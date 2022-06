Riitta-Eliisa Laine

Täytyy mennä Hankoon huomatakseen, että on kesä.

Tavallisestihan huomaamme sen vasta, kun kaikki alkaa olla lopussa.

Itse Hankokin on herännyt talviunestaan tavallista aikaisemmin tänä kesänä. Kaupungin matkailupäällikkö Curt Karlsson puhuu matkailun ennätyslukemista: ne ovat kaksi viikkoa edellä aikaansa.

– –

Harva asia lienee niin rauhoittava kuin parin tunnin junamatka Valtion rautateillä –ainakin jos matkanpäänä on Hanko.

Junalippu Helsingistä maksaa vähän yli 8 markkaa ja vaihdat ”lättähattuun” Karjaalta.

Maisemat eivät missään Suomessa ole niin äveriäitä ja vehmaita kuin Hankoniemeä lähestyessä – jo Espoosta ja Kirkkonummelta lähtien.

Fasaani seisoo pellolla, lehtipuiden välissä pilkottaa punaisia mökkejä ja valkoisia taloja ja juna puksuttaa uinuvan näköisten pienten rautatieasemien ohi.

Murheellista vain, että välillä Helsinki–Karjaa ei junassa enää ole kahvikärryä työntävää rouvasihmistä.

– –

Viime vuonna Hangossa kävi 100 000 turistia.

Luvun arvellaan tänä vuonna nousevan 200 000:een, mikäli mm. laivaliikenne menee odotuksien mukaisesti.

Kesä-Hanko on paikka, jossa voi juosta paljasjaloin ja hengittää raikasta meri-ilmaa.

Sota on tulossa raamatun mukaan

Tampere (Seppo Kievari)

Sota on tulossa ja suomalaistenkin on siihen valmistauduttava.

Näin uhkasi Kristillisen liiton varapuheenjohtaja Raino Westerholm sunnuntaina. Hän piti poliittisen tilannekatsauksen puolueensa puoluekokouksessa Tampereella.

Edessä olevan maailmanpalon syyksi Westerholm selitti mm. synnin kasvun. Hän vetosi raamatun käsitykseen, jonka mukaan ”sotia on oleva loppuun asti”.

Liitto ei Westerholmin mukaan vastusta rauhanpolitiikkaa, vaikkakin se pitää sitä sikäli turhana, ettei pysyvään rauhaan päästä ihmisten toimin.

Esimerkkeinä synnin kasvusta Westerholm kertoi pornografian leviämisestä ja esitti, että kirjaroviot olisivat paikallaan. Ensimmäiseksi olisi poltettava sellainen kirjallisuus, jota Kristillinen liitto pitää pornografisena, ja tällaisia kirjoja kirjoittavat ”lukuisat kirjailijat”.

Toisena tulisi polttoroviolle viedä elokuvat.

Lakko päättyi ja sävelradio alkoi soida

Yleisradion toimittajien lähes kolme vuorokautta kestänyt lakko päättyi virallisesti viime yönä kello 24.

Ensimmäiset lakon jälkeiset uutisten tekijät tulivat radiotaloon tänä aamuna kello 4.30.

Ensimmäisenä ohjelmassa oli sävelradio kello 5.30, uutiset ja aamun peili kuudelta.

Lakon aikana järjestöiltä ja yksityisiltä henkilöiltä saapui myötätunnon ilmauksia radio- ja televisiotoimittajien liitolle; Yleisradioon tulleet puhelinsoitot sen sijaan olivat enimmäkseen kielteisiä.

Kuperkeikka Keimolassa

Keimolan kesäkuun ajojen hurjin ilmalento tapahtui luokassa Formula-V, ja kuvasta näkyy miten ilmalento alkaa.

Rytinä Formula Vee -luokassa alkaa. Ebbe Anderssonin ajokki (n:o 43) nousee Jorma Airaksisen harteille. Juha Varjosaari livahtaa taustalla tilanteesta.

Varikkokaarteessa joutui Jorma Airaksinen suorittamaan voimakkaan jarrutuksen. Seuraus oli, että hänen ajokkinsa joutui ajoradalle poikittain. Takaa tulevalla Ruotsin Ebbe Anderssonilla oli seinä edessään, eikä yhteentörmäys ollut vältettävissä.

Anderssonin auto otti kimmokkeen Airaksisen ajokin kyljestä ja lähti ilmalentoon. Hurjalta näyttänyt kuperkeikka päättyi kuitenkin onnellisesti. Andersson kömpi autostaan ulos vahingoittumattomana.

Airaksiselta auton pohja halkaisi kypärän ja olkapäähänsä hän sai myös iskun.

Törmäyksen jälkeen Airaksinen oli heti pystyssä, mutta varmuuden vuoksi hän lähti sairaalaan tutkituttamaan haavansa.

Ebbe Anderssonin voltit kiivaimmillaan. Yliajettu Jorma Airaksinen on jo jäänyt jälkeen. Vasemmalla livahtaa Juha Varjosaari tilanteesta onnellisesti. Hurjasta ilmalennosta huolimatta ei Anderssonin käynyt kuinkaan.

Yksityislinjojen pysäkit kohennuksen tarpeessa

Helsingin liikennelaitoksen bussi- ja raitiovaunupysäkit on merkitty kiitettävän selkeästi: niistä selviävät vyöhyke, linjan numero ja pysäkin nimi.

Muiden yhteistariffiin kuuluvien linjojen pysäkit ovat sen sijaan pysyneet samanlaisina vuodesta toiseen.

