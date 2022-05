KOP:n koulutuskeskuksen maa-alueen pinta-ala on noin 2,84 hehtaaria, koulutuskeskusrakennuksen pinta-ala on 2150 neliömetriä. Rakennuksessa, joka on rakennettu kahdessa vaiheessa, on ruokasali, kabinetti, seurusteluhuone (90 neliötä), halli, lukunurkka ja kirjasto, jotka ovat yhteensä 302 neliötä, sekä 14 makuuhuonetta (20-23,5 neliötä huone), kaksi isoa luentosalia ja 10 ryhmätyöhuonetta, joista osa palvelee toimistotilana. Lisäksi rakennuksessa on henkilökunnan asunto- ja keittiö- ym. aputilat. Rakennuksessa on siirrettävät seinät, joten huonejärjestystä voidaan jossakin määrin muuttaa. Alueella on lisäksi kaksi erillistä rantasaunaa.