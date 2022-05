Voimistelu on vanhuksille elintärkeätä viihdykettä

Voimistelunopettaja Susanna Daley komentaa varttuneiden kuntopiiriä ja hyvin sujuu. Välillä vähän aatteluttaa, kuinka moneen solmuun on mentävä.

Seppo Kangasniemi

Juoksua, taivuttelua, hyppelyä, vääntelyä ja kääntelyä – kuntovoimistelua maallikon silmin. Ei niin vaikeata, muttei kovin innostavaakaan.

Helsingissä järjestetyt eläkeläisten kuntoilutilaisuudet sen sijaan ovat innostavia. On liikunnan iloa, yhdessäolon luomaa joukkohenkeä, naurua ei puutu. Jos väsyttää, levähdetään reilusti. Liikkeitä harjoitellaan niin että ne opitaan.

”Emme ole vanhuksia – vain hieman ikääntyneitä.” Verryttelypukuisen 72-vuotiaan miehen lause kuvaa noin 300:aa eläkeläistä, joita Helsingin kaupunki on hypyttänyt ja juoksuttanut tänä keväänä.

”Vanhusten” kunto-ohjelman tulokset ovat yllättäneet, kaikki eläkeläiset ovat innoissaan, ohjaajat tyytyväisiä.

Helsingin urheilu- ja ulkoiluvirasto, terveydenhoito- ja huoltovirasto päättivät yhdistää voimansa ja aloittaa jo kauan askarruttaneen eläkeläisten ”viihdytyksen”. – –

Vastaavaa toimintaa ei ole ollut aiemmin muualla Suomessa. Varauksin sen aloitti Helsinkikin. – –

Vanhusten kuntokoulutus ei jää vaille tarkkailua. Lääkärin tutkimusten lisäksi liikuntaohjaajat testasivat osanottajat kauden aluksi ja lopuksi. Vanhukset itse täyttivät kyselylomakkeet, jotka ovat nyt tarkemmassa käsittelyssä. – –

Paul Paasipuro polkee ja liikunnanohjaaja Kari Alajääski mittaa pulssia. Ergometritesti tehtiin ennen kunto-ohjelman alkua ja sen lopuksi.

Paul Paasipuro (69) on innokas kävelijä, mutta hän uikin kolme kertaa viikossa. Eläkeläisten liikunnasta kuultuaan hän lähti mukaan ja vakuutti ehdottomasti jatkavansa.

”Tunnen hyödyn omassa olossani. Käveltäessä ei vaimo ole pysyä rinnalla, vaikka ennen oli päinvastoin.”

Paasipuro ylisti joukkohenkeä ja toivoi eritasoisia kursseja.

Lauluja lapsille

Riita-Eliisa Laine

M. A. Numminen laulaa lapsille ja välillä nuorikolleen Sirpallekin.

”Lapsille laulaminen on hauskaa, helppoa ja luontevaa", sanoo äänitaiteilija M. A. Numminen.

M. A. valmistelee parhaillaan ruotsinkielistä LP-levyä lapsille. Maanantaina hän lähtee Tukholmaan sitä markkinoimaan ja käy leikkikoulussa esiintymässä. Lapset saavat joka laulun jälkeen esittää siitä arvostelunsa ja ne M. A. sitten liittää välipuheiksi LP-levylle.

Mukana on sekä hänen omia että Pekka Jalkasen lauluja, jotka psykiatri Claes Andersson on ruotsintanut.

M. A. tunnetaan jo eri puolilla Eurooppaa. Viimeksi joku musiikkiarvostelija kirjoitti ihastuneena hänen Schuberttulkinnoistaan. Tämä taisi kyllä myönteisyydessään olla varsin yksittäinen ilmiö. M. A. itse muistelee, että kerran Länsi-Saksan radiossa oli hänestä 20 minuutin ohjelma, jonka musiikkinumerot kuulemma olivat herättäneet suurta pahennusta. ”Mutta niin Suomessakin oli alkuaikoina. Nyt ovat kai jo tottuneet minuun.”

Vantaan koululaiset saavat kesäsiirtolan

Kesäsiirtolatoiminta pääsee vauhtiin ensi kerran Vantaalla kesäkuun puolessa välissä. Kansakoululaiset pääsevät silloin kesäleirille Lemille, josta kunta on vuokrannut tarvittavia tiloja.

