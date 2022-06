Maailman suurin kantosiipialus Prlncess of the Waves aloitti reittiliikenteen saapumalla Tukholmasta Turkuun viidessä tunnissa 20 minuutissa. Aluksen matkanopeus kohoaa parhaimmillaan 32 solmuun; tällöin aluksen syväys on vain puolitoista metriä.