Todellisen suurhotellityylin tuntumaan päästiin Helsingissä sunnuntaina, kun tuliterään hotelli Hesperiaan lennätettiin ensimmäiset vieraat helikopterilla.

Hesperian katon helikopterikenttää on tarkoitus käyttää paitsi vip-vieraita, myös pelastuspalvelulentoja varten.

Sunnuntaina oli hotellin ympäristöön, Mannerheimintielle ja Töölönrannan puistoon, jopa lähinnä olevien rakennusten katolle, kerääntynyt runsas katselijajoukko.

Ensimmäisen helikopterilennon vieraat, viisi amerikkalaista lääkäriä, oli valittu Intrav-matkojen yli 5 400 käsittävän turistijoukon ensimmäisestä ryhmästä.

Suuri koneellinen näitä matkalaisia tuli amerikkalaisen lentoyhtiön kuljettamana Tukholmaan ja sieltä edelleen Helsinkiin.

Tukholmasta lähtö viivästyi kuitenkin niin paljon, että kiireisimmät katselijat ehtivät lähteä klo 12 jälkeen tiehensä. Helikopteri ilmestyi nimittäin keskikaupungin ylle vasta klo 13 jälkeen. Tehtyään vauhdikkaat kierrokset naapurikorttelien yllä, se istuutui kuin hyttynen täsmälleen oikealle paikalleen Hesperian katolla.

Ohjaimissa oli ranskalaisen tehtaan esittelylentäjä Claude Aube, jonka nimissä on helikopterilennon korkeusennätys maailmassa: yli 6 800 metriä Himalajalla.

Lento Helsingin lentoasemalta Hesperiaan kesti vajaat 10 minuuttia. Normaalioloissa se maksaisi n. 20 mk henkilöltä, mutta näitä lentoja varten olisi hankittava helikopteri. Koneen hinta on varovasti arvioiden n. 600 000 mk.

Jos kansa vaatii en ole karkuri

Tukholma (Kari Kallio)

”En halua enää olla presidenttinä, mutta jos enemmistö vaatii, en halua olla mikään karkuri", sanoo presidentti Urho Kekkonen tukholmalaiselle Dagens Nyheterille antamassaan haastattelussa.

Presidentti Kekkonen toteaa myös, että hänen mielestään molemmat Saksat ovat "Das Reichin" eli Hitlerin Saksan perillisiä, kun kyseessä ovat sodan tuhot Lapissa.

Laajassa haastattelussa presidentti on vastannut DN:n kirjallisiin kysymyksiin Suomen ulkopolitiikasta, puolueettomuudesta, EEC-neuvotteluista, Nordekista, pohjoismaisesta turvallisuudesta ja sisäpolitiikasta.

Dagens Nyheterin kysymykseen presidentin tulevaisuudesta Kekkonen vastasi: ”En halua enää olla presidenttinä, mutta jos enemmistö vaatii, en halua olla mikään karkuri. En suosittele mitään erikoislainsäädäntöä tai jonkinlaista kansanäänestystä. En halua asettua ehdokkaaksi ja asetun kokonaan sen kysymyksen ulkopuolelle, miten asia ratkaistaan.”

”Olen vain tyytyväinen ja iloinen, jos koko asiasta ei tule mitään. Olen ollut presidenttinä 16 vuotta ja haluan sanoa, että se ei aina ole ollut niin helppoa.”

Kilometrijonoja maanteillä

Helluntain paluuliikenne toi runsaasti matkustajia Tampereen asemalle, jossa linja-autolakon vaikutukset näkyivät voimakkaasti.

Viimeistä vaununnurkkaakin myöten täynnä saapuivat helluntain paluuliikenteen junat maanantaina illalla Helsinkiin. Ylikuormaa oli aseman henkilökunnan mukaan joka junassa.

”Pahempi ruuhka nyt syntynyt kuin esimerkiksi jouluna. Silloin tiedettiin, mitä on tulossa, mutta nyt linja-autolakko pääsi yllättämään meidät", sanoi illalla Helsingin aseman vuorossa oleva junansuorittaja Pentti Aho.

"Oli aivan hirvittävää katsella, kuinka pienet lapset ja vanhatkin ihmiset joutuivat koko matkan seisomaan. Istumaan ei varmasti päässyt, ellei ollut hankkinut paikkalippua,” kertoi Kouvolan ruuhkajunasta tullut opiskelija Marja-Liisa Toivonen.

