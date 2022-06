Uusi Rosvo Roope esittäytyy Helsingissä Vanhalla 22. kesäkuuta ja kiertää sen jälkeen maakuntia elokuun alkuun saakka.

Esittäjänä on Kiertueteatteri, jonka ryhmä Suomen Teatterikoulun oppilaita on perustanut nimenomaan Rosvo Roopea varten. Mahdollisuuksien mukaan Kiertueteatteri jatkaa toimintaansa vastaisuudessakin.

Ryhmään kuuluvat Pirkko Nurmi, Pirkko Saisio, Antti Aro, Juhani Kouki, Olli Ikonen ja Heikki Määttänen.

Esityksen, joka pohjaa Rosvo Roope -elokuvan käsikirjoitukseen, ohjaa Jussi Helminen Ahaa-teatterista ja lavastaa Tuija Mäkelä.

Porno ja politiikka kielletty kasarmeilla

Poliittisten puolueiden julisteet luokitellaan armeijassa maan kiellettyjen asioiden luokkaan, johon kuuluvat pornolehdet ja valtionvastainen aineisto.

Tämä käy ilmi puolustusvoimain uutislehden Ruotuväen alokkaille laatimasta liitteestä.

Alokasta kehotetaan painamaan ohjeet mieleensä ja varoitetaan muuten seuraavilta monilta ikävyyksiltä.

Ruotuväen kieltoluettelo on jaettu neljään osaan. Heti ensimmäisessä kielletään tuomasta kasarmialueelle tai siellä näyttämään ”esimerkiksi pornolehtiä (siveettömiä julkaisuja), poliittisten puolueiden julisteita tai mainoksia levittämistarkoituksin” sekä kaikki valtionvastainen aineisto.

Seuraavassa kieltoryhmässä on mainittu alkoholi – keskiolut mukaan lukien ja sitä seuraavana rahapeli.

Vähemmän tärkeiden kieltojen joukkoon kuuluu Ruotuväen mukaan mm. palvelusaikana vuoteessa makaaminen ja yksityisten ampuma-aseiden, ampumatarvikkeiden tai helposti syttyvien räjähdysaineiden säilyttäminen tuvassa.

Ennätysmäärä nuoria shakin SM-kisassa

Hiljaiset kamppailut shakin Suomen mestaruudesta alkoivat perjantaina Helsingissä.

Nuorten alle 20-vuotiaiden sarjaan uskaltautui ennätysmäärä innokkaita, lähes 50. Miesten mestaruudesta taistelee 14 huippunimen tarkoin karsittu joukko.

”Rauhallisesti vain”, neuvoi isä viime hetkellä 12-vuotiasta Jörn Starkia, kun hän istuutui shakkilaudan ääreen ensikertaa tosimielessä. Jörn on sarjansa nuorimpia osanottajia.

Nuorten sarjan pelaajista kaksi kuuluu mestariluokkaan. Helsinkiläisellä Pertti Poutiaisella, 19, on puolustettavanaan viimevuotinen mestaruus, mutta vankan vastuksen hänelle tarjoaa lappeenrantalainen Eero Raaste, 18.

Niin ensikertalaisten kuin kokeneempienkin käsi eksyi poskelle jo shakin SM-kilpailujen alkuminuuteilla Helsingin lyseon juhlasalissa. Nämä turnaukset ovat tavallista juhlavammat, sillä Suomen Shakkiliitto täyttää 50 vuotta 10. kesäkuuta.

Turun seudun merialue puhdistuu paikoittain

Turku (HS)

Turun—Naantalin merialueen likaisimmat kohdat ovat edelleen Turun lähivedet ja Raision lahti.

Jätevesien puhdistamisien ansiosta merialueen tila on viimeisten vuosien aikana parantunut Pohjoissalmessa, Viheriäisten aukolla ja Raision lahdella.

Tiedot ilmenevät Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistyksen vastavalmistuneesta tutkimuksesta merialueen tilasta vuonna 1970.