Lopullisen kesäsiirtolakeskuksen valmistuminen siirtyy ainakin seuraavaan kesään. Keskusta aiotaan käyttää myös kurssipaikkana.

Suomi kasvaa kaksi hehtaaria päivässä

Suomen pinta-ala kasvaa vuorokaudessa kahdella hehtaarilla maankohoamisen ansiosta. Voimakkainta kohoaminen on Pohjanlahden alueella.

Oulun kohdalla rantaviivan eteneminen on nopeinta. Oulun rannat liikkuvat 50 metrin vuosivauhdilla kohti Ruotsia. Keskimääräinen rantaviivan eteneminen on kymmenisen metriä vuodessa.

”Rantaviivan nopean etenemisen Oulun kohdalla aiheuttaa merenpohjan laakeus. Muilla alueilla kohoaminen on huomattavasti hitaampaa. Merenkurkun yli kuivin jaloin päästään vuonna 4 000. Silloinkin väliin jää vielä yksi syvänne, joka ei siihen mennessä mene umpeen” sanoi vt. vanhempi valtion geodeetti Erkki Hytönen.

Ruotsin puolella maan kohoaminen on hitaampaa, joten tässä asiassa Suomi on voiton puolella, toteaa Hytönen.

HS-lakimies - Talonmiehen oikeus

Kysymys: Jos talomme asukkaalta on kadonnut tai unohtunut oman asunnon avain, talonmies on velkonut 2 mk kerralta päästäessään asukkaan yleisavaimella sisään päiväsaikaan.

Isännöitsijälle asiasta huomautettaessa hän on Ilmoittanut tämän olevan lain mukaista siinäkin tapauksessa, että talonmies on vain lainannut avainta tarvitsematta poistua asunnostaan. Onko tällainen menettely oikein ja miten on laki? - Utelias -

Vastaus: Ei laki tästä mitään sano, mutta alan työehtosopimuksessa on kyllä suositus, jonka mukaan kysytystä vaivaamisesta saa päiväsaikaan velottaa markan ja yöllä 3 markkaa. - E. S. -

Kolarikoe murskaa autoja ja säästää monta elämää

Jukka Miettinen, Göteborg (HS)

Tuulitunnelia käytetään hyväksi tutkittaessa korin erilaisia muotoja. Suuttimesta suihkuava savu ilmaisee esimerkiksi erilaiset pyörteet, jotka vaikuttavat auton suuntavakavuuteen.

Volvo suhtautuu luottavaisesti tulevaisuuteen upouuden teknisen keskuksen aloitettua toimintansa Göteborgissa. Lähes 190 miljoonaa markkaa maksaneessa keskuksessa tutkitaan turvallisuutta, saasteita, muotoilua, kestävyyttä, uusia malleja jne.

Äskettäin esitelty turvallisuusauto VESC on mallikas osoitus yhtymän teknisestä kyvykkyydestä ja uuden keskuksen avulla tehdas uskoo säilyttäviinsä asemansa kansainvälisessä kilpailussa. – –

Volvo, Saab ja Mersedes-Benz ovat kautta aikojen olleet kehityksen kärjessä ja tuskinpa yksikään jenkkirauta vieläkään voittaa niitä ehkäisevässä tai suojaavassa turvallisuudessa.

USA pakottaa eurooppalaiset tehtaat sijoittamaan kymmeniä miljoonia markkoja kokeiluihin, joista monet ovat vain amerikkalaisten poliitikkojen vaalivaltteja.

Kolarissa suojaavat ilmatyynyt ovat vieläkin täysi arvoitus useimmille autotehtaille. Opelin, Daimler-Benzin, Volvon, Saabin ja monen muun tehtaan asiantuntijat pitävät niitä vaarallisina ja hyödyttöminä laitteina, joita on suunniteltava politiikantekijöiden vaatimuksesta.

Akustisessa laboratoriossa on ns. meluton huone, joka on täysin kaiuton. Matkustamoon kantautuva melu pystytään mittaamaan erittäin tarkasti.

Juuso-jänis jäi kiinni

Hämeenlinna (HS)

Juusoksi nimitetty, ihmisiä ahdistellut jänis on saatu kiinni Hauholla. Jäniksestä otetaan verinäyte, joka lähetetään Helsingin yliopiston lääketieteelliselle tutkimuslaitokselle tutkittavaksi.

