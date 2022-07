Nyt tarkenee luistella shortseissakin. Kuuma kesä yllätti luistelijat, jotka kokeilivat kesän ensimmäistä tekojäätä Forssan kuplahallissa.

Jää ei sula, mutta kiekkoilijat hikoilevat varusteissaan. Hallin lämpötila on pysytellyt lämpöaallon aikana 25 asteen paikkeilla. Kuplan harjalla se on jopa toistakymmentä astetta korkeampi.

Helteestä eivät tienneet myöskään 75 amerikkalaispoikaa, jotka saapuivat kanadalaisen jääkiekkokoulun mukana Forssaan.

Pojat, joita johtaa suomalaisille tuttu, entinen Helsingin IFK:n jääkiekkojoukkueen pelaajavalmentaja Carl Brewer, eivät jääneet ihmettelemään harvinaisen hiostavaa harjoittelupaikkaa.

Juniorit keikkuivat kiekkokaukalon reunalla paidatta, hieroivat välillä aurinkoöljyä hartioihinsa ja jatkoivat auringonoton jälkeen tiiviitä harjoituksiaan.

Kuuma ilma sai jääkiekon tuntumaan turhalta Fran (vas.) Dave ja Steve pitivät parempana kysellä lähintä tyttöjeniskupaikkaa.

Hitch kunniaan

Kunniatohtorin arvon sai jännityksen mestareihin yhäkin kuuluva Alfred Hitchcock uusimman elokuvansa ”Frenzyn” jälkeen.

Hitch on ensimmäinen filmialan henkilö, jolle arvo on myönnetty. Hän on tehnyt 52 elokuvaa.

Terveydenhuollon ja opetuksen palkkavääristymiä oiotaan 10 miljoonalla

Noin 100 000 virkamiehen ja toimihenkilön palkat tarkistettiin, kun valtiovarainministeriössä tiistaina allekirjoitettiin virkamiespalkkauksen vääristymiä korjaava virkaehtosopimus.

Valtion menoja sopimus nostaa vuosittain lähes 10 miljoonaa markka.

Sopimus koskee noin 60 000 terveydenhoitoalan ja 40 000 opetusalan työntekijää. He saavat nyt palkkoihinsa keskimäärin yhden palkkaluokan korotuksen. Tiistaina allekirjoitettu sopimus korjaa myös kunnallisen sektorin palkkavääristymiä. – –

Tarkistuksen piiriin kuuluvat mm. sairaanhoitajat, kätilöt, lääkintävoimistelijat, mielisairaanhoitajat, lastenhoitajat, apuhoitajat ja hammashoitajat sekä laboratoriohoitajat ja röntgenhoitajat samoinkuin myös sairaaloiden emännät ja jossain määrin myös muu keittiöhenkilöstö.

Tietyöt paljastivat miinoitteen Ranualla

Kapteeni P. Aho raivasi miinaa Ranuan Rovastinahossa.

Oulu (HS)

Sodanaikainen kymmenen telamiinaa käsittävä miinoite on paljastunut tvl:n tietyömaalla Ranuan Rovastinahossa. Tierummussa ollut miinoite oli ansoitettu.

Miinat havaitsi kaivinkoneen kuljettaja. Paikalle hälytettiin pioneereja Oulun pioneerikomppaniasta.

Pioneerit purkivat miinoitteen, ja telamiinat räjäytettiin myöhemmin tvl:n kaatopaikalla.

Pioneerit jatkavat raivaustöitä Rovastinahossa. On mahdollista, että alueella on muitakin Lapin sodan aikana miinoitettuja tierumpuja.

Koneet jäljessä silmälasimuodista

Suuret kehykset ovat varsinkin nuorten silmälasien käyttäjien suosiossa. Muodikkuudesta saa maksaa tässäkin.

Optisen alan teollisuus on jäljessä muodin vaatimuksista. Ei ole koneita, joilla pystyttäisiin valmistamaan suosittuja suuria laseja kysyntää vastaavasti. Pieniä linssejä tehdään tuhansien sarjoissa, suuria muutamin kappalein.

Erikokoisten linssien hinnalla voi olla eroa 150 markkaa, pienet maksavat 50 ja isot ehkä 200 markkaa.

Optikko Ralph Degenhardt Kaukomarkkinoiden optiikkaosastolta sanoo koko optisen alan käyvän läpi valtavaa muutosta.

Kun suuret silmälasit tulivat muotiin, linssinvalmistajat otaksuivat kyseessä olevan pian ohimenevän muotivirtauksen. Toisin kävi, isokokoiset kehykset tulivat pysyäkseen.

Lauttasaareen kaukolämpö vuonna 1974

Lauttasaari liitetään kantakaupungin kaukolämpöverkkoon vuonna 1974. Siihen saakka alueen eräiden rakennusten lämmitys hoidetaan siirrettävillä lämpökeskuksilla.

