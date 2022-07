Rukoilemaan se pisti, sanoo Helge Herala lauantain ukonilmasta.

Maanantaina oli Herala-Korhosen kolhoosissa Kilossa korjausmiesten vuoro. Puhelimet ja sähköt pantiin taas toimimaan.

— Kyllä se ukkonen tuhot teki. Minä jäin keittiöön jumiin ja olin jo aivan varma, etten elävänä koskaan astu kynnyksen yli, sanoo poikiensa kanssa omakotitalossa lomaa viettävä näyttelijä.

Marja Korhonen on tyttären kanssa Savonlinnan lähellä näyttelijöiden kesäkodissa lomailemassa käytyään ensin ulkomailla hieman opiskelemassa.

— Kun asuu omakotitalossa ei koskaan voi valittaa tekemisen puutetta. Viime sunnuntain vietin kaivossa. Ei antanut sisu periksi kutsua korjaaja. Onhan sitä jo kolme vuotta asuttu tässäkin huushollissa.

Herala ryhtyy tekemään maukasta makkaraa vihreiden naattien kera miespaljoudelle, joten äiti Korhosen ei kannata olla huolissaan, pojat syövät kyllä.

— ”Nukkekotikin” Kansallisen pienellä tulee taas esitykseen. Heinäkuun 27. aloitamme jälleen ja käymme nyt Turussakin.

Helsinkiläisten kesämökkisuma keskittynyt Espoon kaupunkiin

Espoossa on helsinkiläisperheiden omistamia kesämökkejä enemmän kuin missään muussa maamme kunnassa.

Helsingin tilastotoimiston tietojen mukaan lähes joka viidennellä helsinkiläisellä ruokakunnalla on mökki jossakin Suomessa. Koko Suomen 178 875 kesämökistä on Helsinkiläisperheiden hallussa 21 prosenttia eli 37 430 mökkiä.

Helsingin jälkeen eniten kesämökkejä omistavia ruokakuntia asuu Tampereella, Turussa, Espoossa, Lahdessa, Kuopiossa ja Vaasassa.

Kaikista helsinkiläisistä ruokakunnista omistaa kesämökin 18 prosenttia. Suurin osa mökeistä eli lähes 21 000 kappaletta sijoittuu Uudenmaan lääniin.

Seuraavina ovat Hämeen lääni ja Mikkelin lääni sekä Turun ja Porin lääni.

Uudenmaan läänin kunnista Espoo on ollut eniten helsinkiläisten suosiossa kesämökin sijoituspaikkana. Espoossa on helsinkiläisten omistamia kesämökkejä 3 132.

UKK halusi pesänselvitystä

Suomen hallituksen alkuperäinen Saksan aloite, Saksanpaketti sisälsi diplomaattisen tunnustamisen lisäksi nipun muita asioita. Niiden joukossa oli mm. kysymys saksalaisten tekemistä tuhoista sotien aikana Suomessa.

Tasavallan presidentti Urho Kekkonen sanoi Suomen haluavan lopullista pesänselvitystä suhteessa Saksoihin.

Pakettia on ehditty riepotella monella suunnalla. Se on kytketty Euroopan turvakokoushankkeeseen, sitä on moitittu väärästä ajoituksesta ja siitä on saatu aihe sisäpoliittisille taisteluille.

Länsi-Saksan lopullista kannanottoa on odotettu ja presidentti on jo muistuttanut, ettei odottamisvalmiutemme ole ilman äärtä ja laitaa.

Cliff tulee taas

Popsankari Cliff Richardista on tullut oikea Suomen ystävä, hän tulee Helsinkiin jälleen perjantaina.

CIiff Richard on pian täällä taas.

Televisio-ohjelman tekeminen yhdessä Tim Brooke-Taylorin kanssa on nyt kyseessä. Suomalaiset Pekka Laiho ja Risto Mäkelä ovat mukana. Ohjelma tehdään BBC:lle mutta suomalainen Erkki Pohjanheimo ja ruotsalainen Hans Lagerqvist ovat myös tuottajina.

Kesäsillit tulivat Rymättylään

Turku (HS)

Kolmetuhatta tynnyriä Saukko-laivojen Irlannin ja Norjan vesiltä pyytämää silliä saapui sunnuntaina Rymättylään.

Suomalaisalukset jäivät vielä kalanpyyntiin. Ensimmäisen saaliin suurikokoista ja hyvärasvaista silliä toi maahamme Norjalainen Bulltopp-laiva.

