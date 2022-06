Asfaltin levittäminen jos mikä on kuumaa hommaa. Siksi pikimiehen paidattomuus tuskin loukkaa ketään kaupungissakaan. Mutta annas olla jos tämä vaikka ruokatunnilla istahtaisi puiston penkille...

Tapahtui helteisessä Helsingissä kesällä 1972: nuori mies yrittää puiston penkillä ilman paitaa nauttia Suomen lyhyen kesän auringosta. Mutta kauaa ei auringonotto kaupungilla kestä. Paikalle sattunut poliisi kehottaa nuorukaista panemaan paidan päälleen...

Tapahtui samana päivänä samassa kaupungissa: ryhmä miehiä laskee kadulle kuumaa asfalttia autojen tallattavaksi. Useat heistä työskentelevät ilman paitaa. Ohi kulkeva poliisi katsahtaa pikimiesten touhuja. Ja jatkaa mitään sanomatta matkaansa...

Edellä kerrotuissa tapauksissa oli kaksi erilaista tulkintaa Helsingin kaupungin yleisen järjestyssäännön pykälistä, jotka määrittelevät, miten kaupungilla on esiinnyttävä.

Järjestyssääntö sanoo asiasta seuraavaa:

8. Älköön kukaan julkisesti käyttäytymisellään loukatko säädyllisyyttä tai häiritkö yleistä järjestystä.

10. Uitaessa sekä auringon- tai ilmakylpyjä otettaessa yleisellä tai yksityisellä paikalla älköön loukattako säädyllisyyttä tai häirittäkö yleistä järjestystä.

Kovin tarkoin ei järjestyssääntö määrittele, millaisissa hepenissä kaupungilla saa tai ei saa esiintyä. Ainoa ehto on, että ei saa loukata säädyllisyyttä tai häiritä yleistä järjestystä. Paidoista ei puhuta sanallakaan.

Apulaispoliisimestari Matti Vanne vetää säädyllisyyttä loukkaavan rajan siihen, mitä yleinen mielipide pitää loukkaavana. Hyväksyttävää on siis kaikki, mihin on totuttu.

E-välineet tv-ruutuihin

Kondomit, kierukat, pillerit ja muut ehkäisyvälineet pääsevät lähiaikoina television kuvaruutuun.

Tv:n ohjelmaneuvosto antaa tiettävästi tänään Mainos-tv:n johdolle suosituksen, jossa muistutetaan siitä, että e-välinemainokset kelpaavat kuvaruutuun siinä missä muutkin mainokset.

Ehkäisyvälineiden mainontaa ei tähänkään asti ole kielletty televisiossa, mutta Mainos-tv:n johdon kerrotaan suhtautuneen niihin kylmäkiskoisesti.

Mainosten puolesta puhuvan suosituksen takana ovat tiettävästi lähes kaikki poliittiset ryhmittymät ja Väestöliiton kerrotaan olleen myös ajamassa sitä.

Ehkäisyvälineiden mainonnalla pyritään tavanomaisen myyntityön ohella myös vähentämään abortteja ja sukupuolitauteja poistamalla kyseisiin välineisiin liittyviä harhakäsityksiä ja ennakkoluuloja.

Revon pakkoloma johti yleisradion lakkoon

Yleisradion vappuohjelmia koskeva riita huipentui torstaina: hallintoneuvosto passitti radion johtajan Eino S. Revon puoleksi vuodeksi virkavapaalle äänin 11–7.

Radio- ja tv-toimittajien liitto vastasi päättämällä aloittaa kolmen päivän istumalakon perjantaiaamuna kello 04.

Lakolla on tarkoitus lopettaa kaikki yleisradion ohjelmat radiossa ja tv:ssä maanantaihin asti.

Eino S. Revon pakkoloma alkaa heinäkuun alusta ja kestää puoli vuotta. ”Sinä aikana käyn myös korvaleikkauksessa, sillä oikea korva on täysin lukossa”, Repo valitti ja hieroi vasenta korvaansa.

Revon pakkolomapäätös syntyi ei-sosialistien enemmistön äänin. Tv:n johtaja Pertti Paloheimo selvisi varoituksetta. Sekä Repo että Paloheimo saivat kuitenkin huomautuksen vappuohjelmista.

Revon tehtäviä radion johtajana ryhtyy hoitamaan radion teatteriosaston päällikkö Pekka Lounela ja johtokuntaan hänen tilalleen tulee Mauno Tamminen (kom).

Revon pakkoloma alkaa heinäkuun alussa ja päättyy 31. joulukuuta.

Hallintoneuvosto totesi päätöksensä perusteluissa, ettei Repo ole toistuvista varoituksista huolimatta noudattanut toimiluvan ja ohjelmatoiminnan säännösten edellyttämää tasapuolisuutta radion ohjelmissa, minkä hallintoneuvosto on viimeksi todennut vappuohjelmiston yhteydessä.

Suomi sekä isäntämaa että osallistuja

Suomella on Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökonferenssiin liittyvissä asioissa kaksi roolia: Suomi on sekä potentiaalinen isäntämaa että osallistuja.

Missään tapauksessa Suomen toiminta ei jää pelkäksi majatalonpidoksi, sanoi ulkoministeriön poliittisen osaston apulaisosastopäällikkö, tohtori Keijo Korhonen selostaessaan Suomen turvallisuuspolitiikan perusteita Puolan puolustusministeri, kenraali Wojciech Jaruzelskille ja muille puolalaisille vieraille.

