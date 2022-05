Wagner-laulajattarien huippuihin niin meillä kuin muuallakin luettu Anita Välkki on viimeisinä vuosina ollut kohun kohteena lähinnä laulamattomuutensa vuoksi.

Ainakaan häntä ei ole nähty enää suurilla kansainvälisillä lavoilla, eikä paljoa kotoisessa Kansallisoopperassammekaan.

Moneen kertaan on ehditty kysyä syytä moiseen; on arvosteltu mm. laulajatarta ja hänen avujaan kuin oopperaamme, tai ylipäätään vain kirottu laulavan taiteilijan vaikeuksia sitten, kun kaikki ei hänellä enää menekään sataprosenttisen hyvin.

Mainos-Television Johan af Grann on lähtenyt jatkamaan tätä skandaalinkäryistä tarinaa Anita Välkistä, osittain pohjaten puolidokumenttinsa Välkin kirjana ilmestyneisiin muistelmiin, osittain omaan näkemykseensä Richard Wagnerin Valkyyria-oopperasta, jossa Välkki on niittänyt suurimmat kiitokset.

– –

”Valkyyrian yö” -ohjelman filmaus aloitettiin viime helmikuussa. Kaikki sujui tekijöiden mukaan ennätysmäisen nopeasti ja hyvin.

Pennut ja apinat pysyivät piilossa Korkeasaaressa

Marja-Riika Saaristo

Korkeasaari ei ehtinyt kunnolla laittautua kesäkuntoon, kun ensimmäiset vieraat saapuivat sunnuntaiaamuna.

Vielä lauantaina iltamyöhään rakennettiin uutta ulkoilmakahvilaa. Puhdistus talven jäljiltä jäi pahasti kesken, kun työhevonen kuoli pari viikkoa sitten.

Saaren avaus oli rauhallisempi kuin vuosiin, kertoi intendentti Ilkka Koivisto.

”Kolea sää verotti kävijöitä. Ensimmäisten lauttavuorojen jälkeen saarella oli vajaat 500 ihmistä. Tavallisesti alkuryntäys tuo tänne tuhansia kävijöitä.”

Seppo Weppling palasi innolla talven jälkeen Korkeasaaren lautan ruoriin. Kolmen vuoden ajan hän on kuljettanut lauttaa jopa 35 kertaa päivässä edestakaisin. ”Jokainen ylitys on erilainen. Jos ei muuten, niin ainakin matkustajat vaihtuvat.”

Apinalinnan kiinniolo oli monelle kävijälle pettymys. Linnaa korjataan parhaillaan ja se avataan vasta juhannukseksi.

– –

Ilkka Koivisto arvelee, että tulevan kesän ehdoton vetonaula on karhu kaksospoikineen, joista toinen on harvinainen valkoinen albiino. Sunnuntaina uteliaisuutta herättänyt albiinokarhu ei suostunut vielä näyttäytymään yleisölle, vaan pysytteli veljineen koppinsa lämpimässä.

Kylmyys pidätteli muitakin eläimiä sisällä. Etenkin pentuja saaneet eläimet varjelivat lapsiaan visusti kylmältä.

Arja Korhonen (vas.) ja Minna Lamminjoki ovat sitä mieltä, että kun retkelle lähdetään, niin eväät on oltava mukana. Korkeasaaren upouusi ulkoilmakahvila oli sopiva ruokailupaikka kylmän saarikierroksen tauolla.

Seppele odottaa – Kello ei

”Sehän on paremmassa kunnossa kuin Juha Väätäinen on ollut koskaan”, kuului katsomosta, kun Myrskylän 29-vuotias Seppo Tuominen kiisi märkänä ja kuraisena maaliin 38. Kaivopuiston maratonissa sunnuntaina.

Seppo Tuomisen aika 1.15,08,8 on epävirallinen 25 kilometrin maailmanennätys.

Saman matkan on radalla juossut Ron Hill aikaan 1.15,22,6.

Seppo Tuominen yllätti itsensä ja yleisön.

Juoksuratana Stadionilta Kaivopuistoon oli mukulakivinen ja märkä katu, puistossa pehmeähiekkainen polku. Juoksusää sateinen ja kolea.

Tuominen on olympiavuoden kunnossa.

Etpäs onnistunutkaan! Seppo Tuominen kieltäytyi ottamasta seppelettä kaulalleen maratonin viime metreillä. Vanha mestarijuoksija Taisto Mäki yritti kuitenkin ja näin siinä kävi.

