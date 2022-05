Ari Saarelainen

Sadat helsinkiläiset saivat nauttia ylimääräisestä iltapäiväohjelmasta torstaina. Yhdysvaltalaisen ABC-kanavan aamutelevisio oli tilannut suoraan lähetykseensä saappaanheittoa, eukonkantoa, muumeja, joulupukin ja Leningrad Cowboysin minikonsertin.

Pohjoismaiden kiertueella olevan ”hyvää huomenta, Amerikka” -ohjelman parissa työskenteli vajaat sata henkeä, joista osa oli suomalaisia. Huomenna vuorossa on viimeinen kohde Islanti.

”A wonderful show!”, eli mahtava lähetys jenkit kehuivat yksi toisensa jälkeen MEK:n New Yorkin tiedotuspäällikölle Ritva Myllerille. He saivat juhlistaa onnistunutta urakkaa heti sen jälkeen Myllerin tarjottua kuubalaisia sikareja.

Suomi maksoi kuluista 1,7 miljoonaa markkaa. – –

Kaksituntisesta suoraa oli kolmannes. Yksi kohta ei mennyt suunnitelmien mukaan.

"Missä on nainen? Suoraan aikaa 30 sekuntia!", kuvaussihteeri hosui, kun tangoesitykseen pyydetty naistanssija oli kateissa. Hänen tilalleen lavalle improvisoitiin ankkuri Mindy Moore.

Moore osallistui myös eukonkantoon Esplanadilla säätieteilijä Spencer Christianin reppuselässä.

”Ihmiset olivat suurin yllätys. He olivat upeita”, Moore iloitsi.

Venäjä pysyy suhteissa laajenevaan Natoon

LÄNTISEN sotilasliiton Naton ja Venäjän kesken valmistunut asiakirja on merkittävimpiä saavutuksia Euroopan kylmän sodan jälkeisessä diplomatiassa.

Se ei avaa tietä Naton laajenemiselle, koska tie oli auki jo ennestään. Sen sijaan se avaa tien järkevään yhteydenpitoon laajenevan Naton ja Venäjän kesken. Jos se toimii aiotulla tavalla, se estää jännityksen tarpeettoman kiristymisen Euroopan mantereella.

Torstaisten ennakkotietojen mukaan 16-sivuinen asiakirja seuraa varsin tarkasti niitä suuntaviivoja, jotka kirjattiin jo Helsingin huippukokouksessa Yhdysvaltain ja Venäjän presidenttien kesken.

Venäjä ja Nato perustavat yhteistyöneuvoston, joka tapaa säännöllisesti käsitelläkseen osapuolia kiinnostavia kysymyksiä. Neuvosto tekee kaikki päätöksensä konsensuksella, joten kumpikaan ei voi käyttää sitä toisen pakottamiseen. Omat päätöksensä Nato tekee yksin kuten tähänkin asti, joten todellista veto-oikeutta Venäjä ei saa.

Nato ei näytä muutenkaan sitovan käsiään. Se ei toistaiseksi sijoita ydinaseita eikä vahvoja joukkoja uusien jäsenten alueille, mutta pysyvää kieltoa asiakirjaan ei tule.

Itse sopimus on hallitusten välinen ja velvoittaa vain poliittisesti, ei oikeudellisesti. Nato ei lupaa pysäyttää laajenemistaan ensi kierrokseen, ja jokaisella valtiolla säilyy oikeus päättää turvallisuusratkaisuistaan itse.

Natura-ohjelma kohtasi rajun ryöpytyksen eduskunnassa

Pekka Haavisto joutui ryöpytykseen eduskunnassa. Antti Kalliomäki sai kuunnella sivummalla.

Jaakko Hautamäki

Ympäristöministeri Pekka Haavisto (vihr) joutui poikkeuksellisen rajuun ryöpytykseen torstaina valtioneuvoston kyselytunnilla, kun esillä oli Natura-ohjelma.

Kansanedustajat puoluekentän laidasta laitaan ihmettelivät luonnonsuojeluohjelman valmistelua ja laajuutta.

Haavisto yritti rauhoitella kansanedustajia toteamalla asian olevan vasta kuulemiskierroksella.

Natura 2000 on Euroopan unionin ohjelma, jolla rakennetaan luonnonsuojelualueiden verkosto. Ohjelmalla pyritään säilyttämään unionialueen luonto monimuotoisena, kuten aikanaan Rio de Janeirossa hyväksytty YK:n ympäristösopimus edellyttää.

EU:n komissio päättää ensi vuonna suojelualueista ja ohjelman on oltava toimintavalmis vuonna 2004.

