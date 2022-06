Loistaviin työpaikkalounaisiin on mahdollisuudet ainakin Marimekon konttorissa. Vieraina maanantaina oli joukko amerikkalaisia muoti-ihmisiä. Armi Ratia on aina yhtä tyylikäs oman talon tuotteissa. Marolyn Bailey vasta opettelee vaatteiden tekemistä.

Maija Hollmen-Bärlund

On olemassa ihmisiä, joille kaikki onnistuu. Armi Ratia on tällainen harvinaisuus.

Kaalipiirakka on kaalipiirakkaa melkein missä vaan, mutta kun sitä tarjotaan Armin ympäristössä, se saa aivan oman vivahteen.

Jos vielä puhutaan siitä kuka maallemme tekee tehokkainta matkailumainontaa tällä hetkellä, voisi Armi jälleen nostaa tassua.

Toistakymmentä amerikkalaista toimittajaa ja nuorta muoti-ihmistä oli Marimekon vieraina maanantaina.

– Mietin kuumeisesti ostaisinko itselleni yhden ihanan mekon vai veisinkö sukulaisille tuliaisia, miettii muotipiirustusta opiskeleva kalifornialainen Sigrid Simonson, 19.

– Erikoisesti pidän siitä hyvästä puuvillan laadusta mitä Suomessa olen nähnyt. Itse suunnittelen vaatteita college-nuorille, farmarihousut ovat yhä in USA:ssa.

– Tällä hetkellä alkaa myös olla muodissa pukeutua, toteaa Armi väliin.

Sigrid väittää ainakin omassa maassaan käyvän näin.

– Sitäpaitsi on meilläkin jotain Marimekon tapaista...

– Niin todella! Eräskin Skandinavia-kokoelma oli niin Marimekon tapainen, että meinasin nostaa oikeusjutun, toteaa Armi.

’Mademoiselle’ -lehti, jonka mukaan pukeudutaan ja riisutaan pitkin maailmaa, tekee numeron, jonka kuvaukset on hoidettu Suomessa. Perusteelliseen tapaansa he toivat suksetkin mukaansa kuvauksia varten.

Suomalaista naista edusti myös Jutta Zilliacus keltaisessa intialaisessa puvussa.

Väätäinen uhkasi heittää ulos haastattelijat

Juha Väätäinen joutui urheilun julkisen sanan piirittämäksi saavuttuaan kotimaahan.

Kaksinkertainen Euroopan juoksumestari Juha Väätäinen, 31, tuli etelän mailta Portugalista Suomeen keskittymään olympialaisiin mielipiteiltään entistä terävämpänä.

Viime eduskuntavaalien kokoomuksen kansanedustajaehdokas Väätäinen oli pahoittanut mielensä, kun lehdistö ei ollut häntä vastassa joulukuussa. Hän tuli silloin Keniasta erään lehden antamalta palkkiomatkalta.

Väätäinen uhkasi heittää muut paitsi palkkiomatkan antaneen lehden edustajat tiedotustilaisuudesta, mutta malttoi kuitenkin mielensä.

Vastoin entisaikojen suurjuoksijan Paavo Nurmen, 75, mielipiteitä Väätäinen kehui suomalaista lääkärikuntaa eteväksi. Hän sanoi, ettei ole hänen huolensa, kestääkö hän harjoitusrääkkiä vai ei. Se on lääkärien huoli.

Ajankohtaisesta urheilijoitten huumeiden käytöstä Väätäinen sanoi, että hän ei hyväksy huumeita. – –

Väätäinen Ilmoitti, ettei hän tavoittele ennätyksiä. Euroopan mestari kilpailee voittaakseen.

Tupakkamainoksia on lipsahtanut Uimastadionille

Helsingin Uimastadionin kovaäänisessä mainostetaan tupakkatuotteita. Savukemainokset ovat päässeet mainosnauhalle Helsingin kaupungin ulkoilu- ja urheiluviraston tietämättä.

Ulkoilu- ja urheiluvirasto tekee vuosittain sopimuksen mainosnauhan toimittamisesta mainostoimisto Ervall Oy:n kanssa.

Kenttäpäällikkö Leo Liusvaara ulkoilu- ja urheiluvirastosta sanoo, että mainostoimiston kanssa tehdyn sopimuksen hengen mukaan ei alkoholia, tupakkatuotteita ja pornoa saa Uimastadionin kovaäänisessä mainostaa. – –

Sopimuksessa ei kielletä tupakkamainontaa, sanoo Ervall Oy:n myyntipäällikkö Heikki Heinonen.

