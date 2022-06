75 vuotta tänään

Kyllä tässä väkisinkin vireänä pysyy, kun on syntynyt kaksosten merkeissä. Toinen puoli kun aina riitelee toisen kanssa, naureskelee Jopi Rinne.

”Samalla kun teatterista on kadonnut vanha boheemisuus, tuntuu siltä kuin teatterityöntekijöiltä olisi kadonnut myös temperamentti. Teatterista on tullut tasaisesti eteenpäin puuskuttava liikelaitos, ei tunneta enää voitonriemua jos ei pettymystäkään.”

”Ollaan niin kuin virkamiehiä. Sellaiset suuret persoonat, ailahtelevat ja räjähtelevät, mutta innostavat kuten Pekka Alpo tai Valle Sorsakoski Viipurin teatterissa ovat nykyisin harvinaisuuksia”, sanoo Joel Rinne, Kansallisen konkari.

– –

”Onhan tässä ollut sopeutumista uusien virtausten ja uusien teatteripolvien tullessa ja vaihtuessa. Eikä se aina ole niin helppoa ollut.”

Tärkeintä Jopin mielestä on kuitenkin aina ollut jokaisen uuden työn ottaminen haasteena.

”Siinä tarvitaan pohjalla suuri annos kunnianhimoa, ei itsekästä menestymisen himoa, vaan työn onnistumiseen tähtäävää kunniantuntoa. Rooliin on purtava kiinni kuin nälkäinen leipään, siitä se lähtee”, tuumailee Jopi.

Olavi Virta eläkkeelle

Tanssilavojen ja tangon kuningas Olavi Virta on päässyt eläkkeelle.

Opetusministeriö näet myönsi hänelle valtion taiteilijaeläkkeen sosiaalisten perusteiden ja taiteellisten ansioiden vuoksi.

Kuningas on vetäytynyt syrjään Tampereelle Pispalaan.

Olavi Virta on päässyt ansiosta eläkkeelle.

Danny ja Käärme

Kiertelemään lähtee jälleen viihteen ihmemies ”Danny” Ilkka Lipsanen.

Hänen viihteensä on tänä kesänä nimeltään ”Käärme”.

Monenlaista symboliikkaa sisältyy sanaan ja varmaan myös itse esitykseen.

Ympäristökokous alkoi toiveikkain avauspuhein

Tukholma (Kari Kallio)

YK:n ympäristökokous alkoi maanantaina Tukholmassa.

Ensimmäinen yleisistunto myöhästyi kuitenkin puoli tuntia: ”Liikenneruuhkat ovat pysäyttäneet useat edustajat kaupungilla. He ovat pyytäneet avauksen siirtämistä, että ehtisivät kokoukseen”, valitteli YK:n pääsihteeri Kurt Waldheim ympäristöongelmia nuijiessaan työkokouksen avatuksi iltapäivällä.

Aamupäivällä sekä Waldheim että Ruotsin pääministeri puhuivat Tukholman kuninkaallisessa oopperassa pidetyssä avajaistilaisuudessa.

Kokousedustajien lisäksi olivat oopperasalissa läsnä Ruotsin kuningas Kustaa sekä prinssit Carl Gustaf ja Bertil.

Sadoittain poliiseja oli uteliaiden tukholmalaisten keralla saapunut Kuninkaallisen Oopperan edustalle, missä Tukholman ympäristönsuojelukonferenssi virallisesti avattiin.

Lähi-itään lähtijät tiukennetussa tarkastuksessa

”Laittakaa kellot, kolikot ja kaikki taskuissanne olevat metalliesineet tähän muovipussiin, olkaa hyvä”, neuvoi lentokenttävirkailija Helsingin lentoasemalla maanantai-iltana Tel Aviviin, Israeliin lähteneitä seuramatkailijoita.

”Joudutte kulkemaan metallinilmaisimen läpi.”

Lentokentän poliisin koko miehistö tarvittiin suorittamaan ensimmäistä tiukennettua turvallisuustarkastusta.

Kaikki Finnairin DC-8 suihkukoneella klo 21 Tel Aviviin lähteneet 186 matkustajaa pantiin kulkemaan metallinilmaisimen läpi ja käsitavarat tarkastettiin.

Samaan aikaan toisaalla lentoaseman uumenissa tutkittiin matkalaisten kaikki laukut tarkkaan.

– –

Viime viikolla Tel Avivin lentokentälle tehty hyökkäys, jossa kuoli ja loukkaantui satoja henkilöitä, ei ollut pelottanut pyhiinvaeltajia.

Peruutuksia ei tehty.

Tiukennettu turvallisuustarkastus Helsingin lentoasemalla ei lainkaan hermostuttanut eläkelaista Kössi Rautavuorta ja tämän vaimoa Gretaa. Korut, kellot, kolikot ja muut metalliesineet on koottu muovipussiin tarkastuksen ajaksi. Heikki Rautavuori (keskellä) tarkastaa vielä, että vanhempiensa kaikki matkapaperit ovat kunnossa.

Helle täytti Kaivopuiston kallionkolot

Helle sai helsinkiläiset liikkeelle maanantaina.

Innokkaat kesän ja auringon palvojat täyttivät puistojen penkit ja Kaivopuiston. Lämpö nousi Helsingissä 21 asteeseen.

Monet lähtivät matonpesuun merenrantaan, jotkut pakkasivat retkikassinsa ja nauttivat päivästä puistossa tai rantakallioilla.

Tiistainakin ja keskiviikoksi ennustetaan sisämaahan hellettä.

