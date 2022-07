Vasta ensimmäiset marjat ovat kellastumassa soilla, mutta hillastajat ovat jo joukoittain liikkeellä. Revonlahden Revon nevalla on hillanpoimijoita liikkunut koko tämän viikon.

Erinomainen hillasato on luvassa Pohjois-Suomeen suosiollisten säitten ansiosta. Uhkana hyvälle sadolle ovat kuitenkin jälleen hillastajat, jotka eivät malta odottaa marjojen kypsymistä, vaan ryntäävät soille repimään raakileet ”turkin hihassa” kypsytettäviksi.

Oulun korkeudella alkavat vasta ensimmäiset marjat kypsyä, mutta jo koko tämän viikon ovat innokkaimmat poimijat ravanneet soita. Teiden varret, missä vähänkin suota on näkyvissä, ovat täynnä pysäköityjä autoja. Marjoja on etsitty jo muun muassa Oulun ympäristön soilta. – –

Lapissa marjat kypsyvät avosoilla vasta viikon parin kuluttua. Hillakausi jatkuu elokuun alkupuolelle, varjoisilla korpimailla kuun puoliväliin asti.

Pohjois-Lapissa paikalliset asukkaat ovat huolissaan peläten turistiryntäystä hillasoille. Ennen kaikkea Enontekiöllä ja Utsjoella pelätään ruotsalaisten ja norjalaisten maahantunkeutumista.

Tänä vuonna ei Enontekiöllä eikä Utsjoella ole hillanpoimintakieltoa kuten muutamana aikaisempana vuonna.

Porin jazz alkoi entistä suurempana

Porin festivaalien jazz-konserttien sarjan avasi umeålainen orkesteri.

Porin laidassa sijaitsevan kerrostalon pihaan ajoi auto. Se keräsi mukaansa kaikki pihan istutukset ja tuo ne taas takaisin ensi viikon alussa. Taloyhtiön varovaisuus on vuosien kokemuksen tuomaa.

Perjantaina Porissa alkaneet jazzfestivaalit ovat järjestyksessä jo seitsemännet.

Porin jazz-tapahtuman kasvu jatkui tänä vuonnakin järkähtämättä. Järjestäjät arvelevat katsoja- ja kuulijamäärän nousevan yli 30 000:een.

Katsojamäärien ohella ovat tänä vuonna teeman mukaisesti kasvaneet myöskin esiintyvien orkesterien koot. Suomalaisyleisölle esitellään valioluokan suurorkestereja, big bändejä. – –

Helsingistä Poriin saapunut ylimääräinen jazzjuna poikkesi viimevuotisesta. Tällä kertaa oli unohdettu suuri junan ulkopuolelle kiinnitetty jazzlakana, jollainen vielä viime vuonna näytti ulkopuolisillekin mistä oli kysymys.

Aivan tavanomaista kohtelua jazzjuna ei kuitenkaan saanut osakseen. Porissa astuivat viranomaiset sisään ja etsivät ainakin yhden vaunun perusteellisesti huumeiden varalta.

”Poliiseja ja muuta väkeä tuli sisään paljon. Viimeisessä junavaunussa oli mukana remujoukkoa, jolta huumeita etsittiin”, kertoi Jussi Raittinen.

Porin rikospoliisista kerrottiin illalla etsinnän jääneen tuloksettomaksi.

Polkupyörät valtaamassa tilaa autoilta Oulussa

Oulun harvat polkupyörien pysäköintitilat ovat kesäisin tupaten täynnä ajokkeja. Pyöräilijät toivovat saavansa vallatuksi muutaman paikan autoilta.

Polkupyörät valtaavat autoilta takaisin tilaa Oulun keskustassa. Kaupungin liikennesuunnittelijat ovat tehneet esityksen muutamien autojen pysäköintipaikkojen muuttamiseksi kesän aikana polkupyörien pysäköintialueiksi.

Paitsi kaunis kesä myös polkupyöräilyn kokema renessanssi on lisännyt pyöräilijöiden määrää niin paljon, ettei pyörien säilytykseen ole Oulun ahtaassa keskustassa enää riittävästi paikkoja.

