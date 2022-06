Lämpöennätykset rapisivat

Helle sulloi keskiviikkonakin hikiset helsinkiläiset vieriviereen uimarannoille.

Uimastadionille ahtautui päivän aikana lähes 5 500 auringonpalvojaa. Iltapäivällä lippuluukulla syntyi useita kymmeniä metrejä pitkä jono. Hietarannassa etsi virvoittavaa vettä ja suojaista paikkaa lähes 4 000 ihmistä.

Tämän kesän lämpöennätys 32 astetta mitattiin Vaasassa, Niinisalossa, Hämeenlinnassa ja Malmilla.

Lapissakin mitattiin 29 astetta, mutta Kevolla kipusi lämpökäyrä 31 asteeseen.

Suomi oli keskiviikkona Euroopan lämpöisimpiä paikkoja. Ainoastaan Kreikassa ja Etelä-Italiassa päästiin samanlaisiin lämpölukemiin.

Helle on iskenyt myös ratakiskoihin. Punkaharjulla Tuunaansalmen sillan lähellä vääristi helle ratakiskoja noin kolmekymmentä senttiä. – –

Huolestuneina seuraavat palokunnat helleaaltoa. Tiistaina iltapäivällä annettu kulohälytystila aiheutti äärimmäisen varuillaanolon joka puolella.

Avotulen teko maastossa on nyt jyrkästi kielletty.

Turun tuttu tori

Turun tori on kesäisin yhtenä kukkamerenä. Seija Numminen valitsemassa pientä kimppua kotiin vietäväksi Helmi Hoffrenilta.

Turku (Outi Mattila)

Tori ja halli muodostavat Turun vilkkaan ja elävän sydämen. Molemmista löytyy ystävällisiä kauppiaita, joiden kanssa on mukava olla tekemisissä.

Kalakauppias Eino Virtanen tietää ja tuntee Turun torin läpikotaisin, pienintä yksityiskohtaa myöten. Leppoisasti nauraen hän jakelee tietojaan ja kertoo olevansa syntyperäinen turkulainen.

Maaherra Sylvi Siltanen sanoo käyvänsä mielellään sekä torilla että hallissa, vaikkei olisi aivan tähdellistä asiaakaan. ”Minulla on etenkin hallissa hyviä tuttavia ja ystäviä, joilta ostan nimenomaan juustot ja toisilta nimenomaan hyvää palvattua kinkkua”, hän mainitsee

Torilta maaherra Siltanen taasen hankkii kukkia ja vihanneksia. ”Hallista käyn lisäksi hankkimassa valmiiksi laitettua lasimestarin silliä, joka on kerta kaikkiaan ihastuttavaa.”

Turun 76-vuotias kauppahalli on nähtävyys sinänsä. Siellä arkipäivän vilskeessä tavataan ystäviä ja vaihdetaan kuulumisia. Kaikki ovat tuttavallisia ja hallissa on tunnelmaa.

Sundqvist suomi USA:n politiikkaa

Wien (Erkki Pennanen)

Suomi kohosi keskiviikkona hetkeksi sosialistisen internationaalin 12. kongressin keskipisteeksi, kun opetusministeri Ulf Sundqvist esitti ilmeisesti jyrkimmän Vietnam-lausunnon, mitä Suomen hallitukselta on kuultu läntisellä foorumilla.

Sundqvist, joka puhui Suomen sosialidemokraattisen puolueen edustajana, sanoi olevan ”häpeä demokraattiselle sosialismille, jos me emme voi tuomita tätä sotaa ja osoittaa sen todellista syytä”.

Todettuaan Yhdysvaltain jatkavan itsepintaista aggressiota Indokiinan kansoja vastaan, Sundqvist sanoi vietnamilaisten osoittaneen yli kaikkien epäilysten, että he haluavat vapautua ulkopuolisesta sekaantumisesta sisäisiin asioihinsa.

”Saigonin juntta on täysin riippuvainen ulkopuolisesta tuesta niin sotilaallisesti kuin poliittisestikin, eikä se edes halua vapautua tästä vaikutusvallasta”, sanoi Sundqvist, jonka puhe herätti melkoista huomiota kongressin pääasiassa Länsi-Euroopan sosialistisista puolueista olevien valtuutettujen sekä lehdistön piirissä.

Suurhyökkäys Quang Trihin

Hue, Etelä-Vietnam (AFP)

Yli 20 000 etelävietnamilaista merijalkaväen laskuvarjojoukkojen sotilasta aloitti keskiviikkona suurhyökkäyksen sissien valloittamaan Quang Trin maakuntaan Yhdysvaltain ilmavoimien ja laivaston ennätyslujien pommitusten tukemana.

