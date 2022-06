Kello on pari minuuttia yli kymmenen. Ensimmäinen laillisesti ostettu pullollinen lämmittää Helsinginkadun myymälän edustalla odottanutta. Samaan aikaan tarvittiin myymälän toisella ovella sorkkarautaa: ovi ei auennut ensi yrityksellä.

Viina täytti poliisin putkat ja Töölön ensiapuaseman Helsingissä torstai-iltana.

Ravintoloissa oli sen sijaan ehkä viimeaikaista hiljaisempaa, kun ”kaappijuopot” siirtyivät taas koteihinsa.

Radiopoliisista iltaa luonnehdittiin äärimmäisen vilkkaaksi: ”Tuossa radio huutaa koko ajan, eikä autopartioita edes riitä heti jokaiseen kutsuun”.

Alkon lakon loppuminen lisäsi poliisin työtä iltaa kohden aivan tunti tunnilta.

Hietaniemen aseman tilatkin täyttyivät "työnantajista" useaan otteeseen: puolitoista tuntia ja taas lappu luukulle.

Töölön ensiapuasemalta sanottiin kiireen keskeltä, että kylläpäs viikkojen rauha hävisi kerralla: ”Varmasti huomaa, että on oltu ilman juomaa.”

Palokunnan sairasautoilla oli ajoja illalla kaksin-kolminkertaisesti tavalliseen torstaihin verrattuna.

Illan mittaan kerrottiin Helsingin poliisista, että putkaan oli korjattu jo yli 250 juopunutta. Määrä on verrattavissa vapun lukemiin, ja sen uskottiin illan kuluessa voivan nousta kolmensadan tienoille.

Mäntyrannalle vakava varoitus

Eero Mäntyranta selvisi vakavalla varoituksella Vuokatin amfetamiini-jupakasta, jonka Hiihtoliiton johtokunta sai loppuun käsitellyksi torstai-iltana Helsingissä.

Lisäksi hänen suorituksensa Vuokatin 30 km:llä hylättiin. (M. oli neljäs).

Munamarkkinat Laitilaan

Laitilassa järjestetään 16.—18. kesäkuuta erityiset munamarkkinat, joitten aikana pyritään tekemään tutuksi munaa, kanaa sekä munapitäjää.

Laitilassa kasvatetaan nykyisin kanoja 350 000 kappaletta, ja munamarkkinoista on tarkoitus tehdä jokavuotinen tapahtuma.

Päivien aikana on runsaasti erilaista asia- ja viihdeohjelmaa kanan ja munan merkeissä.

Martinlaakson radan asemat käyttöön 1974

Martinlaakson radalle Helsingin alueelle valmistuu kolme asemaa syksyyn 1974 mennessä. Kysymyksessä on Pohjois-Haagan, Kannelmäen ja Malminkartanon asemat.

Helsingin yleisten töiden lautakunta hyväksyi asemien suunnittelua koskevan tilaohjelman torstaina.

Pohjois-Haagan asemasta tulee tyypiltään sivulaituriasema, Kannelmäen asema on sivulaituri-pinta-asema ja Malminkartanon asema on sivulaituri-tunneli-asema.

Banaanit yhä tuoreita

Josephine Baker jos kukaan tietää miten pitää banaanit tuoreina vuosikymmenestä toiseen.— Elämäni on ollut ylös-alas liikettä, mutta toivoa en heitä koskaan, hän sanoi torstaina Seurahuoneella pitämässään riemukkaassa tilaisuudessa.— Olen vapaa, I am free.

Ehkä silloin oli hauskempaa.

— Silloin kun Louis Armstrong, Duke Ellington, Ernest Hemingway, Colette, Picasso ja monet, monet muut 20-luvulla elimme be-boopia. Silloin kun minä esiinnyin banaani hameessa.

Josephine Baker on kappale historiaa, niin elävä, ettei parempaa esitystä voi vaativinkaan yleisö kaivata.

— Kuitenkaan en ole koskaan nostalginen. Olen elänyt ja elän joka hetken.

Josephine Baker on kaunis, älykäs ja toivottavasti vielä kerran rikaskin.

— Rahaa minä kyllä haluaisin. Siksi suostun olemaan mukana elämääni kuvaavassa filmissäkin. Siitä on jo ollut puhetta. Rahaa tarvitsen lapsilleni. Rakastan heitä, rakastan kaikkia ihmisiä...

— Olen aina ollut vapaa isolla kirjaimella. Voitteko sanoa samaa itsestänne?

— Syökää hyvät rouvat kakkuja, ne lihottavat. Minä en aio luopua salaatistani ja hedelmämehuista.

Josephine veikkaa revyyn uutta tulemista, strutsinsulkia, itämaisia savukkeita ja muuta mukavaa.

