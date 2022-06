Kyllikki Forssell on harvinainen näyttelijä: lepää kesälomallaan.

”Olen siitä merkillinen näyttelijä, että aion kesälomallani levätä huvilalla Suvisaaristossa, enkä mene katselemaan teatteria minnekään”, sanoo Kyllikki Forssell, josta on aikaa myöten tullut oivallinen mökkiläinen.

”Seutu on niin ruotsinkielinen, että ystäväni sanovat oravienkin puhuvan ruotsia. Kaksikielinenhän minä, eipä silti, olen itsekin.”

Forssellin mailla eivät keittiökasvit kukoista.

”Harrastan vain mustikoita ja puolukoita, kun se aika tulee.”

Kyllikki Forssell on Ida Aalberg, tuo näyttämötaiteemme suuri yksinäinen kansallisen juhlanäytännössä syksyllä.

”Mutta nyt Ida saa todella levätä minun puolestani.”

Runoilijan tietä Kalelaan

Palokärki, Akseli Gallen-KalleIan harvoin näytteillä ollut teos, on tänä kesänä Ruoveden Kalelassa kaikkien ohikulkijoiden ihailtavana.

Tämän kesän näyttely kertoo muutenkin taiteilijan Kuusamoon suuntautuneesta merkityksellisestä matkasta, jonka aikana mm. ”Mäntykoski”-niminen suuri teos putosi koskeen ja saatiin hädin tuskin pelastetuksi.

”Kalelan näyttely kertoo myös Mäntyniemen Aatamista, jonka karhu repi niin pahasti, ettei kukaan uskonut miehestä enää elinkelpoista tulevan”, kertoo taiteilijan pojantytär, sisustusarkkitehti Aivi Gallen-Kallela, joka tänäkin kesänä hoitelee isiensä taloa.

Mäntyniemen Aatami selvisi kuitenkin rouva Mary Gallenin hoidossa, joka palkaksi laupeudentyöstään sai pienen lappalaiskoiran pennun.

Sittemmin koirakin pääsi kuvaan yhdessä taiteilijan tyttären Impi Marjatan kanssa.

Kalelalla on satoja tarinoita väkevän mestarin liepeiltä ja muistakin aikalaisista.

Sisustusarkkitehti Aivi Gallen-Kallela, Akselin pojantytär, pitää jälleen kesää Kalelassa Ruoveden pitäjässä. Runoilijan reitin laivat poikkeavat talon laituriin ja sisäänkin pääsee iltapäivisin.

Pukuriita puhkesi Smp:ssä

Maaseudun puolueen johtaja Veikko Vennamo aikoo järjestää kurinpalautuksen oman eduskuntaryhmänsä jäsenelle, kansanedustaja Olavi Tupamäelle.

Vennamon kerrottiin kääntyneen vasemmiston puoleen, jotta puhemiesneuvosto antaisi Tupamäelle huomautuksen pukeutumisesta eduskunnassa.

Tupamäki käyttää moottoripyöräilijän nahkapukua, jonka vyössä on sadankomitean merkkiä muistuttava solki.

Tupamäki ja Vennamo iskivät keskiviikkona yhteen täysistunnossa.

Tupamäki kannatti vasemmiston esitystä erään sotaväen rikoslain muutoksen hyväksymiseksi, vaikka valiokunta ja puoluejohtaja Vennamo olivat toista mieltä.

Helsingin virkamiehet törttöilivät

Helsingin kaupunki ei saakaan haltuunsa havittelemaansa Granön saarta Sipoossa.

Kaupunginvaltuusto antoi keskiviikkoiltana kiinteistölautakunnalle luvan tehdä esisopimuksen saaren ostamisesta.

Tämä lupa oli turha, sillä saari ei ollutkaan enää myytävänä.

Granöstä eli Kuusisaaresta piti ostaa saaren rakentamaton osa, kolme tilaa.

Myyjien edustaja, varatuomari Tor Holmen ilmoitti keskiviikkona, että saari ei ole enää kaupan: yksi myyjistä oli pyörtänyt päätöksensä, ja siksi muutkaan eivät voi myydä osuuksiaan.

Granön saari on 200 hehtaarin suuruinen. Myytävät 136 hehtaaria ovat saaren länsiosassa (oikealla). Myymättä jää vasemmalla näkyvä asuttu alue.

Poliisille maastoautoja

Kolme helikopteria aiemman yhden sijasta valvoo juhannuksen maantieliikennettä.

Liikkuvan poliisin käytössä on tulevana viikonvaihteena ensi kertaa helikopterit kolmella suunnalla: Uudenmaan, Turun ja Porin sekä Hämeen lääneissä.

Liikkuvan poliisin päällikkö Knut Aas sanoi keskiviikkona, että kolmen helikopterin lisäksi taas kerran kaikki mahdollinen auto- ja pyöräkalusto asetetaan maantielle.

– –

Juhannuksena liikkuva poliisi saa käyttöönsä myös uuden autotyypin. Ensimmäiset valtion tilaamat nelivetoiset Range Rover -nopeat maastoautot ovat valmistuneet poliisin autovarikolla.

Torstaina autovarikko luovuttaa toisen vaaleansinisistä vaunuista liikkuvalle poliisille ja toisen Vantaan nimismiespiirille.

Autoihin on varikolla asennettu hälytys- ja radiolaitteet.

Myöhemmin liikkuva poliisi saa katastrofitehtäviin tarkoitettuja maastoajoneuvoja lisää.