Saigonin joukot pyrkivät tällä hyökkäyksellä valtaamaan maakunnan takaisin.

Kekkonen varoitti taas fasismista

”Maailma näyttää olevan taas siinä vaiheessa, että fasistiset ilmiöt ovat lisääntymässä.”

Näin varoittaa tasavallan presidentti Urho Kekkonen haastattelussaan Sosialistiselle Aikakauslehdelle (sd).

Presidentti toivoo nykyistä parempia suhteita keskustapuolueen ja sosialidemokraattien kesken ja nimeää erääksi uransa aikaisista kielteisimmistä kehityslinjoista sen, että tämä yhteistyö repesi sodan aikana ja kohta sen jälkeen 1950-luvulla.

Presidentti Kekkonen viittaa viimeiseen uudenvuoden puheeseensa, jossa hän puhui samasta asiasta siteeraten Paavo Haavikon runoa: ”Fasismi menee hyvin kaupaksi maailmassa. Sitä myydään nyt hyvin”.

Hän jatkaa saman runon säkeitä sosialidemokraattien lehdelle myöntämässään haastattelussa:

”Tuskin kukaan voi kertoa olleensa paikalla uuden fascismin syntyessä.

Nimeä sille annettaessa joku epävarmasti väittää olleensa mukana. Mutta, he tähdentävät, siitä ei voinut tietää mitä siitä oli tuleva.

Ei nimi ollut paha. Eikä sillä ollut pahaa kaikua.

Kysymykseen, miten meistä sitten tuli fascisteja, he vastasivat, että sehän oli hyvin yksinkertaista.

Niin että tuskin kukaan voi kertoa olleensa paikalla fascismin syntyessä.”

Näin huomaamattomasti se voi alkaa uudelleen, presidentti toteaa.

Hitlerin viimeiset päivät elokuvataan

Charles Chaplin Diktaattorina muutaman kymmenen vuoden takaisessa satiirissaan, joka sangen suoraan oli suunnattu Kolmannen valtakunnan johtajaa vastaan.

Adolf Hitler ja hänen kolmas valtakuntansa herää jälleen hetkeksi eloon, tosin vain valkokankaalla, jonne sitä suunnittelevat useatkin elokuvayhtiöt.

Lincoln-teatteri New Yorkissa on jo ehättänyt edelle esittäessään suurella menestyksellä Charlie Chaplinin Diktaattoria, kymmenien vuosien takaista satiiria Hitleristä.

Ensimmäisenä uusista yrittäjistä on Hitlerin päivistä ehtinyt kiinnostumaan Ennio Concini, joka filmaa Hitlerin viimeiset päivät Lontoon lähistöllä heinäkuussa.

Filmi perustuu Trevor-Poperin teokseen Hitlerin viimeiset kymmenen päivää, joka ilmestyi pari vuotta kolmannen valtakunnan tuhon jälkeen. Käsikirjoituksen on tehnyt Ivan Moffet ja filmin nimeksi tulee Hitlerin viimeiset kymmenen päivää.

Hitleriä näyttelemään on valittu Alec Guinnes, joka on jo aloittanut viiksien kasvattamisen.

Eva Braunia näyttelee saksalainen Doris Kunstmann ja SS-upseerin osaan on valittu Michael York. Filmin tuottaa Wolfgang Reinhardt.

Koko Pohjolan nopein ja iloisin

Pohjolan nopein piikkarit jalassa, Pohjolan iloisin paljaat varpaat kippurassa: Raimo Vilen.

Pikajuoksija Raimo Vilen irroitti stadionin yleisön äänijänteitä keskiviikkona Helsingissä alkaneissa Huippukisoissa.

Vilen pyyhälsi 100 metriä uuteen Suomen ja Pohjoismaiden ennätykseen 10,1. Samalla jäivät Vilenin taakse Norsunluurannikon rajut sprintterit

Huippukisojen 16 000 hengen katsomo sai nauttia hienosta 3 000 metrin estejuoksusta.

Suomalaiskaksikko Tapio Kantanen — Pekka Päivärinta vei kilvassa kaksoisvoiton.

Kantasen voittoaika 8 25,6 on tämän vuoden kolmanneksi paras tulos maailmassa. Edellä ovat Ruotsin Anders Garderud ja Puolan Kazimierz Maranda.

