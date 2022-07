Teuvan Rivakka II

Teuva (HS)

Antti Rajamäki, 20. Teuvan Rivakka II on nousemassa hetkessä Suomen pikajuoksun kapealle yhden miehen hallitsemalle huipulle.

Antti Rajamäki, Romanian mestari kahdella matkalla, 100 ja 200 metrillä. Satasella 10,3 sähkökellolla. Samaan on pystynyt vain Raimo Vilén.

Antti Rajamäki herättää huomiota siellä missä juoksee. Ei kovinkaan paljoa ennen kilpailua, mutta lähtölaukauksen jälkeen alkaa kuulua hurja huuto: Antti Rajamäki on tulossa.

Eleissään ja puheissaan ei Antti Rajamäki jää paljoa jälkeen paikallisena esikuvastaan Pauli Nevalasta, Teuvan Rivakasta. Se on vain osa kokonaisuudesta.

”Kotoinen maalaisympäristö, kotiväen voimakas tuki, isän ja Pauli Nevalan valmennusohjeet, kaksinkertaistettu harjoittelu, uusi juoksuasento ja hitunen lahjoja – siinä luettelo sähkökelloaikaan 10,3 100 metrillä johtaneista tekijöistä.

Antille tuo aika, kuten koko Romanian matkakin, antoi roppakaupalla itseluottamusta. Toisaalta ei voida väittää etteikö luottamusta tai ainakin omaperäisyyttä Antilla, tänään 20 vuotta täyttävällä teuvalaispojalla olisi jo ennestäänkin.

Naapurilähiötä katsotaan eniten

Television suosituin ohjelmasarja on edelleen Mainos-Television Naapurilähiö.

Toiseksi on kivunnut Yleisradion ohjelmistoon kuuluva englantilainen Ashtonin perhe. Kolmantena on edelleen Mainos-Television Kivikasvot.

Tulokset saatiin Marketing Radar Ltd:n toukokuun lopussa tekemästä mielipidetutkimuksesta.

Neljänneksi suosituin ohjelma oli Mainos-Television Mennään bussilla. Ja viidenneksi sijoittui Yleisradion Kahdeksan surmanluotia.

Kymmenen suosituimman ohjelman joukkoon kuuluvat suosituimmuusjärjestyksessä Yleisradion Ällitälli, Veijareita ja pyhimyksiä, Mainos-Television Ihmeellinen luonto, Yleisradion Uutiset ja sää sekä Mainos-Television Peyton Place.

Pyynikillä ei ajeta

Tampere (HS)

Pyynikin ajoja ei ajeta syyskuussa Tampereella. Tampereen poliisilaitos hylkäsi torstaina Hämeen moottorikerhon huvilupa-anomuksen. – –

”Poliisilaitos on tutkinut 3.9.1972 Pyynikin ajoja koskevan huvilupa-anomuksen, koska Pyynikin rata on sopimaton tällaisten kilpailujen järjestämiseen, aiheuttaen vaaraa yleisölle ja kohtuutonta vaaraa kilpailijoille, tuottaen häiriötä asukkaille ja liiallista haittaa liikenteelle, on poliisilaitos, julkisista huvituksista annetun asetuksen seitsemännen pykälän perusteella, hylännyt anomuksen”.

Yli 6 000 Jehovan todistajaa kokoontuu Helsingissä

Lihapadoissa valmistuu stroganoffia yli 6 000 piirikonventtiin kokoontuneelle Jehovan todistajalle. Etteivät kokit Irja Peltonen (vas.), Jorma Kaajasalo ja Signe Päivärinne, jäisi hengenravintoa paitsi, kaikuvat kovaäänisestä hallissa pidetyt puheet.

Padoissa käristyi yli 400 kilon lihaa, emännät pyyhkivät hikeä ja kovaäänisistä kaikui vakava puhe.

Tunnelma oli Jäähallin kupeella olevasta kenttäkeittiöstä, jossa valmistettiin päivällistä lähes 6 000:lle Helsinkiin ”Jumalan hallitusvallan” piirikonventtiin kokoontuneelle Jehovan todistajalle.

