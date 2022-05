Pekka Hiltunen

Vuosikymmenen suomalaisin huonekalu on valkoinen muovituoli. Se keveä, pinottava ja ennen kaikkea halpa istuinten ihmelapsi – yleensä italialainen.

Siitä on tullut erottamaton osa suomalaista kesäilmettä. Pelkästään yleisintä, muottiin puristettua mallia on myyty täällä varovaisestikin laskien ainakin kolme miljoonaa kappaletta.

Luku on saatu kysymällä myyntitiedot suurista huonekalu- ja kodintarvikekauppojen ketjuista: Anttila, Asko, Isku, Sotka, K-raudat, Citymarket ja Sokos. Ne pääsevät reiluun kahteen miljoonaan muovipalliin, ja siihen tulee kaikkien muiden liikkeiden luvut päälle.

Hurjin muovikausi koettiin 1990-luvun alussa, mutta valkoisten muovituolien voittokulku alkoi jo viime vuosikymmenen lopulla. Ne tuntuivat silloin tuoreilta, niissä oli uutuuden puhtautta.

Oli totuttu puupenkkeihin, ja kun niiden maalaaminen tai uusiminen tuli eteen, huomattiin muovi: siitä sai helppohoitoisen ja edullisen istuskeluryhmän pihalle, parvekkeelle tai puutarhaan.

Moni hoksasi tuolin hienoudet olutterasseilta, joille näppärästi liikuteltava ja kasattava kaluste oli taivaanlahja. Terasseilla muovipallit pääsivät osaksi suomalaista katukuvaa.

– –

Suomen pihoilla ja parvekkeilla lymyää vallankumouksen enteitä: pitkään vallinneesta kalusteiden muovikaudesta siirrytään uuteen puukauteen. Tai siirryttäisiin, jos säät sallisivat ja pihalle uskaltaisi mennä.

Kauppiaat ovat jo kuukauden ajan kutsuneet ostajia hurmaavilla piha- ja puutarhakalusteiden mainoksilla. Ne kaikki lupaavat jännittävää, eksoottista puuta entisen muovin sijaan – mutta kylmä suomalainen kevät kiusaa pihaelämästä haaveilijoita.

Tiina Pakkanen ja Jan Bäcklund halusivat uudet, puiset pihakalusteet, vaikka kokeilu piti tehdä lauantaina Vantaalla kaatosateessa.

Iranin maanjäristyksen pelätään surmanneen ainakin tuhat ihmistä

Reuter

DUBAI–Ainakin tuhat ihmistä kuoli lauantaina Iranin itäosassa sattuneessa voimakkaassa maanjäristyksessä, arvioi iranilainen uutistoimisto IRNA.

Voimakkuudeltaan yli 7 richterin järistyksen keskus sijaitsi Qaenin ja Birjandin kaupunkien vaiheilla lähellä Iranin ja Afganistanin välistä rajaa.

Pääosa järistysaluetta on vuoristoista, melko harvaan asuttua maaseutua.

Uutistoimisto IRNA kertoi loukkaantuneita olevan noin 5 000.

Oklahoman pommimies tunnistettiin

DENVER–Oklahomassa 168 uhria vaatineesta pommiräjäytyksestä syytetty mies on tunnistettu.

Kaksi vuotta sitten tapahtuneesta pommi-iskusta syytetty 29-vuotias Persianlahden sodan veteraani Timothy McVeigh on Denverissä järjestetyssä oikeudenkäynnissä todettu samaksi mieheksi, joka vuokrasi iskussa käytetyn kuorma-auton.

Syytetyn tunnisti oikeussalissa kansasilainen kaupanpitäjä, joka sanoi McVeighin vuokranneen auton väärällä nimellä.

Huhtikuun 19. päivänä 1995 sattuneessa räjähdyksessä kuoli 168 ihmistä ja noin 500 loukkaantui. Kyseessä oli Yhdysvaltain pahin siviileihin kohdistunut terrori-isku.

Aravirta lisää pippuria pelityyliin

Hannu Aravirta tarkkailuasemissa edeltäjänsä Curt Lindströmin läksiäistunnelmissa perjantai-iltana Areenan valmentajapukuhuoneen ovella.

Markku Lahti

Hannu Aravirta on ollut vuorokauden Suomen jääkiekkomaajoukkueen päävalmentaja, mutta suunta on jo selvä. Hän haluaa Leijonien pelityyliin lisämausteita: kookkaampia pelaajia ja taklauksia.

”Kaukalossa olennaisin, taitoelementit, eivät kuitenkaan saa jäädä rymistelyn jalkoihin”, Aravirta sanoo.

Aravirta palkattiin neljä vuotta sitten Curt Lindströmin apuvalmentajaksi. Menneen vuoden hän oli tehtävässä kokopäivätoiminen.