Autotonta keskustaa voidaan kokeilla ensi keväänä Helsingissä

Helsingin autotonta ydinkeskustaa voidaan kokeilla mahdollisesti ensi keväänä.

Tällöin olisi kokeen kestoaika puolisen vuotta.

Esimakua lähes autottomasta keskustasta saadaan Helsinki-päivänä kesäkuun kahdentenatoista.

Helsinki-päivällä on tällä kertaa vahvasti liikennepoliittinen sävy, sanoo dipl.ins. Seppo Sanaksenaho.

Ratsastushommeleista

Jukka Kajava

Vaikea on uskoa, että nuoren varakkaan englantilaisen ladyn ratsastushommelit kiinnostaisivat nuoria katsojiamme niin paljon, että niitä kannattaisi esitellä peräti 13 sarjajakson voimalla.

Ykkösverkkoon Englannin kaupalliselta televisiolta ostettu ”Ratsutilan nuoret” perustuu tunnetusti yksipuolisen, romantisoivan ja nimenomaan päiväunitehtailijan Monica Dickensin nuortenromaaniin.

Tapahtumat liitelevät vauraissa kartanoissa, vauraitten herrasväkien parissa, ja ovat yhtä asiallisia kuin vappulehdet.

Ensimmäisessä jaksossa rikas tyttöressukka Dora joutui silminnäkijäksi kaupungin huligaanien ratsastellessa kartanon hevosilla.

Seurauksena oli epävirallinen oikeudenkäynti, jossa muuan söötti ja viaton renkipoika sai potkut työpaikastaan.

Mitä tämän jälkeen tapahtuu, sitä ei ole vaikea arvata. Siksi monasti ennättivät Doran ja poikasen katseet kohdata toisensa.

Viime vuosina ja kuukausina latistuneitten ykkösverkon nuortenohjelmien joukkoon ”Ratsutilan nuoret” kieltämättä sopii kuin jyvä vakoon, mutta kasvusta ei taida olla takeita.

Kuopio sai nähdäkseen tanssia ajan tasalla

Kuopio (Raoul af Hällström)

Kuopion viimevuotisen tanssifestivaalin sensaationa oli englantilainen Rambert-baletti.

Tänä vuonna sai aikaan samanlaisen taiteellisen kohun ranskalainen seurue Compagnie Anne Béranger.

Molemmat ovat täysin moderneja baletteja, tämän päivän uutta tanssia luovia.

Heidän rinnallaan kotimaiset ns. ”modernit" tanssiyrityksemme ovat pari vuosikymmentä ajasta jäljessä.

Anne Béranger, muuan ranskalaisen television mainioimpia tuottajia, perusti oman tanssiryhmänsä vasta kaksi vuotta sitten, ja nyt jo se on saavuttanut reilua tunnustusta sekä Pariisissa että useissa Euroopan maissa.

Kuopion tanssifestivaaleilla on syytä ylpeillä siitä, että Rambert ja Béranger on järjestetty esiintymään tänne, ennen kuin pääkaupunkimme on ollut heistä tietoinenkaan.

Anne Bérangerin ranskalainen nykybaletti on hämmästyttänyt ja kiehtonut yleisöä Kuopion festivaaleilla. Itätuuli-baletissa tanssivat Georges Tugdual (vas.) ja Jean-Marie Marion (ilmassa).

Demareilla isoin?

Maija Hollmen-Bärlund

Raja se on pakinoitsijoidenkin väittämillä.

Tavallisesti tietonsa niin luotettaviin lähteisiin perustava Ilta-Sanomien Bisquit väitti eilen, että ”sosiaalidemokraateilla on isompi kuin muilla miehillä”.

Tämä voi olla hyvin vaarallinen väittämä.

Näin saadaan puolueeseen pakostakin lisää jäseniä, sillä eihän kukaan halua, että hänet voitaisiin jo jäsenkirjan perusteella määritellä huonommaksi kuin muut.

”Joka jätkällä jäsenkirja housuissa!” onkin demareiden uusin iskulause.

Talo hajalle paljain käsin

Viisitoista karaten taitajaa on hankkinut nimiinsä hävittämisen maailmanennätyksen: he hakkasivat käsillään, päällään ja jaloillaan hajalle kokonaisen talon.

Ilman mitään työkalua tietysti.

Miehiltä meni kaikkiaan kuusi työtuntia 150 vuotta vanhan talon tuhoamiseen. Talo oli nimenomaan varattu tähän tarkoitukseen Bradfordissa, Englannissa.

Kun urakka oli ohi, miehet kumarsivat hirsikasan äärellä. Vanhan tavan mukaan kuuluu kumartaa lyödylle vastustajalle.

Pahimpana kohtana karatemiehet pitivät palomuuria.

He tekivät työnsä paljain jaloin perinteinen karatepuku yllään.

Parisataa katsojaa oli kertynyt seuraamaan talon tuhoamista.

Tulot menivät hyväntekeväisyyteen. (Reuter)

Hammas kalvoi

Malagassa Espanjassa asuva Antonio Zafra oli kärsinyt kivuista rinnassaan jo viitisen vuotta.

Lopulta hänet määrättiin kuvattavaksi.

Röntgenkuvissa näkyikin kivun aiheuttaja: Antonio oli nielaissut tekohampaansa.

”Olinkin jo vuosia etsinyt niitä”, päivitteli Antonio tohtoreille. (Reuter)

Saksalaissyntyinen Hollywoodin tähti Elke Sommer on avannut Berliinissä omien maalaustensa näyttelyn. Halvimmat akvarellit maksavat 1 500 markkaa.

Koonnut Kari Lankinen

Lue lisää: hs.fi/aikakone