Myös maanteille riitti kulkijaa aiempia helluntaipyhiä enemmän.

Pahoilta onnettomuuksilta vältyttiin, mutta Porvoontiellekin syntyi vielä myöhään illalla lähes 20 kilometrin yhtenäinen autojono.

Leirintäkesä avattiin Sulkavan Vilkanharjulla

Valtakunnallisten retkeily- ja leirintäpäivien tervehdyksenä lähetettiin maakuntaan 80 ilmapalloa, joista viiteen oli kiinnitetty palkintoon oikeuttava lipuke.

Leirintäkesä avattiin helluntaipyhinä Sulkavan Vilkanharjulla pidetyillä 39. valtakunnallisilla retkeily- ja leirintäpäivillä.

Helteinen sää houkutteli päiville noin 500 osanottajaa, joiden lisäksi tapahtumia oli seuraamassa lukuisa joukko paikkakuntalaisia sekä pyhäajelulla olleita lähikuntien asukkaita.

Linja-autolakko verotti tuntuvasti osanottajamäärää, sillä suuri osa retkeilyväestä on aikaisempina vuosina saapunut päiville vuokratuilla linja-autoilla.

Päivien pääjärjestäjinä olivat Suomen matkailuliiton retkeilyosasto, Työkeskusliitto ja Linnalan työkeskus ry, ja leirintäkauden virallisen avauksen suoritti maaherra Viljo Virtanen sunnuntaiaamuna.

"Luontomme arvoa tulisi punnita uudelleen kansainvälisen mittapuun mukaan. Se nostaisi varmasti Suomen maiseman arvojen merkitystä. Ne, jotka ovat nähneet muun Euroopan täyteen kansoitetut ja teollistuneet maat, tietävät, miten vakavasta asiasta on kysymys", sanoi maaherra Virtanen.

Lapsille oli sunnuntaina järjestetty omaa ohjelmaa. Vanhemmalle väelle oli tarjolla erilaisia kilpailuja, pelejä, laivaristeilyjä, retkeilyjä. Päivä päättyi iltanuotioon.

Päivien päättäjäiset olivat maanantaina ja niiden yhteydessä jaettiin palkinnot.

Enemmän tällaisia maaleja Timo Rahja

Timo Rahjan ampuma hyperkierteinen vapaapotku on siinä, mihin ampuja tarkoittikin: HJK:n maalin ylänurkassa. Paavo Heinonen irvistää, kun huomaa olevansa myöhässä.

Sanovat Timo Rahjaa jalkapalloilijaksi, jolla on tapana väläyttää vain kerran ottelussa. Mutta yksi väläys riittääkin, jos on aina sellainen kuin Olympiastadionilla helluntaimaanantaihämärissä.

Timo Rahja ampui elämänsä unelmamaalin vapaapotkusta HJK:n verkon ylänurkkaan.

Laukaus oli niin kierteinen, että sille vetävät vertoja vain takavuosien Kai Pahlmanin parhaiten talvehtineet banaanipotkut.

Tällä maalilla (kaksi minuuttia ennen loppuvihellystä) HIFK otti 3—2 voiton HJK:sta. Kolme minuuttia sitä ennen HJK oli juuri mennyt johtoon. Mitä enemmän ilta hämärsi, sitä enemmän väriä tuli tapahtumiin.

Vielä viime kaudella ottelusankari Rahja pelasi HJK:ssa. Mutta muutenkin purivat omat koirat. HJK:Ile 2—1 pukkasi Markku Viro suoraan Martti Kuuselan tarkasta vapaapotkusta. Tämä parivaljakko oli viime vuonna vielä IFK:n leivissä.

Arvokkaimman panoksen ottelun ratkaisuun antoi kuitenkin IFK:n Matti Paatelainen: kaksi komeaa täysosumaa ja alkutyö Rahjan vapaapotkuun.

Suomen suurin liikennepuisto Forssassa

Suomen suurin, 1,5 hehtaarin suuruinen lasten liikennepuisto avattiin toisena helluntaipäivänä Forssassa.

Leikkikaupungissa on 700 metriä päällystettyjä ajoratoja ja nuoria perehdytetään 38 liikennemerkin avulla turvalliseen liikennöimiseen.

