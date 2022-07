Heinätyöt vauhdissa

Heinänkorjuukoneiden suuri menekki on yllättänyt myyntiliikkeet ja valmistajat. '”Loppuunmyynti” johtuu heinän nopeasta valmistumisesta ja runsaasta sadosta. Monin paikoin koneet ovat loppuneet myyjiltä ja eräillä tehtailla ovat jäljellä ainoastaan peruutetut tilaukset.

Heinätyöt ovat lähteneet käyntiin aina pohjoista Lappia myöten. Etelässä pitkälle koneistetut tilat ovat saaneet jo suuren osan heinästä varastosuojaan.

Tuorerehusta korjataan pian toista satoa. Vilja- ja perunapellot näyttävät paremmilta kuin vuosiin.

Heinän tiheä kasvu on aiheuttanut sen, että "vanhanmallinen" niittokone ei pure tarpeeksi hyvin. Tänä kesänä on Suomessa lyömässä itseään läpi lautasniittokone, joka on 30 prosenttia tavallisia niittokonetta tehokkaampi.

Sekä kevät- että syysviljoista odotetaan hyvää satoa.

Kauppavene ruokkii saaristoa ja elättää kauppiaan talven yli

Kauppavene on kuin valintamyymälä. Monet ovat hämmästelleet tavaravalikoimaa, joka mahtuu 13-metriseen veneeseen.

Saariston kesävieraat ja kanta-asukkaatkin saavat elintarpeensa kauppaveneeltä. Se on heille välttämätön.

Venekauppias saa elantonsa kesävierailta. Hän puskee kolme kesäkuukautta töitä tunteja laskematta, sillä talven myynti ei enää saarien tyhjentyessä useinkaan elätä.

Kauppias Torolf Holmberg, 38, katselee Sipoon Kaunissaaren laiturilla seisovaa ihmisjonoa. Hän on tyytyväinen mutta myös peloissaan: Asiakkaista ei ole pulaa, mutta riittääköhän tavara?

Laiturillinen helsinkiläisiä lomanviettäjiä jonottaa päästäkseen Holmbergin puheille. He haluavat maitoa, leipää, olutta, makkaraa, tenua, hyttysöljyä, melkein mitä vaan. Ja Holmberg myy heille niin että hiki lentää.

Kaunissaari on Holmbergin ”Sea-Shopin” asiakasmäärältään suurin pysähdyspaikka. Puolenpäivän aikaan Kaunissaareen saapuva kauppalaiva voi keskikesän vilkkaana lauantaina viipyä saaren rannassa tuntikaupalla. Asiakkaita voi käydä puoli tuhatta. – –

Kauppavene mahdollistaa monelle veneettömälle helsinkiläiselle koko kesän vieton Kaunissaaressa. Ainoa riesa on saarelaisten mielestä pitkä jonotus.

Helsingin kehäteiden nimiä vakiinnutetaan

Harmia ja sekaannusta aiheuttaneiden Helsingin seudun kehäteiden nimityksiä yritetään nyt vakiinnuttaa.

Ohikulkutien, sisemmän kehätien ja suunnitteilla olevan välikehätien nimiksi ehdottaa tieneuvottelukunta Kehä I, Kehä II ja Kehä III, jolloin Kehä l on sisin ja Kehä III uloin kehätie. – –

Kehäteiden nimistön sotkuisuutta on pahentanut mm. se, että tvh ja Helsinki käyttävät teistä eri nimityksiä.

Tvh käyttää kehäteistä Helsingistä ulospäin nimiä: sisempi kehätie, (Helsingin) ohikulkutie ja ulompi kehätie. Tämä ulompi kehätie ei ole ollut tieneuvottelukunnan käsiteltävänä. Tie kulkee Lohjanharjulta Hyvinkään ja Mäntsälän kautta Porvooseen.

Helsinki käyttää muutoin samoja nimityksiä, paitsi sisempi kehätie on nimeltään pelkkä kehätie.

Tippuritartunnat kaksinkertaistuivat juhannusyönä

Juhannus teettää töitä Helsingin kaupungin sukupuolitautien poliklinikalla. Riemujen yönä sai tippuritartunnan 20 pääkaupunkilaista – ainakin tämä määrä on hakeutunut hoitoon.

