Nuorena on vitsa väännettävä, tuuminee kuusivuotias Juha Hälikkä italialaisen Luciano Compostellan taitolentokoneen vieressä. Lennokkikisat houkuttelivat koko joukon Innokkaita pikkupoikia kentän reunalle.

Risiiniöljyn tuoksu ja huippuunsa trimmattujen pikku lentokoneenmoottorien pärinä säestivät lauantaina jatkuneita siimaohjattavien lennokkien maailmanmestaruuskisoja messuhallin kentällä Helsingissä.

Ennätyksiäkin kirjattiin: Kari Jääskeläinen lennätti koneensa uuteen Suomen ennätykseen 237 km t. Huipputekijät kuitenkin kiitivät 250 km tunnissa.

Lennokkien moottoreissa käytetään polttoaineena sekoitetta, jossa on 80 prosenttia metyylialkoholia ja 20 prosenttia risiiniöljyä.

Lennokkikisoissa on osanottajia kilpailujen sihteerin Atte Luoman mukaan 137 yhteensä 20 maasta. Ennakkosuosikkeja ovat olleet neuvostoliittolaiset, amerikkalaiset ja italialaiset. He myös komeilevat kärkisijoilla tuloslistoilla ennen viimeisiä ratkaisevia koitoksia, jotka käydään sunnuntaina.

Messuhallin kentän ympärille kerääntynyt yleisö sai seurata kisoja verkkoaidan silmukoiden välistä. Suoja-aidat, jotka ympäröivät kilpailukehiä, kolme luvultaan, vaikuttivat kuitenkin matalilta.

Kolmattasataa kilometriä tunnissa kiitävän puolikiloisen vauhtihirviön lentorata meni useinkin vaarallisesti aidan yläpuolelta.

Jukka Kuoppamäki voitti Rostockissa

Jukka Kuoppamäki on iskelmällään ”Sinistä ja valkoista” voittanut ensimmäisen palkinnon Itämeren maiden 11. iskelmäkilpailuissa Rostockissa. Kuoppamäki on säveltänyt voittajakappaleen erikoisesti Rostockin kilpailuja varten. Myös sanoitus on hänen.

Toiseksi sijoittui neuvostoliittolainen Olga Sorokina, jonka esittämä ”Lacrime” (Kyyneleitä) toi myös palkinnon parhaasta tulkinnasta.

Kolmanneksi sijoittui itäsaksalainen Jürgen Walther, jonka ”Muss ich denn ein Clown sein” (Onko minun oltava narri) toi palkinnon parhaasta sovituksesta.

Kilpailuihin osallistui 14 esiintyjää seitsemästä maasta. (ADN)

Nokisade yllätti Porin

Pori (HS)

Hämmästyttävä nokisade haittasi Porin jazztoimistoon meneviä varhain lauantaiaamuna.

Nokea tuprusi pahimpaan aikaan kadulle sakeampana sumuna kuin raesateet pari viikkoa sitten. Suuria pyöreitä nokipalloja kieppui ilmassa tuulen mukana. Kadulla nokea oli mustan lumen lailla.

Jazzkriitikkoja kosolti ulkomailta

Tete Montoliu -trion alttosaksofonisti Leo Wricht ja porilainen huopahattu.

Porin jazzfestivaalien tuntemus levinnee tänä vuonna ennätysmäisesti maailmalle. Jo perjantaina saapuivat Satakunnan pääkaupunkiin maailman johtavien musiikkilehtien kriitikot.

Lehtilippuja jaetaan peräti 1 500 kappaletta. Yhtenä nimekkäimmistä saapui jo perjantaina, maailman johtaviin kriitikoihin luettu Tam Fiofori seuralaisineen. Hän aikoo viipyä jazzfestivaaleilla lähes koko niiden kestoajan.

Fiofori kirjoittaa alan johtaviin lehtiin, Down Beatiin, Melody Makeriin ja Ruotsalaiseen Orkester Journaleniin.

”Fiofori on Porin jazzfestivaalien järjestäjille erittäin tärkeä mies. Hän kirjoittaa jatkuvasti alan huippulehtiin ja hänen sanansa painaa paljon siinä kuvassa, mikä jazzfestivaaleista ulkomaille välittyy”, sanoi Suomen jazzliiton puheenjohtaja Risto Ennekari.

Fiofori seuralaisineen ei suinkaan jäänyt ainoaksi ulkolaiseksi lehtimieheksi, paikalle saapuneet ranskalaiset nimittivät ohjelmaa englanninkielisellä sanalla ”Wonderfull”.