”Koska kaupunki ei ennenkään ole estänyt tupakkatuotteiden mainostamista, emme epäröineet myydä osaa mainosajasta tupakkatehtaille.”

Myyntipäällikkö Heinonen arveli kuitenkin, että tupakkamainokset tullaan poistamaan, varsinkin, jos kaupunki syksyllä lopettaa tupakkamainonnan busseissakin.

Lohja rajoittaa autojen pesua järven rannalla

Lohja (HS)

Autojen pesu Lohjan seudun vesissä pyritään estämään. Lohjan kunnan vesilautakunnan pulmana on kieltojen valvonta. Kieltotauluja on jo asetettu useaan kohtaan. Seuraavaksi sellainen tulee Outamonlahden rannalle.

Tästä Lohjanjärven poukamassa Sammatintien varressa saattaa yhtenä päivänä olla pesulla 45 autoa.

Myöskään matonpesua ei sallita Lohjan seudun vesistöissä, sillä alueella olevat pienet järvet ovat yleensä matalia ja rehevöityneet.

Asiantuntijoiden mukaan Lohjan seudun maasto on sellaista, että orgaaniset aineet muuttuvat täysin vaarattomiksi jo muutamien metrien matkalla. Vesilautakunta toivoo, että esim. matot pestään maalla.

Ranska vaikenee yhä kiistellystä kokeestaan

Pariisi (Reuter)

Salaperäisyys verhosi edelleen tiistaina Ranskan ydinkoesuunnitelmia. Arvelujen mukaan koe oli määrä suorittaa tiistaina Mururoa-atollilla Tyynenmeren alueella, mutta mitään tarkempaa ilmoitusta ei asiasta ole annettu.

Useissa maissa lähellä koealuetta jatkuvat kiivaat mielenosoitukset. Niiden tarkoituksena on saada Ranska luopumaan suunnitelmistaan. – –

Ranskan suunnitteleman ydinkokeen vastustajia on ollut koolla sekä Australiassa että Uudessa Seelannissa. Sydneyssä Mururoa-atollin koesuunnitelmat keräsivät ihmisiä ranskalaisen pankin paikallisen konttorin ulkopuolelle.

Ranskan Tokion suurlähetystö ilmoitti tiistaina, ettei sille oltu annettu tietoja räjäytysten aloittamisesta, vaikka normaalisti sille ilmoitetaan asiasta kaksi vuorokautta ennen tapahtumaa. Lähetystön edustaja ei osannut sanoa oliko koetta lykätty vai oliko hallitus tahallaan hiljaa asiasta.

Ranskan Melbournen konsulin henkeä on uhattu useaan otteeseen ja paikallinen poliisi on kehottanut häntä pysyttelemään kotonaan. – –

Uudessa Seelannissa Wellingtonissa ranskalaisen lentoyhtiön UTA:n toimistot syttyivät tuleen vain muutamaa tuntia ennen ydinkokeiden suunniteltua alkua. Poliisi epäilee tuhopolttoa.

Käärme päässä Ascotin tämän vuoden huippu

Lontoo (Erkki Arni)

Vuoden ennätysasu kuninkaallisessa Ascotissa: pitkä lilanvärinen puuvillapuku ja sen latvana hattu, joka on muotoiltu tarkaksi jäljitelmäksi käärmeenlumoojan korista silmälasikäärmettä myöten.

Kuninkaallinen Ascot on Lontoon seurapiirivuoden suuri muotishow. Ne jotka näistä asioista huolehtivat, pitävät tarkkaa kirjaa siitä kuka pääsee ja kuka ei pääse ns. kuninkaalliseen aitioon: itse asiassa laajan aitaukseen, jonka yksi osa on varattu kuninkaalliselle perheelle. – –

Tärkeimpänä pääsyn edellytyksenä sinisen aatelisveren, lihavan pankkitilin ja vuosisatojen taakse yltävän sukupuun ohella oli moitteeton siveellisyys.

Jos aviosta olet eronnut, et tästä portista käy, oli entinen kirjoittamaton mutta sitä rautaisempi sääntö.

Nyt kuninkaallisen hovin yliimarsalkka, Norfolkin herttua, on ajan paineen myötä höllentänyt tätä sääntöä. Avioeronneillakin on mahdollisuus päästä aitioon edellyttäen, etteivät he pyri sinne mineissä tai mikroissa.

Ascotin niityt ovat lähellä Windsorin linnaa ja tapaan kuuluu, että kuninkaallinen perhe ajaa nelivaljakon vetämissä avovaunuissa parhaimpiinsa pukeutuneena kansan hillitysti hurraamana.

