Stan Lee on yksi USA:n sarjakuvakuninkaita ja Marvel-yhtiön johtaja.

Amerikkalainen comic book, sarjakuvalehti on 40-vuotias.

Vuosikymmenet näiden lehtien sisältö on koostunut supersankaritarinoista. Tuhannet supersankarit ovat kiitäneet maalla, vedessä ja ilmassa puolustaen maataan fasisteja, kommunisteja ja opiskelijoita tai rosvoja ja superroistoja vastaan. – –

Kymmenen centtiä maksavat comic bookit olivat kauan käsite USA:ssa. Nuorista pojista lähes 100 prosenttia luki niitä säännöllisesti, ja ne olivat hallitseva kulttuuritekijä nykyisen keskipolven lapsuudessa.

Virallisesti niitä halveksittiin ja vihattiinkin, mutta sitä enemmän lapset niitä himoitsivat. – –

Uusi aikakausi alkoi 1938 Teräsmiehen myötä. Hänessä yhdistyivät tieteiskertomus sekä rikos- ja sankaritarinat, ja hän oli maailmankirjallisuuden ensimmäinen ylisankari, jonka todellinen minä oli salainen. – –

Sarjakuvalehtien niskoille sälytettiin monia syntejä nuorisorikollisuudesta alkaen. Englanti kielsi 50-luvulla lailla amerikkalaisia sarjakuvalehtiä, ja itse USA:ssa alan yhtiöiden oli järjestäydyttävä ja perustettava oma ennakkosensuurielimensä, joka vaikuttaa vielä tänäkin päivänä. – –

Stan Leen perustama ja johtama Marvel-yhtiö on pienempi mutta pippurinen. Lee ja Kirby aloittivat sarjakuvien tekemisen jo koulupoikina. Nyt yhtiöllä on isot työryhmät sarjoja tekemässä.

Lee eli oikealta nimeltään Stanley Lieber kirjoittaa tarinoita kuin liukuhihnalta. Hän on myös yhtiön taiteellinen johtaja ja kirjoittaa itse kaikki äänitehosteetkin sarjoihin välttäen tarkasti toistoa. Hän on tuottanut Marvel-paitoja ja elokuvia ja Alain Resnais on pyytänyt häneltä filmikäsikirjoituksen.

Leen sankarit ovat kovasti huulta heittäviä persoonallisia olioita. Varsinainen mister Marvel on Lee itse; hän on luonut ympärilleen superkultin. Hän kiertää suosittuna puhujana yliopistoissa, ja viime tammikuussa hän piti New Yorkin Carnegie Hallissa ääni-valo shown, jossa supersankarit olivat mukana.

Valkjärven kokot Seurasaaressa

Karjalaiskokot ovat siroja, viehättäviä rakennelmia, jotka kohoavat suuruusjärjestyksessä Seurasaareen päin rantakalliolla. Etualalla on ns. odotuskokkoja, jotka palavat ennen suurkokkoja.

Lukuisten kokkotyyppien esittelyksi voidaan sanoa Seurasaaren juhannusaattoa: suuren pääkokon lisäksi palavat lautta- ja tynnyrikokot, karjalaiset sankakokot, virolaiset riukukokot sekä inkeriläiset rattaanpyöräkokot. Lisäksi lapsilla on ikioma kokkojuhlansa leikkeineen ja kilpailuineen.

”Tänä vuonna juhannusjuhlamme pääperiaatteena on saada aikaan mahdollisimman toimiva kokonaisuus, ei mitään estradiesiintymisiä, vaan perinteisiä ja kansallisia juhannustapoja, tapahtumia koko saaressa”, sanoi Seurasaarisäätiön toiminnanjohtaja Matti Perkoila. – –

Pelimanni- ja puhallinmusiikkia kuullaan eri puolilla saarta, juhannustaikoja esitellään, samoin pitsinnypläystä ja pellavan muokkausta.