Down Beatin, Melody Makerin, Orkester Journalenin ja ranskalaisten lisäksi on paikalle saapunut suuri määrä ruotsalaisia lehtimiehiä, esim. Dagens Nyheter käsittelee ennakkotietojen mukaan tämänvuotisia festivaaleja huomattavan laajasti.

Sekä ulkomaisten soittajien että lehtimiesten mukaan tietous Porin jazzfestivaaleista on levinnyt jo hyvin. Sitä pidetään yhtenä vuoden päätapahtumista.

Kaiken kaikkiaan on Poriin saapunut lehtimiehiä lähes 200, lehtilippuja on jaettu noin 1 500 kappaletta.

Radion toimittajien ja teknikkojen määrää ei tarkalleen tiedetä, se nousee joka tapauksessa useisiin kymmeniin.

Ehkä eniten painetta järjestäjille ovat aiheuttaneet erilaiset lippujen kyselijät, jotka epämääräisiin kortteihin vedoten pyrkivät esiintymään lehtimiehinä.

UKK sai selonteon EEC-neuvotteluista

Tasavallan presidentti sai lauantaina selonteon Suomen ja EEC:n välisten vapaakauppaneuvottelujen nykytilasta. Sen esittivät presidentille ulkomaankauppaministeri Jussi Linnamo ja Suomen neuvotteluvaltuuskunnan johtaja, ministeri Pentti Uusivirta.

Suomen neuvottelut ovat nyt pisteessä, jossa neuvottelutulos on asiallisesti katsoen lähes valmis.

Neuvotteluaikataulun mukaan viimeinen valtuuskuntatason neuvottelu käydään ensi viikon alussa. Sopimus parafoidaan todennäköisesti torstaina ja allekirjoitetaan lauantaina.

Herätys ja Jeesus-liike leviävät nuorisoon - Vastustajat kutsuvat sitä uudeksi huumeeksi

Helluntaiherätyksen kesäkonferenssissa kastettiin kymmeniä nuoria.

Mauno Saari

Joukko nuoria menee kastettavaksi. Nainen profetoi. Mies huutaa massakokouksessa avukseen Jumalaa. Vuosia huumeiden varassa elänyt tyttö saarnaa kadulla entisille kavereilleen Jeesuksesta.

Se on uskoa. Usko on leviämässä nuorisoon. Ilmiötä kutsutaan herätykseksi. Herätys on nostanut poliittisia nuorisoliittoja taisteluun. ”Huumetta, sumutusta”, ne sanovat.

Tänä kesänä on herätysliikkeiden massakokouksien puhujapöntöistä saarnattu toivontäyteistä sanomaa, ”hengellinen herätys on tulossa Suomeen, erityisesti nuorten keskuuteen.”

On järjestetty Jeesus-festivaalit, tuotu Amerikasta laulavia, soittavia ja puhuvia Jeesus-nuoria. On saarnattu, kastettu ja rukoiltu enemmän kuin pitkiin aikoihin.

Helluntaiherätyksen kesäkonferenssissa Turussa marssi kymmeniä nuoria kastettavaksi. Juhannusaaton iltana sadat nuoret tulivat esiin, jotta heidän puolestaan rukoiltaisiin.

Amerikkalaisen helluntaisaarnaajan David Wilkersonin kokouksessa Helsingissä heittivät pelastusta etsivät jengiläiset lavalle tupakat ja huumeet. Siitä kertyi melkoinen rovio.

Mutta Wilkersonin kokouksessa tapahtui muutakin. Siellä jaettiin lentolehtistä, jonka otsikko oli ”Huumeen nimi on Jeesus”. – –

Uskovat sanoivat jo odottaneensa vastustusta, joka on ”herätyksen syttymisen varmin merkki”. He ovat vakuuttuneita siitä, ettei tapaus ole irrallinen, vaan että Suomen kristityt kulkevat kovia aikoja kohti. – –

Wilkersonin kokouksessa jaetussa lentolehtisessä lukee. ”Jeesus-liike levittää väärää tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta, maailmasta, sosialismista. Se toimii kaikkea yhteiskunnallista edistystä vastaan.”

