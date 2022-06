Ensimmäinen Suomessa vieraillut belgialainen sota-alus kiinnittyi maanantaina Helsingin Eteläsatamaan. Komento- ja huoltoalus Zinnia toi mukanaan kesähelteiseen pääkaupunkiin 125 miestä.

Epäviralliselle vierailulle tullut Zinnia myöhästyi hieman aikataulustaan Helsingin edustalla olleen aamusumun takia.

Aluksen päällikkö on komentajakapteeni P. Vandamme. Aluksen uppouma on 2 626 tonnia, pituus 100 metriä ja leveys 14 metriä. Sen 5 000 hv:n dieselkoneisto antaa sille 18 solmun nopeuden.

Zinnia on suunniteltu ja rakennettu Belgiassa, ja kuningatar kastoi sen vuonna 1967. Se on Belgian laivaston noin 40 aluksesta uusin, kertoo Vandamme. – –

Tiiviiseen vierailuohjelmaan kuuluu mm. jalkapallo-ottelu Zinnian ja Matti Kurjen joukkueiden välillä sekä illanviettoja Linnanmäellä. Tiistaina lasketaan seppeleitä, uidaan ja kierretään Helsinkiä.

Johanneksen kentälle ei paikoitustaloa

Johanneksen kentän paikoitustaloa ei rakenneta. Päätöksen tästä teki Helsingin kaupunginhallitus.

A. W. Liljeberg Osakeyhtiön toimesta on arkkitehti M. Finell laatinut ehdotuksen Johanneksen kentän alapuolelle rakennettavasta pysäköintitilasta ja urheilukentän uudelleen järjestelystä.

Kaupunginhallituksen mukaan voidaan vasta kaupunkisuunnittelulautakunnan toimesta suoritettavan pysäköintitutkimuksen valmistuttua tarkemmin määritellä pysäköintipaikkojen tarve Helsingin niemellä.

Aluerakentaja kävelee pian Mankkaan harjulla

Mankkaa on tunnettu lähinnä kaatopaikastaan.

Siitäkö johtuu, ettei Espoon kaupunki havaitse aivan Tapiolan takana olevaa ainutlaatuista luonnonaluetta?

Espoo valmistelee aluerakennussopimusta, jonka mukaan kaunis Taavinselän harju rakennettaisiin omakotialueeksi.

Asukkaat sylkevät nyrkkeihinsä: ”Asutusta minne vain, mutta ei Taavinselälle. Se olisi rikos.”

Taavinselkä on yli kilometrin mittainen harjanne. Se alkaa nousunsa Juhanilantieltä ja jatkuu länteen. Korkeimmalta kohdalta levittäytyy Tapiola silmien alle.

Retkeilypolut risteilevät harjun selkärankaa. Toiselta laidaltaan harju putoaa jyrkkänä rotkona. Lännessä se laskeutuu kauniisti Henttaan peltoaukealle.

Espoon kaupunki on tekemässä aluerakennussopimusta, johon on kaavailtu rakennusoikeutta 15 900 kerrosneliötä. Esisopimus tulee valtuuston käsittelyyn todennäköisesti ensi keskiviikkona. Rakentamisen pitäisi alkaa jo ensi vuonna.

Mankkaalaiset ovat perustaneet kylän kaavoitustoimikunnan kyetäkseen paremmin tarkkailemaan kaupungin suunnitelmia ja pystyäkseen tarvittaessa haraamaan vastaan.

Alokas-show

Linnanmäelle suunnitellaan harmaata vallankumousta ensi tiistaiksi.

Tapani Kansa nähdään ennen aikojaan alokkaan varusteissa – varsinaisesti hän astuu varusmiespalvelukseensa vasta 15.10. – ja johtaa polkupyörämarssia pääesikunnasta Linnanmäen ulkoilmanäyttämölle.

Tapani Kansasta tulee alokas.

Kysymyksessä on kesän ensimmäinen SA-Int-show ja teemana on alokas.

Tapanin mukana fillarimarssilla, joka alkaa klo 20.50 pääesikunnasta, ovat myös Hilkka Kotamäki ja Pirjo Laitila sekä 11 varusmiestä.

Seuraava inttishow Linnanmäellä on 25.7. Vetäjänä on Timo T. A. Mikkonen sissiasussa ja maihinnousukengissä. Varsinaisena tähtenä Irwin Goodmanin ja muitten lisäksi on kyllä sissikoira, joka lainataan rajavartiostosta.

Teemana on silloin Sissi, jolla Suomen armeijassa on vanhastaan kova maine.

