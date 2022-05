Montreux (Eeva Järvenpää)

Suomi on maailman toiseksi hauskin televisiomaa, todettiin yhdestä suusta Kultaisen ruusun festivaalissa torstaina, kun kilpailun tuomaristo päätti antaa Ällitällille pronssiruusun.

Toiseksi hauskin Suomi on siksi että Montreuxin kilpailun kaksi ensimmäistä palkintoa meni Englantiin, jonka huumori miellytti tuomaristoa niin paljon, että se myönsi maan molemmille televisioyhtiöille tunnustuksen televisioviihteestä.

Hurjimmat kättentaputukset joka tapauksessa säestivät Ällitällin ohjaaja Pertti Reposta kun hän käveli noutamaan pronssiruusunsa palkintojenjakotilaisuudessa Montreuxin Palace-hotellissa.

Kultaisen ruusun sai odotetusti Englannin kaupallisen television ITV:n Marty Feldman -show The Best of the Comedy Machine. ITV:n kanssa kilpaileva tv-yhtiö BBC sai hopearuusun ohjelmallaan The Goodies.

Taksiruutuja ensi kesänä Helsinkiin

Taksiruutuja kokeillaan ensi kesänä Helsingissä. Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti torstaina, että ruudut maalataan kuuteen paikkaan keskustassa.

Taksiruudulla tarkoitetaan katuun maalattua tilaa, johon mahtuu yksi auto.

Taksikomitea 71 on esittänyt, että muulle liikenteelle aiheutuvan haitan pienentämiseksi ja asiakaspalvelun parantamiseksi takseja varten varattaisiin kantakaupungin alueella yhteensä 52 taksiruutua.

Pysähtymispaikat on tarkoitettu matkustajien ottamista, jättämistä ja lyhytaikaista odottamista varten.

Lautakunta päätti kokeilla ruutuja kuudessa paikassa: Fabianinkatu 14:n edustalla, Stockmannin edustalla Aleksin puolella, Mannerheimintie 5:n, Hotelli Vaakunan, Kaisaniemenkatu 26:n ja Mikonkatu 8:n edustalla.

Maailman uudenaikaisin metrojuna Helsingille

Helsingin kaupunki astui torstaina metrokauteen ottaessaan vastaan maailman uudenaikaisimmaksi luonnehditun metron koejunan sen valmistajilta, suomalaisilta teollisuuslaitoksilta.

Samalla avattiin käyttöön myös Herttoniemeen rakennettu lähes kolmen kilometrin pituinen koerata. Kaupungin puolesta koejunan otti vastaan ylipormestari Teuvo Aura.

Nyt on Helsingin vuoro tehdä junalla koeajojaan. Tähän saakka koeajoja radalla ovat harjoittaneet vaunujen rakentajat.

Vielä on kuitenkin pitkä aika siihen, kun varsinainen metroliikenne Helsingissä alkaa. Alkuperäisen aikataulun mukaan ensimmäinen metrolinja suunniteltiin avattavaksi vuoden 1977 alussa. Aikataulua joudutaan kuitenkin lykkäämään vuodella.

Kuuden vaunun metrojuna kiiti Siilitien risteyksessä täynnä juhlaväkeä, kun Helsingin metron koerata vihittiin käyttöön.

EEC-sopimus haittaa yhteistyötä Seviin

Suomi voisi solmia Jugoslavian tapaan yhteistyösopimuksen keskinäisen taloudellisen avun neuvoston Sevin kanssa. Suomi voisi tällöin lähteä mukaan vain sitä kiinnostaviin Sev-suosituksiin.

Näin arveli Suomessa vieraileva neuvostoliittolainen Sev-asiantuntija tohtori Juri M. Kormnov. Sevin etuna hän piti sitä, että se pystyisi takaamaan mm. suomalaiselle laivanrakentajalle varmat markkinat moneksi vuodeksi.

Kormnovin mielestä liittyminen jollakin lailla Euroopan talousyhteisöön EEC:hen merkitsee aina kansallisen itsemääräämisoikeuden vahingoittumista. Se merkitsee myös Sev-yhteistyön vaikeutumista.

EEC on ylikansallinen, siinä voittavat aina suuret ja voimakkaat. EEC on myös vahingoksi laajemmalle yleiseurooppalaiselle yhteistyölle jota mm. sosialistimaat ajavat, sanoi hän.

Suurmestarin oikeudenkäynti alkoi Prahassa

Praha (Reuter)

Oikeudenkäynti shakin suurmestaria ja vapaamielisten uudistusten kannattajaa, Ludek Pachmania vastaan alkoi torstaiaamuna Prahassa.

Viime tammikuussa pidätetyn Pachmanin nähtiin astuvan sisään Prahan kaupunginoikeuteen ja viranomaiset myönsivät oikeuden käynnin alkaneen.