Nelipäiväiseen konventtiin odotetaan viikonloppuna vielä paria tuhatta lisäkuulijaa. – –

Järjestelyt ovat muhkeat. Jäähalliin rakennettiin yli 300 neliömetrin suuruinen esiintymislava. Lavan yläpuolella on suuri valaisu maapallo, ”jonka todellisuutta Jumalan hallitusvalta tulee ohjaamaan”.

Jumalan hallitusvalta, konventin tunnus, on jokaisen osallistujan rinnassa. Kaikki, niin aikaihmiset kuin lapsetkin ovat saaneet sinisen merkin, jossa lukee ”Jumalan hallitusvalta – koko ihmiskunnan ainoa toivo”. – –

Jäähalliin ja sen paikoitusalueelle on rakennettu ravintola, joka pystyy ruokkimaan 6 000 henkeä tunnissa.

Imatra-viikko alkaa Inkerin valinnalla

Tämän vuoden Imatran Inkeri julkistetaan Imatra-viikon avajaissunnuntaina, 23. heinäkuuta puolen yön aikaan, Valtionhotellissa Inkerin syntymäpäivätilaisuudessa.

Inkeri saa vuodeksi haltuunsa mm. Inkerin kiven ja lisäksi hänelle lahjoitetaan Vuoksen pohjalta valitusta kivestä tehty koru.

Ensimmäinen Inkeri valittiin vuonna 1970. Tuo titteli kuului silloin kirjailija Hilja Valtoselle. Viime vuoden valittu oli rouva Maire Mansner.

Hamppu kasvoi linnunmuonasta

Lintujen ruokinnan sivutuotteeksi epäillään Helsingin rakennusviraston puisto-osastolla kaupungin kukkapenkeistä löytyneitä koristehamppuja (cannabis sativa).

Koristehampun heimolaisesta jättiläishampusta (cannabis indica) valmistetaan hasista.

Koristehamppua on keskustassa Ateneumin ja Ruotsalaisen teatterin lähellä olevissa kukkaistutuksissa.

Puisto-osaston mukaan kaupunki ei ole istuttanut koristehamppua. Viimeksi sitä viljeltiin Kaisaniemessä muutama vuosi sitten.

Koristehamppu kasvaa 1–2 metrin korkuiseksi. Jättiläishamppu on kolmisen metriä korkeampi. Sen viljely Suomessa on kielletty.

Hamppua on useissa Aasian maissa viljelty jo esihistoriallisella ajalla.

Hapankorpputuotantoa laajennetaan vientiin

Vaasan Höyrymylly Osakeyhtiön Kotkan tehtailla on tällä hetkellä noin 700 henkilöä valmistamassa näkkileipää ja hapankorppuja. Ensi vuoden lopussa kolmen uuden valmistuslinjan käynnistyttyä lisääntyy henkilökunta 300:lla.

Vaasan Höyrymylly ja Fazer ovat laajentamassa voimakkaasti näkkileivän ja hapankorpun tuotantoaan.

Molempien tähtäimessä on suunnata koko tuotannon laajennus vientiin. Viennin kasvun pääpainon arvellaan olevan EEC-alueella. – –

Hapankorpun ja näkkileivän vienti Suomesta on tällä hetkellä tullitonta Efta-maihin, ja EEC:n tarjouksessa pysyvät tuotteet myös tullittomana, joskin liukuvat tuontimaksut jäävät edelleen voimaan. – –

Fazer on tehnyt vastikään sopimuksen saksalaisen keksitehtaan, H. Bahlsens Keksifabrik KG:n kanssa hapankorppujen valmistamisesta Bahlsensin Länsi-Berliinin tehtaassa.

Vanha Porvoo sai suunnitelman

Porvoossa on valmistunut vanhan kaupunginosan rakentamista ohjaava kokonaissuunnitelma. Sen tarkoituksena on taata kulttuurihistoriallisesti arvokkaan alueen säilyminen entisessä asussaan.