Helle tappaa arvokaloja viljelyaltaisiin

Maamme kalanviljelyä uhkaa katastrofi, mikäli helleaalto jatkuu vielä muutamankin päivän, kertovat kalanviljelijät. Toista viikkoa jatkunut helle on nostanut kala-altaiden lämpötilan monissa paikoin 25 asteeseen ja siitä ylikin.

Eräässä kalanviljelylaitoksessa on jo viitisenkymmentätuhatta lohenpoikasta menehtynyt hapen puutteeseen.

Kalat alkavat kuolla, kun veden lämpö kohoaa yli kahdenkymmenen asteen, kertoi agronomi Tapani Vänttinen riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksesta

Kun kala-altaiden vesi saavuttaa 28 asteen lämpötilan, kuolevat kalat olivat olosuhteet muuten miten hyvät tahansa.

Kalojen kuolema uhkaa pahimmin pintavettä käyttäviä laitoksia, joita on noin puolet maamme 130 kalanviljelylaitoksesta.

Kalat eivät pidä helteestä. Järvitaimenet Karjalohjalla sijaitsevassa Toivo Heikkurisen kalanviljelylaitoksessa kuolivat kymmenin tuhansin 27-asteisessa vedessä, jota ei millään tavoin voi viilentää. Heikkurisen mukaan käy huonosti, jos helle jatkuu.

Wimbledon on tänään naisliikettä

Vielä pari vuotta sitten Wimbledonin tenniskilpailujen ehdottomasti tärkein tapahtuma oli miesten kaksinpelin loppuottelu.

Nyt suosiosta ja kiinnostuksesta kilpailevat tasavertaisesti naiset: Billie Jean King, Evonne Goolagong ja Chris Evert keräävät yleisöä katsomoihin yhtä paljon kuin parhaat miespelaajat. – –

Miesten ottelut ovat jääneet vain muutaman hyvän pelaajan varaan, mikä latistaa koko kilpailut. Mutta katsojat ovat huomanneet myös sen, että naisten peli on vähintään yhtä vauhdikasta ja värikästä kuin parhaiden miesten.

Naispelaajien tarmokas ja itsepäinen toiminta omien etujensa puolesta on sekin lisännyt kiinnostusta viimevuosina. Yhdysvaltojen – ja monien mielestä koko maailman – tenniskuningatar Billie Jean King on ensimmäisiä, jotka todella ovat ryhtyneet parantamaan naispelaajien asemaa.

Ranskan toinen ydinpommi räjäytetty

Papeete, Tahiti (UPI)

Ranska räjäytti toisen atomipommin Tyynellämerellä perjantaina, ilmoittivat epäviralliset lähteet Tahitilla tiistaina. Asiasta kertoi myös ranskalainen lehti Le Monde.

Kesäkuun 25. päivänä aloitettu koesarja on saanut osakseen maailmanlaajuista arvostelua.

Kolmen kokeessa apuna olleen sota-aluksen paluu Papeeteseen osoitti, että kokeet on ilmeisesti tällä erää keskeytetty.

Koesarjallaan Ranska pyrkii kehittämään tulevien ydinkärkiensä laukaisumekanismia.

Koreain yhdistämisestä periaatteellinen päätös

Söul (UPI)

Huomattavaksi diplomaattiseksi saavutukseksi luonnehdittiin tiistaina Etelä- ja Pohjois-Korean yhteistä ilmoitusta, jonka mukaan osapuolet pidättäytyvät voimankäytöstä toisiaan vastaan sekä ryhtyvät työskentelemään kahden Korean yhdistämiseksi. – –

Diplomaattilähteiden mukaan kyseessä on merkittävin kahden Korean välinen diplomaattinen toimenpide sen jälkeen, kun Korean sota päättyi lähes 20 vuotta sitten.

Kampuskoirien määrä kasvoi

Koirien määrän kasvu yliopistokampuksilla Kaliforniassa USA:ssa osoittaa englantilaisen kasvatustieteilijän mukaan selvää henkistä levottomuutta ja ahdistuneisuutta.

Professori W. Roy Niblett syyttää ”suvaitsevaa yhteiskuntaa” kampuskoirien määrän lisääntymisestä.

Professorin mukaan ”nykyajan yhteiskunnalliset muotivirtaukset katkaisevat perinteiset ihmissuhteet ja nuoret etsivät korvikkeita kiintymykselleen ja emotionaalisille tarpeilleen.

Nyky-yhteiskunnan rakkauden ja rakastamisen sallimisesta huolimatta professori epäilee, että koirakannan kasvu kampuksilla heijastaa läheisten ihmissuhteiden puutetta.

Kolmen kuukauden kierroksellaan Yhdysvalloissa professori Niblett vieraili neljällä kampuksella. (Reuter)

E-liikkeiden lehdet

E-osuuskauppaliikkeiden julkaisemien jäsen- ja asiakaslehtien painosmäärä on tämän kevään kuluessa ylittänyt 1 000 000 kappaleen painosmäärän rajan.

Koonnut Jarkko Rahkonen

