Vuokko Eskolin-Nurmesniemi pyörittää omaa kaunista maailmaansa Eirassa. Mannekiinin yllä oleva pallopuku on trikoota, joka silkkipintaisena kimaltaa houkuttelevasti auringossa.

Elämä ei tästä suinkaan helpommaksi tule.

Joka päivä esitetään uusia valinnanmahdollisuuksia.

Joka toinen päivä aivan uusia tuotteita.

Vuokko Eskolin-Nurmesniemi ei kuitenkaan ole heittäytynyt keksimään uusia tuotteita, vaan parantelee jatkuvasti jo ennestään keksittyjä vaatteita.

Kesäkahvila Ursulassa nähtiin eräänä aamuna Vuokon lennokasta muotia auringon porottaessa turhautuneemmankin muotitoimittajan täsmälleen oikeanväriselle nenälle.

Vuokon vaatteissa ihminen näyttää omalta itseltään, tosin hieman köyhemmältä, sillä taisikin maksaa aina hiukan enemmän kuin T:mi Yleistekstiilistä hankittu kaapu.

Pyöreä puku, jossa alla olevankin on pyörittävä, on Vuokon ikioma lemmikki. Tavallaan se on hyvin symbolinen vaate, suorastaan filosofinen.

Vuokko leviää Eirassa päin, Merikadulla yhä laajemmalle alueelle.

Myös keskustassa on avattu katutasossa myymälä.

Essi mitalin kimpussa

Raa'alla kananmunalla, lihaliemellä ja viilillä yrittää Essi Renvall elää tämän kesän yli.

”Tuskallistahan tämä on. Tämä helle. Toisaalta kärsin kyllä kylmästäkin”, sanoo Essi, joka lopultakin on päättänyt levätä.

”Kas, ilman lomaa ei ihminen jaksa”, Essi sanoo hieman kikatellen.

Essi on siinä onnellisessa asemassa, että kutsuja kesänviettoon maaseudulle on tullut runsaasti. ”On niin vaikea valita, etten taida mennä minnekään.”

Tällä hetkellä Essi miettii mitalia, sen molempia puolia, muovaillakseen sen kohdakkoin.

Essi Renvallin oma maailma pyörii Lallukassa, nyt tosin hitaammin kuin talvisin.

Arja levyn kimpussa

Pariisista Suomeen soittelee puhelimella Arja Saijonmaa, joka yhä kiertää maailmaa Mikis Theodorakisin kanssa Kreikan vapauttamisen nimissä.

Pikavisiitillä silloin tällöin kotimaassa käyvä Arja tekee piakkoin uuden levynkin.

Sen säveltää Otto Donner aivan Arjaa varten.

Arja Saijonmaa pyörii Pariisissa tällä hetkellä. Hänen levynsä pyörivät kuitenkin monissa soittimissa täälläkin päin.

Helle kiusaa laivahitsaria saunan hehkulla

Helle koettelee nyt työtä tekeviä.

Kun ulkona varjossa on pyöreästi 30 lämpöastetta, nousee mittari suurissa virastorakennuksissa kymmenenkin astetta tuota korkeammalle.

Kaikkein kuuminta lienee näinä päivinä telakoilla keskeneräisten laivojen teräslevyjen sisällä.

Torstainakin hitsattiin uusia merten kyntäjiä Valmetin Katajanokan telakalla runsaan 70 lämpöasteen syleilyssä.

Pienen pienessä laivan tankissa lähes 80 asteen kuumuudessa työskentelee hitsaaja Unto Korhonen hehkuvan hitsipillinsä kanssa Helsingin telakalla Katajanokalla.

Ilmatieteen mukaan vielä jonkun aikaa jatkuva helleaalto kiusaa Pohjolan asukkaita — ainakin työssä käyviä — enemmän kuin etelän ihmisiä.

Auringon säteilyteho on täällä suurempi kuin esimerkiksi Keski-Euroopassa.

”Aurinko paistaa Suomessa suhteellisen matalalta ja siksi sen säteet osuvat rakennusten seiniin. Tämä taas nostattaa sisällä lämpöä paljon enemmän kuin jos aurinko porottaisi kattoon”, selvitti diplomi-insinööri Markku Riipinen työterveyslaitokselta.

Lastenlinnan pesulassa silittäjä Aino Vainikainen vetelee työtakkeja silityskoneesta kosteassa 40 asteen kuumuudessa. Taustalla uhkuu iso prässi 150 asteen lämpöä.

Lämpöhuippu Kevolla

Kevossa mitattiin torstaina kesän toistaiseksi korkein lämpötila, 32,4 astetta.

Se on myös korkein Kevossa koskaan saatu astelukema ja korkeimpia Suomessa kautta aikojen.

Lämmintä oli myös Turussa ja Niinisalossa, jossa mittari osoitti 31 astetta. Helsingissä Seutulassa mitattiin 29,0 astetta.

Lämpötilat olivat kauttaaltaan viimevuotisia vastaavan ajan lämpötiloja korkeampia.

Rohkeuden puute johtanut hajanaiseen rakentamiseen

Suunnittelijoiden idealismi ja poliittinen todellisuus ovat Espoossa liian kaukana toisistaan.