Tapaan kuuluvat myös samppanja ja puutarhamansikat kermavaahdon kera, loistoautot paikoitusaluein sekä mahtavat kiikarit nahkakoteloissa.

Ascot on näet sarja ratsastuskilpailuja, joissa lyödään vetoa miljoonista markoista kuningaskunnan parhaiden ratsujen ja ratsureiden nelistäessä pitkin puolitoistakilometristä rataa.

Pääasia on kuitenkin näyttäytyä ja ennen kaikkea tulla nähdyksi.

Kolme suomalaista vielä Burundissa

Kolme suomalaista lähetyssaarnaajaa on tällä hetkellä sisällissodan koettelemassa keskiafrikkalaisessa Burundin valtiossa. Heillä ei liene mitään hätää.

Kaikki kolme ovat suomenruotsalaisen helluntaiseurakunnan Filadelfia-seurakunnan lähettejä. He ovat maan eteläosassa sijaitsevalla Kiremban lähetysasemalla, kerrottiin seurakunnasta tiistaina.

Sen sijaan maassa ”panttivankina” pidettävään tanskalaiseen lähetyssaarnaajaryhmään ei kuulune suomalaisia. Noin 80 kilometriä maan pääkaupungin Bujumburan pohjoispuolella sijaitsevalla Museman lähetysasemalla on tanskalainen lääkäripari, heidän kaksi lastaan sekä kaksi tanskalaista sairaanhoitajaa. – –

Kaikilla on asiapaperit valmiina maasta lähtöä varten, mutta hallituksen joukot eivät ole päästäneet heitä lähtemään. Lääkäripariskunta ei ole edes saanut hakea 12-vuotiasta poikaansa pois pohjoisessa naapurimaassa Ruandassa olevasta sisäoppilaitoksesta. – –

Yksi juuri Burundissa käynyt Tanskan radion reportteri kertoi tiistaina Kenian pääkaupungissa Nairobissa, että tanskalaisia ei päästetä lähtemään, koska maailmalle halutaan näyttää, että tilanne maassa ei ole vakava.

Kohtalokas hyppy

Vuosittain Mark Twainin muistoksi järjestettävät sammakkojen hyppykilpailut Hartfordissa Connecticutissa päättyivät tänä vuonna murheellisesti.

Onnettomuus tapahtui kahden mestarihyppääjän, Hippety Hopin ja Pickle Pussin, selviydyttyä parhaina loppukilpailuun.

Hippety Hop hyppäsi loppukilvassa kolmella loikalla 66 tuurnaa nuoren omistajansa annettua merkki-iskut pöytään.

Pickle Pussin kannustusiskuissa oli kuitenkin jotakin vikaa. Kymmenvuotiaan Charles Shertsin omistama mestarihyppääjä loikkasi harhaan – ja kuoli.

Sille myönnettiin kuitenkin postuumisti toinen palkinto. (AP)

Ranskalaisten juomatavat

Ranskalaisten juomatavat saattavat olla muuttumassa. Pariisissa äskettäin julkaistun tilaston mukaan he juovat nykyisin viskiä kymmenen kertaa enemmän kuin kymmenen vuotta sitten. (Reuter)

Onassikselle muoviputkea Vaasasta

Vaasasta viedään muoviputkia Scorpios-saarelle. Vaskiluodossa lastattiin laivaan 32 tonnia polyeeniputkea. Putket on tilannut maailmankuulu laivanvarustaja Onassis.

Putkierä, joka on lähes kuusi kilometriä pitkä, asennetaan mantereelta Scorpios-saarelle makeanveden johdoksi. – –

Yksin tätä toimitusta varten putken valmistaja Oy Wiik Höglund Ab teki 12 erikoiskuljetuskelaa. Putkea täynnä olevat kelat kuljettaa tanskalainen laiva Anne Bewa ensin Kreikkaan Patrasin satamaan, mistä niiden matka jatkuu meritse määränpäähän.

Pirettalta 3 000 takkia NL:oon

Kuopiolainen Piretta Oy, joka valmistaa naisten takkeja, housuja ja hameita, on solminut ensimmäisen neuvostoliittolaisen kauppasopimuksensa Lenfintorg-rajakauppayhtiön kanssa.

Sopimuksen mukaan Piretta toimittaa Neuvostoliittoon helmikuun alusta lukien 3 000 naisten takkia kauppasummaltaan 200 000 markkaa ja tuo sieltä sata kilometriä puuvillakangasta.

Koonnut Jarkko Rahkonen