Helsingin sodanjälkeistä rakentamista

”Kahden viime vuosikymmenen aikana syntyneestä arkkitehtuurista valtaosa on standardituotantoa, josta monet vain hyvin vastahakoisesti suostuvat käyttämään rakennustaiteen nimeä”, totesi hum.kand. Riitta Nevalainen esitelmöidessään Helsinki-Seuran vuosikokouksessa pääkaupungin sodanjälkeisestä rakentamisesta.

Kuitenkin siinä voidaan havaita uusia tyylivirtauksia, keskenään kilpailevia tai eri alueilla ilmeneviä pyrkimyksiä.

Kaupunkikuvasta erottuu etenkin kolme ryhmää: asuinkerrostalot, liikerakennukset ja vapaamuotoiset monumentaalirakennukset.

Alvar Aallon suunnittelema Rautatalo valmistui syksyllä 1954. Talon julkisivu haluttiin sopeuttaa viereiseen Eliel Saarisen vuonna 1921 valmistuneeseen pankkirakennukseen.

Linnut jättävät Helsingin

Linnut jättävät Helsingin ja koko kaupunkiseudun, sanovat asiantuntijat.

Lintujen mentyä ovat limaiset rannat hiljaisia, entiset suot pölyisiä turvekokkareita ja lehdot kaatopaikkoja.

Helsingin seutu on ollut ainutlaatuinen suurkaupunkialue. Sen sydämessä on useita alueita, joita syystä on sanottu lintuparatiiseiksi. Rakennustoiminta, teollisuus ja jätevedet ovat tuhonneet nämä alueet.

Luonnonalueiden tuhoamisen myötä viihtyvyys laskee ja paine kaupunkiseudulta ulos kasvaa.

Tungos ilmaisraveissa

Kepeästi nousee ravurin jalka ja sen meno on silmää hivelevää.

Raviradan ääreen johtaa yhä useamman tie, sillä hevosurheilu on muuttumassa kansan huviksi.

Katsomon puolella on naisia melkein yhtä paljon kuin miehiä; edes sateinen sää ei estä vannoutunutta ravi-ihmistä saapumasta kilpailuihin.

Lakit korviin vedettynä, kaulukset pystyssä ja kumisaappaat jalassa oli Käpylän sunnuntaisissa ilmaisraveissa noin kahdeksan tuhatta katsojaa seuraamassa yli sadan juoksijan kilpailua.

Ja koettamassa onneaan totossa, joka saattaa antaa paljon kun hyvin käy. Tai viedä vielä enemmän, ellei onni ole myötä.

Aleksis Kiven kuolinmökki kiinnostaa juhlavuonna

Kirjailijamestari Aleksis Kiven kuolemasta tulee vuoden viimeisenä päivänä kuluneeksi 100 vuotta.

Kiven syntymäkoti on Nurmijärvellä. Kuolinmökki taas on Tuusulassa. Juhlavuonna tuusulalaiset odottavat ennätysmäärää kävijöitä kirjailijan kuolinmökkiin.

Viime vuonna Kiven mökkiä kävi katsomassa noin 5 000 vierasta.

Matkailulautakunnan puheenjohtajan Kaija Suomuksen mukaan katsojat tavallisesti yllättyvät mökin pienuudesta.

Mökki on sellaisessa kunnossa, johon se Kiven veljeltä ja hänen vaimoltaan jäi. Mökissä on muun muassa Kiven kuolinvuode ja ylioppilaslakki.

Vieraskirja vilisee kuuluisuuksien nimiä.

Mökki, jossa kirjailijamestari Aleksis Kivi 100 vuotta sitten kuoli, yllättää vierailijan pienuudellaan.

Televisiossa epäedukseen

Jukka Kajava

Eräs television ohjelmalaji ei syystä tai toisesta sytytä allekirjoittanutta koskaan.

Nukketeatterissa nähty nukkenäytelmä kylläkin voi olla vaikka kuinka fasinoiva kokemus, mutta televisioon siirrettyinä nukkesadut ovat kalseita, pinnisteltyjä ohjelmia.

Tekninen väline korostaa epäaidoiksi piirteitä, jotka suorassa kontaktissa voivat olla vaikka kuinka viehättäviä.

