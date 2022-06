75 vuotta tänään

Joka päivä tekee entinen suurjuoksija Paavo Nurmi kaksi kuuden kilometrin pituista kävelylenkkiä.

Kävelykepin ja taloudenhoitajansa tukemana hän parinkymmenen sentin pituisin askelin ohittaa hitaasti Jean Sibeliuksen massiivisen monumentin.

Paavo Nurmi ei halua olla legenda. ”Olen maailman tiedotusvälineiden tekemä nimi, jolla ei ole merkitystä.”

”Olen elänyt turhaan, en ole saanut aikaan mitään.”

Paavo Nurmen katkeruudessa on jotain häkellyttävää.

Tänään 75-vuotispäivänään hän elää kuten muinakin päivinä: tekee kävelylenkkinsä, ei syö syntymäpäiväkakkua, eikä kohota ryppyisellä vapisevalla kädellään samppanjalasia.”

”Minä olen murhattu mies, ei ole sopivaa juhlia.”

Hänellä on ollut sydänveritulppa, aivoveritulppa, hänen kuulonsa on vammautunut, hänen vasen silmänsä on sokea, oikeassa on alkava harmaakaihi.

– –

”Tällaisella minut murhattiin”, sanoo Nurmi ja näyttää kuvaa toisesta lehtisestä. Ja sitten toisesta.

”Tällaisella minua olisi pitänyt hoitaa, rakovälimikroskoopilla.”

”Haluaisinkin varoittaa ihmisiä. Lääkärinhoitoon hakeutuessaan heidän pitäisi ottaa selvää, että lääkärillä on kunnon välineet.”

Neuvostolehti: Nationalistiliike toimii Ukrainassa

Moskova (New York Times)

Neuvostoliitto on myöntänyt, että Ukrainassa on olemassa nationalistiliike, jolla on kiinteät siteet ulkomailla toimiviin kommunismin vastaisiin emigranttijärjestöihin.

Eräiden Ukrainan lukeneiston jäsenien on pitkään tiedetty vastustaneen liiallisena venäläistämisenä ja sananvapauden puutteena kokemiaan ilmiöitä. He ovat taistelleet saadakseen ukrainan kielen entistä laajempaan käyttöön tasavallassaan.

Yksityiskohtaisia tietoja heidän toiminnastaan saatiin lehdistötilaisuudesta, jonka piti Kievissä Jaroslav Dobosch, ukrainalaista syntyperää oleva belgialainen opiskelija.

Hän kertoi, että hänet oli lähetetty Neuvostoliittoon solmimaan yhteyksiä nationalisteihin.

Yli 5 000 kokeili ilmaismetroa

Maanantain Helsinki-päivänä, pääkaupungin täyttäessä 422 vuotta, oli kiinnostus metroajeluja kohtaan jo aamusta lähtien valtava.

Matkustajat saivat ajaa metrolla yhdeksästä aamulla aina kello 20 asti illalla. Metromatkustajia kuljetettiin busseilla kaupungista junille Siilitien asemalle. Mukaan otettiin myös liputtomia ihmisiä.

Jokainen junavuoro oli täynnä; ilmaista metroajelua varten painetut 4 200 lippua loppuivat alkuunsa.

Jokaisen junavuoron istumapaikat olivat täynnä ja monet joutuivat seisomaan käytävillä.

Metrotoimistosta arveltiin, että päivän mittaan ajoi metrolla kaikkiaan yli 5 000 matkustajaa.

Metroa kokeilemaan pääsi puolen tunnin välein noin 250 matkaajaa kerrallaan. Menoa kehuttiin tasaiseksi ja miellyttäväksi. Pikkupoikien mielestä jopa niin miellyttäväksi, että varmuuden vuoksi kokeiltiin moneen kertaan.

Autottomassa keskustassa vain vähän ”rikkureita”

Helsinki-päivän operaatio ”autoton” keskusta sujui melko mutkattomasti.

Aleksanterinkadulla pahimpaan ruuhka-aikaankin, noin kello 16 jälkeen, saivat jalankulkijat olla rauhassa yksityisautoliikenteeltä.

Tosin poliiseja ei riittänyt joka kadulle, ja satunnaisia ajokiellon rikkojia näkyi, mutta melko vähän.

”Mitään rangaistuksia emme anna, koska ennakolta ei ajokielloista ole varoitettu tarpeeksi”, kertoi nuorempi konstaapeli Matti Väätäinen, joka seisoi Keskuskadun ja Kaivokadun kulmassa.

Väätäinen arveli, että yksityisautoliikenne oli Helsinki-päivänä supistunut alle puoleen normaalista.