Mitään suuria ruokapitoja Seurasaareen ei järjestetä: mahdollisuus on kuitenkin saada satakuntalaista kutunjuustoa, ulkouunissa voi paistaa perunoita, puhveteissa voi viivähtää ja Karunan kirkon luota voi seurata juhannushääparin matkaa kirkkoveneelle ja kokolle.

Komea venekokko odottaa sytyttäjäänsä Helsingin Seurasaaren ulkomuseossa, jossa eri paikkakuntien tyypilliset kokot roihahtavat tänäkin vuonna.

Kekkosen kalamatka Alaskaan alkoi

Yhdysvaltain suurlähettilään Val Petersonin taputukset olalle saattoivat presidentti Urho Kekkosen yksityiselle kalastusmatkalle Alaskaan torstaina aamulla.

Vielä hetki ennen koneeseen nousua presidentti sai pääministeri Rafael Paasiolta hyvän kalaonnen toivotukset. Yksityinen suihkukone nousi sitten klo 9.20 ilmaan Helsingin lentoasemalta.

Lento Alaskaan tehtiin vierailun isännän, newyorkilaisen Lummus-yhtiön pääjohtajan J. Thortonin koneella.

Presidentin mukana matkustivat koneen omistajan ohella vuorineuvos Uolevi Raade, lääkintöneuvos Richard Sotamaa, ylijohtaja Tauno V. Mäki ja adjutantti, kenraalimajuri Urpo Levo.

Raskas kattoelementti romahti alas Dipolissa

Raskas kattoelementti romahti Otaniemen Dipolissa torstaina. Paperiliiton liittovaltuuston yleisvaliokunnan jäsenet olivat poistuneet huoneesta vain pari minuuttia aiemmin – ketään ei jäänyt alle.

Elementti oli kiinnitetty kokoushuoneen kattoon vain lyhyillä paineilmaniiteillä. Romahtamisen vuoksi joudutaan muutkin ns. alaslasketut katot tarkastamaan.

Korjaustyöt kestävät kolmisen viikkoa. Osa Dipolin huoneista joudutaan ehkä sulkemaan toistaiseksi onnettomuuksien välttämiseksi.

Rakennusmestari Pauli Kuusjärvi ja työnjohtaja Esko Mäntylä pitävät elementtien lujaa kiinnittämistä kattoon hankalana: elementeissä on mm. tuuletuskanavia ja sähköjohtoja. Varotoimiin ryhdytään kuitenkin heti: kaikki elementit tarkastetaan, tarvittaessa suljetaan osa kokoushuoneista.

Shakin MM-jännitysottelu Spasski – Fischer alkamassa

Suurottelu shakin maailmanmestaruudesta alkaa heinäkuun ensimmäisenä sunnuntaina Reykjavikissa Islannissa. Mestaruuttaan puolustaa neuvostoliittolainen Boris Spasski, haastajana on Yhdysvaltain Robert Fischer.

Valmentautuminen MM-otteluun on yhtä tärkeää kuin mihin tahansa huippuluokan ammattiurheiluun. Niinpä Fischer vietti kuukausia Grossingerin lomakeskuksessa New Yorkin osavaltiossa. – –

Bobby Fischer nousee vasta kello neljän jälkeen iltapäivällä. Mutta sen jälkeen hän uhoaakin tarmoa.

Päivä alkaa usein uuvuttavalla tennistunnilla: entinen ammattilainen juoksuttaa Fischeriä, kunnes tämän jalat ovat hyytelöä.

Tennistä seuraa raju harjoittelu voimistelusalissa. Fischer nostaa painoja, hyppää narua, voimistelee, ajaa kuntopyörää ja iskee riemukkaasti 150 kiloista hiekkasäkkiä, jota moni nyrkkeilyn raskaansarjan mestari on käyttänyt harjoitellessaan samassa paikassa mestaruusottelua varten. – –

Leningradissa 30. tammikuuta 1937 syntynyt Boris Vasiljevitsh Spasski ei ollut shakin huipulla aivan niin nuorena kuin hänen MM-otteluvastustajansa Robert Fischer.