Syytteen yksityiskohdista ei kuitenkaan annettu mitään tietoja. Syyte liittyy tiettävästi haastatteluun, jonka Pachman antoi eräälle hollantilaiselle radioyhtiölle jokin aika sitten. Tarkkailijoiden mukaan Pachmania syytetään Tshekkoslovakian ulkomaisten etujen vastaisesta kiihotuksesta ja propagandasta.

Pachman pidätettiin ensimmäisen kerran vuonna 1969 syytettynä kumoushankkeista, koska hän oli seitsemän toverinsa kanssa allekirjoittanut samana vuonna protestikirjeen Tshekkoslovakian miehitystä vastaan.

Keskioluen myynti uhattuna Ruotsissa

Tukholma (Kari Kallio)

Keskioluen myynti Ruotsin kaupoissa loppuu ensi marraskuussa, mikäli valtiopäivien verovaliokunnan äskeinen päätös läpäisee valtiopäivien täysistunnon. – –

Verovaliokunnan päätös ei ole julkinen, mutta tiedot tiistaina äänin 8–7 tehdystä päätöksestä vuotivat pian julkisuuteen.

Valiokunta ei hyväksynyt valtiovarainministeri Gunnar Strängin esitystä 18 vuoden ikärajasta keskioluen myynnille ja äänesti myyntikiellon puolesta.

Strängille kysymys on verovaroista, jotka keskioluen suosion kasvun myötä ovat nousseet 200–250 milj. kruunuun vuodessa. – –

Keskiolut on ollut vapauduttuaan jatkuvan väittelyn kohteena. Raittius- ja sosiaalihuoltoväki vastustavat keskioluen vapaata kauppaa, koska nuoriso juo sitä päihtyäkseen ja alkoholisoituu hälyttävän nopeasti.

Akateemisen Vartin tuorein valtaaja: Maantiekiitäjät

Akateemisen Vartin voittajaluetteloon saatiin jälleen uusi nimi – Maantiekiitäjät.

Kemian opiskelijoista kokoonpantu joukkue hallitsi kilpaa melkeinpä miten tahtoi ja Harri Rautamo sai kiertää rauhallisesti Senaatintoria Maantiekiitäjien viimeisenä viestinviejänä ennen vartin täyttymistä.

Pohjalaiset Vartin katselijat ottivat voimallisesti kantaa nykyajan urheiluongelmiin.

Pojat siirtyivät polvihousuihin

Keski- ja pitkien matkojen juoksijat ovat talven aikana rämpineet ympäri maailmaa auringossa ja sateessa. Pikajuoksijat ovat pysytelleet hiljaa näkymättömissä, mutta eivät toimettomina.

Kestävyysjuoksijoiden kotiutuessa pakkasivat sprintterit polvihousunsa kassiin ja lähtivät hetkeksi etelän lämpöön Ateenaan harjoittelemaan.

”Polvihousukausi” loppui lyhyeen. Seuraavaa kertaa voi odotella huoleti toukokuun loppupuolelle. – –

Pelkillä housuilla ei etelässäkään voi harjoitella. Varustarkastusta pitämässä valmentaja Pertti Helin. Tarkastettavina oikealta Raimo Vilen, Risto Nieminen, Markku Juhola, Ensio Lankinen ja Juhani Jaakkola.

Ateenaan Karaiskakis-stadionille harjoittelemaan matkasi koko Pertti Helinin talli, sen vakinaiset opetuslapset, joukko tallin ulkojäseniä sekä Antti Kalliomäki ja Unto Sjö valmentajansa Aulis Kairennon kanssa.

Kaikkiaan 17 oli urheilijaa ryhmän vahvuus: Marika Eklund, Mona-Lisa Strandvall, Pirjo Wilmi, Tuula Rautanen, Raimo Vilen, Markku Juhola, Per Westerlund, Juhani Jaakkola, Risto Nieminen, Pauli Pursiainen, Esko Olkkonen, Markku Taskinen, Ensio Lankinen, Henry Nilsson, Antti Kalliomäki, Unto Sjö ja Leo Pusa.

Nuukuus ei ole hyvästä. Leo Pusa (vas.) joutui leikkaamaan kengistä kärjet pois, jotta varpaat mahtuisi sisään. Lääkäri Pekka Peltokallio joutui antamaan kesken kaiken kynsihoitoa. Lääkintäapulaisena Raimo Vilen.

Populaarikulttuuri ja lapset unohdettu

Suomen sarjakuvaseura ry:n mielestä suomalainen populaarikulttuuri ja lastenkulttuuri ovat huolestuttavassa tilassa.

Ylimääräisessä jäsenkokouksessaan antamassaan julkilausumassa seura toteaa edelleen: Ulkomailta tuotetaan meille läpeensä kaupallista, usein arvoiltaan vääristynyttä viihdettä.

