet sopivat korkean elintason liioista kiloista kärsiville ihmisille hyvin.

Suomen suurin tietokonekauppa

Usean kymmenen miljoonan markan tietokoneen ostosta päätti Tietotehdas Oy keskiviikkona.

Kauppa on tähän mennessä suurin Suomessa ja kauppasumma lienee 30 miljoonan markan tienoilla.

Uusi laitteisto on tarkoitettu PYP:n reaaliaikajärjestelmän hoitamiseen. Koneet toimittaa Nokia Oy:n Elektroniikka.

Järjestelmään kuuluvista useista sadoista kassapäätteistä neuvotellaan parhaillaan. Suunnitelma edellyttää tiettävästi päätettä lähes jokaiseen pankin kassaan koko maassa.

Nokia Oy neuvottelee myös kassapäätteiden myynnistä. Yhtiö on suunnitellut näiden laitteiden valmistusta Suomessa.

Englanti pykälän lähempänä EEC:tä

Lontoo (Erkki Arni)

Englanti on taas yhtä lainsäädännöllistä pykälää lähempänä Euroopan talousyhteisöä hallituksen saatua ajetuksi lävitse ehdotuksen aikarajan asettamisesta EEC-lakiesityksen käsittelylle parlamentissa.

Huolimatta 23 oman kansanedustajansa kapinoimisesta hallitus sai ns. giljotiinikeskustelussa 11 äänen vaatimattoman, mutta kumminkin täysin riittävän enemmistön.

Korvaukseksi omiensa niskuroimisesta konservatiivihallitus sai tuekseen pienen, mutta merkittävän joukon liberaaleja sekä äänestämättä jättäneitä työväenpuolueen Eurooppa-mielisiä ja Pohjois-Irlannin unionisteja.

Englantilaisessa parlamenttikäytännössä käsitteellä giljotiini tarkoitetaan lyhyesti sitä, että tekeillä olevan lakiesityksen artiklat käsitellään määräajan kuluessa, vaikka kansanedustajilla olisi niistä kuinka paljon sanomista hyvänsä.

Jokainen hallitus on turvautunut tähän kiirehtimismenettelyyn, kun se on halunnut saada tärkeän lakialoitteen lävitse kohtuullisessa ajassa.

”Ei yhteismarkkinoille”, vaatii pieni Jane Bothwell Lontoon parlamenttitalon edustalla pidetyssä mielenosoituksessa. Parlamentin nyt tekemän ratkaisun jälkeen jäsenyys näyttää kuitenkin entistäkin varmemmalta.

Shakin MM kokonaan Reykjavikiin

Shakin MM-ottelu Boris Spasski, Neuvostoliitto — Robert Fischer, Yhdysvallat pelataan kokonaisuudessaan Reykjavikissa, kuten Neuvostoliitto on viimeksi esittänyt. Ottelu alkaa 2. heinäkuuta.

Islannin Shakkiliitto on hyväksynyt päätöksen. Mikäli Fischer ei suostu, hänet diskvalifioidaan.

MM-ottelun paikasta ja ehdoista on neuvoteltu jatkuvasti tarjousajan päätyttyä tammikuun lopussa.

Edellinen ehdotus oli, että ottelu pelattaisiin puoliksi Belgradissa ja Reykjavikissa. Belgrad on kuitenkin luopunut isännyydestä.

Kaljutippasyytteen käsittely lykättiin

Hiustenkasvun parantamiseen tarkoitetun Antiscalin myyntikieltopäätöksestä on asianajaja Olli Nikkolan mukaan valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jossa asia on parhaillaan vireillä.

Suomalaisen tutkijaryhmän kehittämä Antiscal tuli markkinoille viime syyskuussa.

Viime lokakuun seitsemäntenä päivänä kauppa- ja teollisuusministeriö lääkintöhallituksen ehdotuksesta kielsi Antiscalin valmistuksen ja myynnin Suomessa sen DMSO-pitoisuuden vuoksi.

Syyttäjä on vaatinut Antiscalia valmistaneelle ja markkinoineelle professori Kai Setälälle rangaistusta jatketusta apteekkitavaralain määräysten rikkomisesta.

Edelliseen oikeudenistuntoon toimittamassaan vastineessa professori Setälä on kiistänyt syytteen.

Kuolemansairas soutaja avioon

Sydney, Australia (UPI)

Morsian oli säteilevä ja sulhanen näytti onnelliselta, kun he poistuivat vihkimisen jälkeen sydneyläisestä kirkosta.

Kuitenkin sulhasella, 26-vuotiaalla Ian McWhirterillä, joka on valittu edustamaan Australiaa Münchenin olympialaisiin matkaavassa soutujoukkueessa, on lääkäreiden mukaan vain kuusi kuukautta elinaikaa jäljellä.

McWhirter kertoi sairastavansa maksasyöpää ja tienneensä asiasta jo kolmisen kuukauden ajan.

Lääkärit ovat sanoneet, että hän elää korkeintaan puoli vuotta.

Hän kertoi, että on olemassa vähäinen mahdollisuus parantaa syöpä leikkauksella, ”mutta lääkärit sanovat, että mahdollisuus on suunnilleen yksi kymmenestä”.

Olympiasoutaja Ian McWhirterin, 26, ja hänen vaimonsa Erican poistuessa kirkosta muodostivat Ianin soutajatoverit airoista kunniakujan.

Koonnut Kari Lankinen

Lue lisää: hs.fi/aikakone