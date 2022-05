Moskova

Neuvostoliiton ja Yhdysvaltain huipputason neuvottelut päättyivät maanantaina Moskovassa siihen, että presidentti Nixon ja puoluesihteeri Brezhnev allekirjoittivat maiden välisiä suhteita koskevan julistuksen, jossa mm. luvataan molemmin puolin työskennellä mahdollisen ydinsodan estämiseksi maailmassa.

Samalla todettiin, että maiden näkemykset Vietnamin kysymyksestä eroavat suuresti.

Neuvottelujen pitkässä päätösjulkilausumassa sekä Neuvostoliitto että Yhdysvallat ilmoittavat kannattavansa rauhanomaista ratkaisua Lähi-idän kriisissä.

Presidentti Nixon lähti Moskovasta myöhään maanantaina iltapäivällä ja matkusti Ukrainan neuvostotasavallan pääkaupunkiin Kiovaan.

Se on hänen viimeinen pysähdyspaikkansa Neuvostoliiton alueella päättymässä olevan yhdeksänpäiväisen valtiovierailun aikana.

Revon erottaminen esillä Yleisradion hallintoneuvostossa

Yleisradion hallintoneuvosto käsittelee tänään kokouksessaan radion johtajan Eino S. Revon erottamista ja varoituksen antamista TV1:n johtajalle Pertti Paloheimolle.

Syyksi ilmoitetaan Yleisradion vappuohjelmat.

Radio- ja televisiotoimittajien liitto (RTTL) ilmoitti maanantaina olevansa valmis yhdessä yleisradion muiden ammattiryhmien kanssa jyrkkiin toimenpiteisiin, jos suunnitellut rankaisutoimenpiteet toteutetaan.

Julkilausuman mukaan hallintoneuvoston päätöksessä on havaittavissa selvää poliittisen vallan käyttöä ohjelmatoiminnan kustannuksessa.

”Yleisradion ohjelmatoiminta on joutumassa poliittisten tarkoitusperien välikappaleeksi. RTTL ei voi hyväksyä sellaista poliittista vallankäyttöä, jonka perusteella, vastoin hallintoneuvoston aikaisempia säännöksiä, nyt vaaditaan johtaja Revon erottamista ja varoituksen antamista johtaja Paloheimolle.”

Hyvinkään uhreissa ei ollut alkoholia eikä huumeita

Hyvinkää (HS)

Hyvinkään kolmoissurmaajan uhrit eivät käyttäneet telttaretkellään huumeita eivätkä alkoholia.

Poliisi ei saanut tutkimuksista uusia johtolankoja.

Helatorstain jälkeisenä yönä Hyvinkään Kytäjäjärvellä telttaan surmattujen ruumiinavausten yhteydessä tehdyt laboratoriotutkimukset eivät ole vielä kaikilta osin valmistuneet.

Suomalaiset olympia-asut N-liittoon

Kaksi suomalaista vaatetusalan yritystä valmistaa Neuvostoliiton olympiajoukkueen kisa-asut Müncheniin.

Naisten ja miesten asujen yhteinen kappalemäärä on 3 400.

Molemmat asut ovat väriltään samanlaiset. Klubitakki on tummansininen. Naisten hame on harmaa ja miesten kahdet irtohousut sekä tummansiniset että harmaat.

Miesten asusteet, joita on 3 000 kpl, on suunnitellut suomalainen muotitaiteilija. Naisten asut on tehty yhteistoiminnassa Neuvostoliiton olympiakomitean ja suomalaisen valmistajan välillä.

Pukujen kangaslaatu on villateryleeniä. Klubitakin rinnukseen tulee Neuvostoliiton olympiatunnus.

Valmistajien kanssa on sovittu siitä, että kummankaan suomalaisen liikemerkkiä ei aseteta takkien enempää kuin muidenkaan asusteiden sisäpuolelle.

Mustalaiskieli sai uuden sanakirjan

Suomen- ja englanninkieliset vastineet sisältää vastikään ilmestynyt Suomen mustalaiskielen etymologinen sanakirja.

Teoksen on koonnut fil. lis. Pertti Valtonen. Sanakirjassa esitetään uusia etymologioita eli alkuperiä sekä yhtäläisyyksiä muun muassa persiaan ja armeniaan. Lisäksi siinä on korjattu alan kansainvälisen kirjallisuuden lähdeteosten etymologisia virheitä.

