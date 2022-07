”Minä olen sitten se 48. apina”, lausahti ylipormestari Teuvo Aura repäistessään tiistaina apinatalon numerokilven päältä paperin pois. Korkeasaaren apinatalon numero on nimittäin 47.

Yleisö voi jälleen tutustua apinataloon, joka on muuttanut täydellisesti muotoaan: kalterit ovat poissa. Tilalla ovat lasit, jotka estävät yleisöä syöttämästä ja koskettelemasta apinoita. – –

”Minusta on todella mukavaa, kun apinatalo on saatu vihdoin viimein valmiiksi. Nyt varmaan loppuvat ihmisten sadattelut siitä, etteivät he pääse katselemaan apinoita”, intendentti Ilkka Koivisto huokaisi.

”Apinataloon on yritetty saada mahdollisimman todenmukaiset olosuhteet. Käytävät ovat melko pimeitä kuin viidakossa. Vain apinoiden häkit on valaistu.”

Valkotupsusilkkiapinat säikkyivät hieman apinataloon rynnistäviä ihmisiä ja kyyhöttävät toisistaan turvaa hakien korkealla oksanhaarukassa.

"Missäs ne kaimat asustavat", kyseli Teuvo Aura. Hän ei ollut aikaisemmin nähnyt myskihärkäpariskuntaa, joka on ristitty ylipormestarin mukaan. Teuvo ja Aura on tuotu Kanadasta vuosi sitten, ja ne voivat potrasti Korkeasaaressa. – –

Teuvo ja Aura huohottivat kuumuudessa. "On niillä ainakin yhtä kuuma kuin minulla", Teuvo Aura naureskeli pyyhkiessään hikeä otsaltaan.

Mainokset ilmestyneet taksien kylkiin

Vuokra-autot ovat mainosmiehen viimeisin aluevaltaus. Tupakkamainoksia on ilmaantunut ainakin Espoon Tapiolassa ja Salossa, vaikka juuri viime viikolla asetettiin komitea pohtimaan tupakkamainonnan rajoittamista ja jopa kieltämistä kokonaan,

Taksimiehet ovat alkaneet hankkia lisätuloja ottamalla autoihinsa mainoksia. Ainakin Espoossa ja Salossa asiakas voi joutua tupakkamainosta kuskaavaan taksiin. Helsingissä taas mainosten kiinnittäminen vuokra-autoihin on kielletty.

Suomen taksiliitto ry ei ole ottanut asiaan virallista kantaa.

Tapiolan takseissa on ollut tupakkamainoksia noin parin viikon ajan. Tapiolassa on 46 vuokra-autoa, joista 20:ssä on mainoksia. – –

Helsingin kaupungin järjestyssäännön mukaan liikkuvaan mainokseen tarvitaan viranomaisen lupa. Poliisilaitoksen liikennetoimisto suhtautui kielteisesti taksimainoksiin ja Uudenmaan lääninhallitus on äskettäin hylännyt asiasta tehdyn valituksen.

Keravan nuoret kokoontuvat kiellettyyn ”Rauhanpuistoon”

Kaupunginhallituksen asettama taulu ”Asiaton oleskelu kaupungintalon tontilla kielletty 21.00–7.00 välisenä aikana”, huvittaa yhtä paljon sekä puistoon kokoontuvia nuoria, että Keravan poliisia.

Keravalaiset nuoret ovat kaupungin armoilla, väittää Keravan nuorisotalon isäntä Kalervo Juvonen. Hän sanoo parinkymmenen nuoren viettävän yönsä ”milloin missäkin”. Juvonen toivoo kaupungilta 20-paikkaista nuorisoasemaa nuorten yöpymistiloiksi.

Juvosen tilanteesta maalaama kuva on synkeä: kaupungintalon viereisessä puistossa eivät aina kahden käden sormet riitä sammuneiden laskemiseen. Nuorisotalon ulkoeteisen lattialla nukkuu yksi joukko, sillä aikaa kun toinen joukko on murtautumassa talon sisälle sateensuojaan.

Kaupungintalon viereisestä puistosta on Keravalla tullut suosittu nuorten kokoontumispaikka. Niin suosittu, että Keravan kaupunginhallitus vuosi sitten kielsi ”asiattoman oleskelun” puistossa kello 21 jälkeen.

