Antiikin suureepos taas suomeksi

Pentti Saarikoski: ”Joku on luonut tarinan, koska sitä on tarvittu”.

Kari Vanhapiha

Siuntion Palojoella punaisessa mökissään Pentti Saarikoski, 34, katseli Odysseian käsikirjoitusta kuin äiti maailmalle lähtevää lasta.

Hänen kunnianhimoisin yrityksensä, kahden vuoden käännöstyö lepäsi pöydällä ja mielen valtasi epäilys. Takana 3 000 vuotta ja edessä painokoneet.

”En ehkä ole päässyt mihinkään perille, mutta työ on tehty ja vaiva nähty, ja nyt aion syödä ja juoda jumalaiseen aamunkoittoon asti.”

Tämä esipuheen viimeinen lause kuvaa hyvin niitä ristiriitaisia tunteita, jotka myllersivät mielessä, kun runoilija Saarikoski hyppäsi taksiin Odysseus sylissään.

Hän oli varma vain yhdestä asiasta: maailman suurin eepos oli kääntynyt suomen kielelle. Viimeksi se tapahtui 1924. – –

Odysseus, jonka kanssa Pentti Saarikoski on seikkaillut nyt vuosikaudet, oli Troijan sodan kreikkalaisia sankareita, mies joka oli hidas palaamaan kotiinsa. Hidas oli Saarikoskikin.

Siepparit voikukkapellossa: lapset ja kirjailijan iltapäivä Siuntion Palojoella.

Sattuessaan sopivalle tuulelle runoilija Saarikoski saattaa olla sietämättömän rehentelevä. Nyt miehessä ei ollut muuta kuin nöyryyttä.

Hän oli kääntänyt Homeroksen Odysseian kahdessa vuodessa, teoksen jonka kääntäminen on ollut monelle kirjailijalle elämäntyö. Väkisinkin se aiheuttaa epävarmuuden tunteen: miten tuhansien vuosien menneisyys minut tuomitsee.

Hän istui taksissa matkalla kohti Helsinkiä kulmat rypyssä ja vaiteliaana: – Otto Manninen teki tätä samaa käännöstyötä reippaat toistakymmentä vuotta ja korjaili tekstiä vielä senkin jälkeen.

Satoi. Sitten autosta pamahti rengas. Saarikosken odysseia Otavaan katkesi Turun moottoritielle. Rengas vaihtui ja matka jatkui. – –

Mikä olisikaan homeerisempaa kuin marssia Otavasta suoraan Kosmokseen. Hän ei ole kulinaristi: giniä juomaksi ja sillä alas puolikas pihvistä.

Runoilijan aamu valkeni ravintola Populuksessa, levyautomaatti purki rakkautta ja kaihoa tyhjälle Aleksis Kiven kadulle.

– Tämä oli ennen Pamaus, nyt tämä on Populus.

Puotilan rannan pohjan muta lapsille vaaraksi

Puotilan uimaranta Helsingissä on vaarallinen lapsille. Useita lapsia on kesän aikana juuttunut jaloistaan pohjamutaan ja ollut vähällä hukkua.

Kaupungin omistama Puotilan uimaranta on matala ja mutapohjainen. Pehmeää liejua ja syviä mutakuoppia on pitkin rantaa.

Kaupunki on ajanut mudan päälle autokuormittain hiekkaa, mutta pehmeä lieju imee sen nopeasti. Viime päivien aikana rannassa on sattunut useita uhkaavia tilanteita, kun lapset ovat juuttuneet jaloistaan mutaan ja vajonneet veden alle.

Viikko sitten rannalta vietiin kahdeksanvuotias tyttö sairaalaan, kun hän ei päässyt irti liejusta ja sai vettä keuhkoihinsa.

Kenttämestari Matti Hagström kaupungin ulkoilu- ja urheiluvirastosta sanoo, että kaupunki on tehnyt parhaansa rannan parantamiseksi. ”Joka vuosi rantaan on ajettu hiekkaa ja mutakuoppia täytetty. Lieju on kuitenkin niin pehmeää ja sitä on niin paksulti, että rannan kunnossapito on vaikeaa.”