Hauholla asustanut Juuso on omaksunut koiran tavat. Parisen viikkoa sitten muriseva Juuso puraisi pilkkimiestä ja erästä helsinkiläistä pikkutyttöä.

Viime perjantaina Juuso tuli Miehoilankylään maanviljelijä Harte Toukosen huvilan pihalle ja puraisi hänen 7-vuotiasta tytärtään reiteen. Jänis otettiin tällä kerralla kiinni.

Maltsev ylisti Suomen-NL:n suhteita

Neuvostoliiton ja Suomen suhteet kehittyvät suotuisasti. Viime vuosina ovat keskinäiset edulliset suhteet laajenneet kaikilla aloilla, totesi Neuvostoliiton suurlähettiläs Viktor Maltsev lauantaina puhuessaan Suomi–Neuvostoliitto-Seuran seuravaltuuston kokouksessa Helsingissä.

Neuvostoliitto on suurlähettiläs Maltsevin mukaan sitä mieltä, että suhteidemme perustana oleva ystävyys-, yhteistyö- ja keskinäisen avunannon sopimus avaa vuosi vuodelta yhä uusia mahdollisuuksia kehittää Suomen ja Neuvostoliiton välisiä suhteita ja että maittemme väliset suhteet ja kosketukset saavat uutta rikasta sisältöä ja yhteistyön muodot paranevat.

Sopimuksen jatkaminen vuonna 1970 uudeksi kaksikymmenvuotiskaudeksi avasi uusia mahdollisuuksia kehittää edelleen kaikin tavoin Neuvostoliiton ja Suomen suhteita sekä Neuvostoliiton ja Suomen mahdollisuuksia esiintyä yhdessä maailmanrauhan ja turvallisuuden hyväksi.

Helsingin seurakunnat aikovat tuottaa asuntoja

Suunnitellun Vantaan Koivukylän 52 000 asukkaan kaupungin rakentaminen on päässyt vauhtiin ja ensimmäiset asukkaat muuttavat alueelle lähiaikoina.

Helsingin kaupunkiseurakunnat suunnittelevat oman asuntotuotannon aloittamista Vantaan Koivukylään.

Helsingin kaupunkiseurakunnat ja Helsingin pitäjän seurakunnat omistavat alueella maata 400 hehtaaria. Sinne saataisiin ainakin 6 000—8 000 asukkaan asunnot. – –

Vantaan kauppala on äskettäin tarjoutunut ostamaan seurakuntien maat noin seitsemällä miljoonalla markalla. Helsingin pitäjän seurakunnat ovat olleet taipuvaisia maan myyntiin. Yhteisiä neuvotteluja kaupunkiseurakuntien kanssa asiasta ei kuitenkaan vielä ole käyty. ––

Seurakunnat eivät aio itse lähteä rakentajiksi. Alueet voidaan rakentaa avaimet käteen -periaatteella. Tämän vaihtoehdon mukaan seurakunnat maksaisivat kunnallistekniset työt ja kunnostaisivat puistot. Tontit vuokrattaisiin tai myytäisiin.

Aluerakentajat ovat jo nyt osoittaneet kiinnostusta suunnitelmaan. Alue voitaisiin rakentaa viihtyisäksi. Tapiolan ei tarvitsisi olla Helsingin seudun ainoa vehreä asuntoalue, vaan viihtyisää rakentamista voivat yrittää muutkin.

Kenttäradion valmistuksesta tulossa päätös

Kotimaisten kenttäradioiden valmistuspaikka ratkennee ensi viikolla.

Tiettävästi asiaa tutkinut ministerivaliokunta on päätynyt Oulun kannalle. Tällöin Nokia Oy tekisi uudet radiot puolustuslaitokselle.

Nokia on saanut Sitralta varoja radioiden valmistuksen tutkimiseen.

Nyt valmistettavista radioista kehitellään myös uutta sukupolvea. Radiot pohjautuvat amerikkalaiseen lisenssiin.

Kenttäradioiden valmistusta on tutkittu ministerivaliokunnassa ja seuraavassa vaiheessa se ilmeisesti tulee hallituksen iltakoulun käsiteltäväksi.

Kotimaisten kenttäradioiden valmistusta varten on valtion tämän vuoden tulo- ja menoarviossa varattu määrärahat. Budjetissa edellytetään, että radioiden valmistus tapahtuu kehitysalueella.

Koonnut Jarkko Rahkonen

Lue lisää: hs.fi/aikakone