Hannu Hirvonen ja Anna-Maija Kokkinen vauhdissa nuorisonäytelmässä Sad Story, jolla Jyväskylän Kaupunginteatteri on kiertänyt Keski-Suomen kouluja.

Jyväskylän Kaupunginteatteri on esittänyt kouluissa eri puolilla Keski-Suomea tilaustyönä teetettyä nuorten näytelmäänsä Sad Story.

Nimimerkki Serru kuvaa näytelmässään moottoripyörien maailmaa ja siinä eläviä nuoria ihmisiä.

Presidentin puheenvuoro

Ruotsalaiselle Dagens Nyheterille antamassaan haastattelussa presidentti Urho Kekkonen sanoi mm. seuraavasti: ”En lainkaan halua pysyä presidenttinä, mutta jos enemmistö sitä vaatii, en tahdo olla karkuri. En suosittele poikkeuslakia enkä kansanäänestystä. En halua asettua ehdokkaaksi ja pysyttäydyn kokonaan sen kysymyksen ulkopuolella, miten asia ratkaistaan.”

Yksi asia on siis nyt entistä selvempi: Urho Kekkonen on valmis jatkamaan — mutta vain enemmistön vaatiessa.

– –

Presidentti Kekkosen lausunnon jälkeen on entistä vaikeampi ymmärtää poliitikkoja, jotka leimaavat säännönmukaiset vaalit tarpeettomiksi ja vaativat poikkeusmenettelyä.

Pelkästään puoluetaktisten laskelmien vuoksi ei toki pidä ruveta kiertämään hallitusmuodon määräyksiä eikä riistämään kansalaisilta heille kuuluvaa sananvaltaa.

Ruotsalainen Dagens Nyheter julkaisi sunnuntaina tasavallan presidentti Urho Kekkosen haastattelun, jossa hän puuttui mm. Tanskan ja Suomen suhteisiin Nordek-kysymyksessä.

Johdinautot katoavat vuodeksi

Johdinautot häviävät Helsingin kaduilta elo-syyskuun vaihteessa.

Helsingin liikennelaitoksen johtoryhmä on päättänyt lopettaa johdinautoliikenteen toistaiseksi kaluston huonon kunnon vuoksi.

Johdinautot palaavat aikaisintaan vuonna 1973.

Kaupunginhallitus esitti tiistaina, että valtuusto antaisi liikennelaitokselle luvan tilata 20 johdinautoa vielä tänä vuonna.

– –

Nyt käytössä on 15 autoa, joista vanhin on hankittu vuonna 1948 ja uusin 1960.

Liikennelaitoksen johtoryhmän päätöksen mukaan näistä säilytetään vain yhdeksän. Loput romutetaan.

Täysissä johdinautoissa matkaa Fredrikinkatua 60 henkilöä. Tässä näkyvät kadun ruuhkauttavat henkilöautot kuljettavat pienempää joukkoa.

Ranskalaiset esittelivät pelastustaitoja

Lähes kaksi tuntia ranskalaisten helikopterilentäjien taitoja tarjottiin nähtäväksi pelastus- ja öljyntorjuntanäytöksessä Helsingissä tiistaina.

Suomessa vierailevat kolme helikopteria poimivat niin hätään joutuneita merestä kuin toivat avustusryhmän onnettomuusalukselle.

Näytökseen kutsutuille esiteltiin myös öljyntuhovälineiden ja -miehistön laskemista vartiolaivaan.

Kätevästi siirtyi öljyntorjuntaryhmän mies ranskalaisesta helikopterista vartiolaiva Kurjen kannelle. Ryhmän toiminta liittyi Helsingin edustalla järjestettyyn näytökseen.

Sigyniä korjataan nyt Sompasaaren laiturissa

Kuunari Sigyn on hinattu Valmetin kuivatelakalta Suomenlinnasta Helsingin Sompasaaren laituriin.

Historialliseksi muistomerkiksi entisöitävä alus saa Sompasaaressa uuden kannen ja reelingit sekä keulan ja perän puolikannet.

Sigyniä on usein verrattu Cutty Sarkiin, maailmankuuluun englantilaiseen teeklipperiin: Sigyn on lajissaan ainoa puurakenteinen valtamerien kyntäjä, joka on säilynyt jälkimaailmalle.

Turun kaupungin ja Åbo Akademin omistama alus hinataan myöhemmin Turkuun merimuseoksi.

Lajissaan ainutlaatuinen kuunari Sigyn on jälleen vesillä – tosin vain Sompasaaren laiturin äärellä.

Metsävaramme kestävät teollisuuden

Metsäteollisuus on viime aikoina saanut paljon arvostelua osakseen, totesi pääjohtaja Mika Tiivola juhlapuheessaan, jonka hän piti tiistaina 23. toukokuuta Kuusankoskella Kymin Osakeyhtiön satavuotisjuhlassa.

Erityisesti tätä teollisuutta on syytetty vesien saastuttamisesta sekä korvaamattomien metsävarojemme tuhlaamisesta.

Pelkällä arvostelulla ei kuitenkaan mitään saavuteta.

Vesien suojeluun on epäilemättä kiinnitettävä huomiota, mutta se vaatii rakentavaa yhteistyötä valtion ja eri teollisuuslaitosten kesken.

Metsävarojemme riittävyyden kannalta ei tilanne taas ole läheskään niin huolestuttava kuin esimerkiksi sata vuotta sitten.