Niinistö ei jatka kokoomuksen johdossa vuoden 1999 jälkeen

Kokoomuksen Lapin, Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan sekä Vaasan läänin piirijärjestöjen johtajat ovat pyytäneet Sauli Niinistöä jatkamaan puolueen puheenjohtajana.

Puheenjohtaja valitaan Rovaniemellä kesäkuun alussa. Niinistölle ei uskota ilmaantuvan haastajaa.

Niinistö ei ole vielä suostunut vastaamaan pyytäjille. Torstaina hän teki kuitenkin selväksi, että enää 1999 jälkeen hän ei ole kokoomuksen puheenjohtaja. – –

Kokoomuksessa on epäilty, että Niinistö harkitsee lähivuosina siirtymistä sivuun politiikasta, esimerkiksi Suomen Pankin johtokuntaan Harri Holkerilta (kok) vapautuvalle paikalle.

Valtiovarainministeri Sauli Niinistö esitteli hallituksen Emu-selonteon sisältöä.

Verkkomainonta kasvaa lujaa

Jarmo Raivio

CHICAGO – Mainostilan myyminen on tätä nykyä tärkein tapa puristaa internetistä voittoa, sillä verkonkäyttäjät eivät tunnu olevan valmiita maksamaan www-sivujen tilaamisesta.

Myöskään veloitus palvelujen käyttökertojen mukaan ei ole oikein ottanut tulta.

Verkkomainonnasta tietoa keräävä Internet Advertising Bureau on tullut arvioissaan siihen tulokseen, että viime vuonna verkossa mainostettiin kaikkiaan 267 miljoonalla dollarilla eli noin 1,3 miljardilla markalla.

Tämä on maailman mainosmarkkinoilla vielä pikkuraha, mutta mainonnan miltei 370 prosentin vuosikasvu sai vanhakantaisimmatkin asiantuntijat höristämään korviaan.

Työtön saamassa luvan ulkomaanlomaan päivärahaa menettämättä

Anna-Riitta Sippola

Työttömät ovat saamassa oikeuden lyhyeen ulkomaanlomaan ilman, että heiltä viedään tuolta ajalta työttömyyspäiväraha. Hallitus antanee asiaa koskevan lakiesityksen eduskunnalle ensi viikolla.

Uudella lailla on tarkoitus selkeyttää nykyistä käytäntöä. Pääsääntö on, että työttömyysturvaa saa vain, jos on työmarkkinoiden käytettävissä.

Lyhyt reissu ulkomaille ei välttämättä ole vienyt päivärahaa, jos työtön on ilmoittanut työvoimatoimistoon matkastaan, kertonut mistä hänet tavoittaa ja jos työtön vielä on satunnaisen työtarjouksen saatuaan normaaliajassa pystynyt vastaamaan siihen.

Käytännössä työttömälle on sallittu vain muutaman päivän reissut lähinaapureihin.

Eri työvoimatoimistoissa sääntöjä on luettu vielä eri tavoilla, tiukemman tai löysemmän kaavan mukaan.

Nokia: Me tarvitsemme Suomea

Atte Jääskeläinen

Vaikka ruotsalainen kilpailija Ericsson pohtii pääkonttorinsa siirtoa pois Ruotsista korkean verotuksen takia, Nokian pääkonttori pysyy ainakin näillä näkymin Suomessa, toimitusjohtaja Jorma Ollila sanoo.

Uuteen Nokia-taloon Espoon Keilaniemeen hiljattain muuttanut Jorma Ollila sanoo, että pääkonttorin siirtäminen pois Suomesta ei ole perusteltua.

Hänen mukaansa asiaa pohditaan Nokiassa jatkuvasti. Erityisen tiiviisti se on ollut pöydällä kahden viime vuoden aikana.

”Pääkonttorin tai keskeisten liiketoimintojen keskusten siirtämiseen pois Suomesta ei ole perusteluja”, Ollila tiivistää pohdintojen tuloksen vastavalmistuneessa pääkonttorirakennuksessa Espoon Keilaniemessä.

”Suomen yleinen teollisuuspolitiikka ja talouspolitiikka on hoidettu tavalla, joka ansaitsee arvosanan erinomainen. Hyvä on liian vaatimaton”.

Ahtisaari markkinoi yrityksiä Etelä-Afrikalle

Paavo Rautio

JOHANNESBURG – Presidentti Martti Ahtisaari keskittyi torstaina valtiovierailullaan edistämään Suomen ja Etelä-Afrikan välistä kauppaa.