Ulkomaisella pääomalla on myös liian paljon mahdollisuuksia ohjailla suomalaisille jaettavaa populaarikulttuuria sen kaikilla sektoreilla.

Tilanne aiheuttaa huomattavaa pääomien pakoa Suomesta ja jättää useat suomalaiset viihteen tekijät työttömiksi tai huonosti palkatuiksi. Populaarikulttuurituotantomme joutuu julkisen tuen puuttuessa toimimaan taloudellisella voittoperiaatteella, joka osaltaan sanelee sisällöllisen yksipuolisuuden.

Kaikki suomalaiset osallistuvat kustantamiseen, mutta kaikki eivät voi eivätkä halua osallistua nykyisenlaisen kulttuurin kuluttamiseen. Kulttuurisesti etuoikeutettuja ryhmiä ovat varakkaat, eteläsuomalaiset, kaupunkilaiset ja aikuiset.

Syrjäseutujen ihmiset ovat muita enemmän yksipuolisen ja heikkotasoisen kulttuurin armoilla.

Lasten kulttuuriset oikeudet ja palvelut on laiminlyöty, samoin populaarikulttuurin taltiointi, tutkimus, opetus ja arvostelu.

Kitaristi kuoli sähköiskuun

Englantilaisen pop-yhtyeen Stone the Crows soolokitaristi Leslie Harvey kuoli torstaina Swanseassa, WaIesissa.

Kuoleman aiheutti sähköisku, jonka Harvey sai mikrofonistaan. Hänen piti juuri kuuluttaa konsertti Swansean yliopistossa alkaneeksi kun onnettomuus tapahtui.

Yhtyeen manageri Peter Grantin mukaan yhtyeen laitteissa ei koskaan ennen ole esiintynyt vastaavia häiriöitä.

Aikaisemmin ovat monet pop-yhtyeet kieltäytyneet esiintymästä sateella ulkoilmassa, koska sähköiskun vaara on melko suuri.

Fingelskaa vai suomenselskaa

Lukiessani julkista sanaa, katsellessani televisiota tai kuunnellessani radiota en voi olla kiinnittämättä huomiotani nykyiseen suomen kieleen. Sieltä tulee niin paljon sellaista, mitä en ymmärrä, vaikka olenkin Suomessa syntynyt.

Esimerkiksi näin: synkkarit, synkkaa, idikset, hima, funkykuvioissa, isokenkien partuoija, rönsyilevä, julkkis, pätkis, moksis, kakonen, sekonen, kutonen, ysi, onks sull hintaa, byroon tirehtööri, triolevy, palaveri, svengaa, fiiliksä, emmätiä.

Ilmoituksissa näin: Ma yo, Ti yo, Pe yo, mitä nämä ovat?

Näin turistikauden alkaessa johtuu mieleeni vierasmaalainen turisti, joka suurella vaivalla ennen matkaansa on opetellut hiukan suomea. Hänelle varmaan tuottaa suuria vaikeuksia selvitä sanakirjansa avulla. Löytyyköhän mitään kirjaa, mistä esimerkiksi näihin lausuntoihin saisi selvityksen?

Sitten tulevat vieraskieliset sanat, esimerkiksi näin: debytoi, doping, pilotti, sorry, yes, bilee, underground, Oscarbailut, Sea World-Akvario, okei, supermarketti, show, intaphorese. Olen kirjoittanut nämä sanat niin kuin ne ovat täällä esitetyt, en alkuperää silmällä pitäen. – –

Mistä johtuu tämä sekasotku ja miksi? Mikähän nimi otettaisiin käytäntöön tälle uudelle sivukielelle? Fingelska ei sovi – ei. Esittäisin puolestani suomenselskaa.

Mrs X

Serengetin kartoituksen kenttätyöt suoritettu

Serengetin kartoitusprojektin kenttätyövaihetta Pohjois-Tansaniassa. Dipl.ins. Matti Jaakkola (oik.) kokeilee radiopuhelinyhteyttä kauempana olevaan kartoittaja-ryhmään.

Tansaniassa sijaitsevan Serengetin luonnonsuojelualueen kartoitustyö on sujunut odotettua nopeammin. Suomalainen konsulttiyhtymä on suorittanut loppuun kenttätyöt ja ilmakuvauksen.

Kolmiosaisesta projektista on jäljellä enää piirustus- ja painatustyöt, jotka tehdään Suomessa.

Painatus on tarkoitus saada loppuun kesään 1974 mennessä. Tansanian valtion mukaan karttojen saaminen on ensiarvoisen tärkeää Serengetin alueen turismin ja elinkeinoelämän kehittämiselle.

Serengetin kartoitus on osa Suomen ja Tansanian välistä valtiollista kehitysyhteistyötä.

Koonnut Pasi Oikarinen

Lue lisää: hs.fi/aikakone