Suomen vihreä kulta ui Saimaalla. Parhailla kasvualueilla metsävaramme ovat tällä hetkellä suuremmat kuin koskaan ennen.

Tuhannet juhlivat Kuusankoskella

Kuusankoski (HS)

Noin 7 000 vierasta osallistui Kymin Osakeyhtiön 100-vuotisjuhlaan Voikkaan suuressa paperivarastohallissa tiistaina.

Tasavallan presidentti Urho Kekkonen kunnioitti läsnäolollaan noin kolmituntista juhlaa.

Juhlaan osallistuivat lähes kaikki yhtiön Kuusankosken tehtaiden työntekijät puolisoineen.

Juhlavuoden kunniaksi päätti yhtiön hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle henkilökunnan 100-vuotissäätiön perustamista.

Noin 350 koululaista huolehti tarjoilusta Kymin Osakeyhtiön 100-vuotisjuhlilla. Heitä oli opastamassa mm. tarjoilija Tyyne Hänninen ja kauhanvarressa oleva Kirsti Käppi Helsingistä. Keskellä tarjoilijana toiminut Satu Kivinen Kouvolan ammattikoulusta.

Okko Kamu johti Lontoossa

Lontoo (Erkki Arni)

Okko Kamu johti tiistai-iltana Royal Festival Hallissa Sibelius-konsertin, jossa soitti New Philharmonia -orkesteri solistina viulutaitelija Yehudi Menuhin.

Konsertti – jonka ohjelmana oli orkesterisävellys Dryadi, viulukonsertto ja toinen sinfonia – oli jo runsaasti viikkoa aikaisemmin loppuunmyyty.

Tämä johtunee ensi sijassa Menuhinista, jolla on englantilaiseen musiikkiyleisöön mahtava vetovoima, ja musiikkimuodin normaaleista heilahteluista huolimatta Sibeliuksella on edelleen vankka asema englantilaisissa konserttiohjelmissa.

Asiantuntevampi kuulijakunta odotti myös Kamun esiintymistä kiinnostuksella.

Kamu on toistaiseksi johtanut Englannissa harvoin, mutta hän on saanut kiittävän vastaanoton.

Okko Kamu.

Mahdottoman rajoilla tv:n tieteissarjassa

Jukka Kajava

Kuvitteelliset tieteissarjat eivät syystä tai toisesta ole haukanneet ohjelma-ajasta meillä sellaista palaa kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa. Siellä marsilaiset ovat laskeutuneet maahan vähintään kerran illassa.

Silloin tällöin kuvaruutuun kuitenkin tupsahtaa utopioita, jotka perustuvat katsojien tietämättömyyteen ja tekijäin mielikuvituksellisuuteen.

Ranskan television tuottama ”Mahdollisen rajoilla” liikuttelee suuria rahoja ja kustannusten säästämättömyys takaa näyttävyyden ja jopa käsikirjoituksenkin sulavuuden.

Katsoja tietenkin menee mukaan kuin mato omenaan ymmärtämättä silti kovinkaan suuria mistään muusta kuin ohjelman tavanomaisimmista aineksista: takaa-ajoista, ampumisista, rikollisen kiinniotosta ja onnellisesta lopusta.

Kremlissä alettiin kahden sopimuksen allekirjoituksella

Moskova (AP)

Presidentti Richard Nixon ja neuvostojohtajat poistivat asialistaltaan tiistaina kaksi kohtaa allekirjoittamalla sopimukset ympäristösuojelusta ja yhteisistä toimista sydänsairauksien, syövän ja muiden sairauksien voittamiseksi.

Sen jälkeen siirryttiin polttaviin aiheisiin kuten strategisten aseiden rajoittamiseen ja Vietnamin kysymykseen.

Nixon ja puoluejohtaja Leonid Brezhnev aloittivat varsinaiset neuvottelunsa tiistaiaamuna Kremlin Katariinan salissa kahden tunnin neuvottelulla.

Neuvotteluissa olivat läsnä myös presidentti Nikolai Podgorny ja pääministeri Aleksei Kosygin.

Hampaista vahvistus Hitlerin kuolemaan

Oslo (Reuter)

Norjalainen hammaslääkäri väitti tiistaina voivansa todistaa, että neuvostoliittolaisten joukkojen toukokuussa 1945 Berliinistä löytämä hiiltynyt ruumis oli todella Adolf Hitler.

Hammaslääkäri Ferdinand Ström on tutkinut asiaa vuodesta 1945 lähtien.

Nyt hän sanoo saaneensa kokoon lopulliset todisteet siitä, että Hitler tosiaan kuoli berliiniläisessä bunkkerissa.

Ström kertoi jättävänsä tutkimusraporttinsa Edinburghissa Skotlannissa ensi syyskuussa kokoontuvalle lääketieteellislainopilliselle kongressille.

Näyttelijä Desi Arnaz, 19, ja näyttelijätär Liza Minnelli, 25, ovat ilmoittaneet menevänsä kohdakkoin naimisiin. Desi on mm. Lucy-showsta tutun Lucille Ballin poika ja Liza taas edesmenneen Judy Garlandin tytär. Liza on juuri saanut oikeudessa asiansa selviksi erään popmuusikon vaimon kanssa, joka syytti häntä miehensä viettelemisestä.

Koonnut Kari Lankinen