Lehtisen ovat allekirjoittaneet Uudenmaan sosialistinen nuorisoliitto ja Akateeminen sosialistiseura (ASS). Siinä sanotaan suomalaisten nuorten huomanneen yhteiskunnan epäkohdat, jonka vuoksi ”suomalaiset suurliikemiehet ovat kiirehtineet ostamaan Jeesus-apua Yhdysvalloista”.

Lentolehtisen lisäksi jaettiin julkilausuma, jossa sanotaan uskonnon varjolla nyt tuettavan äärioikeiston pyrkimyksiä.

Hangossa on rauhallista regatasta huolimatta

Hanko (HS)

Porin Jazz rauhoittaa tämänvuotista Hangon Regattaa: juhlat ovat yhtäaikaa, osa telttailevasta nuorisosta on valinnut Porin.

Hangon poliisit ristivät kätensä: näin rauhallista ei ole ollut vuosikausiin. Järjestys on säilynyt tiukan valvonnan avulla.

Regatan vetovoima ei silti ole vähentynyt: kaupungin väkiluku on hetkeksi kaksinkertaistunut, leirintäalue ja hotellit ovat täynnä.

Muutamia juopuneita on sammunut nurmikoille. Joitakin räyhääjiä kuljetetaan pois leirintäalueelta. Pari sataa moottoripyörää pitää konserttiaan.

”Hyvin on sentään sujunut”, sanoo ylikonstaapeli Rolf Lindegren.

"Pikkuvarkauksia on paljastunut, ei vakavampaa. Liikkuvan poliisin partiointi rauhoittaa katukuvaa”. – –

Portieri Erik Westerholm hotelli Regatasta naureskelee Hankoon tulleelle nuorisolle. ”Sen kun tulevat, ei siinä mitään. Suurin osa vaan on sakkia, joka ei tiedä purjehduksesta mitään – kunhan ovat juhlimassa”.

Hotellin 31 huonetta ovat täynnä. ”No niin täynnä kuin olla voi. Semmosta tää on kuin ennenkin, on oltava ajoissa jos aikoo mahtua. Kaikin puolin menee hyvin, mutta kiirettä pitää. Ravintolan puolella on meno päällä, vähän ulkomaalaisia seassa”.

Casinolta kerrotaan, että ”talon puolesta kuuluu hyvää”. Huoneita on tilattu jo toukokuussa.

Työmatkasta tullut vaarallisin osa työtä

Työpaikalla sattuneiden tapaturmien määrä on laskenut viime vuodesta. Työpaikoilla sattuneissa onnettomuuksissa kuoli tämän vuoden ensimmäisellä puoliskolla 62 työntekijää.

Työtapaturmia sattuu sen sijaan yhä enemmän työmatkalla. Työmatkoilla on tämän vuoden aikana kuollut jo 80 ihmistä, mikä on 16 enemmän kuin viime vuonna. – –

Ammattialoista vaarallisin oli teollisuus, jonka piirissä sai 22 työntekijää surmansa. Rakennustöissä sattui 14 ja kaupan ja liikenteen työntekijöille 12 kuolemaan johtanutta turmaa.

Cardinin selkeät linjat

Anna-Liisa Wiikeri

Kun Pariisin muotitalojen näytökset kymmenen päivän kuluttua alkavat ei Pierre Cardin ole mukana. Hän on lopultakin tehnyt totta puheistaan esittää vain yksi kokoelma vuodessa. Tämän vuoden mallisto on jo nähty ja arvosteltu, kiittäen, vähän yläkanttiin.

Pierre Cardin on alusta alkaen kuulunut muodin radikaaleihin, omaleimaisiin edelläkävijöihin, joilla todella on ollut jotakin omaa sanomista vaatteista. – –

Aivan samoin hän ensimmäisten joukossa alkoi suunnitella vaatteita molemmille sukupuolille.

Tällä hetkellä Pariisissa on useita Pierre Cardinin nimeä kantavia putiikkeja, joista voi – kalliilla hinnalla – ostaa vaatteita ja asusteita aina kenkiä myöten sekä miehille että naisille.

Yksityiselämässään Pierre Cardin pysyttelee mielellään näkyvillä, eturivissä. Hänen romanssinsa näyttelijätär Jeanne Moreaun kanssa oli laajalti kuvattu ja kuvailtu. Tosin väitettiin, että romanssi oli pelkästään ystävyyttä, jossa taloudellisilla intresseillä oli vahva osansa.

Tässä istuu USA:n muotikirjailija

Kurt Vonnegut: ”Kirjallisuudesta on tullut teknisiä ja teknokraattista, ne pirut manipuloivat sitäkin, on vaikea keksiä aiheita.”