Pekka Päivärinta juoksi oman ennätyksensä 8.26,6 ja neljän vuoden takainen maailmanennätysmies Jouko Kuhakin intoutui juoksemaan takavuosien malliin: aika 8.32.

Talouskyljys on sama kuin grillikyljys

Talouskyljykset saa panna sellaisinaan kuumaan pannuun tai grilliin paahtumaan. Pintaa ei tarvitse etukäteen maustaa, eikä sivellä rasvalla. Muutaman lihapalan voi pieniä ja työntää kuutiot esimerkiksi banaanin, omenan ja naudanlihapalojen kanssa saman vartaaseen. Tärkeää on, että vartaan ainekset kypsyvät yhtä aikaa. Pienet sipulitkin on syytä kiehauttaa etukäteen.

Kesä muuttaa talvisen talouskyljyksen grillikyljykseksi. Älkää siis ihmetelkö, mikäli ette havaitse näiden kahden kyljystyypin välillä muuta eroa kuin nimen.

Sekä talous- että grillikyljys ovat possun etuselkää. Nahka, silava ja lavan kärki vain poistetaan ensin. Tuloksena on kaunis kaksi-kolme kiloa painava lihainen pala, josta kyljykset erotellaan.

Lihamiehet väittävät, että talouskyljys on ritilällä parempi kuin varsinainen porsaan kyljys. Possunkyljys käpristyy huolimattomissa käsissä kuivaksi. Talouskyljyksen omat tasaisesti lihassa olevat rasvat taas pitävät pinnan mehevänä kypsentämisen ajan.

Talous- eli grillikyljys on kovan hintakilpailun kohde. Helsingissä kilohinta on saattanut olla vain kahdeksan markkaa, kun se normaalissa myynnissä on noin 10 mk ja siitä hieman yli.

Aidoista possunkyljyksistä saa maksaa pari markkaa enemmän kilolta.

Keravan uudisasukkaat tyytyväisiä asuntoihin

Keravan uusiin kerrostaloihin muuttaneet ovat pääasiassa maalta kotoisin olevia alle 35-vuotiaita, jotka käyvät työssä Helsingissä.

Helsingin yliopiston sosiaalipolitiikan opiskelijoiden tekemän tutkimuksen mukaan uudisasukkaat ovat hyvin tyytyväisiä asunto-oloihin.

Tyytymättömyyttä herättävät pitkät työmatkat ja niistä johtuvat suuret kustannukset.

Tiedot tutkimukseen kerättiin kyselyn avulla keskustan, Palokunnanmäen, Kurkelan, Kanniston ja Savion asuinalueen kerrostaloista.

Puunjalostuksen myrkkykomitea pelkää julkisuutta

Pori (HS)

Maahantuojat paheksuvat puunjalostuslaitosten ja valtion yhteistä komiteaa, jonka tarkoituksena on laatia teollisuuskemikalioiden vaarallisuusluettelo.

Mm. tästä syystä perustavassa kokouksessa päätettiin pitää tutkimustulokset toistaiseksi salassa. Maahantuojat ovat ärtyneet asian jo nyt saamaan julkisuuteen.

Puunjalostusteollisuudessa käytettävien kemikalioiden on todettu eräissä tapauksissa vaikuttavan haitallisesti työntekijöiden terveyteen.

Asiantuntijat uskovat ryhmätyön johtavan muutamien yleisten kemikalioiden poistamiseen käytöstä. He viittaavat trikloretyleeniin, ennen vaarattomana pidettyyn pesuaineeseen, jonka käyttöä nyt on vähennetty.

Yrityksille tietopankki

Suomalaisten yritysten tietoja ryhdytään keräämään tietopankkiin, josta ne saadaan nopeasti käsille tietokoneen avulla.

Oy Tilgmann Ab julkaisee yhdessä Suomen Ulkomaankauppaliiton kanssa nämä tiedot myös kirjana.

Kirjaan yhdistyy Suomen Ulkomaankauppaliiton jo vuodesta 1921 julkaisema Finnish Foreign Trade Directory, ja sen nimeksi tulee Kompass-Suomi.

Kompass on johtava teollisuuden, kaupan ja palveluelinkeinojen hakemisto kautta maailman, ja jo yli kahdessakymmenessä maassa on ilmestynyt kansallinen Kompass- hakemisto. Kompass-järjestelmä on perustettu Sveitsissä vuonna 1947.

Ensimmäinen Kompass-Suomi ilmestyy vuonna 1973, ja tietojen keruu sitä varten on jo aloitettu.

Koonnut Jarkko Rahkonen