Yksityisautoilijat olivat jättäneet Helsinki-päivänä Aleksanterinkadun melkein rauhaan, joskin satunnaiset ”rikkurit” pitivätkin kävelijät visusti jalkakäytävillä.

Junnu pääsi Seutulaan

Suomen kuuluisin lentokone, Bremerin Junnu, on päässyt takaisin Seutulaan, missä sillä lennettiin viimeisen kerran vuonna 1969 lentoaseman vihkiäisissä.

Junnu on ollut Malmin lentokonehallin nurkassa ja odottanut ”pelastajaansa”, suomalaista ostajaa.

Junnu seisoo nyt arvokkaana Gnat-suihkuhävittäjän rinnalla Helsingin lentoaseman ajorampin alla ja sitä voi käydä katsomassa jokainen Seutulassa kävijä.

Junnu on osa maanantaina avatusta Ilmailumuseoyhdistyksen näyttelystä.

Bremerin Junnu on päässyt pois Malmin hallin nurkasta Seutulaan. Junnu edustaa ilmailunäyttelyssä omaa vuosikymmentään, 30-lukua, suihkuhävittäjien rinnalla.

Merimuseo sai Salama-laivan

Savonlinna (HS)

Viime vuosisadalla uponnut ja viime vuonna Saimaan pohjasta nostettu Salama-laiva luovutettiin maanantaina Savonlinnassa merimuseolle.

Salama sijoitetaan syksyllä avattavaan merihistorialliseen museoon Helsingin edustalle.

Enso Gutzeit Oy:n laivasto-osasto nosti Salaman noin vuosi sitten ja hinasi sen telakalle. Salama hinataan vielä tämän purjehduskauden aikana Helsinkiin.

Sen uusi sijoituspaikka on Helsingin Hylkysaari, jossa Suomen merimuseoyhdistys aloittaa maisteri Chr. Ericssonin mukaan välittömästi laivan rungon entistämisen.

Enso-Gutzeitin puolesta Salama -aluksen luovuttivat merimuseoyhdistykselle johtaja Lassi Parkkinen (kesk.), tri Yrjö Roitto (vas.) ja tiedotuspäällikkö Carl-Johan Ganszauge.

Muistojuhla uhkasi kaataa laivan

Kuopio (HS)

Vehmersalmelaiset muistivat höyrylaiva Louhen uhreja seppeleenlaskulla kuntansa 50-vuotisjuhlapurjehduksella Suvasvedellä.

Veteen sijoitetulle alustalle laskettiin seppele täsmälleen sille paikalle, mihin Louhi-laiva upposi.

Laiva pysäytettiin ja se alkoi keinua uhkaavasti, kun kansa ryntäsi samalle puolelle laivaa nähdäkseen yläkannelta tapahtuvan seppeleenlaskun.

Louhi upposi Vehmersalmen Enonlahdessa 15. toukokuuta 1934 ja vei mennessään 33 ihmistä, joukossa 7 vehmersalmelaista. Onnettomuudesta pelastui 85 ihmistä.

Onnettomuus on sisävesireittiemme suurimpia haaksirikkoja.

Muistojuhlaa häiritsi pieni epäonni, kun laiva kääntyessään katkaisi seppeleenlaskualustalle pystytetyn ristin ja seppele livahti maanviljelijä Juho Pulkkisen ja kunnanvaltuuston puheenjohtaja Väinö Lyytisen käsistä.

Seppele piti kuljettaa Pulkkisen rannasta tulleella veneellä alustalleen.

Virren veisuun aloittivat autoilija Paavo Pekkarinen (vas.) ja maanviljelijä Juho Pulkkinen. Seppeleenlaskua odottaa valtuuston puheenjohtaja Väinö Lyytinen. Vielä tässä vaiheessa oli risti tallella seppelettä varten sijoitetulla alustalla.

Automuseo avattiin

Ford-henkilöauto vuodelta 1903 on vanhin automobiili Hämeenlinnassa maanantaina avatussa valtakunnallisessa automuseossa.

21 autovanhuksen joukossa ovat myöskin marskin käytössä ollut Rolls Royce malli 23 ja tasavaltaa enteillyt umpikumirenkainen kuorma-auto Republik vuodelta 1918.

Automuseoon, joka sijaitsee Ahveniston moottoriradan pääportin pielessä, on tarkoitus tuoda lisää autoja ja järjestää myös alan historiallisia erikoisnäyttelyitä.

Rosenlew kokeilee seisovaa muovikassia

Pori (HS)

Rosenlew-Pakkaus kokeilee ns. seisovien muovipussien valmistusta. Taloudellisen menetelmän löytäminen veisi paperisilta pusseilta viimeisen oleellisen edun muovisiin verrattuna.