Rauhallisemman viikonvaihteen sadoksi on vakiintunut 10 tapausta.

Klinikalta kerrotaan, että aiempiin vuosiin verrattuna tämän juhannuksen tippurisato on ollut tavallista runsaampi, vaikka kesäkuu muuten on ollutkin tavanomainen.

Juhannuksena tartunnan saaneet ovat valtaosaltaan nuoria, 15–19-vuotiaita.

Saastevesi työntää linnutkin tieltään

Järviruokotuuheikkojen läpi pääsee vielä ajamaan Kulosaaren rannassa itäiselle Vanhankaupungin selälle. Aukko pienenee vuosi vuodelta. Paikalla on vettä enää 1,2 metriä.

Vanhankaupungin pikkulahdet Helsingissä kasvavat ajan mittaan umpeen, jos rehevöityminen jatkuu nykyisellä vauhdilla. Umpeutumista edistää maan jatkuva kohoaminen.

Järviruoko viihtyy hyvin ja kasvaa tavallista paksummaksi Saunalahden likaisissa vesissä. Asiantuntijat arvelevat, että myös seudun runsaat linnut pakenevat pian saasteen tieltä.

Kalakanta on runsas, mutta veden likaantuminen on karkottanut suuren osan kalastajista. Yksi ammattilainen ja kolme sivuammattilaista jatkavat perinnettä. Myös harrastelijat ovat lähteneet puhtaimmille vesille maukkaampia kaloja narraamaan.

Helsingin merialueen kalastosta on valmistunut tutkimus. Sen mukaan Vanhankaupungin selällä elää 21 kalalajia. Yleisimmät ovat särki, lahna, pasuri, ahven, suutari, sorva, hauki, ruutana ja piikkikalat.

Vanhankaupungin itäinen puolisko luokitellaan heikosti likaantuneiden rantojen joukkoon, jos perusteluna on rantakasvillisuus.

Kalasto, planktonit eli keijusto sekä pohjaeläimet antavat vedestä huomattavasti likaisemman kuvan.

Suljettujen lahtien jäteveden vastaanottokyky on huono. Tilanne parantunee vasta sitten, kun kaikki Helsingin kaupungin jätevedet johdetaan puhdistettuna tunnelia pitkin etemmäksi Suomenlahdelle. Jätevedet lasketaan pääkaupungin rannoille vesioikeuden väliaikaisella luvalla.

Helsinki yhä useammin telttailijan reitillä

Tullisaaressa saa pyykin kuivaksi pesupaikan vieressä olevilla kuivaustelineillä. Ja naruja riittää vaikka samaan aikaan sattuisi olemaan useammankin suurkuluttajaperheen pyykkipäivä.

Helsinki tarjoaa telttamatkailijalle kaksi varustetasoltaan hyvää leirintäaluetta. Arkisista askareista selviää nopsasti nykyaikaisilla välineillä, mutta vapaa-ajan viettoon ei enää ole niinkään mahdollisuuksia. Suurin epäkohta on uimarantojen puuttuminen. – –

Kaupungin kahdella leirintäalueella yöpyi viime kesänä lähes 90 000 matkailijaa ja kuluvan alkukesän lukemat enteilevät jälleen uutta ennätystä.

Helsingin leirintäalueet, Tullisaari ja Rastila ovat molemmat samalla suunnalla, Itäväylän varrella Laajasalossa ja Vuosaaressa. – –

Helsinki on telttamatkailijalle yleensä vain läpikulkupaikka. Keskimäärin leirintäalueilla viivytään yhdestä puoleentoista vuorokautta.

Puistotäti pitää huolta Nallikarin pikkuturistista

Marjatta Lahtinen on palkattu leikittämään lapsia päivisin Nallikarin leirintäalueelle. Hänen seurassaan viihtyvät isommatkin pojat hiekkalaatikolla. Ihailevat katseet tulevat norjalaispojilta.