Nykyiset seisontapaikat on tungettu päivisin niin täyteen pyöriä, että pyöräilijälle oman ajokin löytäminen ja pois saaminen on useimmiten vaikeaa.

Erittäin selvästi pyörien pysäköintipaikkojen puute tuli näkyviin alkukesän bussilakon aikana, jolloin jalkakäytävätkin olivat pyörien tukkimia. – –

Demokraattista päätöstä asialle halutaan siksi, etteivät autoilijat tuntisi itseään syrjityiksi – varsinkin kun pysäköintipaikat Oulussa ovat muutenkin riittämättömät.

Itseopastava luontopolku Orimattilassa

Orimattilaan on rakennettu itseopastava luontopolku, jonka pituus on noin 1,5 km. Polun varrella olevat kivilajit, kalliolaadut, puut ja pensaat sekä eläinten asuinsijat on numeroitu hevosenkengistä valmistetuilla numerokilvillä.

Polku johtaa vanhalle myllykoskelle, jonka yli rakennetaan parhaillaan riippusiltaa. Maastopolun kalliojyrkänteissä on kiipeämisköysiä.

Numeroidut kohteet on selostettu lähtöpaikalta saatavassa esitteessä. Pääsymaksu esitteineen on 4 mk, lapsilta 2 mk. Polun lähtöpaikalle on järjestetty hevosvälineiden ja vanhojen orimattilalaisten työkalujen näyttely.

Maamme ensimmäinen itseopastava luontopolku on avoinna sunnuntaisin klo 12.00-15.00.

Polkuretkeen voi yhdistää kiertoajelun Mallusjärven ympäri. Järven rantamilla sijaitsevat mm. Mallusniemen kartano kellotorneineen, Terriniemen kartano ja Karkkulan kivikautinen asutusalue sekä kiuaskivilouhos Sammalistossa.

Astronautteja nuhdeltiin kuukirjeistä

Yhdysvaltain avaruus- ja ilmailuhallitus (Nasa) on nuhdellut kolmea Apollo 15:n astronauttia leimaamattomien kirjekuorien kuljettamisesta kuuhun ja takaisin.

Astronautit olivat vieneet 400 leimaamatonta kuorta kuuhun, leimanneet ne siellä ”Kuu”-leimalla ja lähettäneet niistä sata tuttavilleen Länsi-Saksaan.

Nasan ilmoituksen mukaan kirjekuoria on ilmeisesti myyty myöhemmin postimerkin keräilijöille.

Tutkimusten jälkeen Nasa sanoi astronauttien David Scottin, Alfred Wordenin ja James Irwinin toiminnan osoittaneen arvostelukyvyn puutetta.

Demokraattien kampanja alkoi

Senaattori George McGovern aloitti perjantaina taistelunsa Yhdysvaltojen presidenttiehdokkuudesta rinnallaan suhteellisen tuntematon missourilainen senaattori. Vietnamin sodasta kehittynee keskeisin asia kampanjassa.

Mutta McGovernin ensimmäisenä tehtävänä on saada demokraattinen puolue yhtenäiseksi tukemaan häntä. Useat demokraatit eivät pitäneet senaattori Thomas Eagletonin valitsemista varapresidenttiehdokkaaksi oikeana, vaan olisivat mieluimmin nähneet paikalla jonkun tasapainottavan konservatiivin. – –

Senaattori Thomas Eagletonin vaimon Barbara Annin ilme on paljonpuhuva, kun hän soittaa kotiin kertoakseen uutisen miehensä valinnasta demokraattinen puolueen varapresidenttiehdokkaaksi.

”Olen ällistynyt”, sanoi senaattori Thomas Eagleton, kun hänet oli valittu demokraattien varapresidenttiehdokkaaksi.

Kuitenkin poikamaisen Missourin senaattorin työtoverit ja lehtimiehet olivat jokin aika sitten huomanneet hänet yhdeksi senaatin älykkäimmäksi ja kunnianhimoisimmaksi nuoreksi tähdeksi ja hänen poliittisen profiilinsa moninaisuus antaa aiheen odottaa, että hän on ihanteellinen valinta varapresidenttiehdokkaaksi.