— Ja Jari sitten, suomalainen poikani. Hän on hyvä poika, kirjoittaa juuri ylioppilaaksi ja aikoo ravintola-alalle sen jälkeen. Ehkä hän vielä tulee Suomeen, kun se aika tulee.

— Miksi ette tule lähemmäksi arvoisat naiset? Onko tämä diskriminaatiota.

Josephine, 65, jaksaa loistaa ja räiskyä, vaikkei vielä olekaan estradilla.

Iltaisin sitten Helsingin Seurahuone näkee hänet sellaisena kuin hän on ja oli kauan sitten.

Ohjatun perhepäivähoidon kokeilu alkaa Vantaalla

Vantaan kauppala alkaa kokeilla kunnallista ohjattua perhepäivähoitoa. Lapsia sijoitetaan yksityisiin hyväksyttyihin koteihin.

Kunnallista ohjattua perhepäivähoitoa on jo 20 kunnassa, muiden muassa Helsingissä ja Espoossa.

Jotta hoidon taso kodeissa taattaisiin, perhepäivähoitajille järjestetään perus- ja jatkokoulutusta yhdessä Vantaan työväenopiston kanssa.

Perhepäivähoitajat otetaan työsopimussuhteeseen.

Vantaalla voidaan ottaa ohjattuun perhepäivähoitoon kuuden kuukauden — seitsemän vuoden ikäisiä lapsia.

Espoossa on tutkittu äidinpalkkaa

Viime vuonna elokuun loppuun mennessä oli Espoossa maksettu äidinpalkkaa yli 235 perheelle. Runsas neljäsosa perheistä sai 200—299 mk kuukaudessa tukea alle kouluikäisten lasten kotihoitoon.

Sosiaali- ja terveysministeriön sosiaalipoliittinen tutkimusosasto on tutkinut asiaa.

Suunnilleen puolet perheistä, jotka Espoossa saivat viime vuonna äidinpalkkatukea, olivat tyytyväisiä saamaansa summaan.

Tuen maksaminen on tärkeää lapsen, naisen ja perheen kannalta, Espoon sosiaalijohtaja kertoo. Yhden lapsen hoito seimessä maksaa noin 400–600 mk, joten yhteiskunnan jopa kannattaa maksaa äidinpalkkaa.

Vantaalta puuttuu 200 ammattikoulupaikkaa

Vantaan kauppalasta puuttuu 200 vuotuista ammattikoulupaikkaa. Lain mukaan paikkoja pitäisi olla 400.

Nyt oppilaita otetaan Vantaan ainoaan, Tikkurilan ammattikouluun puolet tästä määrästä.

Lisäpaikkojen tarve alkaa olla melkoinen, koska väkiluku on kaksinkertaistunut ammattikoulun 11 toimintavuoden aikana.

Parhaiten tytöistä saavat paikkoja laitoskeittäjiksi valmistuvat. Valittavana Tikkurilassa on ompeluosasto, parturi-kampaamo-osasto, ravintolatalousosasto ja keskikoulupohjainen rakennuspiirtäjäosasto.

Opettajat ovat tyytyväisiä, kun autonasentajalinjan ylisuuri suosio on jo hävinnyt. Tänä vuonna Tikkurilan ammattikouluun pyrki autonasentajalinjalle jopa vähemmän oppilaita kuin otetaan.

Samalla opettajat harmittelevat kuitenkin, että parhaat työmahdollisuudet tarjoavat metallialan linjat, erityisesti levyseppä-hitsaaja- ja putkiasentajaluokka, saavat vain vähän hakijoita.

Levyseppä-hitsaajaluokan käyneillä on tänä vuonna ollut varaa valita usean työpaikan välillä.

Uusi valinta oppikouluun ei lisännyt pyrkijöitä

Töölön yhteiskoulussa otettiin "varaslähtö" oppikouluun pyrkivien valinnassa. Kouluun pyrkineet saivat tietää tulokset päivää aikaisemmin kuin muihin oppikouluihin pyrkineet.

Ensimmäistä kertaa ei oppikouluun pääsyä jännitetty sisäänpääsykokeissa. Kouluihin käytiin torstaina jättämässä vain kansakoulunopettajan lausunnot ja kevättodistukset.

Uutta oli myös saman alueen koulujen yhteisvalinta. Tällä pyritään takaamaan, että koko alueelta pyrkijät pääsevät oppikouluihin paremmuusjärjestyksessä, eivätkä sen mukaan pyrkivätkö he ”hyvään” vai ”huonoon” kouluun.

Alustavan arvion mukaan ei oppikouluun pyrkijöitä ollut tänä vuonna enempää kuin aikaisemminkaan.