Yhdistyksen toiminnanjohtaja fil.lis. Kyösti Jumppanen toteaa asutus- ja teollisuusjätevesien rasittavan suuresti Turun–Naantalin merialuetta.

Vuorokaudessa joutuu merialueelle noin 7 200 kiloa happea kuluttavaa orgaanista jätettä, noin 1 600 kiloa typpeä ja 500 kiloa fosforia.

Vaasan kauppahalli elää uutta tulemista

Vaasa (Tuula Valtanen)

”Hallikauppa elää renessanssiaan”, vakuuttaa vaasalaisen Halli Oy:n toimitusjohtaja Raimo Hartman.

Vaasan kauppahalli kokee uutta tulemistaan Viljo Revellin suunnitteleman monikerroksisen rakennelman katveessa. Hallin edessä aukeaa laaja tori, kuin pohjalainen lakeus, mutta elävä ja värikäs. Tori kokee joka kesäistä tulemistaan.

Hallikauppa Vaasassa on 70 vuotta vanhaa, torikauppa huomattavasti vanhempaa. Teräspalkkien kannattama ja koristama halli on tuntemattoman saksalaisen ajatusten työn tulos. Kauppahalli perustettiin maamme vanhimpien hallien perustamisruuhkassa. – –

Lihavuoret katoavat hallissa, kun ruotsalaisturistit saapuvat tekemään kauppoja. Rouva Anneli Löfmark tietää jo etukäteen, mitä kanta-asiakkaat haluavat.

”Hallikaupan suosio kasvaa. Tästä todistavat lisääntyneet asiakasmäärät”, Halli Oy:n toimitusjohtaja Raimo Hartman kertoo.

Vaasassa on tehty tutkimus, jonka mukaan hallissa on vuoden aikana asioinut 35 hallikauppiaan pakeilla puolitoista miljoonaa ostajaa. Hartmanin mukaan määrä tuntuu nousevan jatkuvasti.

”Yhtenä syynä suosion kasvuun on varmasti se, että ihmiset ovat kyllästyneet tehokkaisiin, mutta steriileihin itsepalvelumyymälöihin”, Raimo Hartman sanoo.

Osa vanhaa puu-Kouvolaa aiotaan säilyttää

Palanen vanhaa, vehmasta puu-Kouvolaa aiotaan säilyttää lähellä kaupungin keskustaa. Säilytettävää aluetta rajoittavat Veturimiehentie, Kymenlaaksontie ja Uudenmaankatu.

”Talot ovat melkein kaikki Karjalan kannakselta rautatieläisten 1920-luvulla siirtämiä huviloita”, kertoi vaatturi Arvi Kola.

”Täällä on varsin mukavaa ja rauhallista asua, mutta silti kauppatorille ei ole kuin parin minuutin matka.”

Kolmion muotoinen alue sisältää pätkän vanhaa, kaupungista Helsinkiin suuntautunutta valtatietä.

Tämä osa Varuskuntakatua palveli ennen Kouvolan pääväylänä Helsingin ja Lahden suuntaan.

Ahvenanmaalaisilla eniten kesämökkejä

Suomessa on tällä hetkellä arviolta 200 000 kesämökkiä.

Loma-asutus kasvaa vuosittain 13 000 uudella mökillä, ilmenee Valtakunnansuunnittelutoimiston ja Keski-Suomen taloudellisen tutkimuslaitoksen teettämästä tutkimuksesta.

Eniten loma-asuntoja omistavat ahvenanmaalaiset. – –

Tutkimuksen mukaan vuonna 1968 Suomessa oli 153 000 loma-asuntoa, keskimäärin 33 mökkiä tuhatta asukasta kohti.

Ahvenanmaalla tuhatta asukasta kohti oli 193 kesämökkiä.

Manner-Suomen alueella loma-asutusta oli kasautunut eniten Etelä-Savoon, Etelä-Hämeeseen ja Tammermaalle.