Diplomi-insinööri Per Nyman Rosenlew-Pakkauksen Ulasoorin tehtaalta uskoo muovin sivuuttavan paperin lähes kokonaan pussien ja kassien raaka-aineena.

”Kehitys näkyy jo voimakkaana.”

Kyösti Laasonen kotiradallaan

Pori (HS)

Jousiampuja Kyösti Laasonen harjoittelee kotonaan kohti Müncheniä. Ampumamatka on kuusi metriä makuuhuoneen yhdestä nurkasta toiseen huoneeseen. Hän jos kukaan voi kehua olevansa kotiradallaan.

Taulu on pieni, mutta jousi ja nuolet normaaleja. ”Tehokasta harjoitusta”, sanoo Laasonen.

Marja-vaimo ja Katri-tytär toimivat tarkkailijoina.

Kyösti Laasosen mallivenytys. Valvojina vaimo ja perillinen.

Pohjois-Korealla oma yhdistymismallinsa

Pohjois-Korean pääministeri Kim Il Sung on vakuuttunut siitä, että Pohjois- ja Etelä-Korean yhdistämistä helpottaisi, jos amerikkalaiset joukot poistettaisiin maan eteläosasta.

Kim Il Sung korosti tätä voimakkaasti kahdelle tunnetulle New York Timesiä edustavalle amerikkalaiselle lehtimiehelle, Harrison Salisburylle ja John Leelle äskettäin myöntämässään haastattelussa.

Haastattelu on ensimmäinen, jonka Pohjois-Korean pääministeri on myöntänyt suuren länsimaisen lehden edustajille.

Se tapahtui kysymysten ja vastausten muodossa, ja Kim Il Sung käsitteli siinä maansa suhteita Yhdysvaltoihin ja yhdistymistoiveita.

Pohjoiskorealaiset eivät usko uuteen sotaan etelää vastaan, vaikka amerikkalaisjoukot lähtisivätkin, mutta Kim Il Sungin hallitus on varuillaan. Työläis- ja talonpoikaismiliisin paraatimarssia Pjongjangissa.

Joka kolmas britti hampaaton

Lontoo (Erkki Arni)

Brittejä uhkaa kansallinen hampaattomuus.

Joka kolmas aikuinen englantilainen on menettänyt kaikki hampaansa ja useimpien nyt 5-vuotiaiden lasten uskotaan saavan suuhunsa hammasproteesit ennen 20 ikävuottaan.

Hammasmätä ja muut hammastaudit ovat Englannissa yleisempiä kuin mikään muu sairaus, sanoo hammasterveyden säätiö julkistamassaan tutkielmassa, jonka tarkoitus on osoittaa niin yksityisille kansalaisille kuin viranomaisillekin, mitä hammashoidon laiminlyönti maksaa.

Se maksaa säätiön mukaan Englannin talouselämälle vuosittain 45 miljoonaa puntaa eli 450 miljoonaa mk menetettyjen työpäivien muodossa.

Brittien hammashoito vaihtelee kehnosta kurjaan jo lapsuudesta.

– –

Tutkielmassa lainataan yleistä englantilaista sanontaa, että on helpompaa antaa hampaiden tippua suusta tai vedättää ne pois ja panna tekohampaat tilalle, kuin harjata hampaansa kunnolla ja käydä hammaslääkärissä ajoissa.

Sikiön kivekset miehelle

Beirut (Reuter)

Maailman ensimmäinen kiveksensiirtoleikkaus on tehty Libanonissa, ilmoitettiin Beirutissa sunnuntai-iltana.

Kuukauden ikäisen sikiön kivekset siirrettiin 28-vuotiaalle miehelle kuusi viikkoa sitten tehdyssä leikkauksessa.

Leikkauksen kerrotaan onnistuneen ja miehen saaneen parannuksen kyvyttömyyteensä.

Sivuvaikutuksina ilmoitetaan parrankasvun lisääntyneen ja painon pudonneen.

Ennätys sadan metrin spagetissa

Neljä italialaista siirtolaista teki uuden maailmanennätyksen Orangessa, Australiassa ahmiessaan sata metriä spagettia 42 sekunnissa.

Edellinen ennätys oli 52 sekuntia huonompi, ja se oli vuodelta 1967 – ainakin Guinnessin ennätysten kirjan mukaan.

Parisen sataa ihmistä oli todistajina, kun kvartetti – Tony Anico, Frank Busato, Danny Signor ja John Urse – hotki spagetin suuhunsa paikallisessa bistrossa sen jälkeen, kun kaupungin poliisipäällikkö oli yhdessä kapakan omistajan kanssa tarkistanut mittaukset.

Koonnut Kari Lankinen