Ahtisaaren vierailun kolmannen päivän raskainta antia oli puhe, jonka hän piti Johannesburgissa järjestetyllä lounaalla. Lounastilaisuuden järjestäjänä oli Ahtisaarta peesaava talousvaltuuskunta ja vieraina paikallisia bisnesmiehiä.

Ahtisaari kuvaili puheessaan, kuinka Suomella on pitkä historia kaupanteosta Etelä-Afrikan kanssa. Maiden välillä on kulkenut niin puuta kuin Kap-brandyakin, hän muisteli.

Ahtisaari kertoi, että nyt kun kauppaboikotti on historiaa, on aika tiivistää maiden välisiä kaupallisia suhteita. ”Meillä on hyvät edellytykset nostaa kauppamme huomattavasti korkeammalle tasolle”, hän sanoi.

Perkele saapui Tukholmaan

Kimmo Oksanen

TUKHOLMA – Suomalaisäänet avautuivat torstai-iltana yhdessätoista tukholmalaisravintolassa, kun Art Goes Kapakan muusikot aloittivat Ruotsin valloituksensa työnimellä The Other Side Of Perkele.

”Onko tämä sittenkin taas vain meidän oma juttu?”, Edward Vesala manaili Arlandassa naapurimaan median poissaoloa.

Sitä ennen aamulla Arlandan lentokentällä elettiin aurinkoisia hetkiä, kun osa artisteista tuli Turusta, osa Helsingistä ja lämmin kevätpaiste säesti kohtaamista. Sää ainakin oli siis puolella, sillä tukholmalaiset ottivat kevättä vastaan terasseilla ja kapakoissa.

Mutta: "Tässä lentokentällä on nyt kymmeniä suomalaisia huipputaiteilijoita, mutta mitä me näemme? Täällä on Helsingin Sanomat, mutta ei yhtään ruotsalaisia vastassa", Edward Vesala manaili naapurimaan median poissaoloa. – –

”Tämä on Trio Töykeiden ensimmäinen Ruotsin keikka. Neljästi ollaan oltu Singaporessa, kolmesti Thaimaassa ja kolmesti Australiassa, ja vielä Eurooppa päälle”, Iiro Rantala naureskeli terminaalin pihamaalla.

Tukholman katukuvassa suomalaisperkeleitten tulo ei juuri näkynyt. Ei julisteita, ei yhtään lehtijuttua. Toisaalta se oli tarkoituskin: musiikki annetaan yllätyksenä, tyrkyttämättä.

Bussin tuntumasta löytyi matkan kovaonnisin, Linda Lampenius. Viulistin kädessä on ojentajan tulehdus, eikä hän pysty soittamaan. Lydmarissa olisi kuultu klassisen musiikin ohjelma iltapuvussa.

"Klassistahan minä viime aikoina olen pääosin soittanutkin. Pieni prosentti on poppia", Lampenius sanoi.

Ronaldo ratkaisi rankkarilla

ROTTERDAM – Espanjalainen Barcelona rohmusi ennätyksiä jalkapallon Euroopan cupvoittajien cupin loppuottelussa keskiviikkona.

Barcelona valloitti kilpailun ennätyksellisesti neljännen kerran, kun se voitti ranskalaisen Paris Saint-Germainin 1-0 (1-0) Rotterdamissa Hollannissa.

PSG:n puolustaja Bruno N'Gotty lupasi tiistaina, että hän pelaa sitä paremmin mitä taitavammat miehet ovat vastassa.

N'Gottyn epäkiitollinen tehtävä, brasilialaisen Ronaldon taltuttaminen, päättyi nolosti. N'Gotty kaatoi Ronaldon rajusti 37. minuutilla. Ronaldo potkaisi pallon maaliin rangaistuspilkulta.

Saunaillat ovat osa joukkueurheilua

Otakar Janecky ei säästellyt nesteitä juhliessaan Jokereiden mestaruutta.

Kari Räisänen

Kun Suomen jääkiekkomaajoukkue kaksi vuotta sitten juhli maailmanmestaruuttaan, tyhminkin ymmärsi, että hauskaa pidettiin viinan voimin. Kauppatorillakin urheilijat lauloivat hyvässä seilissä kaiken kansan edessä.

Perinteisen käsityksen mukaan viina ja urheilu eivät sovi yhteen, mutta sauna- ja kapakkaillat ovat jo pitkään kuuluneet joukkueurheilun perinteisiin. Niissä parannetaan yhteishenkeä, ratkotaan ongelmia – ja otetaan olutta.

Viime vuosina huippu-urheilusta on tosin tullut ammattimaisempaa, ja terveyden perikuvat kaljoittelevat reippaasti vain mestaruusjuhlissa tai kauden päätteeksi.

Koonnut Pasi Oikarinen