Ilmiö Josephine

Yhdeksän vuoden eron jälkeen saivat suomalaisetkin todeta – jälleen kerran – että Josephine Baker on hämmästyttävä ilmiö.

Naiset katsoivat uteliaina, herrat kiinnostuneina, miten lähes 50 vuotta maailmankuuluisuutta nauttinut tähti tuli tekemään suomalaista comebackia.

Sitä se oli, heti ensi hetkestä alkaen, todettiin yksimielisesti Helsingin Seurahuoneella.

”Tanssi on jäänyt ja paljasta pintaa on vähemmän kuin 35 vuotta sitten”, kuiskasi rouvashenkilö La Bakeria kuunnellessaan. ”Mutta charmi on entisellään, jos vieläkin lämpimämpää."

Parasta ovat persoonallisuus ja ääni. Josephine Baker on valinnut ohjelmansa pääasiassa vanhoista, tutuista laulukappaleistaan, joissa hänen pehmeä, voimakas äänensä pääsee hienosti oikeuksiinsa.

Kuuluisa diadeemipäähine on jäänyt pois, mutta paljetit ja strassikorut kimaltelevat kuten ennen vanhaan. Samoin hymy ja loistavan valkoiset hampaat.

Aika on käsitellyt hellästi Josephinea, huomattiin Seurahuoneella. La Bakerin lumousvoima on entisellään.

Niskanen johtaa oopperaa

Elokuvaohjaaja Mikko Niskanen suunnittelee jälleen uutta aluevaltausta.

Mikko, tv-1:n pääohjaaja, sekä musiikkitoimituksen Hannu Heikinheimo ovat juuri painuneet Etelä-Italian aurinkoon, jossa tutkivat maisemia ja mentaliteettia: he ohjaavat yhdessä tv-värifilmin Leoncavallon oopperasta Pajatso.

Idea on Hannu Heikinheimon mielessä pyörinyt jo pitkään, paljon ennen kuin hän kuuli Pajatson paluusta Kansallisoopperan ohjelmistoon.

Ohjaajaksi hän toivoi Mikko Niskasta ja pääosaan Caniona Veikko Tyrväistä. Ja näin tapahtuukin…

”Ensimmäisen kerran asiasta kuullessani otin sen enemmänkin huulenheittona”, sanoi Mikko Niskanen.

”Ajan mittaan siitä on tullut vakava asia. Olen aina pitänyt musiikista ja laulusta, mutta ooppera on minua ilmaisullisena muotona hiukan pelottanut. Se ei silti estä kokeilemasta.”

Jääluolia löytyi Inarin saarelta

Turku (Jukka Martinkari)

Salaperäiset ja aikaisemmin yleisesti tuntemattomat jääluolat on löydetty Inarin järven eräältä saarelta.

Pääluola, johon johtaa vain miehen mentävä aukko, on noin 30 metriä pitkä, ja sen pimeintä osaa peittää ilmeisesti tuhansia vuosia vanha jäälattia.

Jään paksuutta ei ole voitu arvioida. Koeporauksissa kalliota ei vielä ole tullut vastaan, joten jään vahvuuden selville saamiseksi tarvittaneen erikoislaitteita ja tutkaa.

Luola sijaitsee Korkia Maura -nimisellä saarella, jonne mantereelta on noin tunnin matka moottoriveneellä. Ivalosta saareen on matkaa noin 20 kilometriä.

Luolan löytäjä, turkulainen edustaja Keijo Parkkunen on tehnyt luola-alueen valtauksen, ja hänen tarkoituksenaan on vielä tämän matkailukauden aikana kunnostaa mm. luolaan saaren rannasta johtava tie turisteille. Niinikään hän aikoo valaista pimeät luolat.

Inarin jäisen mammuttiluolan suu on Korkia Maura -nimisessä saaressa noin 20 kilometrin päässä Ivalon rannasta. Luolan vierellä sen löytäjä, turkulainen edustaja Keijo Parkkunen.

Koonnut Pasi Oikarinen