Näin sanoo viikko sitten Espoon apulaiskaupunginjohtajaksi valittu Ilppo Aarnio, 45.

Mielipide on karu: turhautuneet suunnittelijat pyristelevät tutkainta vastaan.

Todellisuudessa kunnan rakentamista ohjaa oikeiston ja vasemmiston kamppailu siitä, millaisia ihmisiä Espoossa halutaan asuvan.

– –

”Totuus on, että meillä on vasemmistolainen rakennusliike, oikeistolaisia rakennusliikkeitä ja sitten vielä kameleonttifirmoja, jotka vaihtavat väriä tarpeen tullen.”

Kun kunnassa on tehty aluerakennussopimuksia, on ne ollut pakko niputtaa siten, että poliittinen tasapaino säilyy.

Niputtaminen on ollut valtuustoryhmien välillä tehtyjen sopimusten edellytys, kompromissi.

– –

Aarniolla on keino stressiä vastaan, jazz.

Jos pinna uhkaa kiristyä, istuu parinkymmenen vuoden takainen kontrabasisti bungalowinsa sohvaan ja vääntää svengin soimaan.

Musiikin puolesta hermot kyllä kestävät: Aarnion hyllystä löytyy levy joka murheeseen, yhteensä noin 800 tuntia eli 1 200 levyä, pääasiassa 30-lukua.

Ja jos oikein pahaksi pääsee, pannaan yksi 300 savikiekosta pyörimään.

Siitä se hellittää.

”Svengi auttaa stressiin”, sanoo Espoon apulaiskaupunginjohtajaksi valittu Ilppo Aarnio. Ja svengistä ei Aarniolla ole pulaa: hyllyssä on 1 200 levyä, pääasiassa 30-luvun musiikkia.

Emäntäkoulusta ei tule emäntiä

Ruoveteläinen Pirkko Ahonen paukuttelee raanua vapaa-aikoinaan, sillä kangasta emäntäkoulussa saa kutoa ken haluaa.

Maatalon emännäksi tähtää emäntäkoulusta enää vain muutama.

Pikemminkin koulutus hankitaan kivijalaksi muihin ammatteihin.

Kotitalousalalle hakeutumista palvelee viime vuonna alkuun saatettu linjajako, jota emäntäkouluissa tänä lukuvuotena toteutetaan.

Entisen yhden linjan tilalla on kaksi: yleislinja ja talouslinja.

Yleislinjalla keskitytään enemmän maatalouden ja puutarhanhoidon opetukseen.

Talouslinjalla puolestaan pääpaino on ruokatavara- ja talousaineiden opetuksessa ja käytännön harjoittelussa.

Keittiövuorossa tytöt ovat punapukuisia, essut ovat kirjavia. Pizzan kypsyyttä kokeilee Marja Mäkiniemi.

Yleislinjan oppilas rehkii navetassa neljä viikkoa, talouslinjalainen vain yhden. Talouslinjalla puolestaan ruokataloutta opitaan käytännön työssä noin 500 tuntia, yleislinjalla 350.

Yhtään oppiainetta ei ole kertakaikkisesti poispotkaistu.

Tuntimääriä vain on painotettu toisin ja uusia aineita on tuotu mukaan.

Pyykinpesua koulussa on vuoroviikoin. Vas. Terttu Luomaharju, Elina Luodes ja Marjatta Lehtinen.

Harvinainen laivahylky tuhon oma

Kansainvälisestikin meriarkeologisena harvinaisuutena pidetyn fregatti Sankt Nikolain pelastamisyrityksistä on luovuttu.

Ymmärtämätön suhtautuminen Ruotsinsalmen pohjassa makaavaan 1700-luvun laivahylkyyn on tehnyt tehtävänsä.

Laivojen potkurivirtojen pahoin runteleman harvinaisuuden lopullinen tuho on lähellä.

Katastrofisukeltajiksi muuttuneet urheilusukeltajat yrittävät nyt pelastaa esineistöstä vielä sen, mikä pelastettavissa on.

Urheilusukeltajain leirillä Ruotsinsalmessa tutkimustyötä johtava maisteri Christoffer Ericsson sanoo Nikolain painuvan lyttyyn lähivuosina.

Lyttyyn painuvat myös kotkalaisten haaveet entisöidystä Nikolaista Ruotsinsalmen rannalla.

Katastrofikaivauksiin vertasi maisteri Christoffer Ericsson, vas. fregatti Nikolain sukelluksia. Neitsytplokin sukelsi Nikolaista helsinkiläinen työnjohtaja Seppo Laakso.

USA:n korkein oikeus poisti kuolemantuomiot

Yhdysvaltojen korkein oikeus päätti torstaina Washingtonissa, että kuolemanrangaistus on perustuslain vastainen, julma ja tarpeeton rankaisukeino.

Päätös pelasti 600 kuolemantuomitun vangin elämän.

Päätös syntyi äänin 5—4.

Kaikki presidentti Nixonin nimittämät neljä korkeimman oikeuden jäsentä vastustivat kuolemanrangaistuksen poistamista.