Puolan puolustusministeri Jaruzelski puolisoineen saapui torstaina viralliselle vierailulle Suomeen.

Puolan puolustusministeri, kenraali Wojciech Jaruzelski tervehtii kunniakomppaniaa Helsingin lentoasemalla. Vieras otettiin vastaan sotilaallisin kunnianosoituksin. Vieressä seuraa tervehtimistä kunniakomppanian päällikkö, kapteeni Tapio Skog.

Salmiakkijauheen myynti

Luin tässä lehdessä 5.6.1972 olleen artikkelin, jossa esitettiin eri mielipiteitä salmiakkilakritsijauheen terveydellisistä haitoista.

Jätettiin kuitenkin mainitsematta yksi ilmeinen haitta, epähygieenisyys.

Lapsethan syövät sitä useimmiten kostuttamalla sormensa ensin suussaan, sen jälkeen sormi työnnetään jauheeseen ja taas suuhun. Samalla pussilla voi sitten vielä olla useampia lapsia.

Mielestäni jauheen myynti pitäisi lopettaa.

Huolestunut äiti

Petsamosta Uraliin Suur-Suomen laulu soi

Antoisaa ammennettavaa moneenkin laulu- ja sketsi-iltaan löytää taatusti, kun kaivelee 20- ja 30-lukujen armoitetun hallitsevan kulttuurin kotkanlentoa.

Näiden vuosikymmenien Suomalaisen elämänmuodon tarkastelu näyttääkin olevan ehtymätön lähde myös Ryhmäteatterin kesäisen lauluillan valkeiden öiden muisteluun. – –

Leena Uotila, Juha Häkkänen, Maija Leino ja Markku Söderström 30-luvun ylioppilasnuorisona Ryhmäteatterin lauluillassa Muistatko valkeat yöt.

Palavaa isänmaanrakkautta huokuvat nuoret, Juha Häkkänen, Markku Söderström , Leena Uotila ja Maija Leino parodioivat rajatta Asko Apajalahden rakentamassa pikkuporvarillisen ummehtuneessa miljöössä ja näkevät unia Karjalan riippakoivuista.

Toni Edelmannin ja Pekka Laitisen sovittama musiikki svengaa samaa tahtia stepaten, jatsaten ja humpahtaen.

Palapelin keskelle on Ilkka Kylävaaran ohjauksessa rakennettu nuorisoseuranäytelmä, Eetu Ollikaisen arkistosta löydetty pirullinen pieni farssi Rotututkimus Rönkkölässä, joka on kaksoiskappale viimevuotisesta Ollikaisesta. Nyt särpimenä on kansallissosialismin arjalaisaatetta ihannoivan kyläpäällikön perhekunnan piikahuolet.

Mitään suuria kokonaisuuksia, laajoja kaaria tämä ilta ei sinällään rakentele, vaan keräilee materiaaliaan pala palalta, erimuotoisina ja -sävytteisinä impulsseina. Mutta se lienee kesäisen lauluillan tarkoituskin.

Nuo mainiot miehet Kauhavalla

Kadettialikersantti Matti Sorsa sulkeutui Fouga Magisteriin ja johti hetken kuluttua kadettien osastolentoa Kauhavan taivaalta.

Raha ja Finnair, siinä Suomen ilmavoimien suurimmat ongelmat kenraalimajuri Eero Salmelan mukaan.

”Jos meiltä menee koulutettuja miehiä Finnairille samaa vauhtia kuin viime vuonna, niin vuonna 1975 Suomen ilmavoimat siirtyvät historiaan”, tuumii Salmela, ilmavoimien komentaja, hiukan tuiman näköisenä rauhallisista miehistään, joita ei hevillä säikytetä.

Itse komentaja on tyyniluontoinen hämäläinen, jolla alaistenkin todistuksen mukaan on usein tarvittava ”pitkä vieteri”.

Viime mainittu tuli sanontana useaan otteeseen esille Kauhavan ilmasotakoulussa, jonne lehdistö lennätettiin tutustumaan uusiin toimitiloihin, koulutukseen ja muuhun mielenkiintoiseen. – –

Nyt Kauhavan kenttä on maan vilkkaimpia – ”painii samassa sarjassa Helsingin ja Malmin lentoasemien kanssa”, sanoi ilmasotakoulun johtaja, eversti Rauno Meriö.

Kauhavan lentokenttä näyttää välistä kuin Fouga Magister -viidakolta. Ilmavoimien komentaja kenraalimajuri Eero Salmela (keskellä), ilmavoimien teknillisen koulun johtaja everstiluutnantti Raimo Laine (vas) ja majuri Lars Olander odottelivat taitolentonäytöksen alkamista.

Neilikoita eniten Turusta

Turku (HS)

Automatiikan avulla pystytään entistä tarkemmin ja helpommin säätämään leikkokukkien viljelyteknisiä olosuhteita.

Vaikka tuotantokausi on pitkä, ovat kevät- ja kesäkuukaudet silti ruusun- ja neilikantuotannossa tärkeitä, sanoo kauppapuutarhaliiton toimitusjohtaja M. W. Kalevi.

Turku on tällä hetkellä Suomen suurin neilikoitten tuottaja. Ainoastaan talvikuukausina on turvauduttava ulkomaiseen satoon.

Ruusun ja neilikan viljelyn hallussa on tällä hetkellä kasvihuonepinta-alaa kummallakin runsaat 16 hehtaaria.

Suomessa viljellään vuosittain 25 miljoonaa neilikkaa eli 5–6 neilikkaa asukasta kohti.

Koonnut Pasi Oikarinen

