Josephine Baker, maailmankuulu amerikkalaissyntyinen varieteetaiteilijatar, vierailee Suomessa kesäkuun alussa.

Baker, jonka koti on Nizzassa, laulaa Helsingin Seurahuoneella 1.- 7.6. Vierailusta on neuvoteltu parin kuukauden ajan. Taiteilija saapuu suoraan Nizzasta ja tuo mukanaan oman ruotsalaisen säestäjänsä.

Josephine Baker vieraili Suomessa ensimmäisen kerran v. 1933 ja on ollut täällä myöhemminkin muutamaan otteeseen, viimeksi 1963.

Hän on jo monta kertaa ilmoittanut luopuvansa esiintymisistään, mutta suuren perheensä elättääkseen hän on jatkanut näihin päiviin asti.

Hänellä on 12 eri kansallisuutta edustavaa ottolasta, joukossa suomalaissyntyinen Jari.

Helsingin Sanomain lukijoille

Neuvottelut Suomen Sanomalehtimiesten Liiton tiistaina klo 6 alkavaksi ilmoittaman lakon johdosta jatkuivat lehtemme painoon mennessä.

Mikäli lakko alkaa, keskeytyy Helsingin Sanomain ilmestyminen huomisaamusta toistaiseksi. Ilta-Sanomain ilmestyminen keskeytyy tänään.

Mahdollisen lakon aikana Helsingin Sanomain toimitus, aluetoimitukset ja ulkomaan kirjeenvaihtajain toimistot ovat suljetut. Ilmoituskonttori ja asiakaspalvelukonttorit pidetään toistaiseksi avoimina.

Tutkimusassistentti Osmo Soininvaara: Kohti ekologista talouspolitiikkaa

Talouspolitiikkamme tavoitteena on neljän prosentin keskimääräinen vuotuinen taloudellinen kasvu.

Sadassa vuodessa tuotannon tulisi 50-kertaistua ja kahdessa sadassa vuodessa 2500-kertaistua. On aivan selvää, etteivät luonnon varat tule tällaista kasvua kestämään, kun ne jo nyt ovat ylikuormitettuja.

– –

Uusi ekologinen talouspolitiikka edellyttää kahta muutosta noudatettuun talouspolitiikkaan:

1. Tuotannon määrällisen kasvun sijasta ensisijaiseksi tavoitteeksi on otettava yhteiskunnan ja elinolosuhteiden laadullinen parantaminen.

2. Tuotantotekniikkaa on muutettava siten, että sekä raaka-aineiden käyttöä että jätteiden määrää vähennetään ratkaisevasti. Aineen kulun tuotannossa on jäljiteltävä luonnon kiertokulkua siten, että saasteet ja kulutuksesta poistetut tuotteet muodostavat pääasiallisen raaka-ainelähteen.

Kun raaka-aineen hintaa erityisverolla nostetaan, lisääntyy kiinnostus raaka-aineiden monenkertaiseen hyödyntämiseen, siis romujen ja jätteiden hyväksikäyttöön.

Samalla tuotekehittelyssä on suosittava mahdollisimman hyvin raaka-aineita suosivia ratkaisuja. Kun raakaveden käyttö tehdään tarpeeksi kalliiksi, on yritysten pakko ottaa käyttöön suljettuja vesijärjestelmiä, jossa puhdistettu jätevesi käytetään yhä uudelleen hyväksi tuotantoprosessissa.

Saasteen torjuntaan käy sama menettely. Hinnoitellaan saasteet niin kalliiksi, että yritysten on pakko suosia saasteettomia ratkaisuja.

Linja-autojen pesu ja ojien raivaus ei sovi alkoholisteille

Helsingin huoltolautakunta yrittää etsiä alkoholihuoltoloista vapautuville työpaikkoja. Ehdolla on ollut linja-autojen pesu Ruhan halleilla ja Mätäojan perkaus.

Kaupunginhallitus päätti maanantaina, että kyseiset työt eivät sovi alkoholisteille, vaan työmahdollisuudet on etsittävä muualta.

Alkoholistien suojatyön tarve on niin suuri, että ainakin 20—25 miestä olisi kiireellisesti saatava töihin.