Aravirran sopimus päävalmentajana huipentuu ensi helmikuun Naganon olympiaturnaukseen ja päättyy toukokuussa Sveitsin MM-kisoihin.

”Päävalmentajavuoden kokemukset ratkaisevat jatkosuunnitelmani. Jos en viihdy hommassa, pelaajat tai työnantaja eivät ole tyytyväisiä, niin homma loppuu siihen.”

Taina: Maastrichtin sopimus saattaa johtaa EU:ssa yhteiseen puolustukseen

TAMPERE–Puolustusministeri Anneli Tainan (kok) mukaan Maastrichtin sopimus saattaa johtaa tulevaisuudessa Euroopan unionin yhteiseen puolustukseen.

Taina esitti näkemyksiään Maastrichtin sopimuksesta Eurooppa-juhlan toisena päivänä lauantaina Tampereella.

"Suomen liittyminen EU:hun oli selvä kannanotto. Valitsimme paikkamme Euroopan demokraattisten markkinatalousmaiden joukossa. Olemme jäsenyyden myötä sitoutuneet puolustamaan EU:n yhteisiä arvoja."

Yhteiset puolustusvoimat ovat Tainan mukaan vielä etäällä tulevaisuudessa , mutta erityisesti kriisinhallinnassa Euroopan maiden yhteistoiminta tiivistyy.

Ihmisketju vastusti Tanskassa rajavalvonnan poistamista

Päivi Väänänen

KÖÖPENHAMINA–Parituhatta tanskalaista kokoontui lauantaina ihmisketjuksi Tanskan ja Saksan rajalle osoittamaan mieltään Schengen-sopimusta ja Euroalue Schleswigiä vastaan. Euroalue olisi Etelä-Tanskan ja Pohjois-Saksan rajakuntien virallinen yhteistyöfoorumi.

”Ilman rajoja ei valtiota”, luki julisteissa, joita kannettiin mielenosoituksessaan.

Tapahtuman takana oli Etelä-Jyllannin komitea, joka perustettiin vastustamaan valtioiden rajat ylittävää Euroaluetta, ja siinä on mukana monia samoja ihmisiä, jotka aikoinaan vastustivat Tanskan liittymistä EU:hun.

Schengen-sopimus poistaa valtioiden välisen rajakontrollin, ja vastustajat pelkäävät sen lisäävän rikollisuutta.

Tekijät uskovat savitalojen menestykseen

Anneli Tukia

RAISIO–Raision kesäisten asuntomessujen yksi käydyimmistä kohteista on varmastikin kevytsavitalo Savesta, josta on toukokuun alkupäivinä nähtävissä vasta tuore sokkeli.

Naapuruston puutalot vaikuttavat ulospäin lähes valmiilta, mutta vielä piirustuksina oleva savitalo on jo tähän mennessä houkutellut isoja kävijäryhmiä kuvaamaan rakennuskuoppaa ja vähän normaalia tuhdimpaa sokkelia.

Tulevaisuus näyttää, jääkö lahtelaisen lääkäriperheen ostama savitalo yksinäiseksi kummajaiseksi vai jatkuuko savesta rakentaminen.

Savesta-talon suunnittelija ja alan innokas puuhamies, rakennusarkkitehti Teuvo Ranki on sitä mieltä, että suhtautuminen savirakentamiseen on tullut myönteisemmäksi. Erityisesti ympäristö- ja terveystietoiset ihmiset ovat huomanneet saven hyvät ominaisuudet.

Kevytsaven tuotanto ei vaadita paljon energiaa, se soveltuu uudelleen käytettäväksi ja on helposti palautettavissa luonnon kiertoon. Puu, olki ja savi ovat myös paikallisia raaka-aineita, joten niiden kuljetus rakennuspaikalle ei tule kalliiksi.

Ranki uskoo, että lähivuosina savirakentamisen ekologiset näkökohdat korostuvat ja luonnonmukaiselle menetelmälle syntyy kysyntää. Esimerkiksi kosteusvaurioiden todennäköisyys on savitaloissa erittäin pieni.

Savesta-talon suunnittelija Teuvo Ranki pitelee kevytsaviharkkoa, joita talon ulkoseiniin tarvitaan noin 2 000.

Hukka perii – Natura tulee

Jorma Korhonen

Ilomantsin Kesonsuo ponnistaa vitkaan ja vaivalloisesti talven alta. Lumi ja jää viipyvät vielä helaviikolla sen autioilla aapaselillä. Talvihorteesta virkoava suo kuulee ympärillään tulenpalavaa kiivailua, jossa toistuu: "Ei Naturaa."