Nallikarin leirintäalue Oulussa on viime vuosina ollut norjalaisten turistien suosiossa. Tänäkin kesänä samat tutut norjalaisperheet suuntaavat lomamatkansa Nallikarin hietikkorannoille ja nurmikentille.

Oulun kaupunki on palkannut puistotädin telttailijoiden jälkikasvusta huolehtimaan.

Vielä Nallikarissa on tilaa, mutta loppukesästä yöpyjiä saattaa olla toista tuhatta kerrallaan

Porvoonjoki tutkittiin: saastunut ja uimakelvoton

Porvoo (HS)

Porvoonjoen veden laaduntutkimusta jatketaan asutustaajamien ylä- ja alapuolella sijaitsevissa 12 tarkkailupisteessä. Jokin aika sitten suoritetun perustutkimuksen mukaan joki on kauttaaltaan saastunut ja uimakelvoton.

Eniten joki on saastunut Lahden kaupungin lähellä, missä mm. suolistoperäisten bakteerien määrä oli perustutkimuksen mukaan 10 000 ml. Joen alajuoksulla Askolan tienoilla näitä bakteereja oli enää 100, mutta Porvoon kaupungin jälkeen lähellä merta jälleen 2 000 m.

Supertähti-ooppera tulossa elokuvana

Rock-oopperasta Jeesus Kristus, Supertähti tehdään elokuva. Pääosiin on kiinnitetty Ted Neeley, Carl Anderson, Yvonne Elliman ja Barry Dennen.

Neeleyllä on Jeesuksen osa ja Anderson esittää Juudasta. Kumpainenkin on esittänyt samoja rooleja rock-oopperan Broadway-versiossa.

Yonne Elliman sai Maria Magdalenan roolin ja Barry Dennen esittää Pontius Pilatusta.

Andrew Lloyd Webberin ja Tim Ricen rock-ooppera filmataan Israelissa. Filmaus alkaa 20. päivänä elokuuta Jerusalemissa.

Ted Neeley on kotoisin Texasista. Hän on aikaisemmin esiintynyt menestyksekkäästi Hair-musikaalissa ja Who yhtyeen rock-ooppera Tommyssä.

Carl Anderson aloitti uransa jazz laulajana. Mitään varsinaista menestysosaa hänellä ei aikaisemmin ole ollut. Suurin saavutus on soittaminen Second Eagle nimisessä rock-yhtyeessä.

Yvonne Elliman on syntyjään hawaijilainen. Jeesus Kristus oopperan säveltäjät Rice ja Webber keksivät hänet eräästä lontoolaisesta yökerhosta.

Air Canada luopui Concordesta

Montreal (UPI)

Air Canada ilmoittaa, että se on päättänyt luopua neljästä Concorde-varauksestaan.

Concorde on ranskalaisenglantilainen yliäänen matkustajakone.

Air Canadan hallintoneuvoston puheenjohtajan Yeves Pratte sanoi, että varauksesta oli luovuttu koska yhtiön teettämät markkinatutkimukset osoittivat, että Concorde ei tällä hetkellä ole sovelias Air Canadan kaltaiselle kansalliselle lentoyhtiölle.

Helmut Schmidtistä Schillerin seuraaja

Bonn (Veikko I. Pajunen)

Länsi-Saksan liittohallitus näytti torstaina kallistuvan oireellisesti oikealle, kun sen ”superministerin” paikalle päätettiin nimittää suosittu sosiaalidemokraattinen kärkipoliitikko Helmut Schmidt.

Hallituksen sisäisessä kriisissä ahtaalle joutunut liittokansleri Willy Brandt teki Schmidtistä uuden talous- ja valtiovarainministerin, kun tappioiden kolhima talousprofessori Karl Schiller erosi tästä avainvirasta.

Liittokansleri otti täten rinnalleen vahvan miehen, jonka avulla hän toivoo voivansa käydä syksyllä menestyksellisen vaalitaistelun kristillisdemokraattista oikeisto-oppositiota vastaan.

Täysverinen ammattilaispoliitikko Schmidt on kauan lukeutunut puolueensa oikeistosiipeen, johon tosin myös hänen edeltäjänsä kuului.

Koonnut Jarkko Rahkonen