Mustalaiskielisiä hakusanoja uutuudessa on yli 2 000 ja paikannimiä noin 120. Tutkimuksin ja haastatteluin kerätyt hakusanat edustavat pääasiassa kantasanoja, mutta kirjassa on myös joitakin malleja kantasanajohdoksiin.

Kunkin sanan kohdalla on esitetty sen alkuperä, muun muassa ruotsinkielen vaikutusta suomen mustalaiskieleen selvitetään.

Axel Kronqvistin 50-luvulla laatima käsikirjoitusluonnos mustalaiskielen sanakirjaksi on tähän asti ollut alan tuorein teos.

Tuli turmeli planetaarion

Öinen tulipalo keskeytti Tampereen planetaarion esitykset moneksi kuukaudeksi. Rahallisia tappioita ei vielä kyetä arvioimaan. Vaurioitunut projektori on ehkä pakko vaihtaa uuteen.

Tampere (HS)

Ainakaan kuukauteen ei Tampereen planetaariossa katsella tähtitaivasta.

Varhain maanantaiaamuna raivonnut tulipalo turmeli planetaarion laitteet, jotka mahdollisesti joudutaan vaihtamaan kokonaan uusiin.

Näytökset oli myyty loppuun pitkälle kesäkuuhun.

Vanha projektori voidaan ehkä korjata osittaiskäyttöön, kunnes uusi koneisto on asennettu. Pahimmassa tapauksessa esitykset voidaan aloittaa uudelleen vasta puolen vuoden kuluttua.

Japanista hankitun projektorin vauriot selvinnevät viikon kuluessa. Valmistajaan on palon takia otettu yhteys.

Kauppaoppilaitoksilla on pulma vararehtorinpalkasta

Kauppaoppilaitoksiin on asetuksen mukaan valittava vararehtori, mutta vararehtoreita ei ole juuri nimitetty siksi, että valtio tahtoo samalla tarkistaa rehtorien palkkausta. Tämän katsotaan merkitsevän sitä, että vararehtorien palkka otetaan rehtoreilta.

Valtio tulkitsee asetusta siten, että kun vararehtori tekee osan rehtorin töistä, rehtorin palkkaa voidaan tarkistaa. Rehtorit katsovat tämän merkitsevän sitä, että he maksavat vararehtorin palkan.

Suomen Kauppaopettajat ry onkin suositellut jäsenilleen, että nämä eivät toistaiseksi hakeutuisi vararehtorien tehtäviin.

Uudistettu kauppaopetus edellyttää, että rehtori entistä enemmän toimii koulusta ulospäin. Hänen on oltava kuin liikeyrityksen tai laitoksen toimitusjohtaja. Suunnitteluun on käytettävä entistä enemmän aikaa.

Näin siitä huolimatta, että vuoden 1970 palkkaratkaisussa rehtorien opetusvelvollisuutta lisättiin varsinkin suurissa kouluissa.

Kiehtovat pandat

Kiinan Yhdysvaltoihin lahjoittamat kaksi jättiläispandaa ovat nykyisin kansallisen eläintarhan suuret vetonaulat.

Pandat saapuivat Washingtoniin 20. huhtikuuta ja sen jälkeen eläintarhassa on käynyt 1,1 miljoonaa ihmistä.

Saman ajan kuluessa viime vuonna kävijöitä oli 427 439. (UPI)

USA peruutti Philadelphian maailmannäyttelyn

Vuodeksi 1976 Philadelphiaan suunniteltu maailmannäyttely on kaatunut lopullisesti.

Presidentti Nixon päätti viime kädessä maailmannäyttelyn peruuttamisesta. Aikapulan takia näyttelyä ei voida järjestää muuallakaan.

Philadelphian näyttelyhanketta on alusta pitäen vaivannut järjestäjien erimielisyydet. Lopullisesti sen ilmoitettiin kaatuneen liian suuriin kustannuksiin ja aikapulaan.

Näyttely oli tarkoitus järjestää Yhdysvaltain 200-vuotisjuhIien kohokohdaksi. Nyt nämä juhlat aiotaan hajottaa ympäri maata ja ulkomaalaiset toivotetaan tervetulleiksi paikallisiin suppeampiin näyttelyihin.

Molemmat suurvallat, Yhdysvallat ja Neuvostoliitto, ovat nyt luopuneet viime hetkessä maailmannäyttelystä.

Vuoden 1967 näyttely oli tarkoitus pitää Moskovassa, mutta Neuvostoliitto ilmoitti luopuvansa siitä vuonna 1961. Tällöin Kanadan Montreal sai näyttelyn.

Koonnut Jarkko Rahkonen