Shakin maailmanmestari Boris Spasski ja pulmallinen torni.

Tähän vaikuttivat myös olosuhteet, sillä Leningradin piirityksen johdosta Spasski neljän vuoden ajan oli evakuoituna erääseen Kirovin alueen orpokotiin, jossa hän oppi shakin alkeet. – –

Teoreettinen ja pelityylillinen valmentautuminen tuli tärkeäksi, kun lokakuun lopussa 1971 oli selvillä, että MM-otteluvastustajaksi tulee Fischer. Nyt on kysymyksessä Neuvostoliiton shakkihegemonian puolustaminen henkilökohtaisen menestyksen lisäksi.

Fyysillistä kuntoa on jokaisen huipulla olevan shakinpelaajan vaalittava. Tämä ei ole ongelma Spasskille, joka nuorempana oli myös urheilija (korkeutta ainakin180 cm).

Maailmanmestarin valmistautuminen otteluun on viime aikoina tapahtunut Mustanmeren rannalla.

Supermarket-ajattelu uhkaa vanhaa Raumaa

Vanhan Rauman tulevaisuutta on pohdittu vuosikausia, mutta varsinainen asemakaava puuttuu yhä. Suurinta erimielisyyttä aiheuttavat etualalle jäävät korttelit. Niiden tilalle ehdotetaan mm. kaksikerroksista liiketaloa. Vanhaa Raumaa tutkineet arkkitehtiylioppilaat nimittävät ehdotusta ”supermarket-ajattelun leviämiseksi keskiaikaiseen kaupunkistruktuuriin”.

Vielä tänään 26 000 asukkaan Raumassa on harvinaisuus: pieni, vanha puukaupunki kaupungin sydämessä. Mutta Vanhan Rauman rakennukset rappeutuvat vuosi vuodelta. Yhä peruuttamattomammin.

Seitsemän vuoden takainen rakennuskielto saa omistajat epävarmoiksi omaisuutensa kohtalosta. Aina ei ole tehty edes välttämättömimpiä korjauksia.

Vielä on aikaa tehdä jotain. Vielä tänään rakennukset ovat korjauskelpoisia. Mutta ei kauan. Muutaman vuoden kuluttua ainoa tapa hoitaa korjaukset on puskutraktorin avulla.

Tähänkö pyritään ja onko se asemakaavan tolkuttoman viivästymisen syy? Meillä lähes ainutlaatuinen keskiaikainen kaupunkirakenne on joka tapauksessa vaarassa.

Torikaupan hiljeneminen tappaisi loputkin Vanhasta Raumasta, sanoo rouva Elin Varjo.

Kjell Isakssonin johdolla keskikesän korkeuksiin

Juhannuksen tienoon urheilutapahtumat ovat totuttuun tapaan yleisurheiluvoittoisia. Saarijärvellä, Kuortaneella ja Keuruulla on varsin mittavat kilpailut.

Kuortaneella ja Keuruulla ovat kilpailut juhannusaattona. Saarijärvi tulee kuvaan juhannuspäivänä. Saarijärven kilpailut jatkuvat sunnuntaina.

Seiväshypyn ME-mies Kjell Isaksson Ruotsista on Kuortaneen aattokilpailujen (klo 18.30) ja Saarijärven kisojen ehdoton huippunimi.

Isakssonin selustatukena toimii Hans Lagerqvist, joten kiven takana on varmasti suomalaisvoitto seipäässä.

Keuruun aattokisojen (klo 18) huippulaji on epäilemättä 3 000 m, jolle lähtee mahtava 30 miehen joukko.

Tapio Kantanen, Esko Lipsonen, Mikko Ala-Leppilampi, Jouko Kuha ja Seppo Tiihonen ovat nimekkäimmät kotimaiset osanottajat.

Kjell Isaksson ponnistaa ylöspäin juhannusaattona Kuortaneella ja sunnuntaina Saarijärvellä.