Vantaalla heitetään roskat minne sattuu

Vantaalla eletään edelleen maalaistunnelmissa: Katuja on roskan peitossa, jätteitä poltetaan pihoilla, kissat ja koirat juoksentelevat irrallaan Tikkurilassakin. Taloja pystytetään luvatta ja romuja heitellään metsiin.

Kauppalan järjestysoikeuden puheenjohtaja oik. lis. Lars-Otto Backman aikoo kuitenkin saada kauppalalaiset ymmärtämään, että naapureitakin on olemassa.

Järjestysoikeus tahtoo saada kauppalaan järjestyksen ohjaavalla toiminnalla. ”Jollei muu auta, on pakko antaa tuomioitakin.”

Vantaalla ei suuria välitetä kauppalan järjestyssäännöstä, missä kielletään roskien heittäminen katujen ja teiden varsille. Järjestysoikeus alkaa opettaa kuntalaisille siisteyttä, mutta muutaman vuoden kuluttua vuorossa ovat sakot, ellei muuten opita.

Pelastusliivien käyttö harvinaista

Turku (STT)

Turkulaisilla veneilijöillä ei ole pelastusliivejä yllään kuin poikkeustapauksessa. Veneliikenneasetuksen mukaan tulee rekisteröidyissä veneissä olla hyvin saatavilla pelastusliivit kullekin veneessä olijalle.

Tavallista on, että pelastusliivit on tungettu jonnekin, josta niitä ei ainakaan saada, jos niitä äkkiä tarvitaan, kertoo Saaristomeren Merivartioston Meritoimiston päällikkö, yliluutnantti Juhani Laapio.

Vennamosta presidenttiehdokas

Suomen maaseudun puolue rynnistää presidentinvaaleihin omalla ehdokkaallaan. Puoluehallitus on päättänyt esittää, että Smp asettaisi omaksi ehdokkaakseen puolueen puheenjohtajan Veikko Vennamon. – –

Puoluehallitus katsoo, että oman ehdokkaan asettamisella voidaan estää poikkeuslaki ja epäkansanvaltainen menettely vuoden 1974 presidentinvaalissa.

Ukkosmyrsky vei hevoshullut suojaan

Kaatosade ja suuret vesilammikot radalla aiheuttivat monia yllätyksiä haasteravien ensimmäisenä päivänä Käpylässä. Parhaaksi ajaksi jäi Lörön viidennellä radalla juoksema 29,2.

Mereltä päin nousevat synkät ukkospilvet pimensivät kirkkaan iltapäiväauringon juuri ennen haasteravien alkua Käpylän raviradalla Helsingissä.

Ankarat saderyöpyt juoksuttivat yleisön totorakennuksen suojiin eikä radan varrelle jäänyt kuin muutama kaikkein uskollisinta hevoshullua tähyilemään suosikkiensa menoa.

Ilma pimeni hetkittäin niin paljon, että kaviouran valaisinlaitteet olisivat olleet tarpeen. Lähes kaikki haastelähdöt sujuivat pienten yllätysten merkeissä.

Liekö sitten ennakkosuosikit olleet arempia ukkosenjyrinälle ja radan vesilammikoille, sillä moni ennakolta varma hevonen petti totopelaajien luottamuksen.

Pahiten epäonnistui ravikuningas Alo Valo, joka jäi lähtölaukassaan toivottoman kauaksi muiden taakse.

Ahti Niverin ajama Totti pohjusti Kymenlaakson menestyksen haasteravien ensimmäisenä päivänä Käpylässä. Totti jätti raskaalla radalla muita kymmeniä metrejä ja sai loistavan kilometriajan 29,4 kuraisella maililla.

30 000 kokoontui herättäjäjuhlille

Seinäjoki (HS)

Herättäjäjuhlien päiväseuroissa juhlavieraat nostivat sateenvarjot paahtavan helteen suojaksi. Iltapäivällä 30 000-päisen yleisöjoukon yllättänyt ukkoskuuro ajoi ihmiset kirkkoon ja seurakuntatiloihin sadetta pakoon.

Lauantaina toista päivää jatkuneet 78:nnet herättäjäjuhlat olivat keränneet paikalle ennätysmäärän väkeä.

Paikalle rakennettu 12 kilometriä penkkiriviä ei riittänyt. Osa joutui istumaan ojan reunoilla.