Tapahtumakassi turisteille Savonlinnassa

Kesän aikana kokeillaan Savonlinnassa kahta uutta matkailupalvelun muotoa ensimmäisenä Suomessa.

Paikkakunnalla yöpyville koti- ja ulkomaisille matkailijoille jaetaan joka aamu kassillinen tietoa päivän tapahtumista aina elintarvikkeiden hintoja myöten. Toinen uutuus on matka Saimaan erämaaluonnossa.

Ulkomaisten matkojen lomailukohteeksi on englantilainen matkatoimisto valinnut ensi kerran Saimaan saaristoalueen. Kesän aikana saapuu neljä turistiryhmää, jotka viettävät lomaa telttamajoituksessa asumattomissa Saimaan saarissa.

Tiedotusjärjestelmän toteuttajina ovat partiolaiset.

Teltan oviaukkoon, hotellihuoneeseen tai kotimajoituspaikkaan matkailija saa päivittäin kello kahdeksaan mennessä tuoreimmat tiedot päivän tapahtumista, liikenneyhteyksistä ja palvelupisteistä opaskarttoineen.

48 000 ilmaisen tietopaketin uskotaan tavoittavan kesän aikana noin 160 000 lukijaa. (HS)

Ennätysmäisen vilkas osanotto Italian vaaleissa

Taistelu on ohi. Ääntenlaskun vielä jatkuessa ryhdyttiin kaikkialla Italiassa siivoamaan vaalihumussa sotkeentuneita katuja ja poistamaan vaalimainoksia.

Rooma (UPI)

Ennätysmäärä italialaisia kävi sunnuntaina ja maanantaina vaaliuurnilla valitsemassa maalle uutta parlamenttia, joka saa tehtäväkseen maan taloudellisten vaikeuksien, poliittisten väkivaltaisuuksien ja epävakaisuuden selvittämisen.

Muutamia tunteja sen jälkeen, kun vaalihuoneistot oli suljettu, viranomaiset sanoivat, että äänestysprosentti saattaa olla korkeampi kuin vuoden 1953 ja 1958 vaaleissa saavutettu ennätysmäinen 93,8 prosenttia. Jo puolen päivän aikaan prosentti oli 88,5.

Ensimmäisistä hajanaisista tuloksista päätellen voimakas kommunistinen puolue ja uusfasistinen puolue MSI olivat saavuttaneet voittoja, mutta pääministeri Giulio Andreottin kristillisdemokraattinen puolue näytti edelleen pysyvän maan suurimpana puolueena, kuten se on ollut joka vaaleissa aina toisen maailmansodan loppumisesta lähtien.

Järvenpään jätevedet jokeen tai runkoviemäriin

Puhdistamonhoitaja Reino Vehkajärvi sanoo, että Järvenpään jätevedet lähtevät puhdistamolta päinvastaiseen suuntaan, jos kaupunki saa luvan laskea ne Huhtimonojaan.

Järvenpäässä ei tiedetä, mihin jätevedet lasketaan puolentoista vuoden kuluttua. Silloin niitä ei saa enää johtaa Tuusulanjärveen.

Noin 100 miljoonaa markkaa maksavan, mereen johtavan runkoviemärin ja puhdistamon kustannusten jaosta ei ole päästy sopimukseen.

Kerava vastustaa Järvenpään suunnitelmaa laskea jätevedet Keravanjokeen: Tämä voi johtaa siihen, että Keravanjokea sotketaan vielä joukolla, kun Viikin puhdistuslaitos on käynyt pieneksi Keravan ja Vantaan jätevesille.

Keravalla ja Vantaalla on yhteinen viemäri, eivätkä ne ole erityisen halukkaita osallistumaan uuden viemärin rahoitukseen.

Syyrian selkäranka valmistuu

Rakenteilla oleva sähkövoimala sijoittuu padon oikeaan reunaan. Tällä hetkellä uoman sivussa olevaan voimalaan johdetaan vesi kesällä 1973.

Pato on todellakin maan talouselämän selkäranka.

Tähän mennessä Syyria on ollut lähinnä maatalousvaltainen maa. Teollisuuden kehittymistä on haitannut esimerkiksi sähkövoiman puute. Vesivoimaa on vähän; vesivoimalaitokset supistuvat lähinnä Orontes-joen alueelle. Eufrat on ollut tähän asti liian suuri ja petollinen.