Heimo Ihalainen, karjatilallinen Kesonsuosta nousevalta Hakovaaralta salvaa moottorisahalla hirsirakennusta. Sahan kiukkuinen ärjyntä säestää miehen saarnaksi yltyvää puhetta: ”Pitäkää silmät auki, maanomistajat! Meitä aiotaan kusettaa Naturalla.”

Ilomantsin kirkonkylällä, eli pogostalla, palatsimaisen kunnantalon portailla tupakoivilla bosnialaispakolaisilla on muuta mietittävää kuin Natura, mutta sisällä virastossa Natura on puheenaihe numero yksi. Kunnanjohtaja Jarmo Muiniekka lehteilee paperinivaskaa, jolla kunta aikoo perustellen kaataa asukkaiden kiroaman Naturan.

Natura 2000 on Euroopan unionin ohjelma, jolla yhteisö rakentaa suurisuuntaisen luonnonsuojelualueiden verkoston.

Sininen tietokone sukelsi syvälle shakkiin

Timo Paukku

Peli päättyy. Shakin maailmanmestari Garri Kasparov siirtää – rannekelloansa. Hän poimii kellon takaisin käteensä shakkilaudan reunalta, jonne sen laittoi pelin alussa.

Kasparoville kellon kiinnitys ranteeseen on merkki siitä, että peli alkaa päättyä. Hän on juuri huomannut voittavansa vastustajansa. Loppu on vain hienosäätöä. Eikö vastapeluri voisikin jo antautua?

Kasparovin härnäävä ele tunnetaan shakkipiireissä. Viikon kohuvastustaja, shakkitietokone Deep Blue, on kuitenkin shakin psykologiselle sodankäynnille sokea, kirjaimellisesti.

Maailman paras shakkitietokone vain laskee laskemistaan – mutta "näkee" kauas. Kone tahkoaa 200 miljoonaa siirtovaihtoehtoa sekunnissa.

Koneen ja ihmisen uusintaottelussa New Yorkissa Kasparov on tehnyt kellotempun" vain yhdessä pelissä neljästä. Hän voitti ”syvän sinisen” viime sunnuntaina ja oli siirtoihinsa silmin nähden tyytyväinen.

"Se on kehittynyt sitten Philadelphian", Venäjää edustava bakulainen sanoi. Kasparov viittasi helmikuuhun 1996, jolloin hän voitti Deep Bluen edellisen version luvuin 4-2.

Nyt kone on kaksi kertaa nopeampi, ja siihen on istutettu lisää shakillista tietämystä. Koneesta on tullut Deeper Blue, syvempi sininen. – –

Maanantaina tiedämme, pitääkö konetta arvostaa maailman suosituimman, yli tuhatvuotisen lautapelin kuninkaana.

Jäämme kaipaamaan Finnjetiä

Kun Finnjet ottaa 14.9.1997 toistaiseksi viimeistä kertaa kurssin kohti Travemündeä, eivät kyseessä ole vain surulliset jäähyväiset. Niitä 20 vuotta, joiden ajan tämä uljas alus risteili Itämerellä Suomen lähettiläänä ja saapui Travemünden ja Helsingin satamiin ihailun saattamana, tullaan muistelemaan kaihoten.

Finnjet oli sillanrakentaja Suomen ja Saksan välillä, yhteyksien vertauskuva, joka toi nämä maat 22 tunnin matkan päähän toisistaan. Se jatkoi kunniakkaasti vanhojen matkustajalaivojen kuten Oihonnan, Wellamon, Finnhansan, Finnpartnerin ja Finlandian perinteitä.

Finnjet

Jos Finnjet joutuisi antamaan tietä seuraajalleen, olisi menetys paremmin hyväksyttävissä. On surullista, että sen tilalle ei tule toista alusta. Tuntuu siltä kuin näiden kahden maan väliset näkymättömät siteet katkaistaisiin. – –

Tieto, että Helsingin ja Travemünden välinen yhteys lakkautetaan yhdeksäksi kuukaudeksi vuodessa, järkytti paitsi Silja Linen saksalaisia työntekijöitä ja miehistöä myös Travemünden asukkaita sekä Suomen ystäviä.

Kun Suomen ehkä tunnetuin edustaja GTS Finnjet lopettaa liikennöimisen täksi ajaksi, loppuu ympärivuotinen yhteys. Silta pohjoiseen murtuu, jolloin EU:sta huolimatta Suomi ja Saksa loittonevat toisistaan useiden ihmisten mielikuvissa. – –

Lothar Schwedler

Travemünde

Koonnut Pasi Oikarinen

Lue lisää: hs.fi/aikakone

10.–19. toukokuuta palstalla julkaistaan uutisia 25 vuoden takaa, sillä HS ei ilmestynyt 10.–19.5.1972 Suomen Sanomalehtimiesten Liiton lakon vuoksi.