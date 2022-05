Vesa Sirén

Pianisti ja kapellimestari Vladimir Ashkenazy, 59, on solminut levytyssopimuksen suomalaisen Ondine-levy-yhtiön kanssa. Ashkenazy johtaa levyillä berliiniläistä Deutsches Sinfonie-Orchesteria. Hän on orkesterin taiteellinen johtaja.

Ashkenazy soittaa ja johtaa levylle Einojuhani Rautavaaralta tilaamansa uuden pianokonserton. Levy tehdään vuonna 1999. – –

Kaksi pianokonserttoa aikaisemmin säveltänyt Rautavaara luovutti eilen teoksen finaalin Ashkenazyn tutkittavaksi parannusehdotuksia varten.

”Luulen ainakin, että se on finaali, koska en voi säveltää sen intensiivisempää musiikkia. Nyt valmistelen hidasta osaa”, säveltäjä kertoi.

Ashkenazy on aikaisemmin tilannut pianoteoksia vain André Previniltä ja Toru Takemitsulta, joka kuoli ennen tilauksen valmistumista. Rautavaaran musiikkiin hän tutustui levyiltä ja innostui heti.

”Aikaisemmat pianokonserttoni olivat seurauksia pianistikompleksistani”, Rautavaara kertoo. ”Opiskelukaverini, kuten Einar Englund ja Joonas Kokkonen, olivat nimittäin erinomaisia pianisteja, mutta minun piti itse säveltää itselleni konserttoja, jotta pääsisin esiintymään pianistina.”

Ashkenazy kysyy, oliko tämä syy konserttojen ”epäpianistisuuteen” ja klustereihin, joita voi soittaa nyrkillä ja koko käsivarrella. ”Sepä se, sillä en osannut soittaa skaaloja!” säveltäjä vitsailee.

Ahtisaari esitti itseään Afrikan asioiden edusmieheksi

Paavo Rautio

KAPKAUPUNKI - Presidentti Martti Ahtisaari ehdotti tiistaina valtiovierailullaan Etelä-Afrikassa, että hän voisi ryhtyä koko Afrikan yhteiseksi "spokesmaniksi" – edusmieheksi.

Ahtisaari kertoi ajatuksensa presidentti Nelson Mandelan ja parlamentin puhemiehen Frene Ginwalan lounastilaisuudessa. Ahtisaari ei täsmentänyt ideaansa.

Suomen presidentti sai Etelä-Afrikassa lämpimän vastaanoton. Häntä ja hänen johtamaansa maata kiiteltiin apartheidin vastaisista ponnisteluista ja suomalaisia kuvattiin mm. "siskoiksi ja veljiksi".

Huumekomisarion kotiin tehdystä pommi-iskusta ensimmäiset syytteet

Susanna Reinboth

Helsingin huumepoliisin rikoskomisarioon kohdistuneen pommi-iskun käsittely alkoi tiistaina Helsingin käräjäoikeudessa. Tässä vaiheessa syyte luettiin vain 29-vuotiaalle miehelle, mutta jatkossa juttu laajenee.

29-vuotias sai syytteen avunannosta murhan yritykseen. Syyttäjän mukaan mies oli viime vuoden lopulla toimittanut eräälle toiselle miehelle käsikranaatin ja rikoskomisario Jari Aarnion osoitetiedot tietoisena siitä, että suunnitteilla oli Aarnion asuntoon tehtävä kostoisku.

Joulukuun alussa Vantaalla tehty isku ei onnistunut, sillä Aarnio kuuli kranaatin kolahduksen ja onnistui katkaisemaan puutarhasaksilla tulilangan.

Jeltsin vaati puolustamaan tiukasti Venäjän etuja Nato-neuvotteluissa

Kalle Koponen

MOSKOVA - Presidentti Boris Jeltsin määräsi neuvottelijansa valvomaan tiukasti Venäjän kansallisia etuja erityisesti sotilaallisissa kysymyksissä, kun kuudes kierros Naton ja Venäjän sopimusneuvotteluissa käynnistyi Moskovassa tiistaina.

Naton pääsihteeri Javier Solana saapui illansuussa tapaamaan Venäjän ulkoministeriä Jevgeni Primakovia.