Kiellosta huolimatta puistossa kokoontuu joka päivä monikymmenpäinen nuorisojoukko. Oleskelu puistossa ei suinkaan pääty yhdeksään illalla. ”Ainoa paikka, jota ei suljeta kesken”, sanovat puistoa ravintolanaan käyttävät nuoret itse.

Tampereen leijonat lahjaksi

Tampereen eläintarhan leijona lahjoitetaan Norrköpingin Kolmården eläintarhaan. Kaupunginhallitus teki asiasta päätöksen maanantaina.

Kaupunki yritti ensin myydä leijonat, mutta kun ostajia ei ilmaantunut, päätettiin eläimet lahjoittaa Tampereen ystävyyskaupungille.

Eläintarha on sama, jonne Tampereen karhut ja paviaanit on jo lähetetty.

Salakuuntelu rangaistavaa syyskuun alusta

Salakuuntelu, salakatselu ja niiden valmistelu ovat syyskuun alusta rangaistavia tekoja. Niistä voidaan tuomita enintään yhdeksi vuodeksi vankeuteen.

DDR:n johtajat kiittivät Suomea

Rostock, DDR (Veikko I. Pajunen)

Tieto Suomen hallituksen uudesta neuvottelualoitteesta molempien saksalaisvaltioiden suuntaan otettiin Saksan demokraattisessa tasavallassa DDR:ssä vastaan maan korkeimman johdon läsnäollessa kiitoksin ja suosionosoituksin.

Asiasta ilmoitettiin juhlavasti vastaanotolla, jonka DDR:n ministerineuvosto – hallitus – järjesti Rostockissa alkaneen Itämerenviikon kunniaksi.

Loka-auto katolleen Käpylässä

Palokunta joutui puhdistamaan lokaa kadulta Koskelantien ja Käpyläntien risteyksessä Helsingissä, kun viemärien tyhjennysauto kaatui katolleen törmättyään yhteen henkilöauton kanssa. Tiistaina sattuneessa onnettomuudessa loukkaantui neljä ihmistä.

Neljä henkilöä loukkaantui lievästi tiistaina Käpylässä sattuneessa henkilöauton ja likakaivojen tyhjennysauton yhteenajossa.

Onnettomuus tapahtui Käpyläntien ja Koskelantien risteyksessä klo 18.50. Yhteentörmäyksessä säiliöauto kaatui katolleen, ja säiliöstä valui viemärilietettä kadulle. Palokunta puhdisti lietteen neljän auton voimin pois.

Kuopion läänistä olleen henkilöauton kolme matkustajaa ja säiliöauton kuljettaja toimitettiin lievästi loukkaantuneina Töölön sairaalaan sidottaviksi.

Demokratia hiipii lakeijakaartiin

Näinkin voi palatsin vartiosotilaalle käydä kesken liian raskaan työpäivän.Tästä lähtien henkilökunnalla on kuitenkin uudet keinot pohtia kaikkinaisia työmaaongelmia: palatsiin on perustettu luottamusmiesjärjestelmä, joka syrjäyttää entisen hankalan virkatien.

Lontoo (Erkki Arni)

Buckinghamin palatsin lakeijat ja muut edeskäyvät saavat kohdakkoin omat työmaaluottamusmiehensä, kertovat asiantuntijalähteet Lontoossa.

Kuninkaallisilla tallimiehillä, lakeijoilla, sisäköillä ja muulla henkilökunnalla on jo parin vuoden ajan ollut oikeus pitää työmaakokouksia Buckinghamin palatsin alueella neljä kertaa vuodessa. He kuuluvat valtion virkailijaliittoon. – –

Nyt kun palveluhenkilökunnalla on oikeus nimittää luottamusmiehiä ja kääntyä heidän kauttaan suoraan palatsin virkailijoiden puoleen, työehtojen selvittely nopeutunee huomattavasti.

Palatsin palvelusväki onkin taannoin saanut 7,5 prosentin palkankorotuksen taannehtivasti vuoden alusta lukien.

Koonnut Jarkko Rahkonen