Juhannuksen liikennevalvontaan tulevia maastoautoja viimeisteltiin vielä keskiviikkona poliisin autovarikolla. Asentaja Olavi Hirvonen tarkasti tunnusten ja vilkkujen kiinnitystä.

”Urakkatyötä kuukausipalkalla”

Kilometrikaupalla ravaavat Helsingin 750 postinkantajaa raskaine laukkuineen päivittäin.

Kerrostalopiiriä kiertävän riesana ovat vielä usein hissittömät raput, ”hikiraput”.

Omakotialueella postinkantaja joutuu raahaamaan joskus lähes sata kiloa postia päivän aikana.

Postinkantajan jalkojen vikkelyydestä riippuu hänen työpäivänsä pituus: mitä nopeammin piirin kierrät, sitä pikemmin pääset kotiin.

– –

Kirjeenkantaja Paavo Tuppurainen heilauttaa suuren lehtiä ja kirjeitä pullistelevan laukun selkäänsä Helsingin pääpostissa.

Tuppuraisen kierros alkaa Ruotsalaiselta Kauppakorkeakoululta.

Hän odottaa raitiovaunua muiden kirjeenkantajien kanssa postin pysäkillä. ”Monena päivänä joutuu odottamaan jopa 20 minuuttia ratikkaa ja myöhästyy heti aikataulusta”, kertoo Tuppurainen.

”Tämä työ on urakkaluontoista: mitä nopeammin juokset ja jaat postin, sitä nopeammin pääset kotiin. Urakkatyötä kuukausipalkalla”.

Postinkantajia.

Huumeongelma ei ratkea rankaisemalla

Kansainvälinen kehitys viittaa siihen, että huumausainepolitiikassa ollaan suurten muutosten edessä.

Mikäli nykyistä rankaisuun turvautuvaa kontrollilinjaa jatketaan kovin jyrkkänä, joudutaan ennen pitkää kriminalisoimaan kokonaisia ikäluokkia, toteaa oikeusministeriön vankeinhoito-osaston ylijohtaja K. J. Lång huumausaineiden valvontaa koskevassa kirjoituksessaan.

Huumausaineiden lisääntyvä käyttö on kansainvälinen yhteiskunnallinen ongelma, joka edellyttää päätöksenteosta vastuussa olevilta uutta suhtautumista huumerikollisiin ja tilanteen uutta arviointia.

Silakka on arvokala

Eräs viisas kirjoittaja sanoi kerran, että jos silakka olisi yhtä harvinaista kuin kaviaari nyt, olisi sen hinta kaksi kertaa suurempi kuin sammen mädin.

Tämä tarkoittaa sitä, että silakka on herkkua, jonka kulinaarista puolta ei arvosteta, koska se on niin yleinen kala ja hinnaltaan huokea.

– –

Muuten; elohopeaa pelkäävät voivat suhtautua luottamuksella silakkaan. Silakka on planktonin syöjä, eikä sen elimistöön keräänny elohopeayhdisteitä, kuten usein erheellisesti väitetään.

On yllättävää, miten vähän erilaisia reseptejä tavallisessa taloudessa käytetään silakkaruokia valmistettaessa. On paistettu silakka, on silakkalaatikko, hiillostettu silakka, suutarinlohi. Kenties myöskin silakkapihvit tunnetaan.

Ja kuitenkin silakka taipuu nöyrästi mitä moninaisimpien ruokalajien materiaaliksi.

Länsi-Saksan tyttö Miss Euroopaksi

Länsisaksalainen Monica Sarp, 24, kruunattiin myöhään tiistai-iltana tämän vuoden Miss Euroopaksi Estorilissa, Portugalissa pidetyissä missikisoissa.

Toiseksi kauneimmaksi tuomarit arvostivat Miss Ruotsin, Elisabeth Johnsonin, ja kolmantena oli Miss Itävalta, Uschi Pacher.

Neljänneksi kilvassa sijoittui Maltan Maryanne Best ja viidenneksi Miss Englanti, Jenny McAdam.

Monica Sarp on 24-vuotias, ruskeatukkainen, sinisilmäinen sihteeri, jonka mitat ovat 89–60–39.

Voittajan palkinto oli 7 600 mk, hopeamalja ja kuukauden loma Portugalissa.

Monica Sarp sanoi voitettuaan, ettei hän koskaan ole ainakaan valokuvamalliksi tai näyttelijäksi aikonut. Hänen mielestään Miss Englanti oli kilvan kaunein.

Irlantilaispaita

Maija Hollmen-Bärlund

Jokainen, joka kynnelle kykenee, kutoo irlantilaiskuvioisia vaatteita näinä päivinä.

Irlantilaiset itse eivät ole kovin ihastuneita siitä, että mallit vietiin maksutta kaiken maailman tuuliin.

”Alunperin kuvio palveli hyvää tarkoitusta”, kertoo irlantilainen ystäväni Amy Wood Wicklowista.

”Meillä ei ole ollut tapana pelastaa mereen pudonneita entisinä aikoina. Joka suvulla oli silloin oma kuvionsa, josta rantaan ajelehtinut saatettiin myöhemmin tunnistaa.”

Näin joutuu kansakunta luopumaan tavoistaan.

Ihan niin kuin mekin sisustamme sen jälkeen, kun se markkinoitiin maksutta maailmalle.

Taas mennään bussilla: MTV 1 klo 19.00.

Koonnut Kari Lankinen

Lue lisää: hs.fi/aikakone