”Presidentti vahvisti ulkoministerin neuvottelumandaatin ja sen, että venäläisten diplomaattien on noudatettava jämäkkää ulkopoliittista linjaa, joka perustuu maan kansallisten etujen turvaamiseen erityisesti sotilaallisissa kysymyksissä”, Kremlin edustaja sanoi uutistoimisto Itar-Tassin mukaan.

Lähes valmis asiakirja muotoilee Naton ja Venäjän suhteet tulevalla vuosisadalla, mutta Venäjän tiukat vaatimukset saada kirjallisia turvatakuita ovat hyydyttäneet neuvotteluja viime viikkoina.

Ahvenanmaa pelkää keväisen lintujahdin rajoitusta

Riitta Rimmi

Merisorsien kevätmetsästykseen pohditaan tiukempia sääntöjä Ahvenanmaalla. Nykyisin saarimaakunnan metsästyslaki on väljempi kuin mannermaalla, ja Ahvenanmaalla pelätään, että sen vuoksi Euroopan unioni saattaa vaatia loppua metsästykselle lintujen pesimäaikaan.

Ahvenanmaalainen Brage Andersson vastustaa kevätmetsästyksen rajoittamista. Hänelle metsästys on aikoinaan taannut jopa perheen elannon.

Suomi on ainoa maa Euroopassa, joka sallii rajoitetun merisorsien kevätjahdin. Esimerkiksi Ruotsi luopui kevätpyynnistä jo vuonna 1955. Lintujen tutkijat ja Suomen luonnonsuojeluliitto pitävätkin kevätlinnustusta EU:n lintudirektiivin vastaisena ja lintukantoja verottavana.

Suomen metsästysasioista EU:ssa neuvotteleva ylitarkastaja Christian Krogell sanoo, että unionin alustavan tulkinnan mukaan lintujen kevätmetsästys Suomessa ei täytä kaikkia vaatimuksia, mikä johtuu Ahvenanmaan väljistä metsästyssäännöistä.

- -

Ahvenanmaalla kevätlinnustukseen osallistuu noin 3 600 metsästäjää ja mannermaalla runsaat 1800. Kevätmetsästyskiintiö Ahvenanmaalla on tälle vuodelle runsaat 57 000 lintua, kun se mantereella on 15 000.

Lento-matkustajien häiriköinti lisääntynyt rajusti

Juho Pekka Mikola

Matkustajien häiriköinti lennoilla on lisääntynyt voimakkaasti. Viime vuonna Finnair kirjasi tilastoihinsa 155 häiriköintiä: määrä on kolminkertaistunut vuodessa. Luvattomia tupakointeja paljastui vielä 206 tapausta.

Viranomaiset ja lentoyhtiöt ovat päättäneet puuttua entistä tiukemmin lentoturvallisuuden vaarantamiseen. Tapauksia on viety syyteharkintaan, ja Vantaan käräjäoikeus on tänä vuonna määrännyt ensimmäiset sakotkin öykkäreille.

Finnair kouluttaa henkilökuntaa häiriötilanteiden varalle, ja yhtiö on ottanut käyttöön uuden häiriöraportin. Matkustajaa varoitetaan ensin suullisesti ja sitten kirjallisesti.

Finnairin lentoturvallisuuspäällikkö Seppo Kirjonen uskoo, että häiriköinnin syynä on yleinen piittaamattomuus säännöistä.

”Aikaisemmin lentomatka oli ainutkertainen kokemus, mutta nykyisin lentämiseen ei suhtauduta samalla vakavuudella. Sukupolvi on vaihtunut”, Kirjonen kertoo.

Taina haluaisi edelleen Natoon oman suurlähettilään

Jyri Raivio

PARIISI - Suomen Belgian-suurlähettiläs Leif Blomqvist nimitetään mahdollisesti jo alkukesästä Suomen ensimmäiseksi suurlähettilääksi lännen sotilasliitossa Natossa.

Nato avaa suurlähettilästason edustautumismahdollisuuden jäsentensä lisäksi myös rauhankumppanuusohjelmaan osallistuville maille Portugalissa toukokuun lopussa pidettävän ulkoministerikokouksensa jälkeen. – –

Naton keskeinen rooli Euroopan uudessa turvallisuusrakennelmassa tekee Nato-yhteyksistä olennaisen tärkeitä. Sama pätee yhteyksiin WEU:n kanssa.