Niksulan satu ”Kasper ja Sepe eläintarhassa”, jonka on kirjoittanut Max Jacob, oli nauhoitettu lastentarhassa yleisötilaisuutena.

Yleisökuvista päätellen esitys oli katsojilleen mieluisa, mutta kuvaruudun kautta nähtynä vikisevät näyttelijäosuudet ja kaavamaiset tapahtumat olivat pelkästään piinalliset.

Säkkipillit soivat yhä Englannin listalla

Säkkipillimusiikki hallitsee yhä Englannin levymyyntitilaston kärkeä.

The Royal Scots Guardsin ”Amazing Grace” -kappaletta on myyty yli 500 000 kappaletta.

Määrä on niin suuri, että on melko todennäköistä, että säkkipillimusiikkia alkaa ilmestyä kuin liukunauhalta jonkin ajan kuluessa.

Voitto Eurovision laulukilpailussa näyttää yhä olevan riittävä myynnin tae levymarkkinoilla. Vicky Leandrosin ”Come what may” on kohonnut kovalla kiireellä jo toiseksi Englannissa.

Ranskankielinen alkuperäisesitys ”Apres toi” on eniten myyty levy Hollannissa.

– –

Ainoa levy, joka on onnistunut pääsemään kummallekin listalle, on Ringo Starrin ”Back Off Boogaloo”. Levy on USA:ssa yhdeksäntenä ja kotimaassaan kolmantena.

Ringo pärjäilee nykyisin hyvin soololaulajana. Viimeisin menestys on kappale ”Back Off Boogaloo”, joka on onnistunut kipuamaan sekä USA:n että Englannin myyntilistojen kärkipaikoille.

Fischer pelaa Reykjavikissa

Maailman Shakkiliiton uhkavaatimus tehosi: amerikkalainen suurmestari Robert Fischer ilmoitti ennen määräajan päättymistä lauantaiaamuna suostuvansa pelaamaan neuvostoliittolaista maailmanmestaria Boris Spasskia vastaan 24-pelisen MM-ottelun Reykjavikissa alkamispäivänä 2. 7. 1972.

Hän on myös valmis ottelemaan ”missä tahansa vapaassa maailmassa”, vaikka mieluiten pelaisikin Etelä- tai Pohjois-Amerikassa, ”jotta ystävät näkisivät edustavan ottelun”.

– –

Ennen suostumistaan Fischer oli lakimiehensä Paul Marshallin välityksellä moittinut Maailman Shakkiliittoa ”vainoamisesta” ja kysellyt, pelataanko Reykjavikissa ”valaan selän takana”, kun viimeisessä tarjouksessa ei ollut mainittu mitään peliolosuhteista.

Maailman vanhin kalasääski löytyi

Ruotsissa on löydetty kalasääski, jonka uskotaan olevan lajinsa vanhin edustaja koko maailmassa.

Lintu on rengastettu, ja merkinnät osoittavat sen olevan 25 vuoden ikäinen.

Lintu pelastettiin muutama päivä sitten Katrineholmin lähellä olevalta Malmenin järveltä sen iskettyä kyntensä niin suureen haukeen, ettei se jaksanut nostaa saalistaan vedestä.

Nilkkarenkaassa olevat merkinnät osoittavat, että lintu rengastettiin Hedesundafjärdenissä Upplannissa vuonna 1947.

Lintutieteilijä Bengt Larsson, joka otti kalasääsken hoiviinsa, kertoi, että aiemmin on löydetty vain kaksi tämän lajin edustajaa, jotka pystyvät iässä kilpailemaan nyt löydetyn linnun kanssa.

Sorsa törmäili

Sorsa säikytteli nukkumassa olleita ihmisiä törmäämällä kuudennen kerroksen ikkunaan Helsingin Puotinharjussa.

Arhontie 20:n asukkaat heräsivät lauantaiaamuna puoli neljän aikoihin kovaan rysäykseen. He luulivat talon nurkan hajoavan.

Kun uniset ihmiset menivät katsomaan, mikä melun aiheutti, he huomasivat ulkoikkunan olevan rikki. Sisäikkuna oli ehjä.

Asukkaat soittivat talonmies Sorsalle. Hän totesi yölennolla olleen sorsan rikkoneen ikkunan.

Pihalle pudonnut lintu oli kuollut heti. Muita vahinkoja kuin ikkuna tapauksesta ei aiheutunut.

Koonnut Kari Lankinen