Suunnitelma poikkeaa tavallisista asemakaavan muutosehdotuksista mm. siten, että siinä on yksityiskohtaiset tiedot kunkin rakennuksen arvosta ja kunnostamismahdollisuuksista. Porvoon valtuusto käsittelee suunnitelmaa ensi syksynä. – –

Vanhaa Porvoota voidaan arvelematta pitää kulttuurihistoriallisesti arvokkaimpana kaupunginosana Suomessa, julkaisussa todetaan.

Vanhan Porvoon 19 hehtaarin alueen rakennukset on pystytetty pääosin 1800-luvun alussa.

Ensimmäinen asemakaava alueelle hyväksyttiin vuonna 1911 ja toinen 1936. Asemakaavoja ei kuitenkaan ole sovellettu kuin parilla tontilla. – –

Valtuuston vuonna 1960 tekemän päätöksen mukaan Vanhan Porvoon arvokkaat alueet tulee säilyttää; uutta voidaan rakentaa vain niin, että alueen omaleimaisuus säilyy.

Baarityö ei kiinnosta kotkalaistyttöjä

Kotka (HS)

Nuoret kotkalaistytöt eivät lähde kesähelteellä mielellään baareihin työhön. Kotkan työnvälityksessä on parhaillaan avoimia työpaikkoja baareihin, ruokaloihin ja ravintoloihin yhteensä 35.

Johtaja Oiva Roininen työnvälitystoimistosta arveli, että nuoret halunnevat olla viikonloppuisin vapaana, lähinnä tiskin maksavalla puolella.

Elokuvakontakti on alentanut hintojaan

Antti Peippo on ohjannut ja kirjoittanut Viapori – Suomenlinna, josta myös ollaan kiinnostuneita ulkomailla.

Erilaisten yhdistysten tai vaikka yksityisten henkilöiden on entistä helpompi vuokrata uusia lyhytfilmejä, sillä niitä välittävä Elokuvakontakti on alentanut lainaushintojaan tuntuvasti. Yhden elokuvan vuokraaminen maksaa nyt vain 30–50 markkaa.

Valtion myönnettyä yhdistykselle 4 000 markan laatutuen, on Elokuvakontaktin taloudellinen tilanne joten kuten turvattu täksi vuodeksi. – –

Yhdistyksen toiminnanjohtaja Timo Lapila kertoi, että kevätkaudella päivittäin vuokrattiin kolmisen elokuvaa eli parikymmentä filmiä viikossa.

Uusia ennätyksiä odotetaan saatavan syksyllä, jolloin yhdistyksen filmiluettelo saa uusia nimikkeitä.

Tällä hetkellä Elokuvakontaktilla on viitisenkymmentä kotimaista ja parikymmentä ulkomaista elokuvaa varastoissaan.

Uusimpia ovat Taistelu Kaupungista, Tasavallan päiväkirja, Luonto ja työ, Viapori–Suomenlinna, Sammon tarina, Kotimaani ompi Suomi, Punainen Helsinki, Työturva...

– –

Elokuvakontakti pyrkii keräämään luetteloonsa lähinnä vapaata, suomalaista ja ulkomaista elokuvaa, jota ei kaupallisissa teattereissa juuri nähdä.

Irakin kurdit taas kapinan partaalla

Bagdad (Washington Post)

Kaksi vuotta vanha rauhansopimus, jolla saatiin lopetettua kurdien kapina Irakin hallitusta vastaan, on vaarassa mureta, koska keskinäinen epäluottamus kasvaa molemmilla puolilla, sanovat luotettavat lähteet Bagdadissa.

Irakin hallituksen epäilykset ovat huipentuneet uskoon, että kurdit olivat mukana epäonnistuneessa kansallistettujen öljyjohtojen tuhoamisyrityksessä viime viikolla. – –

Kurdijohtajat taas antavat omalta puoleltaan ymmärtää, että Bagdadin Baath-hallitus ei ole täyttänyt lupauksiaan autonomian myöntämiseksi ja taloudellisen kehityksen nopeuttamiseksi kahdelle miljoonalle kurdille, jotka asuvat Koillis-Irakin vuoristoseuduilla.

Johtajat kiistävät myös kurdien osallisuuden sabotoimisyritykseen.