Ruotsin kirkolle miljoonatulot suomalaisilta

Oulu (STT)

Ruotsissa työskentelevät suomalaiset maksavat vuodessa 12 milj. kruunua Ruotsin kirkolle.

Suomalaisten keskuudessa tehtävään seurakuntatyöhön luovuttaa Ruotsin kirkko puolestaan varoja 600 000 kruunua, kertoi pastori Jaakko Launikari.

Launikari luennoi siirtolaisuuden ongelmista Oulussa hiippakunnan pappien ja lehtorien täydennyskoulutuskurssilla.

Suomalaisia siirtolaisia on Ruotsissa yli 300 000.

Pastori Launikari työskentelee Tukholmassa suomenkielisen seurakuntatyön keskuksen pääsihteerinä.

Pidätyksiä Washingtonin protesteissa

Washington (Reuter)

Washingtonin poliisi pidätti sunnuntaina ja maanantaina ainakin parisataa henkilöä, jotka osallistuivat Yhdysvaltain pääkaupungissa järjestettyihin Vietnamin sodan vastaisiin mielenosoituksiin. Useimpia syytetään luvattomasta marssimisesta.

Sunnuntaina Capitolille kerääntyi jonkin verran yli 10 000 ihmistä osoittaakseen mieltään rauhanomaisessa mielenosoituksessa. Hajanaisia väkivaltaisuuksia pääsi kuitenkin puhkeamaan nuorten mielenosoittajien ja poliisien välillä ja siitä alkoivat joukkopidätykset.

Mielenosoittajat heittelivät keppejä, kiviä ja pulloja ja poliisi vastasi kyynelkaasulla. Useat mielenosoittajat ja poliisit loukkaantuivat ilmassa lennelleistä esineistä ja ainakin kaksi mielenosoittajaa jouduttiin viemään sairaalahoitoon. Useita ikkunaruutuja meni rikki läheisissä oikeus- ja terveysministeriön rakennuksissa.

Mielenosoittajat huusivat tahdikkaasti Ho Tshi Minhin nimeä ja muita iskulauseita ja lukivat Yhdysvaltain sotarikosten luetteloa.

Tämä oli ensimmäinen kerta, kun Washingtonissa on tänä vuonna pidetty suuria Vietnamin sodan vastaisia mielenosoituksia.

Historian keskellä Kremlissä

Moskova (UPI)

Presidentti ja rouva Nixon asuvat Moskovassa keskellä historiallista loistoa, vuonna 1682 rakennetussa Kremlin vieraspalatsissa.

Kremlin palatsin vierassiipi on saanut majoittaa aiemminkin korkeita vieraita, valtioiden ja hallitusten päämiehiä. Charles de Gaulle, Willy Brandt, Pierre Elliott Trudeau, Georges Pompidou, Fidel Castro ja Anwar Sadat ovat nukkuneet saman katon alla.

Nelikerroksisen rakennuksen historia alkaa vuodesta 1508, jolloin muuan italialainen arkkitehti rakennutti kaksi ensimmäistä kerrosta puusta. Toista sataa vuotta myöhemmin ne tehtiin uudestaan kivestä ja samalla lisättiin kaksi kerrosta.

Tulipalon takia täytyi koko siipi rakentaa uudelleen 1682.

Ylimmässä kerroksessa on makuuhuoneita, joita tsaari Aleksei Mihailovitsh käytti 1600-luvulla. Mutta Richard ja Pat Nixonille on osoitettu Neuvostoliiton valtion aikana syntyneet huoneet.

Presidentti Nixon ja Neuvostoliiton johtajat käyvät neuvotteluja samassa holvatussa, kristallikruunujen valaisemassa hallissa, missä vuoden 1963 osittainen ydinkokeiden kieltosopimus allekirjoitettiin.

Katariinan halliksi nimitetty huone on osa Kremlin suuresta palatsista, joka on rakennettu vuosien 1838—49 välillä. Suuri keltainen, vihreäkattoinen palatsi on muodoltaan nelikulmio. Siinä on kaksi kerrosta, vaikka ikkunanrivit antavat vaikutelman kolmesta kerroksesta.

Korkein neuvosto eli parlamentti kokoontuu palatsissa.

Isorokko ohi Jugoslaviassa

Isorokkovaara Jugoslaviassa on ohi, ilmoitetaan Jugoslavian matkailutoimistosta.

Näin ollen maahan matkustavien ei enää tarvitse ottaa isorokkorokotusta.