Ulkoministeriössä Blomqvistin nimittämistä pidetään itsestään selvänä. WEU:n ulkoministerikokouksessa Pariisissa ulkoministeri Tarja Halosta (sd) tuurannut alivaltiosihteeri Jaakko Blomberg sanoi, ettei Suomella ole resursseja erillisen Nato-suurlähettilään nimittämiseen.

Pariisin kokoukseen osallistui myös puolustusministeri Anneli Taina (kok). Hän ei ole jakamattoman tyytyväinen resurssipulassa tehtävään ratkaisuun.

”Minulla on kyllä sellainen toive, että Suomella olisi Natossa erillinen suurlähettiläs. Blomqvistin tehtävät voidaan ehkä jakaa joskus myöhemmin”, Taina sanoi.

Mobutu-kangas uhkaa loppua pääkaupungista

Heikki Aittokoski

KINSHASA - Arvoisa lukija: Oletko Sinä koskaan harkinnut pukeutuvasi esim. paitaan tai hameeseen, jota koristavat Zairen presidentin Mobutu Sese Sekon kasvot?

Jos olet, niin saanemme tiedottaa, että nyt on kiire. Zairen pääkaupungissa Kinshasassa on nimittäin lopunajan markkinat, ja ennen niin suosittu Mobutu-kangas on käymässä todella vähiin.

Tämän sai havaita Helsingin Sanomain toimittaja, joka vietti uuvuttavan shoppailurupeaman Kinshasan kaduilla. Kaikkea oli kaupan ja halvalla, mutta se tärkein, Mobutu-kangas, tuntui olevan kiven alla.

Mobutun 32-vuotisen valtakauden aikana maan isä, "Suuri Opettaja", on luonut itsensä ympärille afrikkalaistyyppisen henkilökultin. Tavanomaisen rekvisiitan lisäksi tähän on kuulunut Mobutu-kangas, josta etupäässä naiset ovat valmistaneet itselleen vaatteita.

Kinshasan harvoissa yhä auki olevissa muotiputiikeissa myytiin Mobutun suhteen vain ei oota.

Kaija Juurikkalan tv-sarjassa puheenvuoro on nuorilla

Kaija Juurikkala viihtyy tien päällä.

Tarja Ollikainen

Kaija Juurikkala on kummallinen ihminen. Hän rakentaa moottoripyöriä ja tekee lastenohjelmia.

Hänen työhuoneensa paljastaa, miksi hän on mieltynyt road movien tekemiseen. Työhuone sijaitsee verstaassa, jonka pääosan varastavat moottoripyörät – eivätkä mitkä tahansa menopelit, vaan vanhat englantilaiset museopyörät.

Juurikkalan Risto Jarva -palkittu Rosa was here oli ”lasten road movie” ja hänen ensimmäinen pitkä elokuvansa saattaisi hyvinkin olla "keski-ikäisten naisten easy rider". Hän on ajatellut tehdä kuunnelmansa Polje, beibi, polje jossain vaiheessa myös elokuvaksi.

Pohjimmiltaan tie-elokuvat kertovat vapaudesta ja riippumattomuudesta. "Rosa käsitteli itsenäistymistä, rohkeuteen kasvamista. Saman tarina voi kertoa vaikka missä puitteissa."

Rohkeudesta ja kasvamisesta on kyse myös Juurikkalan kymmenosaisessa Levottomat jalat -televisiosarjassa.

Rohkeaksi ohjelman tekee se, että harvoin nuorten nähdään puhuvan omasta puolestaan. Lapsia ei haluta nähdä sellaisina kuin he ovat.

Siksipä ohjelmakin alkaa varoituksella: ”Varoitus. Ne aikoo puhua.”

Televisiokanava Nelonen perustaa oman uutistoimituksen

Kesäkuun 1. päivänä lähetyksensä aloittava valtakunnallinen tv-kanava Nelonen perustaa oman uutistoimituksen, koska ulkopuolista tuotantoyhtiötä ei tehtävään löytynyt. Uutislähetykset käynnistynevät vuoden loppuun mennessä.

Uutistoimitukseen palkataan kymmeniä toimittajia ja hankitaan tilat Helsingin keskustasta.

Uutis- ja ajankohtaisohjelmien vastaavaksi päätoimittajaksi nimitettiin viikko sitten Pauli Aalto-Setälä ja tiistaina uutispäätoimittajaksi oik.kand. Eero Hyvönen, 37, joka on toiminut Radio Cityn päätoimittajana vuodesta 1993.

Koonnut Pasi Oikarinen