Lapset saivat leikkipaikan Porvoonpäivän kunniaksi

Porvoonpäivän ohjelmassa oli tänä vuonna myös lastentapahtuma Strömborgska Läroverketin pihalla lähellä päivän juhlapaikkaa, keskustoria.

Kiipeilemistä varten oli hankittu koulun pihalle telineitä ja köysiä, ryömimistä varten salaperäistä putkistoa, rakentamista varten puutavaraa, maalia ja hiekkaa. Näyttelemistä silmällä pitäen oli etsitty inspiroivaa puvustoa.

Villiin puuhailuun kyllästyneet pienet voivat järjestellä itselleen hiljaisempaa ohjelmaa, katsella kirjoja, seurata pelejä ym. Välillä poikettiin elokuviin tai kuunneltiin musiikkia oppilaitoksen sisätiloissa.

Lasten vanhemmille oli järjestetty koulun aulaan näyttely, missä valokuvin ja tekstein esitetään lasten elämänympäristöä.

Pikku mökkejä ja torneja nousi koulun pihalle lähelle kauppatoria. Leikkipaikka pidetään auki koulujen alkamiseen saakka ja se on valvottu.

Täysosuma 13 oikein syyskuun 13. lähtien

Tulevan syyskuun 13. päivästä lähtien pitää vakioveikkauskupongilla veikata 13 oikein saadakseen täysosuman.

Vakioveikkauksen systeemit ja voitonjako muuttuvat edellä mainitusta päivästä lukien. Kohteita kupongille tulee 13 aikaisemman 12 sijasta ja voittoluokkia tulee yksi lisää.

Uuteen systeemiin Oy Veikkaus Ab siirtyy seuraavista syistä: Täysosumien lukumäärä on viime vuosina kasvanut ja päävoitot pienentyneet. Lisäämällä yhden kohteen kupongille Oy Veikkaus Ab haluaa karsia päävoittajien lukumäärää ja näin nostaa täysosuman rahallista arvoa.

Pienvoittajiakaan ei kuitenkaan haluta unohtaa. Yhden voittoluokan lisäys tietää sitä, että pikkurahaa on viljalti jaossa kympin oikein veikanneille.

Suomen suurin tie maksaa kolme markkaa milli

Suomen suurin tietyö jyrää maiseman halki Helsingistä Lahteen. Leveimmillään kuusikaistainen Lahden moottoritie maksaa noin 320 miljoonaa markkaa, yli 3 markkaa millimetri.

Valmista tietä on vasta muutamia kilometrejä välillä Koskelantie–Tattariharju. Parhaillaan rakennetaan jatketta välille Tattariharju–Järvenpää ja levennetään kuusikaistaiseksi tien alkuosaa Koskelantieltä Viikkiin.

Järvenpäähän asti moottoritie on nelikaistainen. Siitä Lahteen silataan ensin kaksikaistainen moottoriliikennetie vuoteen 1980 mennessä ja täydennetään se moottoritieksi vuoteen 1990 mennessä.

Suomen suurin tietyö jyrää maiseman läpi Helsingistä kohti Lahtea. Yksi millimetri tätä tietä maksaa yli kolme markkaa.

Metsäpeuraa vihdoin muistettu

Lehdessä oli 11.6. kirjoitus Kuhmon metsäpeurojen (rajan takaa evakkoina tulleita nekin) nykyisestä uhanalaisesta tilanteesta.

Nykyajan sanontaa käyttäen on ”pallo” tällä hetkellä metsähallituksella, joka itsepäisesti hakkaa metsää juuri sillä alueella, joka on ollut peurojen tyyssijana.

Peuroja varten on metsähallitus ilmoittanut antavansa pohjoisempaa alueen, joka käsittää soita ja vähemmän jäkäläkankaita, peurojen välttämättömiä talviruokapaikkoja.

Jos peurat nyt hajaantuvat ja muuttavat rajan taakse, lankeaa raskas vastuu siitä metsähallituksen toiminnalle.

Kirjoittaja mainitsee muutamia peurojen olemassaoloa uhkaavia ryhmiä selittämättä kuitenkaan muiden kuin metsähallituksen haitallisesta toiminnasta. Mielenkiintoista on sen vuoksi kuulla, mitä kaikkia mielipiteitä tulee esille tämän kesän kuluessa Kuhmossa pidettäväksi suunnitellussa ”peurakongressissa”.

On hyvä, että Genevessä toimiva kansainvälinen IUCN on huomioinut metsäpeuran yhdeksi eniten tuhoutumisuhan alaisista eläimistä ja Maailman luonnonsuojelusäätiön rahasto Suomessa on ottanut metsäpeuran ensimmäiseksi kohteeksi. – –