Eufrat on joka vuosi aiheuttanut pelkästään Syyriassa noin sadan miljoonan markan tulvavahingot. Varsinaisen Kaksoisvirran maan, Irakin, tuhot ovat varmasti olleet vielä suuremmat.

Eufratin patoamisen suunnittelutyö vei kaksi ja puoli vuotta. Samaan aikaan neuvoteltiin ankarasti padon rahoittamisesta.

Taustavoimaksi saatiin Neuvostoliitto, joka luovuttaa padon rakentamiseen sekä asiantuntijoita että varoja.

Eufratin pato on maailman pisin — tai levein. Mittaa on 4,5 km, mikä on hiukan vähemmän kuin kuulun Assuanin padon. Mutta muilta mitoiltaan Eufratin pato onkin verrattomasti suurempi.

Kysymyksessä on maapato, jonka pohjan suurin paksuus on 512 metriä. Padon harjan leveys on 19 metriä. Rakennelman kuutiotilavuus on 46 miljoonaa kuutiometriä.

Ikävät ajat ilotytöille

Bangkok (AP)

Bangkokin 34 766 ilotyttöä uhkaa työttömyys. Kaupungin poliisikomentaja haluaa sulkea kaikki yökerhot, baarit ja teehuoneet.

Thaimaan poliisivoimien nykyaikaistamista käsitellessään Bangkokin poliisikomentaja sanoi äskettäin, etteivät sellaiset paikat tee lainkaan hyvää kaupunkilaisille.

Poliisikomentajan mukaan baareista ja yökerhoista on hyvää vauhtia muodostumassa rikollisuuden pesäpaikkoja. Kyseisiä huvipaikkoja on Bangkokissa useita satoja.

Concorde lennätti

Lontoo (Erkki Arni)

Prinsessa Margaret ja joukko muita kuninkaallisia pääsi maanantaina lennolle englantilais-ranskalaisella yliäänikoneella Concordella.

Koelentoasemalla Fairfordissa Länsi-Englannissa pantiin toimeen kovat turvallisuustoimet, kun prinsessa Margaret, Kentin herttua ja Gloucesterin prinssi William lähtivät matkalle.

Valokuviakaan ei saanut ottaa, koska valmistajat selittivät, että siitä tulee vain ikävää sotkua. He heltyivät sentään lopulta etenkin, kun matkalle tuli viime hetkellä mukaan myös ammattivalokuvaaja lordi Snowdon ja koneen lähtö saatiin filmata.

Lento oli tavanomainen puolentoista tunnin kierros Biskajanlahdella ja takaisin, osan matkaa ääntä nopeammin.

Takaisin palattuaan prinsessa Margaret sanoi, että Concorde oli ollut vaikuttava.

Mukana ollut ilmailuasiainministeri Michael Heseltine sanoi Concorden edistyvän niin hyvin, että englantilainen lentoyhtiö BOAC ja ranskalainen Air France vahvistavat tilauksensa muutaman viikon kuluessa.

Ministeri on muissakin yhteyksissä yrittänyt hälventää niitä epäluuloja, joita eräillä asiantuntijatahoilla on viime aikoina esitetty Concorden suhteen.

Koneen kehittäminen on jo vaatinut ranskalaisilta ja englantilaisilta veronmaksajilta lähes 10 mrd. markan kustannukset.

Nyt pelätään, että koneiden kappalehinnaksi joudutaan asettamaan lähes 200 milj. markkaa, mitä harvat lentoyhtiöt suostuvat tai edes pystyvät maksamaan.

On myös väitetty, että Concorde ei pysty täyttämään minimivaatimuksia 130 matkustajan lennättämisessä Atlantin yli.

Rosenlew tekee pakastimia Zanussille

Italialainen Zanussi-yhtiö on tilannut Oy W. Rosenlew Ab:n kotitalouskonetehtaalta yhteensä 2 500 kaappi- ja säiliöpakastinta Zanussin tytäryhtiölle Norjaan.

Kaupan arvo on noin 1,1 miljoonaa markkaa.

Koonnut Jarkko Rahkonen

Lue lisää: hs.fi/aikakone