Sakari Määttänen

Kurt Vonnegut jr. on Amerikan uuden sukupolven peittoamaton suosikkikirjailija — pop. Niin pop että laukkaa hulluna pakoon mainettaan ja aikaisempaa elämäänsä. ”Teurastamo 5” kirjan hohdottama sädekehä on tarttunut kuin tauti.

Kurt Vonnegutin maine on kiirinyt kauas maailmalle – Suomeenkin. Teurastamo työnnettiin kirjana katajaisen kansan käsiin pakkasen paukkuessa ja nyt siitä möyhennetty elokuva pyörii helteen uuvuttamille katsomoille. – –

Kurt Vonnegut syntyi Indianapoliksessa, voimakkaasti saksalaisella siirtolaisalueella ja heitä hän onkin, muuan harvoista Amerikan kirjallisuuteen vaikuttaneista ”täysverisistä” saksalaisista. – –

Kirjailija Vonnegutin suosiota kuullostellessa luulisi, että menestys koukkasi hänet mukaansa ohimennen ja kantoi maineen kukkulalle, pudottaen sinne kiroilemaan kun väliin jäänyt laakso jäi katsomatta.

Mutta ei. Siitä kun Vonnegut päätti tulla kirjailijaksi ja menestyä, hetkeen, jolloin hän oli menestynyt ja kirjailija, kului 25 vuotta.

Tuhannet paenneet Ulsterista etelään

Belfast (HP)

Yli tuhat naista ja lasta lähti lauantaina Pohjois-Irlannin pääkaupungin Belfastin katolisilta alueilta väkivaltaisuuksia pakoon. He matkustivat junalla Irlannin tasavaltaan.

Ennen heidän lähtöään kaupungissa käytiin tuntikausia kestäneitä tulitaisteluja joissa sai surmansa kaksi brittisotilasta ja kaksi sala-ampujiksi epäiltyä miestä. Kaikkiaan etelään on nyt paennut lähes 5 000 ihmistä välttääkseen Belfastin ja muiden asutuskeskuksien jatkuvia väkivaltaisuuksia.

Evakuoinnin olivat järjestäneet poliitikot, joilla on läheiset suhteet Irlannin tasavaltalaisarmeijan IRA:n väliaikaiseen siipeen. IRA taistelee yhdistääkseen protestanttienemmistöisen Pohjois-Irlannin katoliseen Irlannin tasavaltaan.

Svetogorskin haitat korvataan Suomelle

Neuvostoliitto on sitoutunut korvaamaan Imatran Voima Osakeyhtiölle Svetogorskin voimalaitoksen vedenpatoamisesta aiheutuvat menetykset.

Sähköenergian menetys korvataan vuosittain jälkikäteen sähkön toimituksina. Asiasta sovittiin tämän viikon puolivälissä Suomen ja NL:n kesken.

Islanti valmistautuu taistoon aluevesistään

Vihollisia: ulkomaalaisia kalastusaluksia suojautuneena Egersundin satamaan Norjassa odottamaan sään selkenemistä Islannin vesillä.

Antti Vahtera, Reykjavik (HS)

Shakin harrastuksen poikkeuksellinen laajuus oli tuskin ainoa syy, miksi Islanti otti järjestääkseen suuria kustannuksia ja taloudellisia riskejä sisältävän maailmanmestaruusottelun. Takana on myös poliittinen vaikutin: Islanti haluaa saada julkisuutta kannalleen kalastuskiistassa.

Islantihan aikoo ulottaa 12 meripeninkulman päässä olevan kalastusrajansa 50 meripeninkulmaan ja samalla ns. saasterajan sataan meripeninkulmaan. Päätöksen on määrä astua voimaan tämän vuoden syyskuun ensimmäisenä päivänä.

Neuvottelut Englannin eli huomattavimman Islannin vesillä kalastavan valtion kanssa eivät ole toistaiseksi johtaneet tuloksiin. – –

Islannin vaatimus saattaa ensi silmäyksellä tuntua kohtuuttomalta, mutta tosiasiassa maalla on siihen sangen pätevät perusteet.

Kalastus on Islannin elinehto. Parhaiten sitä valaisee tieto, että peräti 82 prosenttia Islannin kokonaisviennistä on kalatuotteita (1930-luvulla 90 prosenttia).

Koonnut Jarkko Rahkonen

Lue lisää: hs.fi/aikakone