Purkaminen aloitettiin heti ja uutta silliä on jo tiistaina tarjolla lähiseudun kuluttajille. Saukkolaivue jatkaa pyyntiä aina syyskuulle saakka.

Veronkiertäjät tilaavat painotöitä Suomesta

Kymmenen prosentin mainosvero on jo nyt lisännyt ruotsalaisia tilauksia Suomen kirjapainoista. Ruotsista on tullut mainoslehtisten ja -julisteiden tilauksia useille kirjapainoille.

Ruotsalaiset mainostajat pyrkivät näin kiertämään ensi syksynä voimaan tulevaa mainosveroa, sillä tuontipainatuksiin ei veroa sovelleta. Eräät suomalaiset painot kuitenkin epäilevät, että Ruotsin viranomaiset yrittävät estää verottomat tuontipainatukset.

Suomen kirjapainot ovat vakuuttuneita siitä, että mainospainatusten tilaukset lisääntyvät voimakkaasti mainosveron vuoksi. Jo nyt on tilausten määrä lisääntynyt jonkin verran. Mm. helsinkiläinen Art-Print painaa julisteita ruotsalaistilaajalle.

Jättiyhtiöt muuttavat maailmaa omin ehdoin

Päätöksenteko siirtyy yhä enemmän kansainvälisten suuryritysten käsiin, ellei tehokkaita poliittisia instituutioita saada nopeasti luoduksi euromarkkinoille.

Talousyhteisö on tällä hetkellä laaja yhteismarkkina-alue, josta hyötyvät teollisuus, pankki- ja vakuutustoiminta sekä kauppa.

Tehokkaan poliittisen säätelyn puuttuminen on kansainvälisten suuryritysten edun mukaista toteaa valtiotiet.kand. Jussi Raumolin.

Jotta Suomi välttyisi muuttumasta suuryhtiöiden ohjaamaksi tehokulutusyhteiskunnaksi, olisi harkittava siirtymistä suljettuun talouteen, kestokulutusyhteiskuntaan. Sen tarkoituksena on muutoksia hillitsemällä sopeutua luonnontalouteen. EEC ja Komekon eivät tähän tarjoa mahdollisuutta.

Bedford muuttunut

Lontoo (UPI)

Dave Bedford, 22, on muuttunut ihmisenä ja juoksijana. Vuosi sitten radalla ja radan ulkopuolella näkyvästi esiintynyt englantilainen on vaiennut. Sanailun aika on ohi.

Tänään Bedford on juoksijana se miksi Juha Väätäinen uskoi hänen kehittyvän EM-pettymysten kovassa koulussa.

”Münchenissä Dave on viisaampi ja vaarallisempi”, sanoi Väätäinen EM-peninkulman jälkeen vuosi sitten. Hän näyttää osuneen oikeaan, numerot osoittavat sen. Bedford on kehittymässä tasaiseksi jolkuttelijaksi, ennätysjuoksijaksi ilman kultamitaleja. – –

Jokin aika sitten Bedford teki kuudennen Englannin ennätyksensä. 3000 metriä taittui aikaan 7 46,4. Vuosi sitten juoksi nopeammin vain Puttemans.

”Juoksemme lyhyempiä matkoja kehittääksemme Daven nopeutta”, sanoo Bedfordin valmentaja Bob Parker.

Pettymykset ovat koulineet Dave Bedfordia. Tässä eräs Daven katkerimmista hetkistä viime kesänä. 5 000 metrin ME-yritys päättyi jalkakramppiin ja EM-osanotto vaarantui.

Tulta tauotta Belfastissa

Lontoo (Erkki Arni)

Belfastissa ammuskeltiin herkeämättä pitkin maanantaipäivää Ulsterin aselevon revettyä sunnuntai-iltana kiivaaseen mellakointiin ja tulitaisteluun Länsi-Belfastissa.

IRA purki vajaat kaksi viikkoa kestäneen aseleponsa virallisesti Englannin armeijan jouduttua vakavaan yhteenottoon katolisten mielenosoittajien kanssa Suffolk-nimisessä lähiössä.

Paikallinen IRA:n osasto yritti majoittaa muista kaupunginosista paenneita katolisia perheitä protestanttien hylkäämiin taloihin.

Protestanttien väkivaltajärjestön TDA:n paikallinen osasto taas uhkasi tarttua aseisiin, jos tämän sallittiin tapahtua; protestantit näet väittivät katolisten yrittävän valloittaa heille kuuluvaa aluetta.

Koonnut Pasi Oikarinen

Lue lisää: hs.fi/aikakone