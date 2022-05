Lieksa (HS)

Lieksasta tulee ensi vuoden alussa Suomen pinta-alaltaan suurin eli yli 3 400 neliökilometrin kaupunki. Pielisjärven liittämisen jälkeen sillä on yhteistä rajaa Neuvostoliiton kanssa toista sataa kilometriä.

Rajavartioiden työstä lisää korkeintaan kasvava turismi.

Asukkaita uuteen kaupunkiin tulee hiukan yli 20 000. Välimatkat liikepaikoille syrjäisimmistä kylistä ovat pitkät. Tulevassa kaupungissa on sellainenkin paikka, josta lähimpään puhelimeen on matkaa kuusi kilometriä. Matka on tehtävä talvisin jalkaisin tai hevosella eikä kesälläkään pääse perille autolla. – –

Lisääntyvä turismi on jonkin verran tuonut lisää puuhaa rajamiehille. Metsähallituksen autiot kämpät menevät ulkomaalaisille kuin kuumille kiville. Varsinkin saksalaiset ovat suosineet niitä.

”Joudumme joskus puuttumaan varsin kovasanaisesti turistien touhuihin, kun he eivät millään tahdo uskoa rajalla olevia kieltotauluja, vaan jääräpäisesti haluaisivat käydä rajavyöhykkeellä. Onpa kerran jouduttu ottamaan asekin esille ennen kuin turisti on saatu uskomaan kieltoa”, kertoo ylikersantti Raimo Haikkonen.

Yleisesti seudulla arvellaan, ettei olo muutu sen kummemmin kaupungiksi tulon jälkeen.

Rakentaminen Helsingissä kallistuu yhä

Suurmetsässä rakennetaan vielä aravahintatasoon matalia kerrostaloja, joita pidetään suurempiin talomassoihin verrattuna epätaloudellisina.

Asuntohallitusta on yhä vaikeampi saada nielaisemaan Helsingin uusimpia kaavaehdotuksia. Ne ovat kalliita. Tätä valitti dipl.ins. Matti Komulainen torstaina.

Suurmetsän matalat kerrostalot on vielä voitu rakentaa aravahintatasolla, sillä suunnittelu, rahoitus ja työohjelmat onnistuttiin toteuttamaan pitkällä tähtäimellä.

Komulainen povasi aluerakentamisen aravalainoin siirtyvän taas Helsingistä naapurikuntiin.

Suurmetsä on maamme suurimpia valtion osalainoittamia aluerakennuskohteita. Viime syksynä aloitettu toinen vaihe käsittää 324 arava-asuntoa ja 14 rakennusta. – –

Uusimmat kaavaehdotukset nostavat erilaisilla autopaikoitukseen, talotyyppiin ja talomuotoon sekä ympäristöön ja jalankulkuliikenteeseen liittyvillä määräyksillä rakennuskustannuksia, sanoi Komulainen: ”Niiden hyväksyttäminen asuntohallituksessa tulee tuottamaan yhä suurempia vaikeuksia. Helsingin kaupungin kehityksen kannalta olisi erittäin valitettavaa, mikäli aravalainoitettu tuotanto siirtyisi pääosilta ympäristökuntiin.”

Seurasaarisäätiö osti jugend-talon Eurasta

Seurasaarisäätiön uusi toimintakeskus, Euran nuorisoseuran pirtti, on kuvassa retusoitu alkuperäisen näköiseksi ja kokeeksi jo sijoitettu Seurasaaren maastoon.

Euran nuorisoseuran pirtistä tulee Seurasaarisäätiön toimintakeskus Helsingissä. Kauppakirja talon ostosta allekirjoitettiin torstaina Eurassa.

Jugend-tyylisen rakennuksen ja sen sisustuksen on suunnitellut taiteilija Jalmari Karhula.

Talo, joka on 33 metriä pitkä ja 15 metriä korkea, valmistui vuonna 1908.

Toistaiseksi Euran pirtti jää paikoilleen. Seurasaarisäätiö odottelee Helsingin kaupungin osoittavan talolle sopivan tontin joko Seurasaaresta tai Meilahden puolelta läheltä saareen johtavaa siltaa.

Uudesta rakennuksesta on suunniteltu hallinto-, harrastus- ja informaatiokeskusta.

Alkon kilpailijat

Kun Alkon ovet yhä ovat kiinni, niin yksityisyritteliäisyys saa yhä julkisempia muotoja.

Kauppatorille ilmestyi keskiviikkona muutama laitapuolen eläjä. Torin laidalle levitettiin räsyinen ”itämainen” matto ja katoksi pressu.

Puuhailu veti pian paikalle väkeä, joka huomasi puliukkojen sekoittelevan siinä jäähdytysnestettä ja vettä. Pullollisesta tätä nektaria he pyysivät 10–20 penniä, mutta ostajia ei ilmaantunut ja valokuvaajan ehtiessä paikalle olivat Alkon kilpailijatkin jo kadonneet aarteineen.

Lehtikuvaajaksi aikova ei piittaa tuloksista

Ylioppilaskirjoitusten lopulliset tulokset eivät heilauta abiturientti Markku Bärmania, 20, minnekään, sillä lehtivalokuvaajan ura aukenee hänelle ilman lakkiakin.