Opettajan lausunnosta ja todistuksesta saatavien pisteiden perusteella valittiin nyt 80 prosenttia oppilaista. Syksyllä voivat karsitut yrittää oppikouluun ”vanhanmallisissa” pääsykokeissa.

Uuden asetuksen mukaiseen karsintaan tuntuivat olevan tyytyväisiä sekä lapset, vanhemmat että opettajat.

Yksityiskohdissa riitti silti arvostelun aihetta. Saman alueen koulujen välinen yhteispeli ei mm. tee eroa kalliimpien yksityisten ja halvempien valtion oppikoulujen välillä.

Sata luvatonta kesämökkiä Merikarvialla

Pori (HS)

Kesämökin rakennuslupahakemus on mökinrakennuttajilta unohtunut Merikarvian kunnassa tavallista useammin.

Kunnassa on yhteensä noin 700 kesäasuntoa, joista noin 100 on rakennettu ilman rakennuslupaa. Näistä on lääninhallitus määrännyt neljä purettavaksi sakon uhalla.

Rakennusluvan voi hakea jälkikäteen ja se myönnetään, mikäli tontti täyttää vaatimukset.

Rakentaja on monessa tapauksessa unohtanut, tai ollut tietämätön, että rakennuslupa tarvitaan esim. saareen jalaksen päälle rakennetulle mökille. Saareen ja mantereelle rakennettavaan mökkiin pitää kuitenkin aina olla rakennuslupa.

Merikarvialla on tontin vähimmäiskoko 2 000 neliömetriä, josta rantaviivaa neljäkymmentä metriä.

"Tusinataidetta" Lahden kesään

Jo viidennen kerran järjestää Lahden taiteilijaseura Mukkulan matkailukeskuksessa Lahdessa kesänäyttelyn.

Eri kesinä on teema vaihdellut ja samalla näyttelyn koko. Nyt pysytellään Tallinmäellä ja sen vuoksi viimevuotinen nimi Talli ja puisto on muuttunut Taidetalliksi.

Taidetallissa esitellään tänä vuonna ”tusinataidetta”. Kaksitoista esiintyvää kuvantekijää edustaa seuran nuorinta jäsenistöä, mutta kaikilla on kuitenkin takanaan valtakunnallisiakin näyttelyitä paikallisten lisäksi.

Upo lopettaa pesupöytien valmistuksen

Lahti (HS)

Upo Oy:n metalliteollisuus lopettaa ruostumattomien pesupöytien päällysteen tuotannon ja myy sen tätä tarkoitusta varten perustetulle uudelle yhtiölle Stala Oy:lle, jonka toimipaikka on myös Lahdessa.

Stala ei ole Upon sisaryhtiö.

Postipankki lisää tietokonepalveluaan

Postipankki lisää ja nopeuttaa tietokonepalveluaan. Se hankkii viisi tietokonetta eri puolilla maata oleviin kirjauskeskuksiinsa hoitamaan kunkin alueen pankkitapahtumien kirjaukset.

Koneet on mitoitettu paikallisiin olosuhteisiin ja niillä tarjotaan asiakkaille varsinaisten siirtokirjausten lisäksi myös muuta tietokonepalvelua.

ETK-valmistelut pitkällä

Suomen hallituksen suunnitelmat Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökokouksen järjestämiseksi Helsingissä ovat käytännössä jo valmiina.

Ensi marraskuussa alkavaksi suunniteltu valmisteleva vaihe on tarkoitus pitää Espoossa Dipolissa ja varsinainen Et-kokous — jos se toteutuu Helsingissä — keskustassa sijaitsevassa Finlandia-talossa.

– –

Bonnissa juuri päättynyt läntisen puolustusliiton Naton ministerineuvoston kokous ilmoitti loppukommunikeassaan selvin sanoin, että turvakokouksen valmisteleva vaihe voidaan aloittaa Helsingissä ensi marraskuussa.

Pohjanmeren kaasukenttä saattaa olla maailman suurin

Oslo (NTB)

Pohjanmeressä noin 85 kilometrin päässä länteen Bergenistä sijaitseva Friggin luonnonkaasuesiintymä on kaikesta päätellen maailman suurin vedenalainen kaasukenttä.

Norjan radio kertoi keskiviikkona asiantuntijoiden arvelevan, että kaasuesiintymän suuruus olisi yli 500 miljardia kuutiometriä. Päivittäinen tuotanto voisi kohota kahteen miljardiin kuutiometriin.

Norsk Hydro -yhtiö, joka omistaa kolmasosan Friggin kentästä, sanoo, ettei virallisia arvioita vielä ole tehty.

Kolmasosa Friggin kentästä sijaitsee Englannille kuuluvalla alueella.