Tolpan päässä oleva autonkuva kertoo vain sen, että bussi on joskus tulossa, ei muuta.

– –

Monen näköisiä kilpiä tapaa Helsingin bussipysäkeillä toistaiseksi, kunnes myös yksityislinjojen reitit saavat yhtenäiset matkustamista helpottavat kilvet.

Kaikki kaupungin alueella sijaitsevat liikennelaitoksen pysäkit saavat aikaa myöten kilven, jossa Helsingin vaakunan alapuolella lukee pysäkin oma nimi. Nimet löytää myös linjojen aikataulun takapuolelta.

Näin kaupunkia tuntematonkin voi vaikka laskea, milloin pitää jäädä pois.

Myös tämä pysäkki on liikennelaitoksen ja yksityislinjan yhteisessä käytössä. Tulevaisuudessa pysäkki saa lisukkeekseen selventävän nimikilven.

Papintappaja uhkaa siirtolaa

Rauma (HS)

Papintappaja-niminen kovakuoriainen uhkaa Rauman kansakoululaisten kesäsiirtolatoimintaa.

Lähes mattona välikatossa mönkivät kuoriaiset putoilevat nukkuvien lasten päälle.

Papintappajien (Callidium violaceum) epäillään pesiytyneen Kalliorannan kesäsiirtolan kattoon korjaustöiden yhteydessä.

Sarvijäärien heimoon kuuluvat kuoriaiset ovat terveystarkastaja Niilo Lehtosen mukaan ilmeisesti viihtyneet hyvin uusien eristeiden joukossa ja lisääntyneet hämmästyttävän nopeasti.

Papintappajia esiintyi jo viime kesänä, mutta vasta nyt niitä on ilmaantunut tuskallisen paljon.

”Kuoriaisia putoilee alas katosta nukkuvien päälle. Ne ovat erittäin kiusallisia tarttuessaan kiinni ihoon”, Lehtonen sanoo.

MTK:n suurjuhlassa 12 000 viljelijää

Oulu (Jorma Korhonen)

Etujärjestöllisestä tulonjakoärhentelystä hartaaksi ja puhdashenkiseksi talonpoikien suurjuhlaksi vaihtui maataloustuottajain keskusliiton Oulussa pidetty liittokokous sunnuntaina.

Tasavallan presidentti Urho Kekkonen kysyi tuottajajuhlaan Raatin urheilukentälle tullessaan: ”Juokseeko Juha Väätäinen täällä, kun on näin paljon väkeä?”

Tuottajain suurjuhlaan osallistui noin 12 000 viljelijää maan joka puolelta. Lippukulkueessa saatettiin 300 paikallisjärjestöjen vihreää lippua juhlakentälle.

Toistakymmentä tuhatta maataloustuottajaa osallistui järjestönsä suurjuhlaan Oulun Raatissa. Lippukulkueessa saatettiin 300 paikallisjärjestön tunnukset juhlakentälle.

Naislääkäriä ei arvosteta USA:ssa

Hammaslääkäreistä on Yhdysvalloissa naisia vain yksi prosentti.

Naislääkäriä eivät monet potilaat ole koskaan tavanneet, ja häntä luullaan helposti sairaanhoitajaksi.

Naislääkärit ovat tyytymättömiä työoloihinsa. Yleensä naisen on avioiduttuaan vaikea pitää työpaikkaansa, koska päivähoitokeskukset ja kotiapu puuttuvat.

Miehet eivät ole halukkaita helpottamaan tilannetta.

Naisen ei hevin edes uskota olevan lääkäri, todetaan LL Tuula Fabrizion selostuksessa naisten ja naislääkärien asemasta USA:ssa Suomen lääkärilehdessä 1772.

– –

Naisen aseman parantamista kannattavat lainlaatijat kokivat takaiskun vuodenvaihteessa. Presidentti Nixon käytti henkilökohtaista veto-oikeuttaan kumotakseen kongressin hyväksymän lakiehdotuksen koko maan käsittävästä päiväkotiverkosta.

– –

Presidentti Nixon selitti, että lakiesitys oli ”amerikkalaisen elämäntavan vastainen ja omiaan höllentämään perhesiteitä”.

Tanskassa nyt huumeeton kesä

Kööpenhamina (Ib Björnbak)

Tanska tulee olemaan ilman huumausaineita tämän kesän, sanovat huumausainepoliisit.

Ainoat huumeet, mitä tanskalaiset narkomaanit voivat saada käsiinsä, ovat lääkäreiden koteihin, vastaanottotiloihin ja apteekkeihin tehdyissä murroissa saaliiksi saadut aineet. Poliisin mukaan tosin tällaiset murrot ovat jo nyt huolestuttavasti lisääntyneet.

Huumeettomalla kesällä poliisi tarkoittaa sitä, että mitään voimakkaampia aineita ei ole ostettavissa. Hasista ei liene kuitenkaan ylivoimaisen vaikea saada käsiinsä, mutta sitä poliisi ei pidä vakavana ongelmana.

Syynä poliisin vakuuttuneisuuteen huumekaupan luhistumisesta on se, että se on onnistunut pidättämään amerikkalaisen sotilaskarkurin, joka on toiminut Tanskan morfinbas-jakelun johtajana.

Hänen kaksi päävälittäjäänsä — eräs kreikkalainen ja eräs turkkilainen — ovat paenneet maasta heti, kun he havaitsivat maan polttavan jo jalkojen alla.

Lassie-koiran seikkailuja klo 20.00 tiistain kakkosohjelmassa.

Koonnut Kari Lankinen