”Kirjoitukset menivät miten kuten, mutta ne eivät jatko-opintoihini vaikuta”, arvelee Tampereella Kalevan Yhteiskoulusta kirjoittanut Markku.

Tämän kesän duunaan lehtikuvaajana ja ainakin pyrin Ateneumiin kamerataiteen linjalle. Ateneumin antamaan käytännön kokemukseen en usko, mutta jotakin apua lienee nelivuotisesta koulutuksesta”

Ateneumi ei ole Markun ainoa vara, ellei Ateneumiin, niin sitten armeijaan ja sen jälkeen Saksaan valokuvauskouluun, jossa on Markun mukaan lehtikuvaajakoulutus kelvollista. – –

”Tiedän mitä lehtivalokuvaajan ammatti vaatii. Liioin palkasta minulla ei ole harhaluuloja, sillä olen roikuskellut alalla jo kolmatta vuotta. Kaikki kesälomat ja viikonloput olen vuorottanut lehtivalokuvaajia”, kertoo Markku. – –

Markun mielestä ammatinvalinnassa on hankalinta päästä eroon vanhempien arvostuskaavoista.

”Vanhempieni mielestä matematiikkalinja olisi ollut turvallisempi valinta, mutta jo kielilinjan mukana heiltä romahtivat unelmat arkkitehtipojasta.”

Sinikka Tyynelän SE

Otaniemen kilpailuissa juostiin myös hyvänpuoleinen naisten 3 000 metriä, melkoisen uusi laji, joka sisältyy kesällä ensi kertaa Kalevan Kisojen ohjelmaan ja ilmeisesti jo seuraavien EM-kisojen ohjelmaan.

Sinikka Tyynelä on jo ottanut johtopaikan naisten 3000 metrillä, Irja Pettinen jää ja putoaa pian vauhdista.

Kilvan voitti Sinikka Tyynelä, joka tähtäsi loppuaikaan 9 45,0, mikä olisi vienyt hänet kaikkien aikojen maailmantilaston kärkikymmenikköön.

Yritys ei täysin onnistunut mutta uusi SE-aika 9 49,0 on hyvänpuoleinen.

”Matka on sen verran outo, että en uskaltanut juosta kyllin lujaa, paremminkin olisi ehkä mennyt”, tuumaili Tyynelä, joka jo yllättävän varhaisessa vaiheessa jätätti tuoreen maastomestarittaren Irja Pettisen.

Muhammad Alille poika

Nyrkkeilyn entinen raskaan sarjan maailmanmestari Muhammad Ali, 30, ja hänen Belinda-vaimonsa ovat saaneet neljännen lapsensa.

Mustia muslimeja kannattava Ali, joka ennen kääntymistään tunnettiin Cassius Claynä, antoi poikalapselleen nimeksi Muhammad Eban.

Tokion koulut

Valtio varustaa 1 000 Tokion koulua radiolaittein säätiedotuksia varten. Niillä voidaan varoittaa sumuvaarasta, niin että lapsen voidaan ajoissa lähettää koulusta kotiin.

Nykyisin heidän on toisinaan ollut pakko jäädä kouluun odottelemaan sään selkenemistä. (Reuter)

Tupakoijat ahtaalle Norjassa

Norjan valtion tupakkaneuvosto on jälleen saanut aikaan järkytyksen tupakoitsijoiden keskuudessa.

Mikäli tupakkamiehet eivät opi käyttäytymään ihmisiksi ja ottamaan huomioon muita ihmisiä – toisin sanoen tupakoimattomia – saatetaan tupakointi kieltää erilaisissa julkisissa tiloissa sekä saattaa voimaan sakko- tai muu rangaistus kiellon rikkojille.

Ainoaksi turvalliseksi nikotiininkäyttötavaksi jäisi enää nuuskaaminen tai mällin pureskelu.

Titolle Leninin kunniamerkki

Wien (Erkki Pennanen)

Jugoslavia juhli torstaina 80-vuotiasta johtajaansa marsalkka Titoa palkitsemalla hänet jo toistamiseen kansallissankarin arvolla.

Kremlin johto osoitti huomiotaan myöntämällä entiselle kommunistileirin kerettiläiselle Leninin kunniamerkin, mutta Pekingin onnittelusähke ei tullut Mao Tse-tungilta vaan ainoastaan presidentiltä. – –

80-vuotispäivän aattona antamassaan pitkässä televisiohaastattelussa Jugoslavian presidentti, joka matkustaa ensi kuussa pitkiin aikoihin ensimmäiselle viralliselle vierailulle Moskovaan, käsitteli myös maansa suhteita Neuvostoliittoon ja muihin sosialistisiin maihin ja sanoi, ettei Jugoslavia saa koskaan tulla kenenkään satelliitiksi.

Haastattelussa Tito muistutteli myös vuoden 1948 historiallista käännekohtaa, jolloin Stalin erotti Jugoslavian kommunistisesta internationaalista.

Koonnut Jarkko Rahkonen

Lue lisää: hs.fi/aikakone